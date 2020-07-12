Нам, сознающим свое недостоинство, конечно, следовало бы всегда хранить молчание и исповедывать пред Богом свои грехи; но так как все прекрасно в свое время, а Церковь, которую Бог создал на основании Апостол и пророк, сущу краеугольную Сыну Его, - я вижу, - поражается как бы морскою бурею, слишком высоко поднимается следующими друг за другом волнами, приводится в беспорядок и потрясается вследствие несноснейшего дуновения злых ветров, свыше сотканное одеяние Христа, которое сыны нечестивых упорно старались разорвать, раздирается тело Его, которое есть слово Божие, разрезывается на различные части, также и искони крепко хранимое предание церкви, - то я не счел разумным молчать и наложить на язык узы, боясь с угрозою произнесенного определения, говорящего: аще усумнится, не благоволит душа моя в нем.

И: если увидишь меч грядущ и не будеши глаголати брату твоему, крове его от руки твоея взыщу. Поэтому, поражаемый невыносимым страхом - я решил говорить, не ставя величия царей выше истины. Ибо Богоотец Давид, - слышал я, - говорил: глаголах пред цари, и не стыдяхся, напротив, этим сильнее побуждаемый к речи. А ведь слово царя имеет большую силу для склонения на свою сторону подданных; потому что из бывших с самого начала людей, которым было известно, что земной царь подчинен высшей власти и что над царями господствуют законы, пренебрегли царскими приказаниями немногие.

Преподобный Иоанн Дамаскин, Преподобный Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании

Краснодар : Текст. 2006. 336 с.

Серия "Икона и иконопочитание”

Главный редактор: Киприан Шахбазян

Преподобный Иоанн Дамаскин, Преподобный Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании - Содержание

Определение VII Собора

Прп. Иоанн Дамаскин

Первое защитительное слово

Второе защитительное слово

Третье защитительное слово

Примечания

Прп. Феодор Студит

Первое опровержение иконоборцев

Второе опровержение иконоборцев

Третье опровержение иконоборцев

Против иконоборцев семь глав

Из посланий

О почитании икон (письмо духовному отцу Платону)

Из малого оглашения

Преподобный Иоанн Дамаскин, Преподобный Феодор Студит - О святых иконах и иконопочитании - Письмо преподобного Феодора Студита своему духовному отцу Платону

Мы утешаем самих себя, когда говорим со священною главою нашею. Ибо что утешительнее для сына, как не беседовать с отцом, особенно же с таким отцом, и столь великим, что его добродетель прославляют многие города, страны и острова? Таков мой любезный отец, хотя плод не похож на дерево, по причине негодности моего смирения. Но мы имеем в тебе образец благочестия,— и не только мы, но и все, избравшие благочестивый образ жизни, окрыляются мужеством и побуждаются к преуспеянию и совершенствованию. Но так как давно требовала твоя святыня, чтобы я объяснил, каким образом должно почитать священное изображение Христа,— не потому, что ты этого не знаешь, но желая этим побудить мое неразумное слово,— а мне, однако, доселе не удавалось ответить, то теперь, вспомнив об этом, я решил, что, насколько возможно, должен исполнить порученное мне, при содействии твоих священных молитв; хотя кое-что о сем предмет я, кажется, достаточно высказал в другом месте.

Итак, всякое искусственное изображение является подобием того предмета, с которого оно сделано, и путем воспроизведения показывает очертание первообраза, как говорит искусный в божественных вещах Дионисий: «Истина — в подобии, первообраз — в образ; каждое из двух — в каждом из двух, исключая различия сущности». Итак, поклоняющийся изображению покланяется тому, кого верно представляет изображение. Ибо не сущности, т.е. не веществу изображения он покланяется, но начертанному на нем,— и в отношении тождества поклонения изображение неотделимо от первообраза, ибо в отношении подобия изображение тождественно первообразу. Поэтому и Василий Великий говорит, что царем называется и изображение царя, хотя, однако, не два царя, ибо ни сила не рассекается, ни слава не разделяется. Ибо как правящее нами господство — одно, и власть — одна, так и воссылаемое нами славословие одно, а не многие. Поэтому честь изображения переходит к первообразу. Если же она переходит к первообразу, то не разное, но одно и то же бывает почитание и поклонение, как один и тот же первообраз, которому воздается поклонение и в изображении. Но одно дело — природный образ, и другое — образ получаемый через воспроизведение. Одно, по сравнению с причиной, имеет не природное различие, но личное, как Сын по отношению к Отцу; ибо одно Лицо Сына, и другое — Отца, природа же очевидно одна.

Другое же, напротив, имеет различие природное, но не личное, как образ Христа по отношению к Самому Христу. Одна природа вещества изображения, и другая — природа Христа; Лицо же не иное, но одно и то же Лицо Христа, хотя бы оно и было начертано на икон, как тот же божественный Василий говорит: «Что там образ по воспроизведению, то здесь Сын по природе; и как в произведениях искусства является подобие в отношении наружного вида, так в Божественной и несложной природе — единство, вследствие общности Божества». Заметь различие: в природном образе и причине, то есть в Отец и Сын, как одна природа, так одно и поклонение вследствие тождества природы, а не Личности. Так как мы исповедуем одну природу Святой Троицы, то исповедуем, что Ей принадлежит и одно поклонение и славословие; но Лица три: Отца, и Сына, и Святого Духа. Относительно же образа, воспроизведенного искусством,— то в первообраз, то есть во Христе, и в изображении Христа (ибо здесь одно Лицо Христа) бывает одно и поклонение — по причине тождественности единого Лица, хотя природа Христа и изображения различны.