Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху - Том 2 - Содержание

Часть третья ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

10. Евреи на Ближнем Востоке

Египетское еврейство

Происхождение

Сфера деятельности и экономическое положение

Общинная организация

Гражданские и политические вопросы . .

Религиозная и культурная жизнь

Язык

Эллинистическая еврейская литература .

Связи с Эрец-Исраэль

Евреи и греки

Под властью Калигулы

Под властью Клавдия

Египтяне и евреи

Александрия в 66 году

После разрушения Храма

Зелоты

Суд перед лицом Траяна

Кирена и Киренаика

Евреи на Кипре

11. Евреи и неевреи

Отношение к закону

Общественная благотворительность

Спасение для язычников

Прозелиты

Самаритяне

Общины за пределами Эрец-Исраэль

12. Восстание Бар-Кохбы

Театр военных действий

Участвовали ли самаритяне в восстании?

Римские силы

Морские силы

Ход войны

Завоевание Иерусалима

Военное руководство

Монеты периода Бар-Кохбы

Синедрион

Патриархат в Бетаре

Принудительная мобилизация

Позиция мудрецов

Декреты

Часть четвертая. УПАДОК

13. Под властью Антонинов

Уменьшение численности населения . .

Ограничительные законы

Мораль

Оккупационные войска

Юридический статус

Социальная и экономическая ситуация .

Синедрион и патриархат

Внутренние препятствия

Противники мудрецов

14. Императоры Северы (193—235)

Сообщения о волнениях

Улучшение отношений

Правовой статус

Конституция Антонина

Налоги

Диаспора

Политическая ситуация

Иерусалим

Галаха

Признание римской власти

Границы сотрудничества

15. Расцвет несиута

Борьба за власть

Календарь

Иехуда I

Аура царственности

Малые общины

Право делать назначения

Оппозиция Иехуде I

Преемники

Такканот

16. Упадок общины

Христианский Рим

Некоторые демографические тенденции

Экспансия самаритян

Период с 235 по 324 год

Имперская урбанизация

Соотношение народонаселения

Галилея

Южные города

Лод

Византийский период

Примечания

Списки сокращенных обозначений названий сочинений талмудической литературы, мидра шей и книг Иосифа Флавия

Гедалия Аллон - История евреев - Эрец-Исраэль в талмудическую эпоху - Том 2 - Возобновление сопротивления - 10. Евреи на Ближнем Востоке

Двадцатилетие со 115 по 135 год н.э. заслуживает названия главного водораздела в истории еврейского народа, потому что в эти две декады произошли две последние мощные попытки освободиться от римского владычества силой оружия. В исторической перспективе решающим поворотным пунктом для Эрец-Исраэлъ (и соответственно для всего народа в целом) была последняя дата, когда Адриан сумел наконец подавить восстание Бар-Кохбы (132—135). Но для огромной еврейской диаспоры того времени, сосредоточенной в основном в окружавших Палестину землях восточного Средиземноморья и западной Азии, критический поворот наступил на два десятилетия раньше, во время правления Траяна, когда евреи Египта и Кипра, а также Киренаики, Ливии и Месопотамии подняли вооруженное восстание против власти Рима (115—117).

Справедливо, что главный предмет нашего исследования — история еврейского народа в егособственной стране. Но в то же время мы не можем игнорировать эти кровавые события в соседних землях. С одной стороны, евреи Иудеи не были полностью вовлечены в это восстание. С другой же стороны, есть все основания с точки зрения более широкой исторической перспективы соединить восстание против Траяна в десятые годы II века с восстанием против Адриана в тридцатые годы того же века. Всего несколько поколений спустя Мишна, будучи несомненным отражением народной памяти, соединяет эти события как две последние части единого кровопролитного процесса: Война против Веспасиана... война против Квиета... и последняя война. Но возможно, взгляд издалека приводит нас к ошибке, возможно, что неточна и народная память. Серьезные вопросы встают перед историком, как только он приступает к изучению событий 115— 117 годов. Существует ли какое-либо реальное свидетельство сопротивления в Иудее во время правления Траяна, когда борьба проходила в других странах? И если это так, можем ли мы быть уверены, что такое сопротивление было частью того же самого восстания? В любом случае, нам следует задать вопрос о том, какими были движущие силы этих всплесков ярости и неповиновения и откуда они происходили — из земли отцов или из диаспоры? И вытекающий отсюда вопрос — какова была природа и цели восстания против Траяна? Было ли это преимущественно политикомессианское движение, имевшее целью изгнать римлян с Ближнего Востока и восстановить ”Цар- ство Израиля” в Иудее и на окружающих землях? Некоторые историки, евреи и неевреи, считают, что дело обстояло именно так; отсюда следует вывод, что первичной движущей силой была Эрец-Исраэль. В соответствии с этим получается, что на первые годы II столетия приходится мощное движение национального освобождения, задуманное и руководимое из национального центра в Палестине. Большинство историков, однако, признавая националистическую и мессианскую натуру этих ”еврейских войн”, не верит в то, что они могли быть на самом деле скоординированы с Иудеей, и еще менее верит, что Иудея была вдохновителем восстания.

Возможно, конечно, что причины восстаний в разных общинах диаспоры следует искать в местных условиях. Если это так — все, что случилось в Иудее, должно играть второстепенную роль, и евреи Палестины при этом могли лишь выражать общее сочувствие своим собратьям в рассеянии.

Мы бегло рассмотрим все эти проблемы, прежде чем сравнивать все доступные нам источники в попытке нарисовать убедительную картину происходившего. Но сначала очертим положение дел в диаспоре до 115 года, чтобы иметь представление об исходной картине.

Насколько известно, в восстание были вовлечены уже упоминавшиеся общины: в Египте, Ливии, Киренаике, Месопотамии, Вавилонии, на Кипре. Из них именно Египту, где была самая крупная община, о которой известно больше всего, мы уделим достаточно много внимания.