История истории - от Геродота до Хёйзинги

Почему человек интересуется историей? Оттого ли это, что мы, подобно антиквариям, в частности герою романа Вальтера Скотта, стремимся отыскать малейшие факты жизни прошлого ради самого этого былого?

Или для того, чтобы понять человеческую природу, в прошлом и настоящем, и тем самым предотвратить ошибки будущего? В начале своих мемуаров историк профессор университета Мичиган Джэф Эли пишет: «то, несколько точно мы помним (и забываем) прошлое, то, как мы прорабатываем образы, какие объяснения мы предлагаем, и как устанавливаем причины действий — все это решающим образом определяет наше будущее. Все способы, которыми прошлое становится историей, сознательно и неосознанно, важны для настоящего».

В этом же ряду находится и знаменитая фраза Джорджа Оруэлла, о том, что «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». Могут ли исторические нарративы быть столь могущественны? Являются ли они, используя выражение Мишеля Фуко, дискурсивной властью? Или, может, они создают эту власть? Некоторые историки предпочитают верить, что да, они обладают такой властью. В частности, ряд исследователей придерживаются идеи о том, что разделение европейской истории на средневековую историю и историю Нового времени искажает истину о прошлом и скорее объясняет нынешний политический порядок и современное понимание прошлого. Иными словами, история — это не о прошлом, а о нас нынешних. И, в определенной степени, даже о будущем.

Прошлое и настоящее всегда переплетены с историческими практиками, то есть с тем, как мы пишем историю, создаем ее. Историки претендуют на то, что изучают человека в прошлом, то есть того человека, чувства которого нам, вообще-то, неведомы, потому что он жил в совершенно других условиях. Об этом много было сказано — способен ли историк познать человека, жившего много столетий назад? Кроме того, мы всегда пытаемся понять современность посредством выведения ее генеалогии. Мы изучаем изменения в каком-либо феномене, пытаясь понять, как сформировалось его, феномена, современное состояние. Но обе эти деятельности связаны со способностью историка проникать в прошлое, состоящей, как минимум, из двух частей. Во-первых, каждое новое поколение историков приносит новые вопросы в изучение прошлого, перенося на него свой собственный коллективный опыт и социально-экономический контекст. Во-вторых, каждое новое поколение историков критически переосмысливает опыт своих предшественников. Вопросы, которые формулируются в процессе пересмотра наших собственных практик изучения прошлого, или те новые приемы анализа, которые рождаются или получают развитие в каждом поколении историков, и составляют ту основу изменений, о которой мы не всегда задумываемся. И которой посвящен наш учебник истории исторического знания.

История истории - от Геродота до Хёйзинги

Учебник для вузов. - Айдунова Т.Ю., Апрыщенко В.Ю., Мигаль А.С., Мининков Н.А., Савчук В.С. - Под общ. ред. В.Ю. Апрыщенко. — М.: Аквилон, 2022. — 448 с., с илл.

ISBN 978–5–906578–88–4

История истории - от Геродота до Хёйзинги – Содержание

ЧАСТЬ 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1. История как функция времени 1.1.1. Дискуссии о роли истории в обществе 1.1.2. Историческая теория как функция времени 1.1.3. РОБИН КОЛЛИНГВУД. Идея истории. Автобиография 1.1.4. ROBIN COLLINGWOOD. The Idea of History 1.1.5. МИХАИЛ БАРГ. Эпоха и идеи: становление историзма 1.1.6. Литература к теме



ЧАСТЬ 2 ИСТОРИОПИСАНИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Историческая мысль Древности 2.1.1. Особенности античного историописания 2.1.2. Зарождение исторического знания Геродот и Фукидид 2.1.3. Традиции греческой историографии и формирование римского историописания 2.1.4. Великие историки Древнего Рима: Тит Ливий, Корнелий Тацит, Аммиан Марцеллин 2.1.5. Историческая мысль Китая с древнейших времен до воцарения династии Хань 2.1.6. ГЕРОДОТ. История 2.1.7. The History of Herodotus 2.1.8. ФУКИДИД. История 2.1.9. ТИТ ЛИВИЙ. История Рима от основания Города 2.1.10. КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ. Анналы 2.1.11. СЫМА ЦЯНЬ. Основные записи [о деяниях] пяти императоров 2.1.12. SSU-MA CH'IEN. Po Yi, Memoir 2.1.13. Литература к теме

2.2. Историописание в Средние века 2.2.1. Особенности средневекового историописания 2.2.2. Основные этапы развития исторического знания в Европе в Средние века 2.2.3. Характерные черты китайской средневековой историографии III – начала XVII веков 2.2.4. Арабская историческая мысль в Средние века 2.2.5. ГРИГОРИЙ ТУРСКИЙ. История франков 2.2.6. БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ. Церковная история народа англов 2.2.7. Bede’s Ecclesiastical History of the English People 2.2.8. ЛЮ ЧЖИ-ЦЗИ. Письмо об отставке 2.2.9. E.G. PULLEYBLANK. Liu Zhiji 2.2.10. ИБН ХАЛЬДУН. «Введение о превосходстве науки истории 2.2.11. IBN KHALDUN. The Muqaddimmah 2.2.12. Литература к теме

2.3. Историческая мысль эпохи Ренессанса 2.3.1. Характерные черты гуманистического мировоззрения 2.3.2. Гуманистическая традиция в Италии 2.3.3. Историописание и научная революция XVII веке 2.3.4. НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ. История Флоренции 2.3.5. МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ. Опыты 2.3.6. MICHEL DE MONTAIGNE. Essays 2.3.7. Литература к теме



ЧАСТЬ 3 ИСТОРИОПИСАНИЕ ПЕРИОДА МОДЕРНА

3.1. Просветительское историописание 3.1.1. Европейская историческая культура XVIII века 3.1.2. Философская история и стадиализм 3.1.3. Историческая мысль французского Просвещения. Вольтер, Кондорсе, Руссо 3.1.4. Немецкое Просвещение 3.1.5. ИММАНУИЛ КАНТ. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? 3.1.6. What is Enlightenment? By Immanuel Kant 3.1.7. ГЕНРИ БОЛИНГБРОК. Письма об изучении и пользе истории 3.1.8. HENRY BOLINGBROKE. Letters on the study and use of history 3.1.9. Литература к теме

3.2. Романтизм: история на службе нации 3.2.1. XIX век в истории исторического знания 3.2.2. Интеллектуальные и политические основы романтического историописания 3.2.3. Историзм, романтизм и национализм 3.2.4. АЛЬФОНС ЛАМАРТИН. История жирондистов 3.2.5. ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ. Предисловие к «Детским и домашним сказкам» 3.2.6. JULES MICHELET. History of the French Revolution 3.2.7. Литература к теме

3.3. Леопольд фон Ранке и профессионализация истории 3.3.1. Предпосылки профессионализации исторического знания 3.3.2. Леопольд фон Ранке и его подход к историописанию 3.3.3. Журналы и исторические пособия 3.3.4. ЛЕОПОЛЬД ФОН РАНКЕ. Об эпохах новой истории 3.3.5. LEOPOLD VON RANKE. A history of England principally in the seventeenth century (Preface) 3.3.6. Литература к теме

3.4. Рождение исторической науки: позитивизм и марксизм 3.4.1. Позитивистское историописание 3.4.2. Становление марксистской методологии 3.4.3. УИЛЬЯМ ХЬЮЭЛЛ. Конт и позитивизм 3.4.4. Comte and positivism by W. Whewell 3.4.5. КАРЛ МАРКС — ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС. Манифест Коммунистической партии 3.4.6. Manifesto of the Communist party by Karl Marx and Frederich Engels 3.4.7. Литература к теме

3.5. Историческая мысль Востока в Новое время 3.5.1. Особенности китайского историописания середины XVII – начала XX веков 3.5.2. Османская и арабская историческая мысль XVI – начала XX веков 3.5.3. ВЭЙ ЮАНЬ. Предисловие к «Описанию заморских стран с [приложением] карт» 3.5.4. B. БАРТОЛЬД, C. ОЛЬДЕНБУРГ, И. КРАЧКОВСКИЙ. Записка об ученых трудах Кёпрюлю Заде Фуад-Бея 3.5.5. Литература к теме

3.6. Историческая мысль России Нового времени 3.6.1. Становление исторической науки в России 3.6.2. Историческая наука в России первой половины XIX века 3.6.3. Историческая наука в России середины – второй половины XIX века 3.6.4. НИКОЛАЙ КАРАМЗИН. История государства Российского. Предисловие 3.6.5. NIKOLAI KARAMZIN History of the Russian State. Foreword 3.6.6. НИКОЛАЙ КАРАМЗИН. О древней и новой России 3.6.7. МИХАИЛ ПОГОДИН. Параллель Русской Истории с Историей Западных Государств относительно начала 3.6.8. СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ. История России с древнейших времен 3.6.9. Литература к теме

3.7. Обновление исторического знания в конце XIX – начале XX веков 3.7.1. Поиск путей развития исторического знания во второй половине XIX века 3.7.2. Неокантианство и историописание 3.7.3. Взгляды Фридриха Ницше на историю 3.7.4. Кризис историзма в начале XX века 3.7.5. ИОГАНН ДРОЙЗЕН. Историка 3.7.6. ЭРНЕСТ РЕНАН. Что такое нация? Доклад, прочитанный в Сорбонне 11 марта 1882 года 3.7.7. ERNEST RENAN. What is a Nation? 3.7.8. ФРИДРИХ НИЦШЕ. Несвоевременные размышления: О пользе и вреде истории для жизни 3.7.9. FREDERICH NIETZSCHE. On the Use and Abuse of History for Life 3.7.10. ЙОХАН ХЕЙЗИНГА. Осень Средневековья 3.7.11. ЙОХАН ХЕЙЗИНГА. Homo Ludens 3.7.12. Литература к теме



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