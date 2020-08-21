В XIX-XX веках возникло много новаторских политико-правовых концепций, который казались никак не связанными с многовековыми традициями европейской религиозно-философской мысли, от ее зарождения до наиболее влиятельных систем XVIII — первой половины XIX века. Господство либеральной идеологии во второй половине XX — начале XXI века привело к тому, что представление о радикальном разрыве между «старой», религиозно ориентированной политической философией и политической философией конца XIX — XX века было доведено до устойчивого стереотипа и практически не подвергается сомнению в господствующей тенденции западной философии и политологии. На деле эта точка зрения совершенно неверна, она не позволяет сформировать правильное представление о реальном содержании и реальном значении различных политических концепций, созданных в течение последних двух веков, особенно в рамках истории русской философской и политической мысли.

Восстанавливая связь этих концепций с устоявшимися религиозными моделями общества и государства (не отрицая при этом их очевидного новаторского содержания), мы не только лучше понимаем связность интеллектуальной истории России и Европы, но и открываем дополнительные возможности для современных поисков новых форм политической организации общества. В условиях очевидного кризиса западной либеральной идеологии последнее имеет особенно большое значение. Достижения русской политической философии XIX — начала XX века не только позволяют увидеть плодотворные альтернативы западному либерализму, но и ведут к пониманию возможности построения политической системы общества на либеральных принципах, но в существенно иной версии, чем это характерно для Запада.

Модификации социально-политического учения Библии в истории и религиозные основания политикоправовой мысли Российской империи

СПб.: РХГА, 2019. — 408 с.

ISBN 978-5-88812-972-2

Модификации социально-политического учения Библии в истории и религиозные основания политикоправовой мысли Российской империи - Содержание

Предисловие

Глава 1. Представление о линеарности исторического процесса в Еврейской Библии (Я. Р. Тантлевский)

Глава 2. Раннехристианские интерпретации истории (Г. В. Литвин)

2.1. История и творение: аллегория линейности?

2.2. Град небесный и Град земной

Глава 3. Новозаветная эсхатология в контексте формирования раннехристианской политической мысли (М. А. Приходько)

3.1. Рождение христианского политического миросозерцания

3.2. Исторический модус царствования Христа по учению Оригена

3.3. Модификация политической мысли Апокалипсиса Иоанна в эсхатологии Вл. Соловьева

3.4. Заключение

Глава 4. Образ Константина Великого в историографии Евсевия Кесарийского: начало христианской государственности и ее библейские истоки (Д. С. Курдыбайло)

4.1. Константин и Моисей

4.2. «Епископ внешних дел»

4.3. Константин среди апостолов

4.4. Константин — образ Христа

4.5. Исполнение пророчеств в правление Константина

4.6. Константин и Мелхиседек

4.7. Константин и Август

Глава 5. Образ Александра Невского как один из источников идеи сакральности самодержавной власти в России (Р. А. Соколов)

5.1. Историческая память об Александре Невском в эпоху Петра I и его преемников

5.2. Александр Невский в творчестве М. В. Ломоносова

Глава 6. Античные концепты меритократии, естественного закона и политической педагогики и их преломление в отечественной политической культуре и политико-правовой мысли (Р. В. Светлов)

6.1. Политика, экономика и воспитание у Платона

6.2. Формирование концепции естественного права в античной мысли

6.3. Меритократия в античной политической философии

6.4. Концепция естественного закона в свете идейных исканий русских философов политики и права

6.5. Б. Н. Чичерин о формировании античного понимания свободы

Глава 7. Мыслитель во власти в древнем мире и в Российской империи (С. В. Слободковский)

Глава 8. Церковь и власть: оценка византийских моделей в рамках Санкт-Петербургской церковно-исторической школы (И.В.Хмара)

Глава 9. Рецепции и интерпретации классической греческой политической теории в отечественной традиции. Евгений Николаевич Трубецкой (В. В. Алымова)

9.1. Начала. Биографический абрис

9.2. Социальная утопия Платона

9.3. Перечитывая Платона (a propos)

9.4. Аристотель vs Платон

9.5. Итоги

Глава 10. Идея революции в западной либеральной теории и ее преломление в русской политической философии либерализма (В. А. Куприянов)

10.1. Обоснование идеи революции в европейской политической философии Нового времени: от Дж. Локка к И. Г. Фихте

10.2. Критика философских оснований теории революции в русском консервативном либерализме

10.3. Идея истинной революции в философии истории русской культуры Г. Г. Шпета

10.4. Заключение

Глава 11. Религиозные основания исторических и политико-правовых концепций русской мысли (И. И. Евлампиев)

11.1. Гностическое христианство и русская религиозная философия

11.2. Русский консерватизм и связанное с ним представление об истории

11.3. Религиозные основания русского анархизма и его универсальный характер

11.4. Отношение к национальной культуре и государству как критерий различия западного и русского либерализма

Заключение

Модификации социально-политического учения Библии в истории и религиозные основания политикоправовой мысли Российской империи - Проблема власти в христианском миросозерцании

На самом раннем этапе своей истории христиане сталкиваются с противодействием общества и власти, что порождает проблему осмысления легитимности земной власти и статуса главного ее правителя — римского императора. Также ранним христианам необходимо было осмыслить свое социальное бытие в рамках чуждого языческого социума. В решении этих вопросов важнейшую роль играют эсхатологические воззрения христиан, в которых земная история представляет собой богоустановленный процесс движения к конечной цели — Царству Христа, где ход истории осуществится в замысле Бога — Новом Мире, и где праведные будут соцарствовать Христу, а зло мира сего будет упразднено. Согласно христианской доктрине, Христос, сидящий «одесную Отца», уже царствует в вечности, ход же времени идет к моменту полного созвучия, тождественности с этим Царством, которое полностью осуществится в эсхатоне. Именно в эсхатологическом аспекте проблема власти рассматривается в раннем христианстве во всей своей догматической полноте. Впервые развернутое осмысление данной темы мы находим в Апокалипсисе, или Откровении ап. Иоанна Богослова.

В поле политического дискурса Иоанн вводит учение о жертве Христа. Согласно Откровению Иоанна, Мессия Христос является в одно и то же время Царем и Жертвой: мессианский «Лев от колена Иудина, корень Давида» открывается как «закланный Агнец» (Откр. 5:1-14). От первого видения Иоанна до последнего, конечной победы Слова Бога, сидящего на белом коне и одетого в доспехи, обагренные кровью (Откр. 19:13), образ жертвы, крови и смерти пронизывает видение власти и могущества апокалиптической фигуры. Через это смешение образов первое пришествие Иисуса в воплощении накладывается на Его Второе Пришествие в славе и формирует картину распятого Агнца и могучего воина. По словам Томпсона, «Первое и Второе пришествие Христа не могут дифференцироваться как две различные эры с четкой границей между ними; Второе Пришествие — это радикальная трансформация, начинающаяся в Пришествии Первом» [55, р. 85]. Распятие Христа для Иоанна — не просто единичное событие истории. «Закланный Агнец» является не только на земле, но и на Небе, рядом с Престолом (Откр. 5:6). Агнец заклан не в определенный момент времени, а скорее, прежде времени (Откр. 13:8; 17:8) [55, р. 85]. Распятие развертывается в глубинной перманентной структуре мировидения Провидца, и оно также помещает в жизнь Иисуса верных, следующих Ему. Христианское подражание Христу через мученичество и страдание и подобия, формирующиеся между Христом и Его последователями, также могут рассматриваться как временное развертывание глубинного порядка мира Откровения.

Противоположностью Агнцу и Его народу Иоанн видит римский империализм, основанный на насилии. В 13-й главе победоносность над врагами является атрибутом власти антихриста. Если мифология императорского культа и его ритуал сообщали своей аудитории причастность к победоносности императора, его фортуне, то Откровение, напротив, убеждает аудиторию ощутить себя по другую сторону имперского общества — как жертву римской гегемонии [30, р. 309]. Согласно Откровению, поражение от сил зла в сем веке есть победа в аспекте бытия небесного. Победы святых происходят от их сопричастности жертве Агнца: «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12:11).

Таким образом, в Откровении мы находим онтологическое значение Жертвы Христа как связующий смысл Его Царства. Распятие лежит в глубинной структуре реальности, из которой разворачиваются все исторические свершения. Метаисторическая жертва Христа конституирует саму историю: только закланный Агнец достоин снять печати с Книги Сидящего на Престоле (Откр. 5:1-14). Сам ход истории ведет к окончательному торжеству царства Христа [55, р. 190]. Однако историческое развитие, с точки зрения Иоанна, не прогресс и не эволюция, а богоборческое развитие, запечатленное в образах вавилонской блудницы — антихристианской цивилизации, и двух зверей — правителя-антихриста и его культа. Жертва Христа преодолевает историю. В Первом пришествии Христа история преодолевается незримо, для веры верующих, эмпирически продолжая идти дальше, хотя уже под знаком конца. Только Второму пришествию предстоит выявить сокровенную реальность первого [1, с. 516-517].

Главным образом соучастие в Жертве Христа и Его Царствии, согласно книге Откровения, происходит в богослужении, или литургическом действии. Иоанн проводит тему Царства Бога, правления Бога в описании богослужения небесного чертога, где Бог сидит на троне и принимает служения как Царь. Иоанн приводит слова хвалебного гимна: «аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель» (Откр. 19:6). Восхваление Бога как Вседержителя, «царя народов» мы постоянно встречаем в Откровении (Откр. 1:8; 4:8; 11:17; 16:7; 19:6). В присутствии Царя служители на небе поклоняются и воздают славу (Откр. 5:14; 19:4; 7:11-12; 5:11-12). Живущие на земле также призываются к этому всеобщему литургическому действу (Откр. 14:7). Только Лев/Агнец остается стоять пред сидящем на престоле Богом; он принимает почести, равные Богу. О «Славе», как и других царственных наименованиях, говорится как о том, что присуще исключительно Богу и Агнцу (Откр. 4:11,5:12-13). Таким образом, в Откровении подлинным осуществлением Царства Бога является богослужение. Литургия перед небесным престолом отражается и на земле, в богослужении церкви. Сами гимны, возглашаемые молящимися пред престолом Бога, берутся Иоанном из литургического обихода церкви [7, с. 316]. По словам Томпсона, богослужение в книге Откровения развивает пространственные и временные границы, оно связывает небо и землю, каждого верующего с Небесным чертогом Бога и Агнца [55, р. 69].