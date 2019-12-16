История иерархии Русской православной церкви - Списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г

Основную часть работы составляют два больших раздела. Первый - списки православного епископата по кафедрам, дополненные параллельными списками епископата обновленческого и григорианского расколов, а также некоторых параллельных самочинных образований. Списки кафедр приводятся в алфавитном порядке с учетом их современных или наиболее распространенных названий. Прочие распространенные варианты названий вынесены в основной список с отсылом к наиболее распространенным.

В случае, если на основе определенной кафедры был создан длительно существовавший или существующий поныне экзархат, кафедра обозначена под соответствующим названием. Статьи о юрисдикционно отделенных и раскольничьих кафедрах набраны курсивом. В названиях дается указание на их принадлежность тому или иному расколу. В этом же разделе представлены те древние, созданные до основания Русской Церкви кафедры, которые имели продолжение в ее составе.

Статьи-аннотации к каждой кафедре построены по следующей схеме: приводятся ее полный титул (если он не изменялся; изменения титулатуры и варианты именования вынесены в конец статьи), дата основания кафедры (если она известна); местонахождение; причина соответствующего именования (в случае необходимости); статус, изменения в нем; дата упразднения кафедры (если она известна). В аннотациях к самостоятельным кафедрам дается перечень ее викариатств.

После статьи-аннотации следует список архиереев с датами назначения и оставления кафедры (по причине кончины, перемещения на иную кафедру, увольнения на покой и по другим основаниям, если они известны).

История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г

2-е издание, исправленное и дополненное

М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. — 960 с.

ISBN 978-5-7429-1201-9

Также первое издание книги:

Главный редактор протоиерей Владимир Воробьев, редактор и корректор В. А. Кожевников

Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, 2006 г. – 927 с.

ISBN 5-7429-0143-7 (978-5-7429-0143-3)

История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г - Содержание 2-издание 2019 года

Вступительная статья

Списки иерархов по кафедрам (добавлен параллельный раскольничий лжеепископат)

Персоналия иерархов (добавлен параллельный раскольничий лжеепископат)

Приложение 1. Автономные церкви в составе Московского Патриархата

Приложение 2. Экзархаты, Варшавская и всея Польши митрополия, митрополичьи округа, управления приходами и отдельные благочиния Московского Патриархата

Приложение 3. Список церковных округов Московского Патриархата (с 1928 г.)

Приложение 4. Список митрополий Московского Патриархата (с 2011 г.)

Приложение 5. Список кафедр Московского Патриархата

Приложение 6. Русская Православная Церковь Заграницей (1922-2007)

Приложение 7. Американская митрополия (1927-1970)

Приложение 8. Экзархат приходов русской традиции в Западной Европе (1931—2018)

Приложение 9. Списки раскольничьих кафедр

Приложение 10. Список обновленческих митрополий (с 1924 г.) Библиография Список сокращений

История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г - Содержание 1-издание 2006 года

Вступительная статья

Списки иерархов Русской Православной Церкви от её основания по настоящее время по кафедрам (включают параллельный лжеепископат важнейших расколов 1920-х— 1940-х гг.)

Персоналия иерархов Русской Православной Церкви от её основания по настоящее время. (Включает параллельный лжеепископат важнейших расколов 1920-х — 1940-х гг.)

Приложение 1. М. Е. Губонин. Введение [в историю Российской иерархии] (Краткий исторический обзор вопроса)

Приложение 2. Древние кафедры Константинопольского Патриархата, существовавшие на современной канонической территории Русской Православной Церкви

Приложение 3. Персоналия епископата древних кафедр Константинопольского Патриархата, существовавших на современной канонической территории Русской Православной Церкви

Приложение 4. П. Н. Грюнберг, И. П. Кирпичев. К вопросу о начале Российской иерархии и Русской Церкви (и о некоторых проблемах древнерусской церковной истории)

Приложение 5. М. Н. Воробьев. К вопросу о происхождении перечней (списков) Киевских митрополитов домонгольского периода в русских летописях

Приложение 6. “Иерархия Российской Православной Церкви”. Список конца 1918 года с собственноручной правкой Святителя Тихона

Приложение 7. Письмо Н. В. Нумерова митрополиту Антонию (Храповицкому) от 01(14) сентября 1921 года

Приложение 8. Николай Кирьянов. 1) Список канонических архиереев, проживающих в России. 2) Список архиереев, впавших в “обновленческий” раскол. 1924 г. (С правкой Святителя Тихона)

Приложение 9. Список Православных епископов, подвергавшихся гонениям до 1-го марта 1930 г

Приложение 10. /Священномученик/Тихон (Шарапов), архиепископ Алма-Атинский. Алма-Атинская епархия Московского Патриархата в 1937 году

Приложение 11. Украинские расколы первой половины XX в. Списки лжеепископата по кафедрам

Приложение 12. Персоналия лжеепископата украинских расколов первой половины XX в

Приложение 13. Список кафедр Русской Православной Церкви

Приложение 14. Схема развития епархиального устроения Русской Православной Церкви от основания древних епархий на её современной канонической территории по настоящее время

Библиография

Список сокращений

Дополнения и исправления (по 31 декабря 2006 г.)

История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г – Вступительная статья

В 1969 году тогда совершенно неизвестный, а ныне признанный, выдающийся историк Русской Православной Церкви Михаил Ефимович Губонин имел беседу в Издательском отделе Московской Патриархии с главным редактором Евгением Александровичем Кармановым. Собеседники пришли к решению о необходимости соединить собранные М. Е. Губониным сведения об архиереях XX века с созданными ранее списками иерархов. Кроме накопленных сведений об архиереях 1910-х — 1950-х гг., в распоряжении М. Е. Губонина были «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви» П. М. Строева (СПб., 1877), а также один помощник, способный выполнять лишь самые простые поручения. Уже в начале работы выяснилось, что «строевские» списки весьма несовершенны и не полны, являются всего лишь осуществленной учениками великого археографа П. М. Строева реконструкцией (по черновым записям) того гипотетического свода, к созданию которого П. М. Строев даже не приблизился. В дальнейшем, после изучения обширной историографии, составление архиерейских списков по кафедрам производилось М. Е. Губониным с опорой на фундаментальные труды Н. Н. Дурново и на многочисленные работы, посвященные локальным темам, в основном, истории отдельных епархий Русской Церкви и их епископата. Так немногим более чем за два года был создан черновой, исходный вариант настоящей работы.

После преждевременной кончины М. Е. Губонина (9 октября 1971 г.) этот черновой вариант хранился в Издательском отделе Московского Патриархата, а также в нескольких копиях у частных лиц. В 1994 г. часть этого еще отредактированного материала, относящаяся к 1910-1940-м гг., вошла в качестве приложения к изданной Православным Свято-Тихоновским Богословским Институтом книге «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917—1943» (В 2 ч. Сост. М. Е. Губонин. М., 1994.), основу которой составили собранные и систематизированные М. Е. Губониным важнейшие церковно-исторические документы (что и является великой заслугой историка перед отечественной церковной и вообще исторической наукой). Исходный, «губонинский» вариант настоящей работы по истории иерархии был использован и используется до сего времени в некоторых иных изданиях и в сети Internet без каких-либо ссылок.

Более чем через тридцать лет после кончины М. Е. Губонина в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете была возобновлена и продолжена его работа по истории иерархии. Но лишь в 2004 г. сложилась исследовательская группа, которая создала тот ее вариант, который представлен в настоящем издании. Перед продолжателями губонинской работы стояла непростая задача: опираясь на исходный ее вариант, привести труд в состояние, соответствующее современным требованиям по столь обширной, практически беспредельной теме, ведь за тридцать лет многое изменилось. Открылась возможность работы в архивах с многочисленными ранее недоступными документами, и это позволило во многом уточнить исходные сведения М. Е. Губонина, а также известные, часто упоминаемые им сведения митрополита Мануила Лемешевского в отношении иерархии периода с 1917 по 1945 гг. Исходные списки были продолжены по настоящее время. Значительное время заняли ознакомление и проверка сведений, имеющихся в многочисленных локальных периферийных изданиях, которые наряду с уникальными сведениями, почерпнутыми в областных, краевых и иных архивах, зачастую неточны даже в определении принадлежности определенных иерархов к Церкви или к какому-либо расколу. Многие издания так и не были использованы из-за их информационной пустоты, но отдельные работы доставили ценную фактологию, кардинально изменившую представления по частным вопросам, связанным с конкретными кафедрами, их существованием, статусом, с важными деталями биографий отдельных иерархов и т. п. Наконец, были изучены современные источники информации в сети Internet. Ряд епархиальных веб-сайтов дал информацию, которую невозможно было получить иными средствами.

Большие затруднения вызвала работа по составлению списков древнерусской иерархии. Необходимо было привести списки в соответствие с показаниями древних источников, преодолевая ряд ошибочных, но устоявшихся выводов историков, занимавшихся церковно-исторической проблематикой. Даже такой вопрос, как изначальное происхождение русской иерархии, и, соответственно, вопрос об основании Русской Церкви оказался совершенно замутненным по ряду обстоятельств, которые невозможно преодолеть в пределах одной, даже крупной, но не специальной работы.