История иерархии Русской православной церкви - Списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г

История иерархии Русской православной церкви c 862 г
Основную часть работы составляют два больших раздела. Первый - списки православного епископата по кафедрам, дополненные параллельными списками епископата обновленческого и григорианского расколов, а также некоторых параллельных самочинных образований. Списки кафедр приводятся в алфавитном порядке с учетом их современных или наиболее распространенных названий. Прочие распространенные варианты названий вынесены в основной список с отсылом к наиболее распространенным.
В случае, если на основе определенной кафедры был создан длительно существовавший или существующий поныне экзархат, кафедра обозначена под соответствующим названием. Статьи о юрисдикционно отделенных и раскольничьих кафедрах набраны курсивом. В названиях дается указание на их принадлежность тому или иному расколу. В этом же разделе представлены те древние, созданные до основания Русской Церкви кафедры, которые имели продолжение в ее составе.
Статьи-аннотации к каждой кафедре построены по следующей схеме: приводятся ее полный титул (если он не изменялся; изменения титулатуры и варианты именования вынесены в конец статьи), дата основания кафедры (если она известна); местонахождение; причина соответствующего именования (в случае необходимости); статус, изменения в нем; дата упразднения кафедры (если она известна). В аннотациях к самостоятельным кафедрам дается перечень ее викариатств.
После статьи-аннотации следует список архиереев с датами назначения и оставления кафедры (по причине кончины, перемещения на иную кафедру, увольнения на покой и по другим основаниям, если они известны).
История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г
2-е издание, исправленное и дополненное
М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. — 960 с.
ISBN 978-5-7429-1201-9
Также первое издание книги:
Главный редактор протоиерей Владимир Воробьев, редактор и корректор В. А. Кожевников
Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, 2006 г. – 927 с.
ISBN 5-7429-0143-7 (978-5-7429-0143-3)
История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г - Содержание 2-издание 2019 года
- Вступительная статья
- Списки иерархов по кафедрам (добавлен параллельный раскольничий лжеепископат)
- Персоналия иерархов (добавлен параллельный раскольничий лжеепископат)
- Приложение 1. Автономные церкви в составе Московского Патриархата
- Приложение 2. Экзархаты, Варшавская и всея Польши митрополия, митрополичьи округа, управления приходами и отдельные благочиния Московского Патриархата
- Приложение 3. Список церковных округов Московского Патриархата (с 1928 г.)
- Приложение 4. Список митрополий Московского Патриархата (с 2011 г.)
- Приложение 5. Список кафедр Московского Патриархата
- Приложение 6. Русская Православная Церковь Заграницей (1922-2007)
- Приложение 7. Американская митрополия (1927-1970)
- Приложение 8. Экзархат приходов русской традиции в Западной Европе (1931—2018)
- Приложение 9. Списки раскольничьих кафедр
- Приложение 10. Список обновленческих митрополий (с 1924 г.)
Библиография
Список сокращений
История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г - Содержание 1-издание 2006 года
- Вступительная статья
- Списки иерархов Русской Православной Церкви от её основания по настоящее время по кафедрам (включают параллельный лжеепископат важнейших расколов 1920-х— 1940-х гг.)
- Персоналия иерархов Русской Православной Церкви от её основания по настоящее время. (Включает параллельный лжеепископат важнейших расколов 1920-х — 1940-х гг.)
- Приложение 1. М. Е. Губонин. Введение [в историю Российской иерархии] (Краткий исторический обзор вопроса)
- Приложение 2. Древние кафедры Константинопольского Патриархата, существовавшие на современной канонической территории Русской Православной Церкви
- Приложение 3. Персоналия епископата древних кафедр Константинопольского Патриархата, существовавших на современной канонической территории Русской Православной Церкви
- Приложение 4. П. Н. Грюнберг, И. П. Кирпичев. К вопросу о начале Российской иерархии и Русской Церкви (и о некоторых проблемах древнерусской церковной истории)
- Приложение 5. М. Н. Воробьев. К вопросу о происхождении перечней (списков) Киевских митрополитов домонгольского периода в русских летописях
- Приложение 6. “Иерархия Российской Православной Церкви”. Список конца 1918 года с собственноручной правкой Святителя Тихона
- Приложение 7. Письмо Н. В. Нумерова митрополиту Антонию (Храповицкому) от 01(14) сентября 1921 года
- Приложение 8. Николай Кирьянов. 1) Список канонических архиереев, проживающих в России. 2) Список архиереев, впавших в “обновленческий” раскол. 1924 г. (С правкой Святителя Тихона)
- Приложение 9. Список Православных епископов, подвергавшихся гонениям до 1-го марта 1930 г
- Приложение 10. /Священномученик/Тихон (Шарапов), архиепископ Алма-Атинский. Алма-Атинская епархия Московского Патриархата в 1937 году
- Приложение 11. Украинские расколы первой половины XX в. Списки лжеепископата по кафедрам
- Приложение 12. Персоналия лжеепископата украинских расколов первой половины XX в
- Приложение 13. Список кафедр Русской Православной Церкви
- Приложение 14. Схема развития епархиального устроения Русской Православной Церкви от основания древних епархий на её современной канонической территории по настоящее время
Библиография
Список сокращений
Дополнения и исправления (по 31 декабря 2006 г.)
История иерархии Русской православной церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г – Вступительная статья
В 1969 году тогда совершенно неизвестный, а ныне признанный, выдающийся историк Русской Православной Церкви Михаил Ефимович Губонин имел беседу в Издательском отделе Московской Патриархии с главным редактором Евгением Александровичем Кармановым. Собеседники пришли к решению о необходимости соединить собранные М. Е. Губониным сведения об архиереях XX века с созданными ранее списками иерархов. Кроме накопленных сведений об архиереях 1910-х — 1950-х гг., в распоряжении М. Е. Губонина были «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви» П. М. Строева (СПб., 1877), а также один помощник, способный выполнять лишь самые простые поручения. Уже в начале работы выяснилось, что «строевские» списки весьма несовершенны и не полны, являются всего лишь осуществленной учениками великого археографа П. М. Строева реконструкцией (по черновым записям) того гипотетического свода, к созданию которого П. М. Строев даже не приблизился. В дальнейшем, после изучения обширной историографии, составление архиерейских списков по кафедрам производилось М. Е. Губониным с опорой на фундаментальные труды Н. Н. Дурново и на многочисленные работы, посвященные локальным темам, в основном, истории отдельных епархий Русской Церкви и их епископата. Так немногим более чем за два года был создан черновой, исходный вариант настоящей работы.
После преждевременной кончины М. Е. Губонина (9 октября 1971 г.) этот черновой вариант хранился в Издательском отделе Московского Патриархата, а также в нескольких копиях у частных лиц. В 1994 г. часть этого еще отредактированного материала, относящаяся к 1910-1940-м гг., вошла в качестве приложения к изданной Православным Свято-Тихоновским Богословским Институтом книге «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917—1943» (В 2 ч. Сост. М. Е. Губонин. М., 1994.), основу которой составили собранные и систематизированные М. Е. Губониным важнейшие церковно-исторические документы (что и является великой заслугой историка перед отечественной церковной и вообще исторической наукой). Исходный, «губонинский» вариант настоящей работы по истории иерархии был использован и используется до сего времени в некоторых иных изданиях и в сети Internet без каких-либо ссылок.
Более чем через тридцать лет после кончины М. Е. Губонина в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете была возобновлена и продолжена его работа по истории иерархии. Но лишь в 2004 г. сложилась исследовательская группа, которая создала тот ее вариант, который представлен в настоящем издании. Перед продолжателями губонинской работы стояла непростая задача: опираясь на исходный ее вариант, привести труд в состояние, соответствующее современным требованиям по столь обширной, практически беспредельной теме, ведь за тридцать лет многое изменилось. Открылась возможность работы в архивах с многочисленными ранее недоступными документами, и это позволило во многом уточнить исходные сведения М. Е. Губонина, а также известные, часто упоминаемые им сведения митрополита Мануила Лемешевского в отношении иерархии периода с 1917 по 1945 гг. Исходные списки были продолжены по настоящее время. Значительное время заняли ознакомление и проверка сведений, имеющихся в многочисленных локальных периферийных изданиях, которые наряду с уникальными сведениями, почерпнутыми в областных, краевых и иных архивах, зачастую неточны даже в определении принадлежности определенных иерархов к Церкви или к какому-либо расколу. Многие издания так и не были использованы из-за их информационной пустоты, но отдельные работы доставили ценную фактологию, кардинально изменившую представления по частным вопросам, связанным с конкретными кафедрами, их существованием, статусом, с важными деталями биографий отдельных иерархов и т. п. Наконец, были изучены современные источники информации в сети Internet. Ряд епархиальных веб-сайтов дал информацию, которую невозможно было получить иными средствами.
Большие затруднения вызвала работа по составлению списков древнерусской иерархии. Необходимо было привести списки в соответствие с показаниями древних источников, преодолевая ряд ошибочных, но устоявшихся выводов историков, занимавшихся церковно-исторической проблематикой. Даже такой вопрос, как изначальное происхождение русской иерархии, и, соответственно, вопрос об основании Русской Церкви оказался совершенно замутненным по ряду обстоятельств, которые невозможно преодолеть в пределах одной, даже крупной, но не специальной работы.
2019-05-31
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