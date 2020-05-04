До открытия этих манускриптов "Изречения" были известны, главным образом, благодаря латинскому переводу известного церковного писателя и подвижника конца IV - начала V века пресвитера Руфина, сохранившемуся более чем в 50 рукописях, древнейшая из которых относится к VII-VIII векам. Три издания начала XVI века основывались на утерянных ныне манускриптах. Перевод "Изречений Секста" является одним из самых аккуратных в ряду многочисленных переводческих работ Руфина. Его отличает, в целом, стремление к максимальной точности.

Встречающиеся в нем отклонения от текста греческих рукописей в ряде случаев поддерживаются коптским переводом (о котором см. ниже), что дает основание предположить, что в его основании лежит греческий текст, отличный от представленного в дошедших до нас манускриптах. Известен также весьма древний сирийский перевод "Изречений Секста", сохранившийся во многих рукописях, находящихся в своем большинстве в Британском музее; три древнейшие из них относятся к VI веку.

Изречения Секста

Перевод, вступительная статья и комментарии А.С.Небольсина

М.: Издательство ПСТГУ, 2007. 347 с.

ISBN 978-5-7429-0276-8

Изречения Секста - Содержание

А.С. Небольсин. «Изречения Секста» и их место в церковной традиции

1. Вступление

2. Рукописи и древние переводы "Изречений Секста"

3. Издания "Изречений Секста"

4. Объем "Изречений Секста" в рукописях и переводах

5. Свидетельства древних авторов об «Изречениях Секста»

6. Возможные варианты решения проблемы авторства

7. Общая характеристика "Изречений Секста" 1. Эклектизм «Изречений Секста» 2. Источники «Изречений Секста» 3. Характер обработки исходного материала в "Изречениях Секста"

8. Выводы. Место «Изречений Секста» в церковной традиции. Предполагаемые место и время их написания

9. О настоящем издании

ИЗРЕЧЕНИЯ СЕКСТА. 1-451

Комментарии

Список литературы

Приложение 1. Изречения Секста. 452-610

Приложение 2. Клитарх

Приложение З. Изречения пифагорейцев

Приложение 4. Порфирий. К Маркелле

Изречения Секста - «Изречения Секста» и их место в церковной традиции - Вступление

По словам протоиерея Георгия Флоровского, святоотеческие творения "показывают, как истины веры оживотворяют и преображают человеческий дух, как возрождается и обновляется в опыте веры человеческая мысль". Животворящее воздействие истин веры распространяется и на наследие античности, поскольку оно вовлекается христианскими авторами в круг их мысли, становится предметом христианского осмысления. Сама по себе языческая мудрость, по выражению святителя Григория Нисскоrо (О жизни Моисея. 11. 11 ), "всегда страждет болезнями рождения, но никогда не рождает ничего живоrо". Тем не менее, богословы древней Церкви умели ценить сами эти "родовые муки", умели узнать в лучших из язычников «христиан до Христа", готовы были увидеть в античной философии "детоводителя ко Христу". По апостолу Павлу, язычники, являясь, как и иудеи, творением и предметом попечения Бога (ер. Рим 3. 29), познали Бога (Рим 1. 21), им известен Его праведный суд (Рим 1. 32), и дело закона написано в сердцах их (Рим 2. 15), но они не прославили и не возблагодарили Бога должным образом, а осуетились в умствованиях своих (Рим 1. 21) и подавили истину неправдою (Рим 1. 18).

Древние христианские богословы видели свою задачу по отношению к античной мысли не только в том, чтобы обличить ее заблуждения, но и в том, чтобы вычленить содержащиеся в ней крупицы истины и, освобожлая их от примесей неправды, вскрыть их подлинный смысл и сообщить им тем самым новые, спасительные перспективы. Это животворное разрешение от бремени, приносимое христианством, богослужебное песнопение описывает как цветение ранее бесплодной языческой пустыни: "Процвела есть пустыня, яко крин, Господи, языческая неплодящая церковь, пришествием Твоим" . Представленные в настоящем издании «Изречения Секста» как раз и представляют собой замечательный пример подобного преображающего вовлечения языческого материала в христианский контекст. К сожалению, "Изречения" не успели привлечь к себе внимание дореволюционных русских патрологов и переводчиков. Можно сказать, что до появления в 1996 г. "Курса патрологии" А. И. Сидорова этот памятник был почти полностью неизвестен в России. Он не был переведен на русский язык, и ему не было посвящено (на русском языке) ни одной сколько-нибудь значительной работы. Наш труд мы осознаем как дань, к которой нас обязывает память о подвижниках русской церковной науки, которые оставили после себя прекрасные образцы святоотеческих переводов и патрологических исследований, и благодаря труду которых тысячи людей имеют возможность войти в творческий мир наследия Святых Отцов, "В этот вечный мир нестареющего опыта и умозрения, в мир немерцающеrо света".