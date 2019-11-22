Сам текст Нагорной проповеди начинается так называемыми «заповедями блаженств». Они хорошо знакомы всем. У евангелиста Матфея их девять. Называть их «заповедями» привычно, но не стоит, потому что слово «заповедь» означает некоторое требование, распоряжение. Так, например, мы говорим о десяти заповедях Закона Моисея: делай то, соблюдай это, не делай того-то.

Здесь же ничего подобного нет. Лучше говорить не о «заповедях блаженств», а просто о «блаженствах». Это не пункты закона, а обетования награды людям, которые ведут себя соответствующим образом или обладают некими свойствами характера. Слово «блаженны» по-гречески — μακάριοι. Оттого в науке «блаженства» принято называть «макаризмами». Девять «блаженств» разбиваются на две строфы (по четыре «блаженства» в каждой) и одно, последнее (добавочное), рассматривается отдельно.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) - Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве

М.: Никея, 2020. 352 с.

ISBN 978-5-907202-61-0

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) - Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве - Содержание

Предисловие. Евгений Водолазкин

Вступление. Ситуация (5:1-2)

Блаженства (5: 3-12) Первое блаженство (5: 3) Второе блаженство (5:4) Третье блаженство (5:5). Четвертое блаженство (5: 6) Экскурс 1. Всемогущество Божие Пятое блаженство (5: 7) Шестое блаженство (5:8) Седьмое блаженство (5:9) Восьмое блаженство (5:10) Девятое блаженство (5:11-12)

Соль земли и свет мира (5:13-16)

Христос и Закон (5: 17-20) Экскурс 2. Правда

Первая антитеза. Об убийстве (5: 21-26)

Вторая антитеза. О прелюбодеянии (5:27-30)

Третья антитеза. О разводе (5: 31-32)

Четвертая антитеза. О клятве (5: 33-37)

Пятая антитеза. О мести и непротивлении (5: 38-42)

Шестая антитеза. О любви к врагам (5:43-48) Экскурс 3. Особенности библейского понятия «любовь» Экскурс 4. Реальные следствия заповеди «любви к врагам»

О милостыне (6:1-4)

О молитве (6: 5-15)

О посте (6:16-18)

Сокровища на земле и на небе (6:19-21)

Свет или тьма (6: 22-23)

Бог или мамона (6: 24)

О заботах (6: 25-34)

О неосуждении ближнего (7:1-6)

О прошении и «золотое правило» (7: 7-12)

«Входите тесными вратами» (7:13-14)

О лжепророках (7:15-20)

Опасность самообмана (7:21-23)

Притча о двух строителях (7: 24-27)

Реакция народа на проповедь Иисуса (7: 28-29)

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) - Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве - Предисловие

Эта книга написана архимандритом Ианнуарием (Ивлиевым, 1943-2017). Она — если не для всех, то для очень многих: верующих и неверующих, христианских богословов и «практиков», историков и филологов. Для лириков и, конечно же, физиков — если вспомнить об образовании отца Ианнуария, окончившего физический факультет Ленинградского (тогда) университета. Темой научных занятий будущего богослова было исследование физики околоземного космического пространства. Понятно, что после такой физики должна следовать метафизика. Это закономерное движение от околоземного пространства к Небесам. Книга отца Ианнуария посвящена Нагорной проповеди — самым, может быть, дорогим словам Евангелия от Матфея: словам, сказанным самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Не умствование, не скучное назидание, а исполненный высокой простоты и понятный слушателям рассказ о том, как спастись. Рассказ Спасителя о спасении. Я говорю о высокой простоте, которая, разумеется, совсем не проста. Это та очевидная истина, что в своем развитии прошла через великую сложность. Рассматривая слово за словом, автор книги показывает, как из области общественного нравственные предписания переводятся Христом в сферу персонального. То, что прежде в силу исторической необходимости было обращено к народу, становится обращением к человеку. Ветхий Завет дает как бы достаточное условие для достижения гармонии с Богом, Христос же формулирует это условие как необходимое, как отправную точку для движения вверх.

Ветхий и Новый Заветы в Нагорной проповеди неразрывны, как неразрывны (вспомним митрополита Илариона) Закон и Благодать. Говоря о предназначенности издаваемой книги самым разным читателям, я имею в виду, среди прочего, то внимание, которое автор уделяет письменной традиции Нагорной проповеди. Так, отец Ианнуарий, историк и филолог, разъясняет читателям, отчего Бог—Вседержитель, а не Всесильный, как так случилось, что в ранних рукописях некоторые тексты короче, чем в поздних, и почему «аки тать в нощи» — вполне допустимое сравнение. Перечисляя возможных читателей книги, я упомянул и о неверующих. Разве не согласятся они с так называемым «золотым правилом», составляющим квинтэссенцию Евангелия: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7: 12) ? Могут возразить, что подобный императив существует и у нехристианских народов: не делай другому того, чего не желаешь себе. Конечно, существует, и автору это хорошо известно: «„Не причиняй вреда другим, если ты не хочешь, чтобы тебе причиняли вред" — это элементарный правовой принцип: не убивать, не красть, не вредить для основной массы людей не так уж и трудно. А вот „золотое правило" в положительной форме — „делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе" — это уже не элементарно. <...> Если у человека есть автомобиль, то закон может заставить человека ездить так; чтобы не причинять кому-либо вреда на дороге, но никто не может заставить его остановиться и подвезти по дороге усталого путника. В этом разница между „не делай" и „делай"». И последнее. Помимо всех своих несомненных достоинств, книга еще просто хорошо написана. Это — для «лириков», к которым я некоторым образом отношусь.

Евгений Водолазкин