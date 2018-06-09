Кто же не знает, что Франциск Ассизский — любимый святой интеллигентов, даже тех, которые не любят не только католической, но порой и какой бы то ни было церковности? Тот, кто при жизни вышел, чтобы по-хорошему поговорить с волком, через века после окончания своих земных дней оказался послан к господам агностикам и антиклерикалам, чтобы по-хорошему поговорить и с ними; уж если его не услышат, кого же услышат? «Нашего веселого святого все любили», — сказал мне в 70-е годы молодой венгерский францисканец с запоминающимся ярким взглядом. Да, его любили и любят все или почти все. Но так было не всегда.

Вот один запоминающийся пример. Не отличаясь, в общем, симпатиями к католицизму, великий Гете слишком живо чувствовал Италию, чтобы оставаться безразличным к обаянию таких итальянских святых, полных народного юмора и принятых народной душой, как, скажем, Филиппо Нери, по прозвищу «Добрый Пеппо» (Рерро il Buono, 1515—1595). Тем более примечательно, что, когда Гете во время своего итальянского путешествия завернул в Ассизи, этот город ассоциировался для него исключительно с памятником древнеримской архитектуры; ни единой, совсем ни единой сердечной мысли о Франциске, лишь беглый взгляд «с отвращением» на «унылый собор»! Через сто лет такое расположение мыслей у просвещенного путешественника, любителя истории, было бы совершенно невообразимо.

Но дивиться тут нечему. Для поколения Гете, не читавшего ни «Цветочков», ни пронзительной песни о Брате нашем Солнце и Сестре нашей Смерти, Ассизский Беднячок был всего лишь докучным атрибутом католического церковного быта да персонажем фресок и картин, забытым, ничего не говорящим сердцу, какими нередко бывают для посетителя галлерей иконографические персоналии. Память о Филлипо Нери, святом раннего Нового Времени, еще жила для него; память о Франциске, святом позднего Средневековья, уже нет.

Истоки францисканства - Святой Франциск Ассизский: писания и биографии, Святая Клара Ассизская: писания и биография

1996 Movimento Francescano — Assisi (Italia)

Истоки францисканства - Святой Франциск Ассизский: писания и биографии, Святая Клара Ассизская: писания и биография - Содержание книги

Предисловие к русскому изданию

Содержание книги

Условные обозначения и сокращения

Введение. С. С. Аверинцев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Писания Франциска Ассизского

Вступление. Феличано Олджати

Писания Франциска Ассизского: Правила и наставления Послания Хвалы и молитвы



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Жизнеописания Франциска Ассизского

Вступление. Станислао да Кампанъола

Послание брата Илии

Житие первое Святого Франциска Ассизского, составленое Фомой Челанским

Послание из Греччо

Житие второе Святого Франциска Ассизского, составленное Фомой Челанским

Большая Легенда, составленная святым Бонавентурой из Баньореджо

Легенда трех спутников

Цветочки Святого Франциска

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Писания и легенда Клары Ассизской

Вступление. Кьяра Августа Лайнати

Писания Клары Ассизской: Правило Завещание Послания

Легенда святой девицы Клары

Хронология

Оглавление

Истоки францисканства - Святой Франциск Ассизский: писания и биографии, Святая Клара Ассизская: писания и биография - Предисловие к русскому изданию

Различные собрания документов, касающихся первого века религиозного движения, основанного Святым Франциском Ассизским, имели во всех странах исключительный успех. В Италии книга «Источники францисканства» («Fonti francescane»), в которую вошли эти писания XIII века, в короткое время стала настоящим бестселлером. Поэтому, а также исходя из отношений дружбы, которая соединяет нас с русским народом, всегда стремившимся к религиозным духовным ценностям, у нас родилось желание предложить вам это издание, которое содержит именно Писания и биографии Святого Франциска и Святой Клары, являющиеся документами первого века францисканского опыта.

Каждый Святой имеет свой неповторимый облик, который отличает его от всех других Святых. Бог создает людей разными, — как говорят Отцы Церкви — но создает разными, чтобы соединить. Лишь дьявол творит людей одинаковыми, но делает это, чтобы разделить их. Жизнь каждого Святого выражает один из аспектов непостижимой и неисчерпаемой божественной тайны и, в то же время, подтверждает единый «царский путь» святости, «которая сияет не от моего, но от Твоего света, о Господи». Личности Святого Франциска, Святого Сергия Радонежского, Святого Серафима, Святой Клары уходят корнями в свой народ, в свою эпоху, появляются в ответ на конкретные потребности Церкви, вечно святой и вечно терзаемой, но это не мешает им быть — именно из-за их глубочайшего единства с Христом — вечными образцами в любое время и для любого народа, напоминанием о Славе Божией, преобразующей мир.

Если «наши человеческие заграждения не достигают небес», как утверждал на закате прошлого века Митрополит Киевский Платон, то Святые являются свидетельством объединяющего, свободного и творческого действия Духа, который творит среди нас, несмотря на наши разделения; «мягок и кроток приход его, благоуханно и сладко присутствие его, легчайше иго его»(Кирилл Иерусалимский). Если молитва — это «осознание знаменательного Присутствия», то встреча со Святым делает это Присутствие захватывающим и чарующим, приоткрывает лик Тайны.

Современная культура, как и предвидели русские Отцы Церкви в начале века, поворачивается к скептицизму: «за красным революционным конем бежит черный конь реставрации, а затем пронесется по Европе серый конь цинизма». И только чудо Святости в состоянии победить цинизм. «К концу двадцатого столетия, — писал итальянский социолог Тониоло в 1914 году, — марксизм будет окончательно преодолен и спасать Европу будет община Святых». Святой Франциск, как и любой Святой, дает нам понять, что святость — это простая вещь и по силам всем, ибо является в основе своей творением Другого, Который пронзает наше сердце Своей любовью, это вещь наиболее присущая человеку, потому что выражает во всей полноте то человечное, что есть в каждом из нас. Это, как обещал Христос, то стократное, что дается нам на этой земле, в ожидании вечной жизни «Христа, всего во всех».

отец Эрнесто Кароли