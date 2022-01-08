Евгения Жуковская - Церковь и медиа

Основной ресурс всей деятельности Церкви - это информация. Именно она является движущей силой церковной миссии, ведь Евангелие, котороемы призваны нести во все пределы Земли, не что иное, как Благая Весть, то есть Благая (как сегодня бы сказали, позитивная) информация. В течение двух тысячелетий под влиянием христианства сформировался определенный ценностный базис, в основе которого десять заповедей пророка Моисея и девять заповедей Блаженства. Христианство установило высокую нравственную планку для человеческой цивилизации. На протяжении истории просветительская деятельность Церкви сопряжена с нахождением разных способов знакомства людей с Евангелием. Изначально это были проповеди, причем форма, без изменения сути сказанного, подстраивалась под аудиторию.

Так или иначе, но апостолам и всем последующим миссионерам приходилось управлять информацией. Они постоянно попадали в ситуации информационных конфликтов, когда люди их не понимали или не воспринимали их слова - тот нравственный ориентир, заложенный в Евангелии. Сам выход с проповедью в мир был риском. Сегодня этот риск присутствует в отношении Церкви, объединяющей вокруг Евхаристии всех миссионеров, как в сане, так и без него, желающих только одного - чтобы окружающие нас люди познали Истину и стали наследниками Царствия Христова.

Вот и сегодня, пытаясь познакомить современное общество с христианскими ценностями, Церковь неминуемо становится тем социальным институтом, который высказывает точку зрения, отличную от общепринятой.

Информационная работа в Церкви в наше время осуществляется самыми разными способами. Это могут быть частные инициативы клириков и мирян, которые ведут блоги в социальных сетях или создают каналы в мессенджерах (прежде всего, в Телеграме). Локальных и частных медиапроектов неисчислимое множество, и они чаще воспринимаются аудиторией как миссионерские, просветительские и реже ассоциируются с официальными ресурсами Церкви. Более того, на обывательском уровне официальные средства массовой коммуникации Церкви (сайты, аккаунты в социальных сетях, телеграм-каналы, видео-каналы, подкасты Московской Патриархии, синодальных учреждений, епархиальных управлений) редко когда воспринимаются как миссионерские. В профанном понимании официоз и миссия - вещи несовместимые и даже противоположные.

«Missio» в переводе с латинского языка - это отправление, посылка, поручение. Сегодня под миссией понимается следующее: прямое направление миссионеров-проповедников в разные страны для просвещения местных жителей Евангельским учением; особое служение в целях «расширения христианской веры» и «воцерковления формальных христиан»; проповедническое поприще среди нехристиан с целью создания новых Церквей. Таким образом, все структуры и лица, поставленные заниматься информационным освещением деятельности канонических подразделений Церкви, курирующие информационную политику Церкви на разных уровнях (от приходского до общецерковного), посредством информационно-коммуникационных технологий и инструментов сообщающие миру о жизни Церкви и ее членах, занимаются миссией.

Словосочетание «информационная миссия» может вызвать у некоторых читателей нарекания, поскольку миссия немыслима без информирования. Продвижение информации, по сути, и есть миссионерская деятельность. Получается, что мы используем тавтологию для обозначения специфики проповеди через средства массовой коммуникации. В настоящем издании «информационная миссия» приводится в значении «миссия, совершаемая посредством информационно-коммуникационных технологий или медиаинструментов», а также «миссия, реализуемая непосредственно в информационном пространстве». Данное уточнение необходимо, чтобы сфокусировать внимание читателя на объекте данного учебно-методического пособия: информационной деятельности епархий и профильных (информационных) подразделений епархиальных управлений. Предметом же настоящего исследования определены инструменты, методики, которые позволяют епархиям реализовывать информационную деятельность. В этом издании мы не рассматриваем иную миссионерскую работу, хотя она может вестись с помощью медиа (например, организация евангельского кружка онлайн, или создание видеороликов по оглашению).

Под информационной политикой мы понимаем искусство маневра между теми идеями, которые с позиции Церкви нужно адаптировать (внедрить, распространить) к социальной среде (пастве), и реальными ценностными установками общества, которые порой от этих идей существенно отличаются. При этом важно помнить об уникальности информационной среды: она не терпит искусственных и агрессивных методов. Авторитарный принцип управления информационной средой неминуемо ведет к недовольству и неприятию идей, воспринимаемых как навязанные извне стереотипы.

Еще пятнадцать лет назад пресс-службы или пресс-секретари в церковных организациях были редки и даже считались чем-то опасным, ведущим к некоторому неоправданному обновлению привычного уклада церковной жизни. Когда в 2010 году Управлением делами Московской Патриархии и Синодальным информационным отделом (ныне - Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ) выпускались первые «Методические указания по организации епархиальной пресс-службы», звучало немало критики как в адрес составителя, так и в адрес священноначалия. Между тем, уже в начале 2011 года Архиерейский Собор не только одобрил начинание, помогающее представителям Церкви повысить профессиональный уровень информационной миссии, но и подчеркнул необходимость «конструктивного взаимодействия» Церкви со средствами массовой информации, чтобы «светские журналисты и представители профильных церковных структур научились сотрудничеству с целью правдивой и своевременной подачи информации о церковной жизни».

Архиерейский Собор в том же году изложил основные принципы работы с массмедиа: «Для эффективного построения информационной работы в каждой епархии необходимо иметь штатную должность пресс-секретаря. Желательно привлекать на эту должность квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы со СМИ. Пресс-секретарь обязан давать оперативные, взвешенные и исчерпывающие ответы на возникающие вопросы».

Тем самым, высший орган церковного управления обозначил важность осуществления взаимоотношений Церкви с медиасообществом системно, через специализированные подразделения и профессионалов сферы налаживания связей с прессой.

Вне зависимости от того, какие наименования зафиксированы в штатном расписании епархиального управления, сегодня за информационным освещением деятельности правящего архиерея, епархиальных отделов, благочиний и приходов епархии закреплены конкретные должностные лица и структурные подразделения. Пресс-секретари и руководители пресс-службы, председатели информационных отделов и главы служб коммуникации, ответственные за связи со СМИ и помощники по взаимоотношениям с обществом и прессой. Наименований - множество, суть - одна. Говорить миру о том, как живет местная Церковь, как совершает свое служение ее предстоятель.

Пресс-служба, помимо всего прочего, ответственна за формирование достоверного образа организации. Подчас для этого необходимо защищать свое руководство. Происходить это может разными способами. Иногда публично, когда проводятся пресс-конференции, брифинги, издаются заявления. А иногда самым красноречивым бывает молчание. И если брать во внимание ответственность каждого архиерея и пресс-секретаря за любое попавшее в СМИ слово, и если помнить, что слово может воскресить или погубить человека, то невольно начинаешь искать причины того или иного церковного молчания. Это, безусловно, не оправдыва- еттех случаев, когда обращение представителя прессы было связано с весьма банальными вещами, но пресс-служба не смогла вовремя ответить и пособить вопрошающему.

Светские журналисты по-прежнему часто искусственно уравновешивают появление Церкви в публичном поле. Это проявляется в том числе в нежелании сообщать о сугубо церковных инициативах в средствах массовой коммуникации, даже если в них есть религиозные рубрики. Обычно редактор издания, отказываясь принять материал, ссылается, как говорят медийщики, на «не формат». Но приглушается голос Церкви и в иных случаях. Скажем, Церковь пытается вернуть здание, отобранное в советские годы. Пресса вроде бы представляет ситуацию «объективно» и в равной доле дает комментарии епархии и противников возврата собственности. Но, как правило, епархия практически всегда, как бы достойно она ни вела себя в этой сложной ситуации, все равно выглядит нападающей стороной. Те же силы, которые используют эту ситуацию в своих политических или экономических целях, получают только плюсы. Складывается искаженная картина: будто бы общество охватил безудержный клерикализм, а независимая пресса - последняя инстанция, которая защищает его рубежи светскости.

Евгения Жуковская - Церковь и медиа

Учебник по организации работы епархиальной пресс-службы/профильного подразделения епархиального управления, отвечающего за взаимоотношения со средствами массовой коммуникации, в том числе журналистами и блогерами

М.: Издательская компания «Просветитель», 2021. - 256 с.

ISBN 978-5-6045682-1-7

Евгения Жуковская - Церковь и медиа - Содержание