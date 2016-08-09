История женщин на Западе - Том 3
С XVI по XVIII в. идет оживленный спор между мужчинами и женщинами. Он возникает в контексте социально-политической нестабильности и дезориентации референтных групп, в то время когда церковная модель раскалывается на духовные сегменты, моделируя в социальной сфере новые практики и новые религиозные убеждения, — и это в то время, когда государство, особенно в XVII в., берет курс на экономический меркантилизм.
Он завязывается также на основе религиозных дискуссий, которые от Реформации до Контрреформации будут захватывать все новые сферы, после того как насилие и кровь затянут в свои сети каждого и всякую. Он становится таким ожесточенным, что в конце XVI в. и в начале XVII в. будут даже говорить о «женском споре» или о войне полов.
Таким образом, можно безошибочно говорить об историческом характере конфликта мужчины и женщины (содержание популярной литературы и «Голубой библиотеки» является, среди прочих, еще одним доказательством этого). Авторы особо выделяют этот период, и вопрос о женщинах оказывается на повестке дня.
Эта тема интенсивно обсуждается; можно усмотреть в этом знак глубокого конфликта между мужчиной и женщиной, исторический феномен, формы которого эволюционируют в зависимости от эпох и потребностей. Тексты, рисунки, архивы позволяют нам проникнуть в саму сердцевину этого разлада: женщина в них названа хитрой, несовершенной, дьявольским существом, способным на крайности, пагубным и коварным. Ее, конечно, называют порой нежной и покорной; но куда чаще описывают ее жестокость и ее чрезмерную сексуальность.
Дискуссии будут жесткими. Во Франции мадемуазель де Турне в 1622 г. ответит клеветникам женского пола; прециозницы также возвысят голос, хотя они и стали объектом насмешек, а затем Пуллен де Лабар напишет (под влиянием Рене Декарта) в 1673 г. четыре сочинения в очень современном духе о равенстве мужчины и женщины. XVIII в., который позже назовут «веком женщины», начнется и пройдет в очень оживленных дискуссиях о женском уме и о том, что делать с ним в эгалитарной межполовой схеме.
История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 3 - Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения
под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. Н. Земон Дэвис и А, Фарж; науч. ред. перевода Н, Л, Пушкарева.
СПб.: Алетейя, 2014. - 560 с.: ил, - (Гендерные исследования).
ISBN 978-5-91419-033-7
ISBN 978-5-91419-034-4 (т. III)
История женщин на Запад - в 5-ти томах - Том 3 - Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения - Содержание
Маписать историю женщин (Жорж Дюби и Мишель Перро)
Женщины как действующие лица истории (Натали Земон Дэвис и Арлетта Фарж)
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТРУДЫ И ДНИ
Глава 1. Женщины, труд и семья (Олуэн Хафтон)Глава 2. Тело, внешность и сексуальность (Сара Ф. Мэтьюс Грико)
Глава 3. Красивая женщина (Вероника Наулл-Грапп)
Глава 4. Воспитание девочки (Мартина Сонне)
Глава 5. Девственницы и матери между небом и землей (Элиша Шульте ван Кессель)Глава б. ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ (Натали Земон Дэвис)
Глава 7. Если судить по изображениям (Франсуаза Борен)
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. О НЕЙ ТАК МНОГО ГОВОРЯТ
Глава 8. Неоднозначность литературного дискурса (Жан-Поль Десев)Глава 9. ТЕАТР (Эрик А. Николсон)
Глава 10. Глазами авторов философским сочинении XVIII в. (Мишель Крамп-Канабе)Глава 11. Медицинский и научный дискурс (Эвелин Беррио-Сальвадор)
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ВИДЫ ИНАКОМЫСЛИЯ
Глава 12. От беседы к творчеству (Клод Дюлон)
Глава 13. Женщины-журналистки (Нина Раттнер Гельбарт)
Глава 14. Ведьмы (Жан-Мишель Салман)
Глава 15. Проститутки (Кэтрин Норберг)
Глава 16. Преступницы (Николь Кастан)
Глава 17. Явные мятежннцы (Арлетта Фарж)
Глава 13. Женщины-журналистки (Нина Раттнер Гельбарт)
Глава 14. Ведьмы (Жан-Мишель Салман)
Глава 15. Проститутки (Кэтрин Норберг)
Глава 16. Преступницы (Николь Кастан)
Глава 17. Явные мятежннцы (Арлетта Фарж)
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ГОЛОСА ЖЕНЩИН
Глюкель Хамельн, иудейская негоциантка (Натали Земон Дэвис)
Анна-Франсуаза Корне, парижская ремесленница (Арлетта Фарж)
Анна-Франсуаза Корне, парижская ремесленница (Арлетта Фарж)
История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 3 - Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения - Труды и дни
Повседневная жизнь протекала в рамках устойчивых гендерных и социальных иерархий. В ней содержались и развивались тенденции, которые позволяют считать XVT-XVTII вв. «ранним Новым временем»: демографический рост в XVI в., прекратившийся из-за постоянных эпидемий и голода, возобновился благодаря росту урожайности в конце XVIII в. Подъем торговли, ремесленного производства и городской жизни в обществах, которые тем не менее оставались глубоко сельскими; экспансия европейского торгового капитализма, религиозное рвение в империях и колониях и установление религиозного господства в заморских странах; создание политических форм, часто оспариваемых, при централизации монархий и республик; увеличение числа сельской и городской бедноты у подножия общества и рост числа семей преуспевающих юристов, чиновников и крупных купцов недалеко от его вершины...
Очерк Олуэна Хафтона проводит нас по полям, ремесленным мастерским, ярмаркам и домам, где осуществлялись многие из этих изменений. Труд и семья были прочной основой для женщины, очерчивая круг ее домашних и экономических обязанностей, соответствующих каждому этапу ее жизненного цикла — отрочества, девичества, становления женой, матерью и вдовой. Статус женщины определялся по статусу мужчины, так что ей едва удавалось выжить вне пределов брака и семьи. Однако эти женщины оказывались удивительно жизнестойкими, когда они недодавали жалованье своим слугам, чтобы скопить на вдовство, когда они брались за самые различные работы, чтобы поддержать своих детей, когда они прививали своим дочерям навыки обращения с малышами. Внешний вид был важен для женщин любого социального положения. Сара Мэтьюс Грико описывает, как средства гигиены и критерии красоты менялись от XVI до XVIII в. Пользование пудрой и белилами, которые женщины предпочитали мытью и омовениям вплоть до XVIII в., было гораздо более доступным для состоятельных женщин, чем для крестьянок. XVI в. любил полных женщин; XVIII в. восхищался фигурой, затянутой в корсет. Здесь также существовало различие между богатыми и бедными, хотя к XVIII в. продавщицы в Лондоне и Париже пытались соперничать с законодательницами мод в выборе цвета и тканей. В течение всего этого времени женская сексуальность считалась угрожающей везде, кроме супружеской постели, где зачиналось потомство. В этом отношении сельские пары имели лучшие стартовые условия, чем высокородные, поскольку деревенский обычай позволял телесные контакты еще в период ухаживания. Мэтьюс Грико приводит документы, позволяющие выяснить соотношение между притворной стыдливостью и удовольствием в брачном союзе, и изучает свидетельства о том, как осуждались внебрачные гетеросексуальные контакты.
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