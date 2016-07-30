История женщин на Западе в 5-ти томах

«История женщин» — только начало работы. Вместо того, чтобы хотя бы поверхностно охватить весь огромный материал, она ориентируется главным образом на западноевропейский опыт, уделяя некоторое внимание Северной Америке. Вместо того, чтобы выносить конечный вердикт — данное издание представляет исследование истории женщин во всем ее разнообразии. Здесь раскрывается широкий спектр оценок, которые давались женщинам в различные эпохи в разного рода исторических контекстах.

Мы обращаемся к тому, как гендер влиял на социальную, политическую и экономическую жизнь общества, и в свою очередь определялся этими категориями, демонстрируя различные методологические и теоретические подходы, которые могут быть использованы при изучении жизни женщин. На протяжении всего повествования ситуации, в которых оказывались женщины, анализируются через опыт и через его представление в общественной практике. Женщины рассматриваются и как объекты дискурса, и как активные его субъекты.

Различия, которые мы выявили в том, как женщины говорят о себе и в том, как и что мужчины говорят о женщинах, позволили составить довольно яркую картину, подробно выписанную во всех пяти томах.

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 1 - От древних богинь до христианских святых

Под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. П. Шмитт Пантель; науч. ред. перевода Н.Л. Пушкарева

СПб.: Алетейя, 2014. - 600 с: ил. - (Гендерные исследования).

ISBN 5-89329-788-1

ISBN 5-89329-789-8 (т. I)

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 1 - От древних богинь до христианских святых - Содержание

Новый вид истории [Натали Земон Дэвис и Джоан Уоллас Скотт)

Рассказывая историю женщин [Жорж ДюРи и Мишель Перро)

Образы женщин [Паулина Шмит Пантель)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ АНТИЧНОГО МИРА

Глава 1. Что есть богиня? [Николь Лоро)

Theos, Thea: Богиня

Женские формы Божественности

Богиня: Вопрос Материнства

Конструируя гендер

Глава 2. Философия пола Платона и Аристотеля [Джулия Сисса)

Женщина как объект познания

Проблема гендера

Наследие Платона

Гендер: классификация или происхождение

Являются ли половые различия специфическими?

Являются ли половые различия родовыми?

Больше и меньше

Слабость холодного тела

Материя и тело

Значение симметрии

Вероятность гендера

Причинные случайности

Непростительное отождествление

Плутарх: от идентичности к неравенству

Женщины и закон

Глава 3. Разделение полов в римском законодательстве [Ян Томас)

Принудительная норма

Женщины, семья и власть передачи прав

Узаконение материнского наследственного права во II в.

Передача статуса

Комплекс прав, недоступных женщинам

Образы и социальное положение

Глава 4. Фигуры женщин [Франсуа Лиссараг)

Бракосочетание

Ритуалы

Пространство

Мифические образы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННЫХ РИТУАЛАХ

Брачные стратегии

Глава 5. Брак в Древней Греции [Клодин Ледюк)

Дар невесты во времена Гомера

Эпоха городов-государств, VIII-IV вв. до н. э.

Афины

Превратности биологической судьбы

Глава 6. Политики телесности в Древнем Риме [Алин Руссель)

Биологическое предназначение женщин

Разделение труда

Меняющийся социальный порядок

От культа к христианству

Глава 7. Дочери Пандоры, или Ритуалы в греческих городах [Луиза Зайдмэн)

Молодые девушки

Жены

Женщины и жречество

Глава 8. Религиозные роли римских женщин [Джон Шейд)

Римская религия: мужское дело

Весталки, фламиники и другие жрицы

Литургии матрон

Бесправные, но незаменимые

Глава 9. Женщины в раннем христианстве [Моник Александр)

Первая христианская миссия: обращения и деяния

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Матриархат и миф

Глава 10. Создание мифа о матриархате [Стелла Джоргуди)

Идеи, взятые у Бахофена

Создание мифа

Глава 11. Женщины и древняя история сегодня [Паулина Шллит Пантель)

От женской истории к гендерной истории