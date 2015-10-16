Ильин - Путь духовного обновления
Великий русский мыслитель, философ, публицист и общественный деятель Иван Александрович Ильин родился в 1883 году в Москве в дворянской семье, многие поколения предков которой были воспитаны на идеалах Православия, Патриотизма, служения Богу, Царю и Отечеству. Окончив Московский университет, Ильин посвятил себя философии, которая была для него не академическим доктринерством, а могучим орудием русской волевой идеи, средством мобилизации национальной жизни. На этом пути он неизбежно вступил в конфликт с режимом еврейских большевиков, выславших его из России, заставив жить на чужбине в Германии и Швейцарии.
Первоначально Ильин приобрел известность как исследователь философии Гегеля. Впоследствии он разрабатывает собственное учение, в котором продолжает традиции русской духовной философии. Анализируя современное общество и человека, Ильин считает, что их основной порок состоит в «расколотости», в противопоставлении ума сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с которым современное человечество относится к «сердцу», лежит, по мнению Ильина, представление о человеке как вещи среди вещей и тела среди тел, вследствие которого творческий акт трактуется «материально, количественно, формально и технически». Именно такое отношение, считает Ильин, облегчает человеку достижение успеха чуть ли не на всех его жизненных поприщах, способствуя карьере, получению прибылей, приятному времяпрепровождению.
Однако «мышление без сердца», даже самое умное и изворотливое, в конечном счете релятивистично, машинообразно и цинично; «бессердечная воля», сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, оказывается по существу животной алчностью и злым произволением; «воображение в отрыве от сердца», каким бы картинным и ослепительным оно ни представлялось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. «Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности… он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой».
Иван Ильин - путь духовного обновления
Институт Русской цивилизации 2011
ISBN 978-5-902725-92-3
Иван Ильин - Путь духовного обновления - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Раздел I. Русская идеология
Путь духовного обновления
Предисловие
Глава первая. О вере
1. Мы все верим
2. Вера и жизнь
3. Не все заслуживает веры
4. Знание и вера
5. Источник веры
Глава вторая. О любви
1. Что есть любовь
2. Любовь как путь
3. Любовь и вера
Глава третья. О свободе
1. Внешняя свобода
2. Внутреннее освобождение
3. Политическая свобода
Глава четвертая. О совести
1. Утрата
2. Неверные пути
3. Верный путь
4. Совестный акт
Глава пятая. О семье
1. Значение семьи
2. О духовно здоровой семье
3. Основные задачи воспитания
Глава шестая. О Родине
1. Проблема
2. Обретение Родины
3. Что есть патриотизм
Глава седьмая. О национализме
1. Идея нации
2. О национальном воспитании
3. О соблазнах
Глава восьмая. О правосознании
1. Кризис современного правосознания
2. О свободной лояльности
3. О творческом правосознании
Глава девятая. О государстве
1. Его живая основа
2. Его идея
3. О государственном правосознании
4. Классы и партии
Глава десятая. О частной собственности
1. Проблема
2. Ложный путь
3. Обоснование частной собственности
4. Социальное понимание собственности
Послесловие
Раздел I. Русская идеология
Путь духовного обновления
Предисловие
Глава первая. О вере
1. Мы все верим
2. Вера и жизнь
3. Не все заслуживает веры
4. Знание и вера
5. Источник веры
Глава вторая. О любви
1. Что есть любовь
2. Любовь как путь
3. Любовь и вера
Глава третья. О свободе
1. Внешняя свобода
2. Внутреннее освобождение
3. Политическая свобода
Глава четвертая. О совести
1. Утрата
2. Неверные пути
3. Верный путь
4. Совестный акт
Глава пятая. О семье
1. Значение семьи
2. О духовно здоровой семье
3. Основные задачи воспитания
Глава шестая. О Родине
1. Проблема
2. Обретение Родины
3. Что есть патриотизм
Глава седьмая. О национализме
1. Идея нации
2. О национальном воспитании
3. О соблазнах
Глава восьмая. О правосознании
1. Кризис современного правосознания
2. О свободной лояльности
3. О творческом правосознании
Глава девятая. О государстве
1. Его живая основа
2. Его идея
3. О государственном правосознании
4. Классы и партии
Глава десятая. О частной собственности
1. Проблема
2. Ложный путь
3. Обоснование частной собственности
4. Социальное понимание собственности
Послесловие
Путь к очевидности
Предисловие.О новом человеке
Часть первая
1. Бессердечная культура
2. Обреченный путь
3. О чувстве ответственности
4. О духовности инстинкта
5. Спасение в цельности
Часть вторая
6. Хвала труду
7. О творческом человеке
8. О силе суждения
9. О художественном совершенстве
10. Борьба за академию
11. О пастырском призвании
12. О призвании врача
13. О политическом успехе
14. Что есть философия?
Часть третья
15. О свободе
16. О доброте
17. О смирении
18. Потерянная тайна
19. О сердечном созерцании
20. О благодарности
21. Что такое религиозность
Послесловие о духовном излучении
Основы христианской культуры
1. Кризис современной культуры
2. Проблема христианской культуры
3. Верный путь
4. Основы христианской культуры
5. О приятии мира
6. Культура и церковь
7. О христианском национализме
8. Заключение
Осопротивлении злу силою
1. Введение
2. О самопредании злу
3. О добре и зле
4. О заставлении и насилии
5. О психическом понуждении
6. О физическом понуждении и пресечении
7. О силе и зле
8. Постановка проблемы
9. О морали бегства
10. О сентиментальности и наслаждении
11. О нигилизме и жалости
12. О мироотвергающей религии
13. Общие основы
14. О предмете любви
15. О границах любви
16. О видоизменениях любви
17. О связанности людей в добре и зле
18. Обоснование сопротивляющейся силы
19. О мече и праведности
20. О ложных решениях проблемы
21. О духовном компромиссе
22. Об очищении души
Предисловие.О новом человеке
Часть первая
1. Бессердечная культура
2. Обреченный путь
3. О чувстве ответственности
4. О духовности инстинкта
5. Спасение в цельности
Часть вторая
6. Хвала труду
7. О творческом человеке
8. О силе суждения
9. О художественном совершенстве
10. Борьба за академию
11. О пастырском призвании
12. О призвании врача
13. О политическом успехе
14. Что есть философия?
Часть третья
15. О свободе
16. О доброте
17. О смирении
18. Потерянная тайна
19. О сердечном созерцании
20. О благодарности
21. Что такое религиозность
Послесловие о духовном излучении
Основы христианской культуры
1. Кризис современной культуры
2. Проблема христианской культуры
3. Верный путь
4. Основы христианской культуры
5. О приятии мира
6. Культура и церковь
7. О христианском национализме
8. Заключение
Осопротивлении злу силою
1. Введение
2. О самопредании злу
3. О добре и зле
4. О заставлении и насилии
5. О психическом понуждении
6. О физическом понуждении и пресечении
7. О силе и зле
8. Постановка проблемы
9. О морали бегства
10. О сентиментальности и наслаждении
11. О нигилизме и жалости
12. О мироотвергающей религии
13. Общие основы
14. О предмете любви
15. О границах любви
16. О видоизменениях любви
17. О связанности людей в добре и зле
18. Обоснование сопротивляющейся силы
19. О мече и праведности
20. О ложных решениях проблемы
21. О духовном компромиссе
22. Об очищении души
Поющее сердце. Книга тихих созерцаний
Предисловие. О чтении
Глава первая. Первые лучи
1. Без любви
2. О справедливости
3. Его ненависть
4. Моя вина
5. О дружбе
Глава вторая. Школа жизни
6. Мыльный пузырь
7. Облака
8. О лишениях
9. О здоровье
10. Мировая пыль
11. О щедрости
12. Ранним утром
13. О возрасте
Глава третья. Дар молитвы
14. О духовной слепоте
15. Горное озеро
16. Возвращение
17. О молитве
18. О мировой скорби
19. Горы
Глава четвертая. Посещение
20. Созерцающий поэт
21. Огонь
22. У моря
23. О страдании
24. О смерти
25. О бессмертии
Глава пятая. У врат
26. О Божией ткани
27. Рождественское письмо
28. Потерянный день
29. О терпении
30. О совести
31. Что есть оптимизм?
32. Об искренности
Послесловие. Поющее сердце
Раздел II.Литература Святой Руси
Статьи об об искусстве
Пушкин
Пророческое призвание Пушкина
Пушкин в жизни. 1799—1837
«Моцарт и Сальери» Пушкина
Шмелев. Мережковский
Творчество Шмелева
Православная Русь. «Лето Господне. Праздники» И. С. Шмелева
«Святая Русь». «Богомолье» Шмелева
Ко второму изданию «Богомолья»
Творчество Мережковского
Поэзия и фольклор
Россия в русской поэзии
Когда же возродится великая русская поэзия?
Духовный смысл сказки
Художник и художественность
Что такое искусство
Что такое художественность
Искусство и вкус толпы
Талант и творческое созерцание
Одинокий художник
Борьба за художественность
Примечания
Предисловие. О чтении
Глава первая. Первые лучи
1. Без любви
2. О справедливости
3. Его ненависть
4. Моя вина
5. О дружбе
Глава вторая. Школа жизни
6. Мыльный пузырь
7. Облака
8. О лишениях
9. О здоровье
10. Мировая пыль
11. О щедрости
12. Ранним утром
13. О возрасте
Глава третья. Дар молитвы
14. О духовной слепоте
15. Горное озеро
16. Возвращение
17. О молитве
18. О мировой скорби
19. Горы
Глава четвертая. Посещение
20. Созерцающий поэт
21. Огонь
22. У моря
23. О страдании
24. О смерти
25. О бессмертии
Глава пятая. У врат
26. О Божией ткани
27. Рождественское письмо
28. Потерянный день
29. О терпении
30. О совести
31. Что есть оптимизм?
32. Об искренности
Послесловие. Поющее сердце
Раздел II.Литература Святой Руси
Статьи об об искусстве
Пушкин
Пророческое призвание Пушкина
Пушкин в жизни. 1799—1837
«Моцарт и Сальери» Пушкина
Шмелев. Мережковский
Творчество Шмелева
Православная Русь. «Лето Господне. Праздники» И. С. Шмелева
«Святая Русь». «Богомолье» Шмелева
Ко второму изданию «Богомолья»
Творчество Мережковского
Поэзия и фольклор
Россия в русской поэзии
Когда же возродится великая русская поэзия?
Духовный смысл сказки
Художник и художественность
Что такое искусство
Что такое художественность
Искусство и вкус толпы
Талант и творческое созерцание
Одинокий художник
Борьба за художественность
Примечания
Иван Ильин - Путь духовного обновления - О вере
Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в особенности «научное образование», несовместимо с верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: он слишком много «знает» и «самое существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что все совершается по законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены; во что же ему еще «верить»? Сущность культуры и прогресса сводится к следующему: идет просвещение, а вера уступает и исчезает. Согласно этому, верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение, но вот придет время — они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая вера есть не что иное, как суеверие. Итак: будущее принадлежит просвещенному безверию и безбожию.
Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и, особенно, понять и одолеть переживаемый нами духовный кризис, должен, прежде всего, вдумчиво отнестись к этому воззрению и критически разобраться в нем, ибо оно укрывает в себе не одно роковое недоразумение или заблуждение.
Бесспорно, есть немало людей, которые не верят в Бога. Но это совсем не значит, что они ни во что не верят и что поэтому их можно причислить к людям, живущим без всякой веры. Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-то другое... Во что же? В нечто такое, что они принимают за главное и существенное в жизни; что действительно для них и есть самое важное, чем они дорожат и чему они служат; что составляет предмет их желаний и стремлений. Такое отношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, тот верит в него.
Этим мы вскрыли первое недоразумение, первый предрассудок: люди обычно думают, что «верить» — это то же самое, что «признавать за истину». На самом деле это не так: вера есть нечто гораздо большее, более творческое и более жизненное. Мы все считаем «истиною» таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, установленные исторические факты, законы логики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы спокойно можем пользоваться этими истинами и применять их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т. д. И что же? Все выходит, удается, подтверждается. То, что мы признали в теории за истину, оказывается и на практике правильным и верным. И мы все это знаем, и согласно этому мы в жизни и действуем. Но о вере здесь нет еще и речи...
«Верить» — это гораздо больше, чем «признавать за истину». И так обстоит и в теории, и на практике. Есть холодные истины, к которым мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым «уважительным интересом». Мы узнаем о них и признаем их глубиною нашей души; мы подтверждаем их и соглашаемся «опираться» на них теоретически и практически, отнюдь не отзываясь на них сердцем. Они дают нам известную уверенность, но только во второстепенных делах, не в главных и важнейших вопросах нашей жизни. Они светят нам наподобие уличных фонарей, без которых нам было бы и неудобно, и неуютно; но душу нашу они не согревают и не воспламеняют. Тысячу раз мы пройдем мимо них или примем их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, чтобы могучие и творческие источники нашей души пришли в движение; напротив — там все остается безразличным, молчаливым и неотзывчивым. Кто из нас начнет «верить» — в классификацию химических элементов, открытую Менделеевым, в таблицу логарифмов, в хронологический обзор событий XIX века, в горную карту Европы или Азии? И даже тот из нас, кто усомнится в этих «законах» или «истинах» и начнет критиковать их или опровергать, — поколеблется не в вере, а только в познавательной уверенности.
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