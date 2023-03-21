Історія релігії в Україні — це невеличкий фрагмент глобального релігійного процесу, але він насичений подіями світового масштабу через те місце, яке Богом відведене Україні в історії людства, та через ту складну суспільну і надто тяжку національну долю, яка, як історичне випробування на стійкість, судилася її народу.

Завдяки ряду обставин свого національного буття, історії і особливостям своєї національної духовності український народ завжди був одним із найбільш релігійних народів світу. Релігійність свідомості українців, з одного боку, є наслідком впливів на їх духовний світ різних релігійних чинників, з другого — продуктом зовнішніх щодо кожного з них факторів: географічних, історичних, етнопсихологічних, господарських, соціально-психологічних тощо.

Україна знаходиться на перехресті історичних шляхів між Сходом і Заходом, на межі зіткнення різних релігій — християнства і мусульманства, різних конфесій — православ’я й католицизму. Ця геополітична межовість створювала для українського етносу дуже складну ситуацію незахищеності, робила його об’єктом ворогувань завойовників із Сходу і Заходу, Півночі та Півдня. Психологічно відображаючи це, людина перебувала на межі можливостей існування, в стані постійного очікування смерті. аЗ цих умов віссю ставлення до життя для неї була вже не стільки турбота про нього, як поривання до чогось вищого від земного, до трансцендентного, очікування від нього щастя і злагоди.

Історія релігії в Україні: у 10 томах – Том 1: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства

Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - За ред. Б. Лобовика. - К.: Укр. Центр духовн. культури,1996—1998. - 384 с.— Бібліогр.: с. 373—382.— Анот. укр., англ.

ISBN 966-7009-17-3

Історія релігії в Україні – Том 1 - Зміст

Передмова. Релігія і Церква в контексті історії України

Том І

Вступ

Розділ І. Давня людність України: етногенез, суспільність, міфологія

Розділ II. Релігії стародавніх спільнот

Розділ III. Релігійні вірування літописних слов’ян

Розділ IV. Давньоукраїнський політеїзм

Розділ V. Релігійна святково-обрядова культура давніх українців

Розділ VI. Криза східнослов’янського язичництва

Розділ VII. Перші кроки християнства в українських землях

Розділ VIII. Шляхи проникнення християнства в Україну-Русь

Розділ IХ. Хрещення Київської Русі

Розділ X. Двовір’я в українській релігійності

Розділ XI. Християнство в тенденціях і колізіях духовності України-Русі

Релігійна минувшина в історичних свідченнях

Примітки та посилання на джерела