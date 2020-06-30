Ставшее достоянием общества в Византии в VI в. и вскоре снабженное комментариями, это собрание сочинений, связанных воедино именем святителя Дионисия Ареопагита, тысячу лет затем оставалось книгой читаемой, питающей мысль и почитаемой. Его влияние быстро вышло за пределы распространения греческого языка: уже в VI в. оно было переведено на сирийский язык, затем, в VIII в., на арабский, армянский (718 г.) и еще раз на сирийский, далее, в IX в., на коптский и латинский (835 и 860 гг.; на латынь после этого оно переводилось многократно), в конце XI в. — на грузинский и, наконец, в XIV, XVII и начале XIX в. — на славянский. (Не касаюсь здесь переложений — в той или иной мере, неизбежно, и пересказов — на современные живые языки.)

Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений - С приложением толкований преп. Максима Исповедника

2-е изд., испр.

(Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»)

СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. — 464 с.

ΙSΒΝ 5-89740-143-8

Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений. С приложением толкований преп. Максима Исповедника - Содержание

От переводчика

Святого Максима предисловие к сочинениям Святого Дионисия

О НЕБЕСНОЙ ИЕРАРХИИ

Глава 1. Что всякое божественное осияние, по благости Божией разнообразно в то, о чем заботится Промысел, проходящее, не только пребывает простым, но и единотворит осияеваемое

Глава 2. О том, что божественное и небесное подобающим образом выявляется и неподобными ему символами

Глава 3. Что такое иерархия и какая от иерархии польза

Глава 4. На что указывает имя ангелов

Глава 5. Почему все небесные существа сообща называются ангелами

Глава 6. Каков первый порядок небесных сущностей, каков средний и каков последний

Глава 7. О серафимах, херувимах, престолах и о первой их иерархии

Глава 8. О господствах, силах, властях и об их средней иерархии

Глава 9. О началах, архангелах и ангелах, и о последней их иерархии

Глава 10. Повторение и сокращение сказанного относительно ангельского благочиния

Глава 11. Почему все небесные существа называются обобщенно небесными силами

Глава 12. Почему у людей священноначальники называются ангелами

Глава 13. Почему говорится, что пророк Исаия был очищен серафимами

Глава 14. Что означает сообщаемое Преданием число ангелов

Глава 15. Какие формы имеют образы ангельских сил, что означает огневидность, что человекообразность, что глаза, что ноздри, что уши, что уста и прочее, свойственное голове

О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ

Глава 1. Какова цель сочинения и каково Предание о божественных именах

Глава 2. О соединенном и раздельном богословии, и что такое божественные соединение и разделение.

Глава 3. В чем заключается сила молитвы, о блаженном Иерофее, о благоговении и о богословском сочинении

Глава 4. Об именах «Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Экстаз», «Рвение», о том, что зла не существует, что оно не от Сущего и не в числе сущих

Глава 5. Об имени «Сущий», в ней же и о первообразах

Глава 6. Об имени «Жизнь»

Глава 7. Об именах «Премудрость», «Ум», «Слово», «Истина», «Вера»

Глава В. Об именах «Сила», «Справедливость», «Спасение», «Избавление»; в ней же о неравенстве

Глава 9. Об именах «Великий», «Малый», «Тот же», «Другой», «Подобный», «Неподобный», «Покой», «Движение», «Равенство»

Глава 10. Об именах «Вседержитель» и «Ветхий деньми», и здесь же о вечности и о времени

Глава 11. Об имени «Мир», о том, что означает «Само-по-себе-бытие», что такое «Сама-по-себе-жизнь», «Сама-по-себе-сила» и другое, таким образом выражаемое

Глава 12. Об именах «Святое святых», «Царь царей», «Господин господ», «Бог богов»

Глава 13. Об именах «Совершенный» и «Единый»

О ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ

Глава 1. Каково Предание о церковной иерархии и какова ее цель

Глава 2. О совершаемом при просвещении

Глава 3. О совершаемом в собрании

Глава 4. О том, как происходит совершение мира и что совершается посредством его

Глава 5. О священнических [чинах, их возможностях, действиях и] совершениях

Глава 6. О совершаемых чинах

Глава 7. О совершаемом над усопшими

О МИСТИЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ

Глава 1. Что такое божественный мрак

Глава 2. Как подобает восходить ко всеобщей и все превосходящей Причине и Ее воспевать

Глава 3. Каково катафатическое богословие и каково апофатическое

Глава 4. Что ничем из чувственного не является, превосходя его, Причина всего чувственного

Глава 5. Что ничем из умственного не является, превосходя его, Причина всего умственного

ПОСЛАНИЯ

Послание 1. Гаию служителю

Послание 2. Тому же

Послание 3. Тому же

Послание 4. Тому же

Послание 5. Дорофею литургу

Послание 6. Сопатру иерею

Послание 7. Поликарпу иерарху

Послание 8. Димофилу служителю

Послание 9. Титу иерарху

Послание 10. Иоанну Богослову

Дионисий Ареопагит - Корпус сочинений. С приложением толкований преп. Максима Исповедника - Святого Максима предисловие к сочинениям Святого Дионисия

О благородстве и блестящем богатстве великого Дионисия свидетельствует уже само то, что он был избран членом афинского совета. Ведь он был одним из ареопагитов, как это ясно из рассказа божественного Луки о священных деяниях священных апостолов. Ибо сказав, что святейший апостол Павел, прибыв в Афины и вступив в беседу с некоторыми из философов-эпикурейцев, а также стоиков, стал проповедовать веру в Господа нашего Иисуса Христа, воскресение мертвых и всеобщий суд, а не-философы (не воистину ведь философы) взяли его и привели в Ареопаг, и он говорил перед народом и тотчас же уловил некоторых людей, Лука прибавляет: «Итак Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними» (Деян. 17:33-34).

Не понапрасну, я думаю, из всех, кто уверовал тогда благодаря божественному Павлу, богоносный писатель назвал только благороднейшего Дионисия и к его имени присовокупил звание, величая его Ареопагитом. Я думают что именно по причине необыкновенной премудрости и в высшей степени безукоризненной жизни его среди афинян Дионисий был упомянут тут вместе со своим домом.

Следует знать, что не всякому, как я сказал, человеку дано было держать совет на холме Ария, но только — людям выдающимся родом, богатством и чистотой жизни, и потому лишь достойные люди участвовали в совете Ареопага. Ведь у афинян было установлено избирать девять архонтов в качестве судей — ареопагитов, о чем говорит Андротион во второй книге «Аттид». Впоследствии совет Ареопага стал большим, а именно насчитывал пятьдесят одного известнейшего человека, исключительно евпатридов, как мы сказали, и людей выдающихся богатством и рассудительностью, как повествует Филохор в третьей книге тех же «Аттид».

Суд «На Ариевом холме» находился вне города и был назван так, баснословят афиняне, от происходившего именно на этом холме спора между Посейдоном и Арием о границах города. Ибо, согласно древним мифам афинян на этом месте Посейдон обвинил Ария в том, что тот убил его сына Алирротиона. И отсюда, по имени Ария, холм был назван Ариевым. Ареопагиты судили почти все преступления и нарушения законов, как говорят обо всем этом Андротион в первой и Филохор во второй и третьей книге «Аттид».