Известны слова графа Сергей Семеновича Уварова: «Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно». Естественно, под «теориями» Уваров имел в виду проекты революционного толка. И не менее естественно отсчитывать «пятьдесят лет» от начала 1834 г., когда была обнародована знаменитая «уваровская триада», выражающая принципы новой русской идеологии: «Православие, самодержавие, народность».

Очевидно также и то, что Уваров недооценил силу своего, без преувеличения, духовного подвига (безоговорочно поддержанного императором Николаем Павловичем). Революционные (да и либерально-демократические) теории перешли в масштабные революционные действия не через пятьдесят, а только через семьдесят с лишним лет, выразившись в так называемой «первой русской революции» 1905-1906 гг. А если учесть ее сокрушительное поражение и то, что реванш был взят «теоретиками» лишь в 1917 г. и закреплялся в ходе кровавой Гражданской войны, завершившейся не ранее 1922 г., мы получаем уже почти девяносто лет, то есть заметно больше, чем просуществовал СССР, официально созданный 30 декабря 1922 г.

Читатель может выразить сомнение в том, что всё дело только в «уваровской триаде». Конечно, не только в ней, но также и в ней, даже преимущественно в ней, а еще конкретнее — в ее третьем, принципиально новом члене — народности. Однако признав значение народности как понятия, выражавшего сознательное национальное единство русского народа, мы должны поставить вопрос о том, почему это значение стало стремительно падать где-то на рубеже XIX — XX столетий?

По сути дела, опасность такого падения предвидел еще в 1880-е годы выдающийся русский философ и педагог Н. Г. Дебольский (статья о котором является по-своему центральной в этом томе). Читая его главный труд «О высшем благе», становится особенно ясно, что идейная деградация политических сил, призванных противостоять революции, была связана с фактическим отказом от идеи народности, отказом тем более опасным, что он, как правило, прикрывался этой идеей и одновременно сводил ее к «верности Православию и самодержавию». Тем самым народность не признавалась самостоятельным началом, на почве которого только и возможен подлинный, преисполненный веры в себя русский национализм.

В свою очередь та легкость, с которой понятие народности перешло в разряд второстепенных понятий, была связана, среди прочего, с недостаточно глубоким философским осмыслением этой судьбоносной идеи, которая, если вспомнить И. В. Киреевского, связана с национальной крепостью любой культуры. Вспомнить Ивана Киреевского особенно уместно потому, что все остальные «родоначальники славянофильства» фактически не приняли идею народности, увлеченные космополитическими по своей сути идеями «соборности», «всемирного братолюбия» и проч.

Николай Петрович Ильин - Моя борьба за русскую философию. Избранные очерки и статьи. Том 2. Становление национал-персонализма как философской основы русской идеологии

СПб.: Алетейя, 2020. - 462 с.

ISBN 978-5-00165-102-4

Николай Петрович Ильин - Моя борьба за русскую философию. Избранные очерки и статьи. Том 2. Становление национал-персонализма как философской основы русской идеологии - Содержание

Предисловие ко второму тому (краткий обзор основного содержания)

Раздел первый. Историко-философское введение в русский национализм

Формирование основных типов русской национальной идеологии от М. В. Ломоносова до Н. Я. Данилевского

Раздел второй. Три статьи о необходимости и возможности Русской Национальной Революции

Антиреволюционный синдром в русской консервативной мысли XIX века (К. С. Аксаков, Ф. И. Тютчев, К. Н. Леонтьев)

«Русские духовные силы! Где они?» Роковой вопрос Николая Страхова

Десять тезисов о Русской Национальной Революции

Раздел третий. Фундамент и разнообразие русского национализма

Политика и философия (к обоснованию русского национализма)

Народность как высшее благо. Этический национализм Н. Г. Дебольского

Национал-либерализм А. Д. Градовского (к 175-летию со дня рождения)

Сущность национализма. Подведение итогов

Раздел четвертый. Шесть статей из энциклопедии «Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века»

Петр Евгеньевич Астафьев

Аполлон Александрович Григорьев

Николай Григорьевич Дебольский

Иван Васильевич Киреевский

Петр Васильевич Киреевский

Николай Николаевич Страхов

Приложения

Приложение I. Произведения классиков русской философии, рекомендуемые для первого чтения

Приложение II. Первоисточники публикаций

Указатель имен ко второму тому