Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений - Том 7

Всегда и везде правосознание составляет реальную и священную основу общественного бытия и государства. Трудно себе представить человека, начисто лишенного правосознания. Каждый, кто бы он ни был, обладает правосознанием совершенно независимо от того, знает он об этом или нет, умеет дорожить этим своим духовным наследием или относится к нему с пренебрежением; — его имеет каждый, кто живет и знает, что кроме него есть на свете и другие люди. Ибо право есть незримо присутствующая и объективно существующая грань, отделяющая один живой человеческий дух от другого и в то же время соединяющая их.

Люди, как правило, не замечают правосознания и не воспитывают в себе его правильный духовный ритм, вследствие чего оно часто кажется им беспочвенным и бессильным, легко утрачивает свою истинную цель, пульс его жизни нарушается, а дух становится жертвою дурных страстей. Духовно же здоровому человеку свойственно явное убеждение в том, что во взаимоотношениях людей можно и должно различать объективно верное поведение от объективно неверного, т. е. что на самом деле существует объективно действующая и праведная грань человеческой свободы, которая определяет, что должно, что можно, чего нельзя в плане человеческих желаний и возможностей. Ощущение, пусть даже смутное, этой объективно действующей грани, диктуемое собственным опытом, есть первичный феномен правосознания.

Если подходить к этому ощущению осмотрительно и внимательно, постоянно и с толком превращать его в данность, подкреплять и упражнять его, то зарождается своего рода духовная функция, которую можно назвать правовою совестью, или голосом здорового, нормального правосознания. Нетрудно догадаться, что правосознание в человеке наличествует всегда; что данные его имеют определенное, стойкое содержание; что оно имеет волевую природу; что из-за своей предметности оно облекается в форму единой высшей цели и как своеобразный духовный опыт обладает верной, соответствующей ему структурой духовного акта, которая при овладении ею ведет исследователя прямо к исследуемому предмету.

Вся общественная жизнь — сознательно или бессознательно — пронизана и движима правосознанием, посредством его связуется и реализуется; ибо в стихии правосознания осуществляется любой заработок и любая покупка, равно как и клевета, измена Родине и гражданская война; хотя патриотический подвиг и подлое преступление далеко не равнозначны. Значит, перед каждым человеком, перед любым народом и перед всем человечеством стоит задача — выработать в себе нормальное правосознание и сделать это на основе полной отдачи себя объективной правовой целесообразности, на основе духовно-автономного самообладания, на основе твердых убеждений, правильных понятий о чести, свободе и справедливости. Бывают времена, когда и все общество, и государство делают в этом направлении большие сдвиги. Но беда, если этот процесс остается лишь внешним и поверхностным, если он не закрепляется в глубинах души, на том фундаменте ее, который и есть иррациональная духовность человека, или если эта неосознанная духовность охвачена смутой либо разложением! Тогда между поверхностной гражданской цивилизацией и глубокой политической культурой появляется трещина; правовая жизнь мелеет, формализуется и сводится к чисто внешним процедурам и механизмам. От поколения к поколению передается все более вырождающийся правовой опыт; человек привыкает воспринимать право как нечто внешнее, формальное, насильственное; постепенно утрачивается уважение и доверие к праву; а если и ведется борьба за право, то не за содержательную и предметную справедливость, а за внешнее навязывание своей власти и упрочение своего влияния. Тогда правовая жизнь вырождается, лишается своей духовности, развенчивается, теряет свой чистый источник, свою основу и свою воспитывающую и дисциплинирующую мощь. Право остается без духовного наполнения и живительной силы, постепенно превращается в свирепую власть и дезорганизующее насилие.

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 7

М.: Русская книга, 1998. — 608 с., 1 ил. портр.

ISBN 5 - 248 - 01393 - 9 общ.

ISBN 5 - 268 - 01427 - 7 (т. 7)

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 7 - Содержание

О большевизме и коммунизме

Большевизм и кризис современного правосознания

Коммунизм или частная собственность? Постановка проблемы

Разрушение семьи в советском государстве

Возникновение большевизма из духовного кризиса современности

Яд. Дух и сущность большевизма

Коммунизм и мировой порядок

Мученичество. Церковь в советском государстве

Против безбожия

Мученичество церкви в России

Христианство и большевизм

Наступление на Восточную Христианскую Церковь

О христианском сопротивлении коммунистическому господству

Советский Союз — не Россия

Советский Союз — не Россия. Памятные тезисы

О Церкви в СССР

О национальном призвании России

О национальном призвании России (ответ на книгу Шубарта)

Художественное призвание Шаляпина

Творческая идея нашего будущего

Творческая идея нашего будущего

Основы государственного устройства

Проект Основного Закона Российской Империи

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