Исследования по истории платонизма

Работы настоящего сборника посвящены изучению платоновской традиции на различных этапах ее развития. В книге анализируется учение самого Платона (метафизика, генология, этика), рассматриваются учения Плутарха, Плотина, Ямвлиха, Сириана, Прокла, Макробия, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника. В просопографических исследованиях реконструируются биографии платоников — язычника Марциана Капеллы и христианина Оригена. Обсуждается вопрос о приложимости инструментария феноменологии к историко-философским исследованиям; предложен опыт феноменологического прочтения теорий Иоанна Скотта (Эриугены). Рассматривается соотношение философии, мифа и религии от Платона через неоплатонизм — и до наших дней. Исследуется вопрос о знании Платона и его диалогов в России начала XX века. В книгу включены беседы с известными французскими специалистами по античной и средневековой философии. Печатаются переводы сочинений Плутарха, Порфирия, Оригена.

Публикации, составившие эту коллективную монографию, по большей части выросли из докладов и обсуждений на ежемесячном семинаре, в течение многих лет работающем в Центре античной и средневековой философии и науки Института философии РАН. Не случайно, поэтому, различные работы затрагивают близкий круг проблем, избирают объектом своего изучения хронологически и доктринально близких авторов, используют схожие методы (в частности, их отличает филологически внимательный подход к исследуемым текстам).

Сборник открывается статьей А. В. Серегина «Догматизм, антидогматизм и диалогизм в интерпретации Платона», в которой дается характеристика основных методов интерпретации платоновских текстов и рассматриваются связанные с этим методологические проблемы. Обсуждаются доводы традиционного («догматического») подхода, согласно которому платоновские диалоги выражают философские взгляды их автора, в принципе поддающиеся реконструкции, а также аргументация альтернативного («антидогматического» и «диалогического») подхода, сторонники которого видят в платоновском корпусе прежде всего литературный текст и зачастую отрицают саму возможность идентификации философской позиции Платона. Эти противоположные методы интерпретации тщательно анализируются. Показано, отчего попытка своего рода герменевтической революции в исследовании Платона, предпринятая сторонниками диалогического подхода, не увенчалась успехом.

В статье С. В. Месяц «Платоновский Филеб о едином, многом и среднем» рассматривается проблематика единого и многого у Платона, а также вопрос об отношении идей друг к другу и к причастным им чувственным вещам. Обсуждается, каким образом Платон в Филебе доказывает, что единое есть многое, а многое есть единое. Это философская проблема, апория, возникающая при попытке рассмотреть вещь в ее бытии. Сущее в актуальности своего существования распадается на множество в самом себе — в том, что оно такое есть. Парадоксальным образом вещь в своем существовании должна быть одновременно и одним, и многим. Как показано в статье, указанная проблема восходит к одной из апорий Зенона, направленной на доказательство того, что многое не существует, и что существовать может только одно. Платон находит выход из упомянутой апории, вводя деление на сферу становления и бытия, на чувственно воспринимаемые вещи и идеи. Идеи всегда остаются равными самим себе («самотождественными»), тогда как находящиеся в становлении вещи могут быть одновременно подобными и неподобными, равными и неравными.

ПЛАТΩΝΙΚΑ ZHTHMATA. Исследования по истории платонизма

Под общ. ред. В. В. Петрова. — М.: Кругъ, 2013. — 880 с. (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах [Т. III]: изд. с 2010 г.).

ISBN 978-5-7396-0256-5

Исследования по истории платонизма - Содержание

Об авторах

Сокращения

ПЛАТΩΝΙΚΑ ZHTHMATA: новые подходы к древней традиции (В. В. ПЕТРОВ)

ПЛАТОНИЗМ И НЕОПЛАТОНИЗМ

А. В. СЕРЁГИН. Догматизм, антидогматизм и диалогизм в интерпретации Платона

С. В. МЕСЯЦ. Платоновский «Филеб» о едином, многом и среднем (комментарий к фрагменту 14c - 18d)

А. В. СЕРЁГИН. Неморальное благо и зло: этическая позиция Сократа в «Горгии»

A. А. ГЛУХОВ. Постановка проблемы справедливости в «Государстве» Платона

С. В. МЕСЯЦ. Сознание и личность в философии Плотина 1. Понятие сознания в новоевропейской философии 2. Понятие сознания в греческой философии до Плотина 3. Понятие сознания у Плотина

С. В. МЕСЯЦ. Трансцендентное начало в неоплатонизме и учение о генадах 1. Апория трансцендентного начала 2. Введение генад как способ решения загадки Абсолюта 3. Происхождение теории генад: Сириан или Ямвлих 4. Ямвлиховская теория генад: попытка реконструкции 5. Выводы

В. В. ПЕТРОВ. $\mu \tilde{\eta} \mu \alpha$ и $\sigma u \gamma \chi \dot{\omega} \rho \eta \sigma ı \zeta$ в теургическом неоплатонизме Ямвлиха и Прокла

М. С. ПЕТРОВА. Солнечный монотеизм у Макробия

В. В. ПЕТРОВ. «Многосветлая цепь»: Солнце в позднеантичном платонизме и «Ареопагитском корпусе»

ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ

В. В. ПЕТРОВ. Символ и священнодействие в позднем неоплатонизме и в «Ареопагитском корпусе» Обряд как последовательность символов Охранительная функция символов Неподобные символы. Параллели с трактовкой мифа и символа у Юлиана Прокл и Дионисий Ареопагит о вымышленном ($\tau\grave{o} \pi \lambda \alpha \sigma \mu \alpha \tau \tilde{\omega} \delta \varepsilon\varsigma$) Анагогическая функция символов Символ как манифестация сокрытого Символ и мимесис (подражание) Степени причастности Богу Причастие умное и причастие «в символах» Таинство Евхаристии. «Федр» 243е - 257b Платона как источник «Церковной иерархии» 3, 3 Символизм триад Онтологический статус «священных символов»

В. В. ПЕТРОВ. Теология символа у Карла Ранера и Герберта Форгримлера

С. В. МЕСЯЦ. Есть ли ипостась у Первоначала? К истории понятия «ипостась» в платоновской традиции и христианском богословии 1. Формирование понятия «ипостась» в Древней и Средней Стое 2. «Ипостась» в аристотелевской традиции I—II вв. н. э. 3. Понятие «ипостась» в Среднем платонизме 4. Система ипостасей у Плотина 5. Порфирий и христианские богословы IV века 6. Термин «ипостась» у Прокла

В. В. ПЕТРОВ. $\dot{U} \pi \dot{\alpha} \rho \chi \omega$ и $\dot{U} \varphi \hat{i} \sigma \tau \eta \mu \mathrm{l}$ в «О трудностях» Максима Исповедника 1. $\dot{U} \pi \dot{\alpha} \rho \chi \omega$ 2. $\dot{U} \varphi \hat{i} \sigma \tau \eta \mu \mathrm{l}$

ПРИЛОЖЕНИЕ: $\dot{U} \varphi \hat{i} \sigma \tau \eta \mu \mathrm{l}$ и $\dot{U} \pi \dot{\alpha} \rho \chi \omega$ до Максима Исповедника

В. В. ПЕТРОВ. Трансформация античной онтологии в «Ареопагитском корпусе» и у Максима Исповедника

Йозеф МАТУЛА. Фома Аквинский и его критика учения Авемпаче об уме

ПРОСОПОГРАФИЯ

М. С. ПЕТРОВА. Марциан Капелла: жизнь, сочинение и философские представления

А. В. СЕРЁГИН. Ориген-платоник и Ориген-христианин 1. Тексты Порфирия 2. Методологические замечания 3. Хронологические проблемы 4. Число сочинений Оригена из «Жизни Плотина» 5. Об «ошибке» Порфирия 6. Другие свидетельства об Оригене-платонике 7. Фрагмент 7: теология двух Оригенов 8. Фрагмент 8: отношение к Гомеру 9. Фрагмент 12: демонология 10. Выводы



ПЛАТОНИЗМ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Эмманюэль ФАЛЬК. Феноменологическая практика и средневековая философия I. Fons siznatus: запечатанный источник § 1. Противоречия практики § 2. Декларативная актуальность Средних веков § 3. Этапы пути § 4. Дерево и его плоды § 5. Запечатанный источник II. Бог-феномен: Иоанн Скотт (Эриугена) Теофания и феноменология A. От апофактики к мета-онтологии § 12. Апофатика: отход от Дионисия § 13. Мета-онтологическое: невозможность овеществления B. Апофантика и завеса логоса § 14. Деструкция категорий § 15. Тот, кто видит, и Тот, кто бежит C. Теофания или Бог-феномен § 16. Теофания как антропофания § 17. Блаженство как теофания в действии

Перевод А. В. СЕРЁГИНА, под редакцией В. В. ПЕТРОВА

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПЛАТОНИЗМА О СВОЕМ ПРЕДМЕТЕ И О СЕБЕ

Эдуард Жоно. «Афины и Шартр»: беседы с В. В. Петровым

Люк БРИССОН. «Философия — это то, что структурирует человеческое...»: беседы с В. В. Петровым

Ален СЕГОН (1942-2011). «Книги Койре стали для меня настоящим потрясением...»: беседа с В. П. Визгиным

ПЛАТОН В РОССИИ

В. В. ПЕТРОВ. Платон и его диалоги в текстах Сигизмунда Кржижановского 1. Доксографические сведения 2. Знание Кржижановским отдельных диалогов Платона 3. Платон в переводе и комментариях В. Н. Карпова



ПЕРЕВОДЫ