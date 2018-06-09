Истоки францисканства
Кто же не знает, что Франциск Ассизский — любимый святой интеллигентов, даже тех, которые не любят не только католической, но порой и какой бы то ни было церковности? Тот, кто при жизни вышел, чтобы по-хорошему поговорить с волком, через века после окончания своих земных дней оказался послан к господам агностикам и антиклерикалам, чтобы по-хорошему поговорить и с ними; уж если его не услышат, кого же услышат? «Нашего веселого святого все любили», — сказал мне в 70-е годы молодой венгерский францисканец с запоминающимся ярким взглядом. Да, его любили и любят все или почти все. Но так было не всегда.
Вот один запоминающийся пример. Не отличаясь, в общем, симпатиями к католицизму, великий Гете слишком живо чувствовал Италию, чтобы оставаться безразличным к обаянию таких итальянских святых, полных народного юмора и принятых народной душой, как, скажем, Филиппо Нери, по прозвищу «Добрый Пеппо» (Рерро il Buono, 1515—1595). Тем более примечательно, что, когда Гете во время своего итальянского путешествия завернул в Ассизи, этот город ассоциировался для него исключительно с памятником древнеримской архитектуры; ни единой, совсем ни единой сердечной мысли о Франциске, лишь беглый взгляд «с отвращением» на «унылый собор»! Через сто лет такое расположение мыслей у просвещенного путешественника, любителя истории, было бы совершенно невообразимо.
Но дивиться тут нечему. Для поколения Гете, не читавшего ни «Цветочков», ни пронзительной песни о Брате нашем Солнце и Сестре нашей Смерти, Ассизский Беднячок был всего лишь докучным атрибутом католического церковного быта да персонажем фресок и картин, забытым, ничего не говорящим сердцу, какими нередко бывают для посетителя галлерей иконографические персоналии. Память о Филлипо Нери, святом раннего Нового Времени, еще жила для него; память о Франциске, святом позднего Средневековья, уже нет.
Истоки францисканства - Святой Франциск Ассизский: писания и биографии, Святая Клара Ассизская: писания и биография
1996 Movimento Francescano — Assisi (Italia)
Истоки францисканства - Святой Франциск Ассизский: писания и биографии, Святая Клара Ассизская: писания и биография - Содержание книги
Предисловие к русскому изданию
Содержание книги
Условные обозначения и сокращения
Введение. С. С. Аверинцев
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Писания Франциска Ассизского
- Вступление. Феличано Олджати
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Писания Франциска Ассизского:
- Правила и наставления
- Послания
- Хвалы и молитвы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Жизнеописания Франциска Ассизского
- Вступление. Станислао да Кампанъола
- Послание брата Илии
- Житие первое Святого Франциска Ассизского, составленое Фомой Челанским
- Послание из Греччо
- Житие второе Святого Франциска Ассизского, составленное Фомой Челанским
- Большая Легенда, составленная святым Бонавентурой из Баньореджо
- Легенда трех спутников
- Цветочки Святого Франциска
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Писания и легенда Клары Ассизской
- Вступление. Кьяра Августа Лайнати
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Писания Клары Ассизской:
- Правило
- Завещание
- Послания
- Легенда святой девицы Клары
Хронология
Оглавление
Истоки францисканства - Святой Франциск Ассизский: писания и биографии, Святая Клара Ассизская: писания и биография - Предисловие к русскому изданию
Различные собрания документов, касающихся первого века религиозного движения, основанного Святым Франциском Ассизским, имели во всех странах исключительный успех. В Италии книга «Источники францисканства» («Fonti francescane»), в которую вошли эти писания XIII века, в короткое время стала настоящим бестселлером. Поэтому, а также исходя из отношений дружбы, которая соединяет нас с русским народом, всегда стремившимся к религиозным духовным ценностям, у нас родилось желание предложить вам это издание, которое содержит именно Писания и биографии Святого Франциска и Святой Клары, являющиеся документами первого века францисканского опыта.
Каждый Святой имеет свой неповторимый облик, который отличает его от всех других Святых. Бог создает людей разными, — как говорят Отцы Церкви — но создает разными, чтобы соединить. Лишь дьявол творит людей одинаковыми, но делает это, чтобы разделить их. Жизнь каждого Святого выражает один из аспектов непостижимой и неисчерпаемой божественной тайны и, в то же время, подтверждает единый «царский путь» святости, «которая сияет не от моего, но от Твоего света, о Господи». Личности Святого Франциска, Святого Сергия Радонежского, Святого Серафима, Святой Клары уходят корнями в свой народ, в свою эпоху, появляются в ответ на конкретные потребности Церкви, вечно святой и вечно терзаемой, но это не мешает им быть — именно из-за их глубочайшего единства с Христом — вечными образцами в любое время и для любого народа, напоминанием о Славе Божией, преобразующей мир.
Если «наши человеческие заграждения не достигают небес», как утверждал на закате прошлого века Митрополит Киевский Платон, то Святые являются свидетельством объединяющего, свободного и творческого действия Духа, который творит среди нас, несмотря на наши разделения; «мягок и кроток приход его, благоуханно и сладко присутствие его, легчайше иго его»(Кирилл Иерусалимский). Если молитва — это «осознание знаменательного Присутствия», то встреча со Святым делает это Присутствие захватывающим и чарующим, приоткрывает лик Тайны.
Современная культура, как и предвидели русские Отцы Церкви в начале века, поворачивается к скептицизму: «за красным революционным конем бежит черный конь реставрации, а затем пронесется по Европе серый конь цинизма». И только чудо Святости в состоянии победить цинизм. «К концу двадцатого столетия, — писал итальянский социолог Тониоло в 1914 году, — марксизм будет окончательно преодолен и спасать Европу будет община Святых». Святой Франциск, как и любой Святой, дает нам понять, что святость — это простая вещь и по силам всем, ибо является в основе своей творением Другого, Который пронзает наше сердце Своей любовью, это вещь наиболее присущая человеку, потому что выражает во всей полноте то человечное, что есть в каждом из нас. Это, как обещал Христос, то стократное, что дается нам на этой земле, в ожидании вечной жизни «Христа, всего во всех».
отец Эрнесто Кароли
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