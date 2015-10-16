Путь духовного обновления

Великий русский мыслитель, философ, публицист и общественный деятель Иван Александрович Ильин родился в 1883 году в Москве в дворянской семье, многие поколения предков которой были воспитаны на идеалах Православия, Патриотизма, служения Богу, Царю и Отечеству. Окончив Московский университет, Ильин посвятил себя философии, которая была для него не академическим доктринерством, а могучим орудием русской волевой идеи, средством мобилизации национальной жизни. На этом пути он неизбежно вступил в конфликт с режимом еврейских большевиков, выславших его из России, заставив жить на чужбине в Германии и Швейцарии.

Первоначально Ильин приобрел известность как исследователь философии Гегеля. Впоследствии он разрабатывает собственное учение, в котором продолжает традиции русской духовной философии. Анализируя современное общество и человека, Ильин считает, что их основной порок состоит в «расколотости», в противопоставлении ума сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с которым современное человечество относится к «сердцу», лежит, по мнению Ильина, представление о человеке как вещи среди вещей и тела среди тел, вследствие которого творческий акт трактуется «материально, количественно, формально и технически». Именно такое отношение, считает Ильин, облегчает человеку достижение успеха чуть ли не на всех его жизненных поприщах, способствуя карьере, получению прибылей, приятному времяпрепровождению.

Однако «мышление без сердца», даже самое умное и изворотливое, в конечном счете релятивистично, машинообразно и цинично; «бессердечная воля», сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, оказывается по существу животной алчностью и злым произволением; «воображение в отрыве от сердца», каким бы картинным и ослепительным оно ни представлялось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. «Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности… он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой».

Иван Ильин - путь духовного обновления

Институт Русской цивилизации 2011

ISBN 978-5-902725-92-3

Иван Ильин - Путь духовного обновления - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел I. Русская идеология

Путь духовного обновления

Предисловие

Глава первая. О вере

1. Мы все верим

2. Вера и жизнь

3. Не все заслуживает веры

4. Знание и вера

5. Источник веры

Глава вторая. О любви

1. Что есть любовь

2. Любовь как путь

3. Любовь и вера

Глава третья. О свободе

1. Внешняя свобода

2. Внутреннее освобождение

3. Политическая свобода

Глава четвертая. О совести

1. Утрата

2. Неверные пути

3. Верный путь

4. Совестный акт

Глава пятая. О семье

1. Значение семьи

2. О духовно здоровой семье

3. Основные задачи воспитания

Глава шестая. О Родине

1. Проблема

2. Обретение Родины

3. Что есть патриотизм

Глава седьмая. О национализме

1. Идея нации

2. О национальном воспитании

3. О соблазнах

Глава восьмая. О правосознании

1. Кризис современного правосознания

2. О свободной лояльности

3. О творческом правосознании

Глава девятая. О государстве

1. Его живая основа

2. Его идея

3. О государственном правосознании

4. Классы и партии

Глава десятая. О частной собственности

1. Проблема

2. Ложный путь

3. Обоснование частной собственности

4. Социальное понимание собственности

Послесловие

Путь к очевидности

Предисловие.О новом человеке

Часть первая

1. Бессердечная культура

2. Обреченный путь

3. О чувстве ответственности

4. О духовности инстинкта

5. Спасение в цельности

Часть вторая

6. Хвала труду

7. О творческом человеке

8. О силе суждения

9. О художественном совершенстве

10. Борьба за академию

11. О пастырском призвании

12. О призвании врача

13. О политическом успехе

14. Что есть философия?

Часть третья

15. О свободе

16. О доброте

17. О смирении

18. Потерянная тайна

19. О сердечном созерцании

20. О благодарности

21. Что такое религиозность

Послесловие о духовном излучении

Основы христианской культуры

1. Кризис современной культуры

2. Проблема христианской культуры

3. Верный путь

4. Основы христианской культуры

5. О приятии мира

6. Культура и церковь

7. О христианском национализме

8. Заключение

Осопротивлении злу силою

1. Введение

2. О самопредании злу

3. О добре и зле

4. О заставлении и насилии

5. О психическом понуждении

6. О физическом понуждении и пресечении

7. О силе и зле

8. Постановка проблемы

9. О морали бегства

10. О сентиментальности и наслаждении

11. О нигилизме и жалости

12. О мироотвергающей религии

13. Общие основы

14. О предмете любви

15. О границах любви

16. О видоизменениях любви

17. О связанности людей в добре и зле

18. Обоснование сопротивляющейся силы

19. О мече и праведности

20. О ложных решениях проблемы

21. О духовном компромиссе

22. Об очищении души

Поющее сердце. Книга тихих созерцаний

Предисловие. О чтении

Глава первая. Первые лучи

1. Без любви

2. О справедливости

3. Его ненависть

4. Моя вина

5. О дружбе

Глава вторая. Школа жизни

6. Мыльный пузырь

7. Облака

8. О лишениях

9. О здоровье

10. Мировая пыль

11. О щедрости

12. Ранним утром

13. О возрасте

Глава третья. Дар молитвы

14. О духовной слепоте

15. Горное озеро

16. Возвращение

17. О молитве

18. О мировой скорби

19. Горы

Глава четвертая. Посещение

20. Созерцающий поэт

21. Огонь

22. У моря

23. О страдании

24. О смерти

25. О бессмертии

Глава пятая. У врат

26. О Божией ткани

27. Рождественское письмо

28. Потерянный день

29. О терпении

30. О совести

31. Что есть оптимизм?

32. Об искренности

Послесловие. Поющее сердце

Раздел II.Литература Святой Руси

Статьи об об искусстве

Пушкин

Пророческое призвание Пушкина

Пушкин в жизни. 1799—1837

«Моцарт и Сальери» Пушкина

Шмелев. Мережковский

Творчество Шмелева

Православная Русь. «Лето Господне. Праздники» И. С. Шмелева

«Святая Русь». «Богомолье» Шмелева

Ко второму изданию «Богомолья»

Творчество Мережковского

Поэзия и фольклор

Россия в русской поэзии

Когда же возродится великая русская поэзия?

Духовный смысл сказки

Художник и художественность

Что такое искусство

Что такое художественность

Искусство и вкус толпы

Талант и творческое созерцание

Одинокий художник

Борьба за художественность

Примечания

Иван Ильин - Путь духовного обновления - О вере

Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в особенности «научное образование», несовместимо с верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: он слишком много «знает» и «самое существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что все совершается по законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены; во что же ему еще «верить»? Сущность культуры и прогресса сводится к следующему: идет просвещение, а вера уступает и исчезает. Согласно этому, верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение, но вот придет время — они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая вера есть не что иное, как суеверие. Итак: будущее принадлежит просвещенному безверию и безбожию.

Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и, особенно, понять и одолеть переживаемый нами духовный кризис, должен, прежде всего, вдумчиво отнестись к этому воззрению и критически разобраться в нем, ибо оно укрывает в себе не одно роковое недоразумение или заблуждение.

Бесспорно, есть немало людей, которые не верят в Бога. Но это совсем не значит, что они ни во что не верят и что поэтому их можно причислить к людям, живущим без всякой веры. Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-то другое... Во что же? В нечто такое, что они принимают за главное и существенное в жизни; что действительно для них и есть самое важное, чем они дорожат и чему они служат; что составляет предмет их желаний и стремлений. Такое отношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, тот верит в него.

Этим мы вскрыли первое недоразумение, первый предрассудок: люди обычно думают, что «верить» — это то же самое, что «признавать за истину». На самом деле это не так: вера есть нечто гораздо большее, более творческое и более жизненное. Мы все считаем «истиною» таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, установленные исторические факты, законы логики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы спокойно можем пользоваться этими истинами и применять их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т. д. И что же? Все выходит, удается, подтверждается. То, что мы признали в теории за истину, оказывается и на практике правильным и верным. И мы все это знаем, и согласно этому мы в жизни и действуем. Но о вере здесь нет еще и речи...

«Верить» — это гораздо больше, чем «признавать за истину». И так обстоит и в теории, и на практике. Есть холодные истины, к которым мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым «уважительным интересом». Мы узнаем о них и признаем их глубиною нашей души; мы подтверждаем их и соглашаемся «опираться» на них теоретически и практически, отнюдь не отзываясь на них сердцем. Они дают нам известную уверенность, но только во второстепенных делах, не в главных и важнейших вопросах нашей жизни. Они светят нам наподобие уличных фонарей, без которых нам было бы и неудобно, и неуютно; но душу нашу они не согревают и не воспламеняют. Тысячу раз мы пройдем мимо них или примем их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, чтобы могучие и творческие источники нашей души пришли в движение; напротив — там все остается безразличным, молчаливым и неотзывчивым. Кто из нас начнет «верить» — в классификацию химических элементов, открытую Менделеевым, в таблицу логарифмов, в хронологический обзор событий XIX века, в горную карту Европы или Азии? И даже тот из нас, кто усомнится в этих «законах» или «истинах» и начнет критиковать их или опровергать, — поколеблется не в вере, а только в познавательной уверенности.