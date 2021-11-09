История мученичества Кирика и Иулитты

История Мар Курйакуса и Йолиты, мучеников, известных в русской литературе под именами Кирика и Иулитты, — замечательный памятник восточнохристианской письменности. Его сюжет основан на рассказах о преследованиях христиан в до-константинову эпоху в Римской империи. Предание о Кирике и Иулитте засвидетельствовано в многочисленных версиях на разных языках: греческом, латинском, сирийском, современном ассирийском (новоарамейском), коптском, эфиопском (ге‘ез), армянском, грузинском, согдийском, арабском, славянском и ряде европейских.

Первенство критического анализа следует признать за папой римским Геласием I (493-496), который изучил текст истории Кирика и Иулитты, признал это произведение апокрифическим и призвал не читать его в римской церкви (декрет от 495/496 г.).

До XIX века о Кирике и Иулитте исследователи не вспоминали. В 1887 г. вышла статья А. Дильмана, в которой он подробно сравнил несколько поздних текстов истории: латинский, сирийский и арабский. Он упоминает одну из самых ранних сирийских рукописей — манускрипт из ватиканского собрания, но не привлекает её для исследования.

Несколько работ было специально посвящено так называемой молитве Кирика, наиболее загадочной части «Истории». X. Штокс в 1910 г. высказал предположение о связи молитвы с известным «Романом об Александре Македонском». В 1921 г. появилась статья X. Грессмана. Исследователь опубликовал греческий и сирийский тексты, указав их расхождения. Как выяснилось, в Мученичестве из Vatican Syriac 161, «молитва» Кирика отсутствует, что заставляет пересмотреть выводы, сделанные исследователями поздних текстов. Одна из последних работ по «молитве» принадлежит А. Мастрочинкве, который нашел в ней отражение многих апокалипсических мотивов.

Ничего не говорится об Иулитте (и Кирике) в книге С. Брока и С. Харви о святых женщинах сирийского Востока, что, вероятно, объясняется обилием неисторических элементов в композиции «Истории».

В последние годы вышло несколько работ, посвящённых Кирику и Иулитте, не затрагивающих сам текст Мученичества и его историю. К их числу относятся статья К. Хорн и диссертация К. Блэк о каталонской церкви Кирика и Иулитты Sant Quirc в Durro.

Настоящая работа посвящена исследованию сирийской традиции «Истории». В основе работы лежит исследование Мученичества Кирика и Иулитты по не изучавшемуся ранее рукописному житийному сборнику Vatican Syriac 161. Оно является самой ранней сирийской рукописью, из известных мне к настоящему времени, содержащей историю этих мучеников. В работе представлен критический текст, русский перевод «Истории мученичества», филологический и исторический комментарий, впервые предложена датировка ватиканской рукописи. Текст Мученичества из ватиканской рукописи сравнивался с доступными мне поздними текстами: некритическим изданием П. Беджана и неизданной рукописью из ИВР РАН г. Санкт-Петербурга.

История мученичества Мар Курйакуса и Йолиты (Кирика и Иулитты). Критический текст, перевод, исследование

М.: АЦВ, 2009. - 112 с.

ISBN 978-5-9901637-1-3

История мученичества Мар Курйакуса и Йолиты (Кирика и Иулитты). Критический текст, перевод, исследование – Содержание

Введение

Проблема историчности

Рукописи

Проблема филиации

Сравнение текстов

Заглавие

Вступление

Преследование

Допрос

Мучения

«Молитва Кирика». Видение Вавилона

Продолжение мучений

Смерть мучеников

Предварительные выводы

Полемика текста

История мученичества

Текст, перевод, комментарий

Библиография

Именной указатель

Указатель библейских цитат

Оглавление

Summary