История и культура Древнего Востока - Энциклопедический словарь

История относится к числу тех многострадальных наук, где каждый, как в вопросах медицины, педагогики и метеорологии, чувствует себя специалистом. Чем древнее исторический период, тем больше сведущих находится среди обывателей. В этой связи особо пристальный интерес всегда вызывала именно история Древнего Востока. Египетские пирамиды, китайская культура, буддизм и индийская медицина - эти вопросы готовы обсуждать все и каждый. Благо и соответствующей литературы в последнее время выходит чрезмерное количество. Основная проблема состоит в том, что те издания, которые доступны неподготовленному читателю, редко могут выдержать критику специалистов, а чаще и вовсе являются полной профанацией научной литературы. Те же книги, что выпускаются специалистами, как правило, совершенно не рассчитаны на читателя без особой подготовки. Настоящее издание, как представляется, может ликвидировать нехватку кратких справочных пособий по истории и культуре Древнего Востока.

В понятие «Древний Восток» принято включать те страны Азии и Северной Африки, в которых сложилась государственность до начала новой эпохи всемирной истории - Средневековья (т.е. приблизительно до середины 1-го тыс. н.э.). На территории Ближнего (и отчасти Среднего) Востока после походов Александра Македонского в последней трети 4в. до н.э. сложились эллинистические государства. Значительная часть их впоследствии составила восточные провинции Римской империи. Эллинизм как период синтеза греческой цивилизации и местных начал обычно рассматривается в рамках античной истории. Поэтому для стран Ближнего Востока именно походом Александра завершается изложение древневосточного этапа истории.

Основным объектом изучения на Древнем Востоке являются те общества и культуры, которые достигли мтупени цивилизации, важными признаками которой является возникновение государств и употребление письменности. Однако время от времени исследователи (в т.н. и составители данного словаря) говорят также о народах бесписьменных и, по всей видимости, не знавших государственности. Древнейшие археологические культуры дают возможность представить истоки той или иной цивилизации, а судьбы ее невозможно понять без учета так называемой первобытной (или варварской) периферии.

Прежде чем обратиться к особенностям словаря, предлагаемого вниманию читателей, необходимо сказать о специфике самого периода истории и региона, которому этот словарь посвящен. Древность - самый длительный период в истории цивилизации. Обращаясь к тому времени, мы оперируем не только веками, но и тысячелетиями. Умещающаяся в учебниках на двух-трех страницах история иных областей в реальности занимала по нескольку десятков столетий. Вавилоняне 1-го тыс. до н.э. хронологически отстояли от Шумеро-Аккадского царства дальше, чем мы от Древней Руси. А для эллинистического Египта пирамиды были такой же глубокой стариной, как для нас Парфенон. Между тем мы так мало знаем о том времени, что подчас разница между третьим и вторым тысячелетием до нашей эры не вполне заметна.

История и культура Древнего Востока. Энциклопедический словарь

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 431 с.

ISBN 978-5-8243-0865-5

История и культура Древнего Востока. Энциклопедический словарь - Содержание