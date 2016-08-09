История женщин на Западе - Том 3

С XVI по XVIII в. идет оживленный спор между мужчинами и женщинами. Он возникает в контексте социально-политической нестабильности и дезориентации референтных групп, в то время когда церковная модель раскалывается на духовные сегменты, моделируя в социальной сфере новые практики и новые религиозные убеждения, — и это в то время, когда государство, особенно в XVII в., берет курс на экономический меркантилизм.

Он завязывается также на основе религиозных дискуссий, которые от Реформации до Контрреформации будут захватывать все новые сферы, после того как насилие и кровь затянут в свои сети каждого и всякую. Он становится таким ожесточенным, что в конце XVI в. и в начале XVII в. будут даже говорить о «женском споре» или о войне полов.

Таким образом, можно безошибочно говорить об историческом характере конфликта мужчины и женщины (содержание популярной литературы и «Голубой библиотеки» является, среди прочих, еще одним доказательством этого). Авторы особо выделяют этот период, и вопрос о женщинах оказывается на повестке дня.

Эта тема интенсивно обсуждается; можно усмотреть в этом знак глубокого конфликта между мужчиной и женщиной, исторический феномен, формы которого эволюционируют в зависимости от эпох и потребностей. Тексты, рисунки, архивы позволяют нам проникнуть в саму сердцевину этого разлада: женщина в них названа хитрой, несовершенной, дьявольским существом, способным на крайности, пагубным и коварным. Ее, конечно, называют порой нежной и покорной; но куда чаще описывают ее жестокость и ее чрезмерную сексуальность.

Дискуссии будут жесткими. Во Франции мадемуазель де Турне в 1622 г. ответит клеветникам женского пола; прециозницы также возвысят голос, хотя они и стали объектом насмешек, а затем Пуллен де Лабар напишет (под влиянием Рене Декарта) в 1673 г. четыре сочинения в очень современном духе о равенстве мужчины и женщины. XVIII в., который позже назовут «веком женщины», начнется и пройдет в очень оживленных дискуссиях о женском уме и о том, что делать с ним в эгалитарной межполовой схеме.

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 3 - Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения

под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. Н. Земон Дэвис и А, Фарж; науч. ред. перевода Н, Л, Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2014. - 560 с.: ил, - (Гендерные исследования). ISBN 978-5-91419-033-7 ISBN 978-5-91419-034-4 (т. III)

История женщин на Запад - в 5-ти томах - Том 3 - Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения - Содержание

Маписать историю женщин (Жорж Дюби и Мишель Перро)

Женщины как действующие лица истории (Натали Земон Дэвис и Арлетта Фарж) РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТРУДЫ И ДНИ Глава 1. Женщины, труд и семья (Олуэн Хафтон) Глава 2. Тело, внешность и сексуальность (Сара Ф. Мэтьюс Грико)

Глава 3. Красивая женщина (Вероника Наулл-Грапп) Глава 4. Воспитание девочки (Мартина Сонне) Глава 5. Девственницы и матери между небом и землей (Элиша Шульте ван Кессель) Глава б. ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ (Натали Земон Дэвис)

Глава 7. Если судить по изображениям (Франсуаза Борен) РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. О НЕЙ ТАК МНОГО ГОВОРЯТ Глава 8. Неоднозначность литературного дискурса (Жан-Поль Десев) Глава 9. ТЕАТР (Эрик А. Николсон)

Глава 10. Глазами авторов философским сочинении XVIII в. (Мишель Крамп-Канабе) Глава 11. Медицинский и научный дискурс (Эвелин Беррио-Сальвадор)

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ВИДЫ ИНАКОМЫСЛИЯ Глава 12. От беседы к творчеству (Клод Дюлон)

Глава 13. Женщины-журналистки (Нина Раттнер Гельбарт)

Глава 14. Ведьмы (Жан-Мишель Салман)

Глава 15. Проститутки (Кэтрин Норберг)

Глава 16. Преступницы (Николь Кастан)

Глава 17. Явные мятежннцы (Арлетта Фарж) РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ГОЛОСА ЖЕНЩИН Глюкель Хамельн, иудейская негоциантка (Натали Земон Дэвис)

Анна-Франсуаза Корне, парижская ремесленница (Арлетта Фарж)

Глава 2. Тело, внешность и сексуальность (Сара Ф. Мэтьюс Грико)Глава б. ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ (Натали Земон Дэвис)Глава 9. ТЕАТР (Эрик А. Николсон)Глава 11. Медицинский и научный дискурс (Эвелин Беррио-Сальвадор)

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 3 - Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения - Труды и дни