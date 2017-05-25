Автор, которому посвящена эта книга, именуется на своем родном сирийском языке мар Исхак, т. е. «господин [святой] Исхак». Начиная с VII в. и доныне сирийцы самых разных упований чтут этого писателя именно под таким именем. Однако мар Исхак совершенно неизвестен греко-православной традиции. В ней присутствует «Исаак Сирин», святой муж, автор «постнических слов» и епископ «боголюбиваго града Ниневия», как называет его славянский переводчик с греческого.

Таким образом, «Исаак Сирин» - легендарный персонаж византийской литературы, имя и труды которого в Византии были весьма известны - сам нуждается в открытии. Впрочем, хотя труд его и читали и греки, и грузины, и арбы-христиане, и абиссинцы, известен он был совсем не так широко, как может показаться из XXI столетия. Только в XIX в. пелена тумана стала постепенно расходиться, но открывшаяся взорам ученых читателей картина оказалась несколько обескураживающей и, как минимум, отличающейся от тех представлений, которые лежали в основе легендарного образа «Исаака Сирина». Поэтому кажется верным начать с данных агиографического характера.

Мар Исхяк Ниневийский (преподобный Исаак Сирин) - Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I—VI)

Москва: Издательский Дом ЯСК, 2016 г. — 584 с.

ISBN 978-5-9908330-2-9

Мар Исхяк Ниневийский (преподобный Исаак Сирин) - Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I—VI) - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I Личность и жизнь

1.1 «Святой Сирин»

1.2 Предыстория

1.3 Житель конца времен 1.3.1 Восхождение на гору 1.3.2 Католикосы Церкви Востока в VII в. 1.3.3 Раббан Шапур и иночество сирийского юга 1.3.4 Исключительное влияние на другие монастыри 1.3.5 Уход в горы

1.4 Биографические источники 1.4.1 Ишоднах Басрский 1.4.2 «Аноним Рахмани» 1.4.3 Западно-сирийский аноним, написанный каршуни 1.4.4 Каталог Авдишо' бар Бриха



II Корпус творений

II.1 Сирийский корпус сочинений мар Исхака II.1.1 Рукописная традиция первого тома сирийского корпуса Исхака Ниневийского II.1.2 Обзор исследований рукописной традиции первого тома Исхака II.1.3 Рукописи, использованные в издании Беджана II.1.4 Издание Беджана II.1.5 Проблема двух редакций первого тома II.1.6 Рукописи первого тома II.1.7 Недатируемые рукописи II.1.8 Рукописи с неустановленным содержанием II.1.9 Второй и третий тома сирийского корпуса II.1.10 Псевдоэпиграфы в сирийском корпусе мар Исхака

II.2 Переводы II.2.1 Рождение «Исаака Сирина» ІІ.2.2 Греческая версия II.2.3 Славянский и русский переводы II.2.4 Арабская версия II.2.5. Древнегрузинская версия II.2.6 Эфиопская (геэзская) версия II.2.7. Латинская версия

II.3 Современные западные версии

III Mар Исхав в новое время

III.1 Знание о мар Исхаке между VIII и XX вв.

III.2 От Шабо до наших дней

III.З Русская традиция

IV МИР ИДЕЙ MAP ИСХАКА

IV. 1 Источники и контекст IV.1.1 Библия мар Исхака IV.1.2 Евагрий Понтийский IV.1.3 Иоанн Апамейский IV.1.4 Макарьевский корпус (Macariana, Псевдо-Макарий) IV.1.5 Ареопагитики (Пс.-Дионисий Ареопагит) IV.1.6 Другие тексты греческой традиции IV.1.7 Ранняя сирийская традиция IV.1.8 Антиохийское основание богословия Исхака IV.1.9 Использование у мар Исхака трудов Феодора Мопсуестийского IV.1.10 Влияние Феодора на богословие мар Исхака IV.1.11 Итоги

IV.2 Систематизация воззрений мар Исхака и ее проблемы IV.2.1 Мистика Исхака IV.2.2 Платонистическая основа психологии мар Исхака IV.2.3 Неоплатоническая психология и Ориген IV.2.4 Каппадокийцы IV.2.5 Евагрий IV.2.6 Психологическая модель мар Исхака

IV.3 Нетрадиционность/гетеродоксальность в учении мар Исхакс IV.3.1 «Мессалианство» IV.3.2 Оригенистская эсхатология IV.3.3 Христологическая позиция

IV.4 Задачи изучения и научные перспективы

V. Трактат Первый

VI. Трактат Второй

VII. Трактат Третий

VIII. Трактат Четвертый

IX. Трактат Пятый

X. Трактат Шестой

XI. Аскетический словарь мар Исхака

XII. Указатели

XIII. Библиография

ПРИЛОЖЕНИЕ I Научные Статьи По Сирийской Традиции

ПРИЛОЖЕНИЕ II Энциклопедические статьи по восточно-сирийской традиции

Мар Исхяк Ниневийский (преподобный Исаак Сирин) - Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I—VI) - I Личность и жизнь

Map Исхак попал в святцы восточной и западной Церкви благодаря переводам сво­их трудов на греческий язык, сделанным в VIII в. в Великой Лавре Саввы Освященного. Его читатели так ничего и не узнали о самом авторе, так что он остался «фигурой за сценой». На протяжении VIII-XJV в. византийцы переписывали перевод трудов загадочного и вполне имманентного автора, даже не пытаясь разрешить загадку его личности. Вероятно, имя «Сирин» (ό Σύρος) пришло в голову греческим переводчикам по аналогии с другим великим арамеоязычным писателем мар Афремом, именовать которого Сириным (т. е. говорящим и пишущим по-сирийски) уже вошло в обычай. Проникновение легендарного «Исаака Сирина» в византийскую библиотеку надо датировать VIII-IX вв., а в синаксарный круг византийской Церкви он и вовсе не попал. До сих пор неясно, кто первый определил дату празднования его памяти. В православной традиции ее отмечают 28 января/9 февраля н. ст. На эту дату падает память двух других святых, в тени которых «Исаак Сирин» пребывает и поныне: св. Исаак Сполитский и тот самый прп. Ефрем «Сирин», т. е. мар Афрем Нисибин-ский, знаменитый духовный поэт сирийцев IV в.

Что касается Исаака Италийского (Сполитского от Spoletium), то путаница произошла благодаря неясному выражению папы Григория Двоеслова, который упомянул в своих «Собеседованиях о житии италийских отцов» (Διάλογοι) некоего Исаака, пришедшего из Сирии. В кн. III,15 св. Григорий пишет:

Fuit iuxta Spolitanam urbem vir vitae venerabilis Isaac nomine... de Syriae partibus ad Spolitanam ur-bem venisset.

Однако речь идет о подвижнике VI в., т. к. «Собеседования» написаны в 593-594 гг., а совсем не о нашем мар Исхаке. И хотя Исаак Сполитский также был сирийцем по языку, о его жизни нам практически ничего не известно. Сами сирийские книжники, а за ними и некоторые писатели Нового времени, бывало, путали мар Исхака с писателем V в. Исхаком Антиохийским.

Впрочем, теперь, после публикации ряда обобщающих работ по корпусу Исхака Антиохийского, собрания его мемр и серии переатрибуций ему некоторых произведений мар Афрема, этой путаницы легко избежать. Исхак Антиохийский жил существенно раньше и оставил достаточно аутентичных произведений, так что и этот вопрос в науке закрыт.

Почитание мар Исхака в западно-сирийской («яковитской») традиции отмечает Шабо, но лишь по одной рукописи (Vatican syr. XXXIX, fol 9a), а в Церкви Воcтока культ свидетельствуется ркп. Vatican syr. XXXVII (fol 189)t где приведены святцы. В сочинениях южно-сирийского мистико-аскетического писателя Иосифа Хаззайя мар Исхак упоминается несколько раз и именуется «просиявшим во святых».