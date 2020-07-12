Иоанн Дамаскин, Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании
Нам, сознающим свое недостоинство, конечно, следовало бы всегда хранить молчание и исповедывать пред Богом свои грехи; но так как все прекрасно в свое время, а Церковь, которую Бог создал на основании Апостол и пророк, сущу краеугольную Сыну Его, - я вижу, - поражается как бы морскою бурею, слишком высоко поднимается следующими друг за другом волнами, приводится в беспорядок и потрясается вследствие несноснейшего дуновения злых ветров, свыше сотканное одеяние Христа, которое сыны нечестивых упорно старались разорвать, раздирается тело Его, которое есть слово Божие, разрезывается на различные части, также и искони крепко хранимое предание церкви, - то я не счел разумным молчать и наложить на язык узы, боясь с угрозою произнесенного определения, говорящего: аще усумнится, не благоволит душа моя в нем.
И: если увидишь меч грядущ и не будеши глаголати брату твоему, крове его от руки твоея взыщу. Поэтому, поражаемый невыносимым страхом - я решил говорить, не ставя величия царей выше истины. Ибо Богоотец Давид, - слышал я, - говорил: глаголах пред цари, и не стыдяхся, напротив, этим сильнее побуждаемый к речи. А ведь слово царя имеет большую силу для склонения на свою сторону подданных; потому что из бывших с самого начала людей, которым было известно, что земной царь подчинен высшей власти и что над царями господствуют законы, пренебрегли царскими приказаниями немногие.
Преподобный Иоанн Дамаскин, Преподобный Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании
Краснодар : Текст. 2006. 336 с.
Серия "Икона и иконопочитание”
Главный редактор: Киприан Шахбазян
Преподобный Иоанн Дамаскин, Преподобный Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании - Содержание
Определение VII Собора
Прп. Иоанн Дамаскин
- Первое защитительное слово
- Второе защитительное слово
- Третье защитительное слово
- Примечания
Прп. Феодор Студит
- Первое опровержение иконоборцев
- Второе опровержение иконоборцев
- Третье опровержение иконоборцев
- Против иконоборцев семь глав
- Из посланий
- О почитании икон (письмо духовному отцу Платону)
- Из малого оглашения
Преподобный Иоанн Дамаскин, Преподобный Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании - Письмо преподобного Феодора Студита своему духовному отцу Платону
Мы утешаем самих себя, когда говорим со священною главою нашею. Ибо что утешительнее для сына, как не беседовать с отцом, особенно же с таким отцом, и столь великим, что его добродетель прославляют многие города, страны и острова? Таков мой любезный отец, хотя плод не похож на дерево, по причине негодности моего смирения. Но мы имеем в тебе образец благочестия,— и не только мы, но и все, избравшие благочестивый образ жизни, окрыляются мужеством и побуждаются к преуспеянию и совершенствованию. Но так как давно требовала твоя святыня, чтобы я объяснил, каким образом должно почитать священное изображение Христа,— не потому, что ты этого не знаешь, но желая этим побудить мое неразумное слово,— а мне, однако, доселе не удавалось ответить, то теперь, вспомнив об этом, я решил, что, насколько возможно, должен исполнить порученное мне, при содействии твоих священных молитв; хотя кое-что о сем предмет я, кажется, достаточно высказал в другом месте.
Итак, всякое искусственное изображение является подобием того предмета, с которого оно сделано, и путем воспроизведения показывает очертание первообраза, как говорит искусный в божественных вещах Дионисий: «Истина — в подобии, первообраз — в образ; каждое из двух — в каждом из двух, исключая различия сущности». Итак, поклоняющийся изображению покланяется тому, кого верно представляет изображение. Ибо не сущности, т.е. не веществу изображения он покланяется, но начертанному на нем,— и в отношении тождества поклонения изображение неотделимо от первообраза, ибо в отношении подобия изображение тождественно первообразу. Поэтому и Василий Великий говорит, что царем называется и изображение царя, хотя, однако, не два царя, ибо ни сила не рассекается, ни слава не разделяется. Ибо как правящее нами господство — одно, и власть — одна, так и воссылаемое нами славословие одно, а не многие. Поэтому честь изображения переходит к первообразу. Если же она переходит к первообразу, то не разное, но одно и то же бывает почитание и поклонение, как один и тот же первообраз, которому воздается поклонение и в изображении. Но одно дело — природный образ, и другое — образ получаемый через воспроизведение. Одно, по сравнению с причиной, имеет не природное различие, но личное, как Сын по отношению к Отцу; ибо одно Лицо Сына, и другое — Отца, природа же очевидно одна.
Другое же, напротив, имеет различие природное, но не личное, как образ Христа по отношению к Самому Христу. Одна природа вещества изображения, и другая — природа Христа; Лицо же не иное, но одно и то же Лицо Христа, хотя бы оно и было начертано на икон, как тот же божественный Василий говорит: «Что там образ по воспроизведению, то здесь Сын по природе; и как в произведениях искусства является подобие в отношении наружного вида, так в Божественной и несложной природе — единство, вследствие общности Божества». Заметь различие: в природном образе и причине, то есть в Отец и Сын, как одна природа, так одно и поклонение вследствие тождества природы, а не Личности. Так как мы исповедуем одну природу Святой Троицы, то исповедуем, что Ей принадлежит и одно поклонение и славословие; но Лица три: Отца, и Сына, и Святого Духа. Относительно же образа, воспроизведенного искусством,— то в первообраз, то есть во Христе, и в изображении Христа (ибо здесь одно Лицо Христа) бывает одно и поклонение — по причине тождественности единого Лица, хотя природа Христа и изображения различны.
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