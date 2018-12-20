В бытность работы руководителем ФСБ города Санкт-Петербурга мне пришлось прикоснуться к фактам жизни и историческому наследию протоиерея Владимира Александровича Рыбакова, репрессированного в 30-х годах. Как историк по образованию я понимал, что исследования Рыбакова о гимнографе IX в. св. Иосифе Сицилийце являются уникальным историческим трудом.

На долю автора и самого исследования выпала необычная судьба. Выходец из семьи сельского духовенства, отец Владимир, служивший до того в сельских приходах, лишь в 37 лет поступил в Петербургскую Духовную Академию, вышел из нее кандидатом богословия и был назначен настоятелем храма-мемориала Спас-на-Водах, который был посвящен памяти жертв русско-японской войны. Храм уничтожили в 1930-е годы, и в настоящее время общественность Санкт-Петербурга работает над его восстановлением.

Храм и место его воздвижения многие годы были и остаются местом поминовения родственниками своих близких, погибших в морском сражении, и мне, родившемуся в Порт-Артуре в семье офицера флота, близко все, что связано с этими событиями.

Во время русско-германской войны В.А.Рыбаков был призван на защиту Отечества и стал старшим священником Генерального штаба Русской армии, после окончания войны вернулся в храм Спас-на-Водах, где одновременно с пасторской деятельностью работал над трудом, представляемым вашему вниманию, который завершил в 1926 году.

В.А. Рыбаков, будучи известным в академических кругах ученым, дважды отказался от предложений уехать за границу, хотя, наверное, понимал, какая судьба его ожидает.

Три экземпляра данного исследования в целях сохранности были переданы разным людям, и один из экземпляров, пережив блокаду, в 1984 году обнаружен в хранилище возрожденной после войны Духовной Академии, куда неизвестно кем был передан в 1957 году.

В настоящее время Санкт-Петербургская епархия готовит материалы для канонизации мучеников и исповедников российских богоборческого периода истории нашей страны. Среди них и протоиерей Владимир Рыбаков.

Исторически сложилось так, что Россия — единственная страна, где Православие явилось одним из главных государствообразующих факторов и фактором, во многом определяющим национальный характер. Вновь канонизированные святые - колоссальный духовный потенциал, который помогал и помогает нам не впасть в нравственную нищету. Сейчас очень важно напомнить обществу: в России не должно быть деления на наших и ненаших. Важно понимать, что подвижники духа — уже причисленные к лику святых или еще ждущие своего часа, составляют нравственное и научное достояние всего нашего Отечества, наш колоссальный моральный резерв. Труд протоиерея Владимира Рыбакова буквально взывает к тому, чтобы быть, наконец, напечатанным — во исполнение долга чести и благодарной памяти по отношению к автору и к славе России — великой в лице своих тружеников.

Как ленинградец и русский офицер считаю честью и долгом способствовать изданию данного фундаментального труда, составляющего частицу исторического наследия нашего Отечества.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В.Степашин

Протоиерей Владимир Рыбаков - Св. Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность