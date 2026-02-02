В 1977 году в СССР готовились отметить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. По решению обкома КПСС, одним из праздничных мероприятий должно было стать открытие экспозиции древнерусского искусства Ярославля. Для этого выделили отдельное здание — Митрополичьи палаты XVII века на Стрелке, которое передали Ярославскому художественному музею. По воспоминаниям Т.Л. Васильевой, бывшей тогда главным хранителем музея, «здание Митрополичьих палат... представляло довольно мрачное зрелище: интерьеры здания были сильно искажены. Внутристенные помещения сырые, сильно захламлены и поражены плесенью. На потолках второго этажа — многочисленные следы протечек. Музею предстояло в кратчайшие сроки подготовить здание к размещению в нем экспозиции отдела древнерусского искусства...

В феврале 1977 г. в Митрополичьи палаты были присланы плотники для проверки состояния перекрытий в местах протечек. Во время этих работ и были обнаружены две иконы на чердаке здания». Т.Л. Васильева и заведующая отделом реставрации музея А.Н. Клячина обследовали чердак и нашли еще несколько икон. «Начались работы по извлечению их из-под строительного мусора и плотной земляной засыпи. Иконы были уложены на деревянные перекрытая “лицом” вниз, на темную плотную бумагу. Сверху толстым слоем лежала земляная засыпка и мелкий строительный мусор... Гвозди были прибиты аккуратно, в тех местах, где не было изображений, преимущественно на полях икон... Несмотря на тяжелые условия, в которых долгое время находились иконы, на удивление их состояние было вполне сносным... перед нами открывались произведения XVII — XVIII вв., явно наши, ярославские. Их внушительные размеры, разнообразные сюжеты, качество исполнения поражали воображение». Всего на чердаке Митрополичьих палат была обнаружена 81 икона. Кто же, когда и почему спрятал эти произведения древнего ярославского искусства в здании XVII века?

Чтобы это понять, необходимо обратиться к истории музейного дела в Ярославле. Первый исторический музей возник здесь в 1895 году. Он был организован при научном обществе — Ярославской губернской ученой архивной комиссии, и существовал на средства добровольных жертвователей. Древлехранилище, как называли музей, располагалось в здании южного корпуса присутственных мест на Ильинской площади. Немногие иконы экспонировались в его залах наряду с преобладавшими по количеству предметами крестьянского и городского быта.

В то время большинство икон silver icons было сосредоточено в церквах и монастырях, казенных учреждениях и домах ярославских обывателей. Украшенные окладами и находившиеся под слоями позднейших записей, они почитались как молитвенные образы, помогающие в житейских делах и заботах. Только немногие исследователи в конце XIX — начале ХХ века говорили о самобытности древнерусской живописи, выразившей дух русского народа.

Иконы Ярославля XIII — середины XVII века: в 2 томах — том 1

(К 1000-летию города Ярославля)

М.: Северный Паломник, 2009. Т. 1. —2009. — 578 с.

ISBN 978-5-94431-290-7 (т. 1)

ISBN 978-5-94431-289-1

Иконы Ярославля XIII — середины XVII века: в 2 томах — том 1 - Содержание

В.В. Горшкова - История собирания и изучения ярославской иконописи

И.Л. Бусева-Давыдова, В.В. Горшкова, А.В. Федорчук - Ярославская иконопись XIII — первой половины XVII века

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