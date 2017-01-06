Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху
Евреи в Римской империи в эпоху Талмуда - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Этот курс посвящен истории еврейского народа в эпоху создания Мишны (от разрушения Второго Храма и до эпохи р. Йегуды a-Наси и окончательной редакции Мишны), т.е. в период, когда были заложены основы еврейской жизни на последующие тысячелетия. В учебном пособии курса проводится анализ последствий разрушения римлянами Второго Храма и возрождения религиозных, политических, общественных и экономических аспектов жизни еврейского народа в новых условиях.
В рамках данного курса рассматривается возникновение центра в Явне, где под руководством р. Йоханана бен Заккая и р. Гамлиэля Второго была предпринята попытка возродить национальную жизнь евреев. Вместе с тем, не угасала надежда на возрождение Храма и скорое падение "злодейского царства", т.е. Римской империи. Эта вера стала движущей силой двух восстаний, целью которых было религиозное и национальное освобождение евреев: "войны Квиета", которая происходила в Галилее в дни восстания в еврейской диаспоре в 115-117 годах н.э., и восстания Бар-Кохвы (132-135 гг. н.э.), ставшего заключительным звеном в серии мятежей эпохи. После восстания Бар-Кохвы центр жизни еврейского населения Палестины переместился из Иудеи, которая являлась ареной борьбы между повстанцами и римлянами, в Галилею. В Уше были воссозданы ор ганы еврейского р уководства во главе с р. Шимоном бен Гамлиэлем Вторым. В условиях тяжелейшего кризиса шел процесс приспособления к власти римлян и примирения со сложившимся положением. Своего пика он достиг в годы правления рабби Йегуды a-Наси (приблизительно 180-220 гг. н.э.). Этот период характеризовался экономическим и духовным расцветом еврейства Палестины, который достиг таких масштабов, что некоторые евреи говорили о начале эпохи избавления. Курс основывается на монографии выдающегося израильского историка Гедалии Аллона (1901-1950).
Гедалия Аллон (1901-1950), один из наиболее выдающихся израильских историков, исследовал двойственный характер планов еврейского религиозного руководства в Явне. С одной стороны, входившие в него мудрецы стремились возродить национальную жизнь евреев, приспособившись к сложившейся ситуации, и выработать также ее новые формы, которые обеспечат продолжение ее в условиях отсутствия Храма. Вместе с тем, они продолжали воспитывать новые поколения в надежде, что "вскоре возродится Храм", в надежде на грядущее свержение "злодейского царства", т.е. Римской империи. Эта вера служила движущей силой двух восстаний, разразившихся в те годы в Палестине, т. н. "войны Квиета", которая происходила в Галилее в дни Восстания в еврейской диаспоре в 115-117 годах н. э., и восстания Бар-Кохвы (132-135 гг. н. э.). Последнее явилось заключительным звеном в серии мятежей эпохи Второго Храма, ставящими своей целью религиозное и национальное освобождение евреев.
После восстания Бар-Кохвы центр жизни еврейского населения Палестины переместился из Иудеи, которая являлась ареной борьбы между повстанцами и римлянами, в Галилею. В Уше были воссозданы органы еврейского руководства во главе с сыном р. Гамлиэля из Явне, р. Шимоном бен Гамлиэлем Вторым (150 - ок. 180 н.э.). Им пришлось действовать в условиях жестокого кризиса всей еврейской жизни в стране, который был связан с поражением восстания. Параллельно шел процесс приспособления к власти римлян и примирения со сложившимся положением. Своего пика он достиг в годы правления рабби Иеhуды ha-Наси в начале царствования римской императорской династии Северов (193-235 гг. н. э.). Период пребывания р.Иехуды на посту патриарха (приблизительно 180-220 гг. н. э.) завершает эпоху, которой посвящен данный курс. Это время характеризовалось экономическим и духовным расцветом еврейства Палестины, который достиг таких масштабов, что некоторые евреи говорили о начале эпохи избавления. Одним из наиболее ярких его проявлений служит колоссальный проект заключительной обработки Мишны, во главе которого находился р.Иеhуда.
Во основу курса легли 2 тома трудов Гедалии Аллона.
Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху
The Jews in their Land in the Talmudic Age (70-640)
Перевод с английского д-р Е. Штейнер Редактор И. Фумбарова
БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
ИЕРУСАЛИМ
1994
ISBN 965-320-528-5 - Том 1
ISBN 965-320-536-6 - Том 2
Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху - Том 1 - Содержание
О книге и ее авторе. Г.Леви
Предисловие
Часть первая. ОЧЕРТАНИЯ
1. Талмудическая эпоха
- Некоторые определения
- Слагаемые изгнания
- Государственность
- Население
- Собственность на землю и экономическая структура
- Власть
- Верховенство отечества
- Политическое сопротивление
2. Шесть столетий в историческом обзоре
- Эры и века
- Время таннаев (70-235)
- Время амораев (235-420)
- Палестина под византийским правлением (420-640)
Часть вторая. ВОССОЗДАНИЕ НАЦИИ
3. Послевоенное руководство: раббан Иоханан бен Заккай
- Перед I Иудейской войной
- Политические взгляды
- Переход в Явне
- Обретение власти
- Создание такканот
4. Послевоенное руководство: раббан Гамлиэль из Явне
- Восстановление автономии
- Поездки в Рим
5. Эрец-Исраэль между двумя войнами
- Чисто еврейские земли
6. Начало деятельности Синедриона
- Синедрион и его прерогативы
7. Возрожденный Синедрион: структура и характер работы
- Послевоенное право
- Законы, нарушение которых карается смертной казнью
- Телесные наказания
- Гражданское право
- Законы, нарушение которых карается штрафом!
- Еврейская судебная система при раббане Гамлиэле
- Право толковать Закон
- Наблюдение за жизнью общин
- Обновление связей с диаспорой
- Контроль над календарем
- Финансовая поддержка со стороны диаспоры
8. Меры, принятые в Явне
- Священнические приношения
- Праздники: Суккот
- Седер
- Богослужение
- Библейский канон
- Запрещение разведения мелкого скота
- Ограничение на передачу собственности
9. Внутреннее напряжение: патриархат и Синедрион
- Мудрецы и Синедрион
- Синедрион и патриарх
Примечания
Списки сокращенных обозначений названий сочинений талмудической литературы, мидрашей и книг Иосифа Флавия
Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху - Том 1 - О книге и ее авторе
В числе самых первых студентов, записавшихся на факультет еврейских исследований в Еврейском университете, открытом в Иерусалиме на горе Скопус в 1925 году, был молодой человек, ставший впоследствии весьма известным под именем Гдалия (Гедалия) Аллон. Он родился в белорусском городке Кобрин в 1901 году и носил первоначально фамилию Рогозницкий. Маленьким мальчиком его отправили из Кобрина в знаменитую ешиву в Слободке, где он прославился как илуй. После первой мировой войны знакомство с современной еврейской научной мыслью XIX века привело его на путь самостоятельных исторических исследований, которыми он занимался, используя любую возможность, выпадавшую ему в родном городке. В 1924 году Аплон отправился в Берлин, где в течение года посещал раввинскую семинарию Хильдесхеймера, одновременно слушая курсы в университете. Когда же он узнал, что наука, изучению которой он предавался со всею страстью, отныне доступна для евреев на горе Скопус, то не теряя времени отправился в Эрец-Исраэль.
Здесь Аллон полностью погрузился и в исследования Талмуда, и в классическую историю, став, по выражению одного из его учителей, ”историком до кончиков ногтей”. В Иерусалиме Аллон прожил в почти спартанской суровости оставшиеся ему десятилетия жизни, всецело посвятив себя науке. Он преподавал Талмуд и еврейскую историю в Еврейском университете и одновременно опубликовал значительное число статей, новаторских по духу и методологии, снискав репутацию широчайше эрудированного ученого, который не побоялся взглянуть критическим оком на давно устоявшиеся исторические концепции. В разгар работы, в марте 1950 года, он неожиданно умер.
Смерть Гдалии Аллона потрясла академические круги, должно быть, достаточно хорошо понимавшие, что не воздали ученому признания, которого он заслуживал. Но потерю Аллона научная общественность оценила во всей полноте лишь тогда, когда осознала, что он так и не издал своих трудов. После Аллона осталась группа преданных учеников; кружок ближайших коллег, находившихся под сильным его влиянием; щедро разбросанные по разным публикациям идеи, которых достало бы на несколько монографий, — и еще записи лекций, ”которые он составил незадолго до смерти, уступив многочисленным увещеваниям коллег и учеников, но которые, к прискорбию, не успел закончить и подготовить к публикации”. Это слова из предисловия Э.З. Меламеда к двухтомнику лекций Аллона. Их издание появилось на иврите спустя пять лет после смерти ученого под названием ”История евреев в Эрец-Исраэль в эпоху Мишны и Талмуда”. Его мы и предлагаем читателю в переводе, лишь незначительно отредактировав текст и изменив оригинальное название.
Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху - Том 2 - Содержание
Часть третья ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
10. Евреи на Ближнем Востоке
- Египетское еврейство
- Происхождение
- Сфера деятельности и экономическое положение
- Общинная организация
- Гражданские и политические вопросы . .
- Религиозная и культурная жизнь
- Язык
- Эллинистическая еврейская литература .
- Связи с Эрец-Исраэль
- Евреи и греки
- Под властью Калигулы
- Под властью Клавдия
- Египтяне и евреи
- Александрия в 66 году
- После разрушения Храма
- Зелоты
- Суд перед лицом Траяна
- Кирена и Киренаика
- Евреи на Кипре
11. Евреи и неевреи
- Отношение к закону
- Общественная благотворительность
- Спасение для язычников
- Прозелиты
- Самаритяне
- Общины за пределами Эрец-Исраэль
12. Восстание Бар-Кохбы
- Театр военных действий
- Участвовали ли самаритяне в восстании?
- Римские силы
- Морские силы
- Ход войны
- Завоевание Иерусалима
- Военное руководство
- Монеты периода Бар-Кохбы
- Синедрион
- Патриархат в Бетаре
- Принудительная мобилизация
- Позиция мудрецов
- Декреты
Часть четвертая. УПАДОК
13. Под властью Антонинов
- Уменьшение численности населения . .
- Ограничительные законы
- Мораль
- Оккупационные войска
- Юридический статус
- Социальная и экономическая ситуация .
- Синедрион и патриархат
- Внутренние препятствия
- Противники мудрецов
14. Императоры Северы (193—235)
- Сообщения о волнениях
- Улучшение отношений
- Правовой статус
- Конституция Антонина
- Налоги
- Диаспора
- Политическая ситуация
- Иерусалим
- Галаха
- Признание римской власти
- Границы сотрудничества
15. Расцвет несиута
- Борьба за власть
- Календарь
- Иехуда I
- Аура царственности
- Малые общины
- Право делать назначения
- Оппозиция Иехуде I
- Преемники
- Такканот
16. Упадок общины
- Христианский Рим
- Некоторые демографические тенденции
- Экспансия самаритян
- Период с 235 по 324 год
- Имперская урбанизация
- Соотношение народонаселения
- Галилея
- Южные города
- Лод
- Византийский период
Примечания
Списки сокращенных обозначений названий сочинений талмудической литературы, мидра шей и книг Иосифа Флавия
Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху - Том 2 - Возобновление сопротивления - 10. Евреи на Ближнем Востоке
Двадцатилетие со 115 по 135 год н.э. заслуживает названия главного водораздела в истории еврейского народа, потому что в эти две декады произошли две последние мощные попытки освободиться от римского владычества силой оружия. В исторической перспективе решающим поворотным пунктом для Эрец-Исраэлъ (и соответственно для всего народа в целом) была последняя дата, когда Адриан сумел наконец подавить восстание Бар-Кохбы (132—135). Но для огромной еврейской диаспоры того времени, сосредоточенной в основном в окружавших Палестину землях восточного Средиземноморья и западной Азии, критический поворот наступил на два десятилетия раньше, во время правления Траяна, когда евреи Египта и Кипра, а также Киренаики, Ливии и Месопотамии подняли вооруженное восстание против власти Рима (115—117).
Справедливо, что главный предмет нашего исследования — история еврейского народа в егособственной стране. Но в то же время мы не можем игнорировать эти кровавые события в соседних землях. С одной стороны, евреи Иудеи не были полностью вовлечены в это восстание. С другой же стороны, есть все основания с точки зрения более широкой исторической перспективы соединить восстание против Траяна в десятые годы II века с восстанием против Адриана в тридцатые годы того же века. Всего несколько поколений спустя Мишна, будучи несомненным отражением народной памяти, соединяет эти события как две последние части единого кровопролитного процесса: Война против Веспасиана... война против Квиета... и последняя война. Но возможно, взгляд издалека приводит нас к ошибке, возможно, что неточна и народная память. Серьезные вопросы встают перед историком, как только он приступает к изучению событий 115— 117 годов. Существует ли какое-либо реальное свидетельство сопротивления в Иудее во время правления Траяна, когда борьба проходила в других странах? И если это так, можем ли мы быть уверены, что такое сопротивление было частью того же самого восстания? В любом случае, нам следует задать вопрос о том, какими были движущие силы этих всплесков ярости и неповиновения и откуда они происходили — из земли отцов или из диаспоры? И вытекающий отсюда вопрос — какова была природа и цели восстания против Траяна? Было ли это преимущественно политикомессианское движение, имевшее целью изгнать римлян с Ближнего Востока и восстановить ”Цар- ство Израиля” в Иудее и на окружающих землях? Некоторые историки, евреи и неевреи, считают, что дело обстояло именно так; отсюда следует вывод, что первичной движущей силой была Эрец-Исраэль. В соответствии с этим получается, что на первые годы II столетия приходится мощное движение национального освобождения, задуманное и руководимое из национального центра в Палестине. Большинство историков, однако, признавая националистическую и мессианскую натуру этих ”еврейских войн”, не верит в то, что они могли быть на самом деле скоординированы с Иудеей, и еще менее верит, что Иудея была вдохновителем восстания.
Возможно, конечно, что причины восстаний в разных общинах диаспоры следует искать в местных условиях. Если это так — все, что случилось в Иудее, должно играть второстепенную роль, и евреи Палестины при этом могли лишь выражать общее сочувствие своим собратьям в рассеянии.
Мы бегло рассмотрим все эти проблемы, прежде чем сравнивать все доступные нам источники в попытке нарисовать убедительную картину происходившего. Но сначала очертим положение дел в диаспоре до 115 года, чтобы иметь представление об исходной картине.
Насколько известно, в восстание были вовлечены уже упоминавшиеся общины: в Египте, Ливии, Киренаике, Месопотамии, Вавилонии, на Кипре. Из них именно Египту, где была самая крупная община, о которой известно больше всего, мы уделим достаточно много внимания.
Говорят, что завидовать то ли не хорошо, то ли даже грех, но как тут не позавидовать! В 2009-11 гг., уже давно будучи магистром теологии, я за книгами Алона ездил за 130 км в Прагу (в бапт. семинарию), а они, оказываются, были на рус. языке опубликованы аккурат в год моего поступления в СПбХУ! А вот нынешние студенты могут читать на родном языке эти прекрасные книги, лежа на диване!
хочу эту книгу!