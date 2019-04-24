Последняя четверть X в. для Руси была полна событиями: князем Владимиром были проведены реформы, которые и привели к принятию христианства и к началу новой эпохи в истории Руси. Это было не просто восприятие новой религии, это было вхождение в новую культурную среду, в которой традиции философии играли значимую роль. С конца X столетия начинается время активного ознакомления, освоения богословского и философского наследия, переводов и адаптации философских текстов, а также отражение собственных философских исканий в оригинальных сочинениях отечественных мыслителей. В культуре Руси появляется такой феномен как книжник, часто соединяющий в одном лице переводчика и оригинального мыслителя - автора философских текстов.

Русская культура всегда отличалась своей открытостью - способностью усвоить, творчески переработать ценности, воспринятые у других народов, внести в них свой смысл. И древнерусская мудрость не являлась исключением: в эпоху господства языческого мировоззрения происходит сложный процесс синтеза мифологических систем, различных по структуре (славянской, тюркской, иранской, угрофинской, балтской, скандинавской), что явилось изначальным опытом по интеграции идей, определившим будущие тенденции. Древнерусская мудрость, выступая уникальным явлением отечественной культуры, вместе с тем предстает активным субъектом общеславянского, европейского и мирового мыслительного процесса. Этот опыт древнерусской мудрости лег в основание развития русской средневековой философии.

Ионайтис Ольга - Неоплатонизм в русской средневековой философии

СПб.: Алетейя, 2017. 252 с.

ISBN 978-5-906980-60-1

Ионайтис Ольга - Неоплатонизм в русской средневековой философии - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. РУССКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ТРАДИЦИИ

Глава 1. Формирование и развитие русской средневековой философской мысли

Глава 2. Характер византийского влияния

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ВИЗАНТИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ В РУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Традиции неоплатонизма в переводных текстах

Глава 2. Идеи неоплатонизма в сочинениях русских средневековых мыслителей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Ионайтис Ольга - Неоплатонизм в русской средневековой философии - Введение

«Конечно, наша философия, как и вся наша образованность, заимствованная. Но так оно и должно быть: большее или меньшее заимствование и подчинение чужим влияниям - это общий закон развития философии любого европейского народа. Даже сама греческая философия, если и обошлась без прямых заимствований, о чем трудно судить, во всяком случае была подготовлена и пробуждена перенесением с Востока разнообразных научных сведений. Путем же усвоения греческой философии, возобновившегося в эпоху Возрождения, постепенно, лишь в продолжение двух столетий, вырабатывалась самостоятельная новая философия. Подчинение же чужим влияниям продолжалось и после ее возникновения и всегда давало наилучшие результаты: Локк и Лейбниц находились под влиянием Декарта, Кант - под влиянием Юма и Руссо и т. д. Чуткость к чужим учениям - наилучший залог успешного развития философии. Без всяких заимствований и влияний извне возможна только неподвижная, бесплодная, замыкающаяся в узкие рамки схоластика... Чтобы правильно судить о будущем нашей философии, надо обращать внимание не на то, что она заимствованная, а на то, как давно произошло это заимствование, при каких условиях оно совершалось и распространялось и что именно успела сделать у нас философия при этих условиях...», - с этих слов начал свое знаменитое выступление А. И. Введенский на первом публичном заседании Философского общества при Петербургском университете, которое состоялось 31 января 1898 г. Свою речь он посвятил истории отечественной философии, призывая обратить внимание на ее истоки и развитие, на те достижения, которые предстанут перед нашим взором, если мы с интересом и любовью отнесемся к ее исследованию. Вопрос о влиянии неоплатонизма на развитие русской средневековой философии - вопрос, напрямую связанный со словами А. И. Введенского. И до сих пор много «белых пятен» в исследовании характера этого влияния. Неоплатонизм - сложное и многогранное явление в истории мировой философской мысли. В своей работе мы предприняли попытку рассмотрения традиций византийского неоплатонизма в истории отечественной философии X-XVII вв., что, на наш взгляд, весьма актуально по целому ряду причин.

Во-первых, следует отметить, что никакой другой период истории русской философии не вызывает столько споров и разноречивых толкований, как средневековый. И это вполне объяснимо. Данный период истории развития отечественного философствования важен в научном отношении как этап становления основных идей, национальных особенностей и проблемного поля отечественной философии. И от того, какую концептуальную позицию займет историк русской философии в анализе и оценке этого периода, будут во многом зависеть его представления о других этапах истории отечественной философской мысли. Обращаясь к исследованию отечественной мысли, Г. Флоровский указывал на ее основания: «Русская философия есть философия цельного знания, философствование цельного духа». С этого устремления она начинала свою историю и именно в этом залог ее будущего развития,«.. .будущие перспективы философского прогресса вообще». Поэтому изучение основ русского философствования дает нам возможность понять логику ее формирования и развития от времен принятия Русью христианства до настоящего времени. Во-вторых, всегда был и останется актуальным интерес к проблеме бытия человека и к его месту в истории. Сегодня мы можем говорить о разнообразии в направлениях философского осмысления мира и человека, в формах цивилизации и в культурных практиках. Это, в свою очередь, вызывает интерес и к опыту прошлого. Возрастающее в последнее время внимание к средневековой философии понятно и объяснимо тем, что в Средних веках современный человек видит не просто эпоху перехода от Древнего мира к Новому времени, а эпоху, в которой ставили и стремились разрешить краеугольные для человеческого существования вопросы, не найдя ответ на которые далее невозможно было как и бытие отдельной личности, так и всего человечества.