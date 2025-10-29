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Исследования по истории платонизма

Исследования по истории платонизма
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History

Работы настоящего сборника посвящены изучению платоновской традиции на различных этапах ее развития. В книге анализируется учение самого Платона (метафизика, генология, этика), рассматриваются учения Плутарха, Плотина, Ямвлиха, Сириана, Прокла, Макробия, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника. В просопографических исследованиях реконструируются биографии платоников — язычника Марциана Капеллы и христианина Оригена. Обсуждается вопрос о приложимости инструментария феноменологии к историко-философским исследованиям; предложен опыт феноменологического прочтения теорий Иоанна Скотта (Эриугены). Рассматривается соотношение философии, мифа и религии от Платона через неоплатонизм — и до наших дней. Исследуется вопрос о знании Платона и его диалогов в России начала XX века. В книгу включены беседы с известными французскими специалистами по античной и средневековой философии. Печатаются переводы сочинений Плутарха, Порфирия, Оригена.

Публикации, составившие эту коллективную монографию, по большей части выросли из докладов и обсуждений на ежемесячном семинаре, в течение многих лет работающем в Центре античной и средневековой философии и науки Института философии РАН. Не случайно, поэтому, различные работы затрагивают близкий круг проблем, избирают объектом своего изучения хронологически и доктринально близких авторов, используют схожие методы (в частности, их отличает филологически внимательный подход к исследуемым текстам).

Сборник открывается статьей А. В. Серегина «Догматизм, антидогматизм и диалогизм в интерпретации Платона», в которой дается характеристика основных методов интерпретации платоновских текстов и рассматриваются связанные с этим методологические проблемы. Обсуждаются доводы традиционного («догматического») подхода, согласно которому платоновские диалоги выражают философские взгляды их автора, в принципе поддающиеся реконструкции, а также аргументация альтернативного («антидогматического» и «диалогического») подхода, сторонники которого видят в платоновском корпусе прежде всего литературный текст и зачастую отрицают саму возможность идентификации философской позиции Платона. Эти противоположные методы интерпретации тщательно анализируются. Показано, отчего попытка своего рода герменевтической революции в исследовании Платона, предпринятая сторонниками диалогического подхода, не увенчалась успехом.

В статье С. В. Месяц «Платоновский Филеб о едином, многом и среднем» рассматривается проблематика единого и многого у Платона, а также вопрос об отношении идей друг к другу и к причастным им чувственным вещам. Обсуждается, каким образом Платон в Филебе доказывает, что единое есть многое, а многое есть единое. Это философская проблема, апория, возникающая при попытке рассмотреть вещь в ее бытии. Сущее в актуальности своего существования распадается на множество в самом себе — в том, что оно такое есть. Парадоксальным образом вещь в своем существовании должна быть одновременно и одним, и многим. Как показано в статье, указанная проблема восходит к одной из апорий Зенона, направленной на доказательство того, что многое не существует, и что существовать может только одно. Платон находит выход из упомянутой апории, вводя деление на сферу становления и бытия, на чувственно воспринимаемые вещи и идеи. Идеи всегда остаются равными самим себе («самотождественными»), тогда как находящиеся в становлении вещи могут быть одновременно подобными и неподобными, равными и неравными.

ПЛАТΩΝΙΚΑ ZHTHMATA. Исследования по истории платонизма

Под общ. ред. В. В. Петрова. — М.: Кругъ, 2013. — 880 с. (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах [Т. III]: изд. с 2010 г.).
ISBN 978-5-7396-0256-5

Исследования по истории платонизма - Содержание

  • Об авторах
  • Сокращения
  • ПЛАТΩΝΙΚΑ ZHTHMATA: новые подходы к древней традиции (В. В. ПЕТРОВ)

ПЛАТОНИЗМ И НЕОПЛАТОНИЗМ

  • А. В. СЕРЁГИН. Догматизм, антидогматизм и диалогизм в интерпретации Платона
  • С. В. МЕСЯЦ. Платоновский «Филеб» о едином, многом и среднем (комментарий к фрагменту 14c - 18d)
  • А. В. СЕРЁГИН. Неморальное благо и зло: этическая позиция Сократа в «Горгии»
  • A. А. ГЛУХОВ. Постановка проблемы справедливости в «Государстве» Платона
  • С. В. МЕСЯЦ. Сознание и личность в философии Плотина
    • 1. Понятие сознания в новоевропейской философии
    • 2. Понятие сознания в греческой философии до Плотина
    • 3. Понятие сознания у Плотина
  • С. В. МЕСЯЦ. Трансцендентное начало в неоплатонизме и учение о генадах
    • 1. Апория трансцендентного начала
    • 2. Введение генад как способ решения загадки Абсолюта
    • 3. Происхождение теории генад: Сириан или Ямвлих
    • 4. Ямвлиховская теория генад: попытка реконструкции
    • 5. Выводы
  • В. В. ПЕТРОВ. $\mu \tilde{\eta} \mu \alpha$ и $\sigma u \gamma \chi \dot{\omega} \rho \eta \sigma ı \zeta$ в теургическом неоплатонизме Ямвлиха и Прокла
  • М. С. ПЕТРОВА. Солнечный монотеизм у Макробия
  • В. В. ПЕТРОВ. «Многосветлая цепь»: Солнце в позднеантичном платонизме и «Ареопагитском корпусе»

ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ

  • В. В. ПЕТРОВ. Символ и священнодействие в позднем неоплатонизме и в «Ареопагитском корпусе»
    • Обряд как последовательность символов
    • Охранительная функция символов
    • Неподобные символы. Параллели с трактовкой мифа и символа у Юлиана
    • Прокл и Дионисий Ареопагит о вымышленном ($\tau\grave{o} \pi \lambda \alpha \sigma \mu \alpha \tau \tilde{\omega} \delta \varepsilon\varsigma$)
    • Анагогическая функция символов
    • Символ как манифестация сокрытого
    • Символ и мимесис (подражание)
    • Степени причастности Богу
    • Причастие умное и причастие «в символах»
    • Таинство Евхаристии. «Федр» 243е - 257b Платона как источник «Церковной иерархии» 3, 3
    • Символизм триад
    • Онтологический статус «священных символов»
  • В. В. ПЕТРОВ. Теология символа у Карла Ранера и Герберта Форгримлера
  • С. В. МЕСЯЦ. Есть ли ипостась у Первоначала? К истории понятия «ипостась» в платоновской традиции и христианском богословии
    • 1. Формирование понятия «ипостась» в Древней и Средней Стое
    • 2. «Ипостась» в аристотелевской традиции I—II вв. н. э.
    • 3. Понятие «ипостась» в Среднем платонизме
    • 4. Система ипостасей у Плотина
    • 5. Порфирий и христианские богословы IV века
    • 6. Термин «ипостась» у Прокла
  • В. В. ПЕТРОВ. $\dot{U} \pi \dot{\alpha} \rho \chi \omega$ и $\dot{U} \varphi \hat{i} \sigma \tau \eta \mu \mathrm{l}$ в «О трудностях» Максима Исповедника
    • 1. $\dot{U} \pi \dot{\alpha} \rho \chi \omega$
    • 2. $\dot{U} \varphi \hat{i} \sigma \tau \eta \mu \mathrm{l}$
  • ПРИЛОЖЕНИЕ: $\dot{U} \varphi \hat{i} \sigma \tau \eta \mu \mathrm{l}$ и $\dot{U} \pi \dot{\alpha} \rho \chi \omega$ до Максима Исповедника
  • В. В. ПЕТРОВ. Трансформация античной онтологии в «Ареопагитском корпусе» и у Максима Исповедника
  • Йозеф МАТУЛА. Фома Аквинский и его критика учения Авемпаче об уме

ПРОСОПОГРАФИЯ

  • М. С. ПЕТРОВА. Марциан Капелла: жизнь, сочинение и философские представления
  • А. В. СЕРЁГИН. Ориген-платоник и Ориген-христианин
    • 1. Тексты Порфирия
    • 2. Методологические замечания
    • 3. Хронологические проблемы
    • 4. Число сочинений Оригена из «Жизни Плотина»
    • 5. Об «ошибке» Порфирия
    • 6. Другие свидетельства об Оригене-платонике
    • 7. Фрагмент 7: теология двух Оригенов
    • 8. Фрагмент 8: отношение к Гомеру
    • 9. Фрагмент 12: демонология
    • 10. Выводы

ПЛАТОНИЗМ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

  • Эмманюэль ФАЛЬК. Феноменологическая практика и средневековая философия
    • I. Fons siznatus: запечатанный источник
      • § 1. Противоречия практики
      • § 2. Декларативная актуальность Средних веков
      • § 3. Этапы пути
      • § 4. Дерево и его плоды
      • § 5. Запечатанный источник
    • II. Бог-феномен: Иоанн Скотт (Эриугена)
      • Теофания и феноменология
      • A. От апофактики к мета-онтологии
        • § 12. Апофатика: отход от Дионисия
        • § 13. Мета-онтологическое: невозможность овеществления
      • B. Апофантика и завеса логоса
        • § 14. Деструкция категорий
        • § 15. Тот, кто видит, и Тот, кто бежит
      • C. Теофания или Бог-феномен
        • § 16. Теофания как антропофания
        • § 17. Блаженство как теофания в действии
  • Перевод А. В. СЕРЁГИНА, под редакцией В. В. ПЕТРОВА

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПЛАТОНИЗМА О СВОЕМ ПРЕДМЕТЕ И О СЕБЕ

  • Эдуард Жоно. «Афины и Шартр»: беседы с В. В. Петровым
  • Люк БРИССОН. «Философия — это то, что структурирует человеческое...»: беседы с В. В. Петровым
  • Ален СЕГОН (1942-2011). «Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...»: беседа с В. П. Визгиным

ПЛАТОН В РОССИИ

  • В. В. ПЕТРОВ. Платон и его диалоги в текстах Сигизмунда Кржижановского
    • 1. Доксографические сведения
    • 2. Знание Кржижановским отдельных диалогов Платона
    • 3. Платон в переводе и комментариях В. Н. Карпова

ПЕРЕВОДЫ

  • Н. П. ВОЛКОВА. Учение о двух мировых душах Плутарха Херонейского (к публикации первой части трактата «О возникновении души в 'Тимее'»)
  • ПЛУТАРХ. О возникновении души в «Тимее». Часть первая. Перевод и примечания Н. П. Волковой
  • ПОРФИРИЙ. Подступы к умопостигаемому. Вступительные замечания к переводу, перевод и примеч. С. В. Месяц
  • А. В. СЕРЁГИН. К переводу «Комментария на 'Евангелие от Матфея'» Оригена
  • ОРИГЕН. Комментарий на «Евангелие от Матфея». Книги 10-11. Перевод и примечания А. В. СЕРЁГИНА
  • CONTENTS
Views 186
Rating 5.0 / 5
Added 29.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 9 months ago

Содержательная книга! Мне бы такие в бакалавриате, в 90-е. Спасибо!

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