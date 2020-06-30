Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений
Ставшее достоянием общества в Византии в VI в. и вскоре снабженное комментариями, это собрание сочинений, связанных воедино именем святителя Дионисия Ареопагита, тысячу лет затем оставалось книгой читаемой, питающей мысль и почитаемой. Его влияние быстро вышло за пределы распространения греческого языка: уже в VI в. оно было переведено на сирийский язык, затем, в VIII в., на арабский, армянский (718 г.) и еще раз на сирийский, далее, в IX в., на коптский и латинский (835 и 860 гг.; на латынь после этого оно переводилось многократно), в конце XI в. — на грузинский и, наконец, в XIV, XVII и начале XIX в. — на славянский. (Не касаюсь здесь переложений — в той или иной мере, неизбежно, и пересказов — на современные живые языки.)
Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений - С приложением толкований преп. Максима Исповедника
2-е изд., испр.
(Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»)
СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. — 464 с.
ΙSΒΝ 5-89740-143-8
Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений. С приложением толкований преп. Максима Исповедника - Содержание
- От переводчика
- Святого Максима предисловие к сочинениям Святого Дионисия
О НЕБЕСНОЙ ИЕРАРХИИ
- Глава 1. Что всякое божественное осияние, по благости Божией разнообразно в то, о чем заботится Промысел, проходящее, не только пребывает простым, но и единотворит осияеваемое
- Глава 2. О том, что божественное и небесное подобающим образом выявляется и неподобными ему символами
- Глава 3. Что такое иерархия и какая от иерархии польза
- Глава 4. На что указывает имя ангелов
- Глава 5. Почему все небесные существа сообща называются ангелами
- Глава 6. Каков первый порядок небесных сущностей, каков средний и каков последний
- Глава 7. О серафимах, херувимах, престолах и о первой их иерархии
- Глава 8. О господствах, силах, властях и об их средней иерархии
- Глава 9. О началах, архангелах и ангелах, и о последней их иерархии
- Глава 10. Повторение и сокращение сказанного относительно ангельского благочиния
- Глава 11. Почему все небесные существа называются обобщенно небесными силами
- Глава 12. Почему у людей священноначальники называются ангелами
- Глава 13. Почему говорится, что пророк Исаия был очищен серафимами
- Глава 14. Что означает сообщаемое Преданием число ангелов
- Глава 15. Какие формы имеют образы ангельских сил, что означает огневидность, что человекообразность, что глаза, что ноздри, что уши, что уста и прочее, свойственное голове
О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ
- Глава 1. Какова цель сочинения и каково Предание о божественных именах
- Глава 2. О соединенном и раздельном богословии, и что такое божественные соединение и разделение.
- Глава 3. В чем заключается сила молитвы, о блаженном Иерофее, о благоговении и о богословском сочинении
- Глава 4. Об именах «Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Экстаз», «Рвение», о том, что зла не существует, что оно не от Сущего и не в числе сущих
- Глава 5. Об имени «Сущий», в ней же и о первообразах
- Глава 6. Об имени «Жизнь»
- Глава 7. Об именах «Премудрость», «Ум», «Слово», «Истина», «Вера»
- Глава В. Об именах «Сила», «Справедливость», «Спасение», «Избавление»; в ней же о неравенстве
- Глава 9. Об именах «Великий», «Малый», «Тот же», «Другой», «Подобный», «Неподобный», «Покой», «Движение», «Равенство»
- Глава 10. Об именах «Вседержитель» и «Ветхий деньми», и здесь же о вечности и о времени
- Глава 11. Об имени «Мир», о том, что означает «Само-по-себе-бытие», что такое «Сама-по-себе-жизнь», «Сама-по-себе-сила» и другое, таким образом выражаемое
- Глава 12. Об именах «Святое святых», «Царь царей», «Господин господ», «Бог богов»
- Глава 13. Об именах «Совершенный» и «Единый»
О ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ
- Глава 1. Каково Предание о церковной иерархии и какова ее цель
- Глава 2. О совершаемом при просвещении
- Глава 3. О совершаемом в собрании
- Глава 4. О том, как происходит совершение мира и что совершается посредством его
- Глава 5. О священнических [чинах, их возможностях, действиях и] совершениях
- Глава 6. О совершаемых чинах
- Глава 7. О совершаемом над усопшими
О МИСТИЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ
- Глава 1. Что такое божественный мрак
- Глава 2. Как подобает восходить ко всеобщей и все превосходящей Причине и Ее воспевать
- Глава 3. Каково катафатическое богословие и каково апофатическое
- Глава 4. Что ничем из чувственного не является, превосходя его, Причина всего чувственного
- Глава 5. Что ничем из умственного не является, превосходя его, Причина всего умственного
ПОСЛАНИЯ
- Послание 1. Гаию служителю
- Послание 2. Тому же
- Послание 3. Тому же
- Послание 4. Тому же
- Послание 5. Дорофею литургу
- Послание 6. Сопатру иерею
- Послание 7. Поликарпу иерарху
- Послание 8. Димофилу служителю
- Послание 9. Титу иерарху
- Послание 10. Иоанну Богослову
Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений. С приложением толкований преп. Максима Исповедника - Святого Максима предисловие к сочинениям Святого Дионисия
О благородстве и блестящем богатстве великого Дионисия свидетельствует уже само то, что он был избран членом афинского совета. Ведь он был одним из ареопагитов, как это ясно из рассказа божественного Луки о священных деяниях священных апостолов. Ибо сказав, что святейший апостол Павел, прибыв в Афины и вступив в беседу с некоторыми из философов-эпикурейцев, а также стоиков, стал проповедовать веру в Господа нашего Иисуса Христа, воскресение мертвых и всеобщий суд, а не-философы (не воистину ведь философы) взяли его и привели в Ареопаг, и он говорил перед народом и тотчас же уловил некоторых людей, Лука прибавляет: «Итак Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними» (Деян. 17:33-34).
Не понапрасну, я думаю, из всех, кто уверовал тогда благодаря божественному Павлу, богоносный писатель назвал только благороднейшего Дионисия и к его имени присовокупил звание, величая его Ареопагитом. Я думают что именно по причине необыкновенной премудрости и в высшей степени безукоризненной жизни его среди афинян Дионисий был упомянут тут вместе со своим домом.
Следует знать, что не всякому, как я сказал, человеку дано было держать совет на холме Ария, но только — людям выдающимся родом, богатством и чистотой жизни, и потому лишь достойные люди участвовали в совете Ареопага. Ведь у афинян было установлено избирать девять архонтов в качестве судей — ареопагитов, о чем говорит Андротион во второй книге «Аттид». Впоследствии совет Ареопага стал большим, а именно насчитывал пятьдесят одного известнейшего человека, исключительно евпатридов, как мы сказали, и людей выдающихся богатством и рассудительностью, как повествует Филохор в третьей книге тех же «Аттид».
Суд «На Ариевом холме» находился вне города и был назван так, баснословят афиняне, от происходившего именно на этом холме спора между Посейдоном и Арием о границах города. Ибо, согласно древним мифам афинян на этом месте Посейдон обвинил Ария в том, что тот убил его сына Алирротиона. И отсюда, по имени Ария, холм был назван Ариевым. Ареопагиты судили почти все преступления и нарушения законов, как говорят обо всем этом Андротион в первой и Филохор во второй и третьей книге «Аттид».
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