Никольский - Андроник - Творения - Книга I-II
Священномученик Андроник относится к категории архиереев-подвижников и евангельски бескомпромиссных продолжателей апостольского дела, вполне воплотивших в своей жизни целостный христианский идеал. Он хорошо знал окружающую его жизнь, знал ее на практике, он сам старался вносить в нее свет христианского учения, и потому описание нравственных и духовных недугов, от коо торых страдало и страдает до сих пор русское общество, сделано им с исключии тельной точностью, как духовным врачом, не только издали наблюдавшим больного, но и непосредственно лечившим его, почему и средства, предлагаемые им, бесспорны.
Национальное и религиозное самосознание, как система целостного мировоззрения, только начало обретать форму в России в ХХ веке, когда было безжалостно погашено безбожной революцией. Можно жить, не особенно отдавая себе отчета в том, для чего и почему мы живем и кто мы такие, но для всякого народа и для всякого человека наступает час, когда необходимость ответить на эти вопросы становится равнозначной вопросу жизни и смерти. Священномученик Андроник, внося свет евангельских идеалов в народную жизнь, сделал попытку ответить на них.
Игумен Дамаскин (Орловский), член Синодальной Комиссии по канонизации святых, Председатель регионального общественного Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»
Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга I - Статьи и заметки
Издательство Булат, Тверь 2004 - 510 с.
Издание регионального общественного Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»
Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга I - Статьи и заметки - Содержание
Предисловие
- Житие священномученика Андроника (Никольского)
- Миссионерский путь в Японию
- Миссионерский год в Японии
- Русский гражданский строй жизни перед судом христианина, или основания и смысл царского самодержавия
- Беседы о «Союзе Русского Народа»
- Станем добре, станем со страхом, вонмем. Письма архиерея к иереям
- Наша церковноонародная жизнь как она есть
Примечания
Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга I - Статьи и заметки - Посещение домов прихожан
Под таким делом разумеется не то, чтобы священник ходил из дома в дом. Конечно, это было бы весьма хорошее дело – пастырю Церкви посещать своих пасомых, чтобы руководить их духовной жизнью. Но это в редких случаях возможно при обширности и разбросанности наших приходов, при множестве всяких побочных, но обязательных дел у пастыря. Нет, в данном случае разумеется другое и более простое, а следовательно, и возможное для священника. Дело в том, что священник часто приглашается прихожанами для совершения всяких треб на дому. Такими обязательными посещениями и следует непременно воспользоваться для духовного назидания православных. Тут и нужно вникнуть в жизнь и распорядок жизни семьи. Тут и нужно расспросить всех так, чтобы вылилась душа человеческая с ее запросами и надеждами. Тут обратим внимание и на воспитание детей, на их молитвенное делание, на их поведение. Тут же попутно и о духовном побеседовать, не в виде обычной проповеди, но именно непосредственной отеческой простой беседой. Припоминается священник доброго старого времени в родном моем приходе.
В таких случаях он обо всем выспросит в семье, все выскажет, что знает об этой семье, детей переспросит в знании молитв, одних похвалит, а другим выговорит и строго запретит. И таким порядком священник знал всех своих прихожан и с хорошей, и с дурной стороны. Помню, что я тогда еще подростком знал тоже почти всех прихожан и всякого из них по настроению и поведению только потому, что, ходя с причтом по приходу на Пасхе и на Святках, обычно прислушивался вот к таким попутным беседам священника с прихожанами. И, конечно, тогда не только священник, но и я хорошо знал – кто в приходе когда вступает в брак или выходит замуж, тогда как теперь священник об этом часто узнает только тогда, когда к нему от архиерея направляется на отзыв бестолково написанное прихожанином прошение о разрешении ему вступить в брак, например, при недостатке возраста или в известных степенях родства. Такова простая старина и такова мудреная современность. Первая не гналась за большим, но достигала весьма существенного конца; а вторая считает это все маловажным, опускает же и все важное, почему жизнь христианская и понижается, хотя разные отчеты да доклады и уверяют, что все делается лучше и лучше. Подтверждений тому не требуется, их дает сама действительность.
Итак, указываю первое самое простое средство – духовно влиять пастырю на свою паству безо всякой затраты особого времени и сил. Указываю попутный способ – руководить жизнью и настроением своих пасомых. Таким путем установятся сами собой чисто пастырские или, лучше сказать, отеческие отношения у пастыря к пастве, взаимно вызывающие детское отношение к нему со стороны пасомых. Исчезнет та взаимная отчужденность, на которую теперь одинаково жалуются и духовенство и миряне. Весь приход будет на виду у пастыря, явится одною большой семьей, возглавляемой и руководимой священником – духовным отцом. Ему Бог дал духовную паству, и он Богом дан в отца этой пастве. За святое послушание Пастыреначальнику Христу Спасу пастырь с паствой и будут в едином духе по одинаковой заботе о душевном спасении. Духовное значение или авторитет такого Богом поставленного и свято соблюдающего такое свое от Него поставление – как высоко оно и перед Богом, и пред людьми!
Насколько выше оно того взаимоотношения, которое хотят укрепить выборами священников самой паствой! «Мы тебя выбрали, ну так и делай поонашему, а не будешь делать – так ты нам и не нужен, мы выберем другого». Так было, так и будет в конце таких выборов. Так было и в древней нашей Святой Руси, когда при выборном духовенстве были несчастные «крестцовые попы», составлявшие обузу для Церкви Божией и соблазн для христиан. Правда, было выборное духовенство в древней гонимой Церкви. Но тогда самое имя христианина было уже геройством. Всякий христианин должен был всегда быть готовым к ответу и мучению за свое христианство. Посему тогда все христиане естественно заботились, чтобы в передовых рядах их стояли истинные герои духа, для которых священство есть высшее доброе дело, то есть готовность на мученичество за себя и за паству свою.
Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга II. Проповеди, обращения, послания
Региональный общественный Фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». 2004 - 462 с.
Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский - Творения - Книга II. Проповеди, обращения, послания - Содержание
- В неделю Православия Святая Церковь анафематствует всех отступников от нее
- Беседа с православными христианами в присутствии многочисленных старообрядцев
- Письмо священнику с. Виджи о. Ал. Федорову
- Христианам нужно знать христианское упование
- Под впечатлением известий
- Храммпамятник в г. Оосака в Японии
- Пример, достойный подражания
- Отцам заведующим и учащим церковных школ
- Вниманию всего духовенства Новгородской епархии
- Слово перед сбором пожертвований на церковноприходские школы
- Приветственная речь, сказанная Преосвященным Андроником
- Речь, произнесенная Преосвященнейшим Андроником
- Памятник апостолу Японии архиепископу Николаю
- Слово в память бывшего Новгородского архиепископа Гурия
- Епископское отлучение «киселевцев» от Святой Чаши Причащения
- О веселой благотворительности
- Какими путями привходит сектантский соблазн в среду православных
- Приходи к началу богослужения и не уходи до конца его
- Новый СвятооРусский Патерик
- Слово при вступлении на Омскую архиерейскую кафедру
- Священное военное знамя
- Слово при открытии Миссионерских Курсов
- Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви
- Христианское правило жизни для всеобщего счастья
- Архипастырский призыв к духовенству по учреждению народноомиссионерских курсов в епархии
- Икона Знамения Царицы Небесной в г. Омске
- Неведомые, но благодетельные для человека пути Божественного Промышления
- Ко всем протоиереям и иереям Омской епархии
- Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви
- Желаю слышать и видеть одну только правду
- Предложение Преосвященного Андроника
- На борьбу за святую трезвость!
- Дивны дела Твои, Господи!
- Мероприятия для насаждения трезвости в народе и по искоренению корчемства
- Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви
- Христос близ есть
- Обращение Преосвященного Андроника к пастырям и пастве Омской епархии
- Воскресающая Русская народная душа
- Архипастырское слово о настоятельной пастырской проповеди
- Всем возлюбленным о Христе чадам Пермской поместной Церкви
- Напутственное слово отправившемуся на поле брани лазарету от крестьянства Пермской губернии
- Архипастырский призыв ко всему духовенству Пермской епархии
- Пасха Христова и современный гнев Божий
- Архипастырский призыв к богомолению
- Добродетели Святителя Николая Мирликийского
- Возрождающая сила Святого Божественного Духа
- Призыв к братской заботе о беженцах с мест войны
- Спасительная сила и власть Святой Церкви Христовой
- Братие и сестры о Господе, всенародно покаемся ныне перед Богом!
- Подражание святителю Ермогену в настоящее время Священной войны с немцами
- Значение обителей для нашего духовного спасения
- Божественное промышление о России и в тяжких судьбах ее
- Покаяние и исправление утишает гнев Божий
- Падение и восстание человеческой души
- Снова о всенародном богомолении
- Божие нам утешение в скорби – начало полной радости
- Новогоднее приветствие всем православным христианам Пермской епархии на 1916 год
- О церковных празднествах и крестных ходах по благочинническим округам Пермской епархии
- О предстоящем времени Великого поста
- Архипастырское послание к духовенству Пермской епархии
- О мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся!
- О сквернооматерном слове
- Пастырская забота о воскресении народной души среди военной скорби
- Пасхальное приветствие русским воинам
- Слово при погребении скончавшегося от тяжких ран на войне гимназиста добровольца – офицера Константина Георгиевича Кобяка
- Суд Вселенской Церкви над грабителями народа во время нашествия варваров
- Священная хоругвь-стяг 1011му Пермскому пехотному полку от населения Пермского края в великую отечественную войну с туркоотевтонами
- Слово пред освящением старинной хоругвиистяга в благословение от населения Пермского края
- Слово перед молебном на открытии сельскохозяйственных и церковнопевческих курсов
- Суеверие есть тяжкий грех
- Голос сельского священника об оживлении церковноприходской жизни
- К предстоящим народным богомолениям 26 и 29 августа
- В день Спасова Преображения устроим крестный ход в Перми – народное богомоление
- Слово при вручении от населения Пермского края NNскому Пермскому полку хоругвиистяга с Нерукотворенным Образом Спаса
- Приветственная речь на молебне при открытии Пермского Университета 1 октября 1916 года
- Духовенству Пермской епархии
- Духовенству Пермской епархии
- Непременно надо помочь православным сирийцам разоренной врагом Урмии
- Христос Рождается!
- Новая жизнь в глубинах народной души. Всем возлюбленным о Христе чадам Пермской поместной Церкви
- Речь при вручении архипастырского жезла новоставленному Соликамскому епископу Феофану
- К предстоящему Учредительному Собранию
- Все духовенство епархии призываю незамедлительно оповещать населению нижеследующий мой призыв
- Архипастырское обращение
- К предстоящему епархиальному чрезвычайному съезду по Пермской епархии
- Какая должна быть народная школа
- Напутствие отправляющимся в действующую армию
- Правила для выборов кандидатов в должности священноцерковнослужителей на приходы епархии
- Вниманию духовенства и православных прихожан Пермской епархии
- Архипастырский призыв ко всем возлюбленным о Господе чадам Пермской поместной Церкви
- Архипастырское послание ко всем православным чадам Пермской Церкви
- Архипастырское настойчивое обращение
- К духовенству Пермской епархии
- Перед лицом психологии современной разрухи
- «Церковь объявлена... нелегальной»
- «Именем Божиим заклинаю»
- Архипастырский привет на Святую Пасху верным чадам Пермской поместной Церкви
- «Россия воскреснет!»
ПРИЛОЖЕНИЕ
Примечания
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