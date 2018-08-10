Священномученик Андроник относится к категории архиереев-подвижников и евангельски бескомпромиссных продолжателей апостольского дела, вполне воплотивших в своей жизни целостный христианский идеал. Он хорошо знал окружающую его жизнь, знал ее на практике, он сам старался вносить в нее свет христианского учения, и потому описание нравственных и духовных недугов, от коо торых страдало и страдает до сих пор русское общество, сделано им с исключии тельной точностью, как духовным врачом, не только издали наблюдавшим больного, но и непосредственно лечившим его, почему и средства, предлагаемые им, бесспорны.

Национальное и религиозное самосознание, как система целостного мировоззрения, только начало обретать форму в России в ХХ веке, когда было безжалостно погашено безбожной революцией. Можно жить, не особенно отдавая себе отчета в том, для чего и почему мы живем и кто мы такие, но для всякого народа и для всякого человека наступает час, когда необходимость ответить на эти вопросы становится равнозначной вопросу жизни и смерти. Священномученик Андроник, внося свет евангельских идеалов в народную жизнь, сделал попытку ответить на них.

Игумен Дамаскин (Орловский), член Синодальной Комиссии по канонизации святых, Председатель регионального общественного Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»

Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга I - Статьи и заметки

Издательство Булат, Тверь 2004 - 510 с.

Издание регионального общественного Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»

Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга I - Статьи и заметки - Содержание

Предисловие

Житие священномученика Андроника (Никольского)

Миссионерский путь в Японию

Миссионерский год в Японии

Русский гражданский строй жизни перед судом христианина, или основания и смысл царского самодержавия

Беседы о «Союзе Русского Народа»

Станем добре, станем со страхом, вонмем. Письма архиерея к иереям

Наша церковноонародная жизнь как она есть

Примечания

Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга I - Статьи и заметки - Посещение домов прихожан

Под таким делом разумеется не то, чтобы священник ходил из дома в дом. Конечно, это было бы весьма хорошее дело – пастырю Церкви посещать своих пасомых, чтобы руководить их духовной жизнью. Но это в редких случаях возможно при обширности и разбросанности наших приходов, при множестве всяких побочных, но обязательных дел у пастыря. Нет, в данном случае разумеется другое и более простое, а следовательно, и возможное для священника. Дело в том, что священник часто приглашается прихожанами для совершения всяких треб на дому. Такими обязательными посещениями и следует непременно воспользоваться для духовного назидания православных. Тут и нужно вникнуть в жизнь и распорядок жизни семьи. Тут и нужно расспросить всех так, чтобы вылилась душа человеческая с ее запросами и надеждами. Тут обратим внимание и на воспитание детей, на их молитвенное делание, на их поведение. Тут же попутно и о духовном побеседовать, не в виде обычной проповеди, но именно непосредственной отеческой простой беседой. Припоминается священник доброго старого времени в родном моем приходе.

В таких случаях он обо всем выспросит в семье, все выскажет, что знает об этой семье, детей переспросит в знании молитв, одних похвалит, а другим выговорит и строго запретит. И таким порядком священник знал всех своих прихожан и с хорошей, и с дурной стороны. Помню, что я тогда еще подростком знал тоже почти всех прихожан и всякого из них по настроению и поведению только потому, что, ходя с причтом по приходу на Пасхе и на Святках, обычно прислушивался вот к таким попутным беседам священника с прихожанами. И, конечно, тогда не только священник, но и я хорошо знал – кто в приходе когда вступает в брак или выходит замуж, тогда как теперь священник об этом часто узнает только тогда, когда к нему от архиерея направляется на отзыв бестолково написанное прихожанином прошение о разрешении ему вступить в брак, например, при недостатке возраста или в известных степенях родства. Такова простая старина и такова мудреная современность. Первая не гналась за большим, но достигала весьма существенного конца; а вторая считает это все маловажным, опускает же и все важное, почему жизнь христианская и понижается, хотя разные отчеты да доклады и уверяют, что все делается лучше и лучше. Подтверждений тому не требуется, их дает сама действительность.

Итак, указываю первое самое простое средство – духовно влиять пастырю на свою паству безо всякой затраты особого времени и сил. Указываю попутный способ – руководить жизнью и настроением своих пасомых. Таким путем установятся сами собой чисто пастырские или, лучше сказать, отеческие отношения у пастыря к пастве, взаимно вызывающие детское отношение к нему со стороны пасомых. Исчезнет та взаимная отчужденность, на которую теперь одинаково жалуются и духовенство и миряне. Весь приход будет на виду у пастыря, явится одною большой семьей, возглавляемой и руководимой священником – духовным отцом. Ему Бог дал духовную паству, и он Богом дан в отца этой пастве. За святое послушание Пастыреначальнику Христу Спасу пастырь с паствой и будут в едином духе по одинаковой заботе о душевном спасении. Духовное значение или авторитет такого Богом поставленного и свято соблюдающего такое свое от Него поставление – как высоко оно и перед Богом, и пред людьми!

Насколько выше оно того взаимоотношения, которое хотят укрепить выборами священников самой паствой! «Мы тебя выбрали, ну так и делай поонашему, а не будешь делать – так ты нам и не нужен, мы выберем другого». Так было, так и будет в конце таких выборов. Так было и в древней нашей Святой Руси, когда при выборном духовенстве были несчастные «крестцовые попы», составлявшие обузу для Церкви Божией и соблазн для христиан. Правда, было выборное духовенство в древней гонимой Церкви. Но тогда самое имя христианина было уже геройством. Всякий христианин должен был всегда быть готовым к ответу и мучению за свое христианство. Посему тогда все христиане естественно заботились, чтобы в передовых рядах их стояли истинные герои духа, для которых священство есть высшее доброе дело, то есть готовность на мученичество за себя и за паству свою.

Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга II. Проповеди, обращения, послания Региональный общественный Фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». 2004 - 462 с.



Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга II. Проповеди, обращения, послания - Содержание

В неделю Православия Святая Церковь анафематствует всех отступников от нее

Беседа с православными христианами в присутствии многочисленных старообрядцев

Письмо священнику с. Виджи о. Ал. Федорову

Христианам нужно знать христианское упование

Под впечатлением известий

Храммпамятник в г. Оосака в Японии

Пример, достойный подражания

Отцам заведующим и учащим церковных школ

Вниманию всего духовенства Новгородской епархии

Слово перед сбором пожертвований на церковноприходские школы

Приветственная речь, сказанная Преосвященным Андроником

Речь, произнесенная Преосвященнейшим Андроником

Памятник апостолу Японии архиепископу Николаю

Слово в память бывшего Новгородского архиепископа Гурия

Епископское отлучение «киселевцев» от Святой Чаши Причащения

О веселой благотворительности

Какими путями привходит сектантский соблазн в среду православных

Приходи к началу богослужения и не уходи до конца его

Новый СвятооРусский Патерик

Слово при вступлении на Омскую архиерейскую кафедру

Священное военное знамя

Слово при открытии Миссионерских Курсов

Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви

Христианское правило жизни для всеобщего счастья

Архипастырский призыв к духовенству по учреждению народноомиссионерских курсов в епархии

Икона Знамения Царицы Небесной в г. Омске

Неведомые, но благодетельные для человека пути Божественного Промышления

Ко всем протоиереям и иереям Омской епархии

Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви

Желаю слышать и видеть одну только правду

Предложение Преосвященного Андроника

На борьбу за святую трезвость!

Дивны дела Твои, Господи!

Мероприятия для насаждения трезвости в народе и по искоренению корчемства

Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви

Христос близ есть

Обращение Преосвященного Андроника к пастырям и пастве Омской епархии

Воскресающая Русская народная душа

Архипастырское слово о настоятельной пастырской проповеди

Всем возлюбленным о Христе чадам Пермской поместной Церкви

Напутственное слово отправившемуся на поле брани лазарету от крестьянства Пермской губернии

Архипастырский призыв ко всему духовенству Пермской епархии

Пасха Христова и современный гнев Божий

Архипастырский призыв к богомолению

Добродетели Святителя Николая Мирликийского

Возрождающая сила Святого Божественного Духа

Призыв к братской заботе о беженцах с мест войны

Спасительная сила и власть Святой Церкви Христовой

Братие и сестры о Господе, всенародно покаемся ныне перед Богом!

Подражание святителю Ермогену в настоящее время Священной войны с немцами

Значение обителей для нашего духовного спасения

Божественное промышление о России и в тяжких судьбах ее

Покаяние и исправление утишает гнев Божий

Падение и восстание человеческой души

Снова о всенародном богомолении

Божие нам утешение в скорби – начало полной радости

Новогоднее приветствие всем православным христианам Пермской епархии на 1916 год

О церковных празднествах и крестных ходах по благочинническим округам Пермской епархии

О предстоящем времени Великого поста

Архипастырское послание к духовенству Пермской епархии

О мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся!

О сквернооматерном слове

Пастырская забота о воскресении народной души среди военной скорби

Пасхальное приветствие русским воинам

Слово при погребении скончавшегося от тяжких ран на войне гимназиста добровольца – офицера Константина Георгиевича Кобяка

Суд Вселенской Церкви над грабителями народа во время нашествия варваров

Священная хоругвь-стяг 1011му Пермскому пехотному полку от населения Пермского края в великую отечественную войну с туркоотевтонами

Слово пред освящением старинной хоругвиистяга в благословение от населения Пермского края

Слово перед молебном на открытии сельскохозяйственных и церковнопевческих курсов

Суеверие есть тяжкий грех

Голос сельского священника об оживлении церковноприходской жизни

К предстоящим народным богомолениям 26 и 29 августа

В день Спасова Преображения устроим крестный ход в Перми – народное богомоление

Слово при вручении от населения Пермского края NNскому Пермскому полку хоругвиистяга с Нерукотворенным Образом Спаса

Приветственная речь на молебне при открытии Пермского Университета 1 октября 1916 года

Духовенству Пермской епархии

Духовенству Пермской епархии

Непременно надо помочь православным сирийцам разоренной врагом Урмии

Христос Рождается!

Новая жизнь в глубинах народной души. Всем возлюбленным о Христе чадам Пермской поместной Церкви

Речь при вручении архипастырского жезла новоставленному Соликамскому епископу Феофану

К предстоящему Учредительному Собранию

Все духовенство епархии призываю незамедлительно оповещать населению нижеследующий мой призыв

Архипастырское обращение

К предстоящему епархиальному чрезвычайному съезду по Пермской епархии

Какая должна быть народная школа

Напутствие отправляющимся в действующую армию

Правила для выборов кандидатов в должности священноцерковнослужителей на приходы епархии

Вниманию духовенства и православных прихожан Пермской епархии

Архипастырский призыв ко всем возлюбленным о Господе чадам Пермской поместной Церкви

Архипастырское послание ко всем православным чадам Пермской Церкви

Архипастырское настойчивое обращение

К духовенству Пермской епархии

Перед лицом психологии современной разрухи

«Церковь объявлена... нелегальной»

«Именем Божиим заклинаю»

Архипастырский привет на Святую Пасху верным чадам Пермской поместной Церкви

«Россия воскреснет!»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примечания