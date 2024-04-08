Раннехристианские сюжеты трапез III—IV столетий не менее важны для дальнейшего развитая темы в европейской искусстве средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени. Не вдаваясь пока в подробный анализ значения раннехристианского пира для дальнейших периодов истории европейско-го искусства, обратим внимание на некоторые существенные черты. Благодаря живописи катакомб коллективный пир прочно утвердился в иконографии европейско-го искусства. Сцены раннехристианских пиров стали прообразами иконографии догматических, литургических, праздничных, исторических сюжетов средневекового искусства — Троицы, Жертвоприношения Авраама, Тайной вечери, Брака в Кане. В них ярко раскрывается объединяющий универсализм ритуального застолья. Эти сюжеты стали символами общечеловеческих ценностей — любви, дружбы, предательства, пророческого предвидения.



Немногочисленные сюжеты единоличной трапезы, доминировавшей в искусстве древнего мира, в европейской культуре последующих периодов име-ют скорее сатирический или негативный оттенок — назовем, к примеру, «Чечевичную похлебку» А. Карраччи или «Завтрак аристократа» П.А. Федотова.



Глубинная связь с уже христианизированным пониманием трапезы существует в произведениях мастеров Нового и Новейшего времени, обращавшихся к ней. Поэтика и идеалы раннехристианского искусства оживают позднее в религиозных, а затем и светских, фольклорных, народных сюжетах средневековья и вплоть до наших дней. Столь беглый и краткий очерк значимости темы раннехристианских трапез для истории мирового искусства не может, естественно, дать полного представления об этом предмете. Его глубинный смысл станет более очевидный при анализе памятников, которые будут рассмотрены в нашем исследовании... Прежде чем говорить о теме трапезы в живописи ка-такомб, обратимся к вопросу о происхождении ико-нографии коллективного пира в раннехристианском искусстве. Исследователи раннехристианской культуры давно отметили воздействие на нее эллинистической модели группового портрета или групповых застолий



Тема заупокойного пира в искусстве древнего мира имеет восточные корни. Принимая во внимание этот факт, а также то, что для христианской культуры и изобразительного искусства первых веков восточные традиции имели важное значение, рассмотрим кратко, на нескольких примерах, предысторию вопроса; те сцены, которые можно считать прообразами коллективного пира в искусстве Древнего Востока, а затем и античного мира. Ограничимся произведениями монументальной) искусства, в первую очередь, погребальными рельефами и росписями, родственными по содержанию и смыслу раннехристианским фресковый циклам, сохранившимся в катакомбах. Одно из наиболее ярких проявлений раннехристианской культуры III–IV веков — искусство катакомб, служивших местами погребения и совершения обрядов, прежде всего, поминальных. Христианские катакомбы сохранились в различных регионах мира — на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Малой Азии, Северном Причерноморье, в том числе и на территории Крыма.