Спор о том, как должно почитать Имя Божие, как должно веровать в него (1 Ин. 3, 23) начался на Святой горе Афонской в первом десятилетии XX века. Не будем определять, Промыслом или попущением Божиим возник этот спор. Нам кажется — и то, и другое. Промыслом, чтобы утвердить Истину; а попущением — для «испытания вселенной» (Откр. 3, 10) о наличии искренности веры. Ибо ап. Павел говорит: «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19). Этот спор на Св. горе окончился весьма трагично, о чем читатель узнает из приведенной здесь Истории Афонской смуты о погроме двух Афонских обителей. Кроме того, посчастливится тем, кому доведется прочитать «Историю Афонской смуты» (в 3 томе, часть 1 -я), занимательно написанную монахом Андреевского скита на Афоне, изгнанником-имяславцем Паисием, принявшим в России сан иеромонашеский. Афонские события сопровождались чудесами и знамениями. Там, на Афоне, о. Паисий имел послушание писаря и певчего и уходил из обители в изгнание самым последним. Поэтому он был счастлив описанием чудес, связанных непосредственно с афонскими событиями 1913 года. Скончался он в России в подвиге исповедническом в 1965 году в возрасте 105-ти лет.

Спор о самой Величайшей Святыне христианского духа, об Имени Божием, посредством полемики «Русского Инока», благодаря рецензии афонского монаха Хрисанфа (Минаева) на книгу «На горах Кавказа» и статьи архиеп. Антония (Храповицкого), из Афона перенесся в пределы России и до сих пор еще не закончился. Мнения о почитании Имени Божия, разделенные сначала в среде афонских монахов, разошлись затем и в России среди духовенства, монашества и церковных мирян. Разделившиеся во мнениях те и другие считали себя ревнителями Православия, а об Имени Божьем «толковали» по-разному.

Вопрос этот был включен на рассмотрение Поместного Собора РПЦ 1917-1918 гт., но так и остался нерассмотренным из-за революционной ситуации, потому что приказом революционного правительства Собор был распущен.

Имяславие. Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Том 1

Москва, 2003. - 984 с.

ISBN 5-88060-022-Х

Имяславие. Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Том 1 - Содержание