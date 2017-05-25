Исаак Сирин - Книга о восхождении инока
Автор, которому посвящена эта книга, именуется на своем родном сирийском языке мар Исхак, т. е. «господин [святой] Исхак». Начиная с VII в. и доныне сирийцы самых разных упований чтут этого писателя именно под таким именем. Однако мар Исхак совершенно неизвестен греко-православной традиции. В ней присутствует «Исаак Сирин», святой муж, автор «постнических слов» и епископ «боголюбиваго града Ниневия», как называет его славянский переводчик с греческого.
Таким образом, «Исаак Сирин» - легендарный персонаж византийской литературы, имя и труды которого в Византии были весьма известны - сам нуждается в открытии. Впрочем, хотя труд его и читали и греки, и грузины, и арбы-христиане, и абиссинцы, известен он был совсем не так широко, как может показаться из XXI столетия. Только в XIX в. пелена тумана стала постепенно расходиться, но открывшаяся взорам ученых читателей картина оказалась несколько обескураживающей и, как минимум, отличающейся от тех представлений, которые лежали в основе легендарного образа «Исаака Сирина». Поэтому кажется верным начать с данных агиографического характера.
Мар Исхяк Ниневийский (преподобный Исаак Сирин) - Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I—VI)
Москва: Издательский Дом ЯСК, 2016 г. — 584 с.
ISBN 978-5-9908330-2-9
Мар Исхяк Ниневийский (преподобный Исаак Сирин) - Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I—VI) - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
I Личность и жизнь
- 1.1 «Святой Сирин»
- 1.2 Предыстория
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1.3 Житель конца времен
- 1.3.1 Восхождение на гору
- 1.3.2 Католикосы Церкви Востока в VII в.
- 1.3.3 Раббан Шапур и иночество сирийского юга
- 1.3.4 Исключительное влияние на другие монастыри
- 1.3.5 Уход в горы
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1.4 Биографические источники
- 1.4.1 Ишоднах Басрский
- 1.4.2 «Аноним Рахмани»
- 1.4.3 Западно-сирийский аноним, написанный каршуни
- 1.4.4 Каталог Авдишо' бар Бриха
II Корпус творений
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II.1 Сирийский корпус сочинений мар Исхака
- II.1.1 Рукописная традиция первого тома сирийского корпуса Исхака Ниневийского
- II.1.2 Обзор исследований рукописной традиции первого тома Исхака
- II.1.3 Рукописи, использованные в издании Беджана
- II.1.4 Издание Беджана
- II.1.5 Проблема двух редакций первого тома
- II.1.6 Рукописи первого тома
- II.1.7 Недатируемые рукописи
- II.1.8 Рукописи с неустановленным содержанием
- II.1.9 Второй и третий тома сирийского корпуса
- II.1.10 Псевдоэпиграфы в сирийском корпусе мар Исхака
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II.2 Переводы
- II.2.1 Рождение «Исаака Сирина»
- ІІ.2.2 Греческая версия
- II.2.3 Славянский и русский переводы
- II.2.4 Арабская версия
- II.2.5. Древнегрузинская версия
- II.2.6 Эфиопская (геэзская) версия
- II.2.7. Латинская версия
- II.3 Современные западные версии
III Mар Исхав в новое время
- III.1 Знание о мар Исхаке между VIII и XX вв.
- III.2 От Шабо до наших дней
- III.З Русская традиция
IV МИР ИДЕЙ MAP ИСХАКА
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IV. 1 Источники и контекст
- IV.1.1 Библия мар Исхака
- IV.1.2 Евагрий Понтийский
- IV.1.3 Иоанн Апамейский
- IV.1.4 Макарьевский корпус (Macariana, Псевдо-Макарий)
- IV.1.5 Ареопагитики (Пс.-Дионисий Ареопагит)
- IV.1.6 Другие тексты греческой традиции
- IV.1.7 Ранняя сирийская традиция
- IV.1.8 Антиохийское основание богословия Исхака
- IV.1.9 Использование у мар Исхака трудов Феодора Мопсуестийского
- IV.1.10 Влияние Феодора на богословие мар Исхака
- IV.1.11 Итоги
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IV.2 Систематизация воззрений мар Исхака и ее проблемы
- IV.2.1 Мистика Исхака
- IV.2.2 Платонистическая основа психологии мар Исхака
- IV.2.3 Неоплатоническая психология и Ориген
- IV.2.4 Каппадокийцы
- IV.2.5 Евагрий
- IV.2.6 Психологическая модель мар Исхака
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IV.3 Нетрадиционность/гетеродоксальность в учении мар Исхакс
- IV.3.1 «Мессалианство»
- IV.3.2 Оригенистская эсхатология
- IV.3.3 Христологическая позиция
- IV.4 Задачи изучения и научные перспективы
- V. Трактат Первый
- VI. Трактат Второй
- VII. Трактат Третий
- VIII. Трактат Четвертый
- IX. Трактат Пятый
- X. Трактат Шестой
XI. Аскетический словарь мар Исхака
XII. Указатели
XIII. Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ I Научные Статьи По Сирийской Традиции
ПРИЛОЖЕНИЕ II Энциклопедические статьи по восточно-сирийской традиции
Мар Исхяк Ниневийский (преподобный Исаак Сирин) - Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I—VI) - I Личность и жизнь
Map Исхак попал в святцы восточной и западной Церкви благодаря переводам своих трудов на греческий язык, сделанным в VIII в. в Великой Лавре Саввы Освященного. Его читатели так ничего и не узнали о самом авторе, так что он остался «фигурой за сценой». На протяжении VIII-XJV в. византийцы переписывали перевод трудов загадочного и вполне имманентного автора, даже не пытаясь разрешить загадку его личности. Вероятно, имя «Сирин» (ό Σύρος) пришло в голову греческим переводчикам по аналогии с другим великим арамеоязычным писателем мар Афремом, именовать которого Сириным (т. е. говорящим и пишущим по-сирийски) уже вошло в обычай. Проникновение легендарного «Исаака Сирина» в византийскую библиотеку надо датировать VIII-IX вв., а в синаксарный круг византийской Церкви он и вовсе не попал. До сих пор неясно, кто первый определил дату празднования его памяти. В православной традиции ее отмечают 28 января/9 февраля н. ст. На эту дату падает память двух других святых, в тени которых «Исаак Сирин» пребывает и поныне: св. Исаак Сполитский и тот самый прп. Ефрем «Сирин», т. е. мар Афрем Нисибин-ский, знаменитый духовный поэт сирийцев IV в.
Что касается Исаака Италийского (Сполитского от Spoletium), то путаница произошла благодаря неясному выражению папы Григория Двоеслова, который упомянул в своих «Собеседованиях о житии италийских отцов» (Διάλογοι) некоего Исаака, пришедшего из Сирии. В кн. III,15 св. Григорий пишет:
Fuit iuxta Spolitanam urbem vir vitae venerabilis Isaac nomine... de Syriae partibus ad Spolitanam ur-bem venisset.
Однако речь идет о подвижнике VI в., т. к. «Собеседования» написаны в 593-594 гг., а совсем не о нашем мар Исхаке. И хотя Исаак Сполитский также был сирийцем по языку, о его жизни нам практически ничего не известно. Сами сирийские книжники, а за ними и некоторые писатели Нового времени, бывало, путали мар Исхака с писателем V в. Исхаком Антиохийским.
Впрочем, теперь, после публикации ряда обобщающих работ по корпусу Исхака Антиохийского, собрания его мемр и серии переатрибуций ему некоторых произведений мар Афрема, этой путаницы легко избежать. Исхак Антиохийский жил существенно раньше и оставил достаточно аутентичных произведений, так что и этот вопрос в науке закрыт.
Почитание мар Исхака в западно-сирийской («яковитской») традиции отмечает Шабо, но лишь по одной рукописи (Vatican syr. XXXIX, fol 9a), а в Церкви Воcтока культ свидетельствуется ркп. Vatican syr. XXXVII (fol 189)t где приведены святцы. В сочинениях южно-сирийского мистико-аскетического писателя Иосифа Хаззайя мар Исхак упоминается несколько раз и именуется «просиявшим во святых».
2017-02-12
спасибо