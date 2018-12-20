Рыбаков - Св. Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность
В бытность работы руководителем ФСБ города Санкт-Петербурга мне пришлось прикоснуться к фактам жизни и историческому наследию протоиерея Владимира Александровича Рыбакова, репрессированного в 30-х годах. Как историк по образованию я понимал, что исследования Рыбакова о гимнографе IX в. св. Иосифе Сицилийце являются уникальным историческим трудом.
На долю автора и самого исследования выпала необычная судьба. Выходец из семьи сельского духовенства, отец Владимир, служивший до того в сельских приходах, лишь в 37 лет поступил в Петербургскую Духовную Академию, вышел из нее кандидатом богословия и был назначен настоятелем храма-мемориала Спас-на-Водах, который был посвящен памяти жертв русско-японской войны. Храм уничтожили в 1930-е годы, и в настоящее время общественность Санкт-Петербурга работает над его восстановлением.
Храм и место его воздвижения многие годы были и остаются местом поминовения родственниками своих близких, погибших в морском сражении, и мне, родившемуся в Порт-Артуре в семье офицера флота, близко все, что связано с этими событиями.
Во время русско-германской войны В.А.Рыбаков был призван на защиту Отечества и стал старшим священником Генерального штаба Русской армии, после окончания войны вернулся в храм Спас-на-Водах, где одновременно с пасторской деятельностью работал над трудом, представляемым вашему вниманию, который завершил в 1926 году.
В.А. Рыбаков, будучи известным в академических кругах ученым, дважды отказался от предложений уехать за границу, хотя, наверное, понимал, какая судьба его ожидает.
Три экземпляра данного исследования в целях сохранности были переданы разным людям, и один из экземпляров, пережив блокаду, в 1984 году обнаружен в хранилище возрожденной после войны Духовной Академии, куда неизвестно кем был передан в 1957 году.
В настоящее время Санкт-Петербургская епархия готовит материалы для канонизации мучеников и исповедников российских богоборческого периода истории нашей страны. Среди них и протоиерей Владимир Рыбаков.
Исторически сложилось так, что Россия — единственная страна, где Православие явилось одним из главных государствообразующих факторов и фактором, во многом определяющим национальный характер. Вновь канонизированные святые - колоссальный духовный потенциал, который помогал и помогает нам не впасть в нравственную нищету. Сейчас очень важно напомнить обществу: в России не должно быть деления на наших и ненаших. Важно понимать, что подвижники духа — уже причисленные к лику святых или еще ждущие своего часа, составляют нравственное и научное достояние всего нашего Отечества, наш колоссальный моральный резерв. Труд протоиерея Владимира Рыбакова буквально взывает к тому, чтобы быть, наконец, напечатанным — во исполнение долга чести и благодарной памяти по отношению к автору и к славе России — великой в лице своих тружеников.
Как ленинградец и русский офицер считаю честью и долгом способствовать изданию данного фундаментального труда, составляющего частицу исторического наследия нашего Отечества.
Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В.Степашин
Протоиерей Владимир Рыбаков - Св. Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность
М.: Русская книга, 2002.- 656 с, 1 л. ил.
ISBN 5-268-00513-8
Протоиерей Владимир Рыбаков - Св. Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность - Содержание
Том 1
I. Введение
II. Источники жития св. Иосифа Песнописца
- Источники: жития и синаксари. Житие Малое Феофана. Сокращенные его редакции: по Афонской рукописи № 769 Пантелеимоновского монастыря, по рукописи №240 Ленинградской Публичной бибилиотеки. Житие Большое Иоанна диакона. Сравнение обоих житий в отношении исторического материала и хронологии. Синаксари. Канон в честь прп. Иосифа Песнописца как исторический материал
III. Жизнь св. Иосифа
- Место и время рождения прп. Иосифа. Родители. Семейная атмосфера. Детские наклонности Иосифа. Варварское нашествие и переселение в Пелопоннес и Солунь. Принятие монашества и монашеские подвиги. Иосиф-пресвитер. Встреча с Григорием Декаполитом. Пребывание в Константинополе и общественная деятельность Преподобного в иконоборчестве Фсофила. Посольство в Рим. Плен и тюрьма в Крите. Освобождение и возвращение в Константинополь. Жизнь на месте подвигов Григория Декаполита. Жизнь у храма св. Иоанна Златоустого. Свой монастырь и получение песнотворческого дара. Изгнание при Варде. Возвращение при Патр. Игнатии. Иосиф-скевофилакс. Патр. Фотий. Его отношение к Преподобному. Иосиф-духовник. Кончина Иосифа
IV. Песнотворческие труды св. Иосифа
-
А. Вопрос о подлинности; основания для признания подлинных произведений гимнографа
- а) исторические свидетельства (указания житий, синаксарей, церковных служб и под.)
- б) надписание произведений в рукописях
- в) своеобразный писательский автограф - именной акростих в определенном месте
- г) лексическое и стилистическое однообразие. Один или два Иосифа?
-
Б. Описание песнотворческих трудов прп. Иосифа в служебных Минеях
- Список праздников и святых, коим преподобный Иосиф написал каноны в Минеях — по месяцам
- Алфавитный список святых, которым св. Иосиф писал каноны
- Отдельные памяти
- Памяти апп. и мчч. и прпп. групп
Том 2
Описание песнотворческих трудов преподобного Иосифа Сицилийца (продолжение)
- В. Труды его в Октоихе, Постной Триоди и Пендикостарии
- Г. Возможные поводы и цели, время и место написания творений прп. Иосифа
V. Характеристика песнотворческой деятельности преподобного Иосифа
- а) Со стороны содержания
- б) Со стороны формы
- в) Со стороны языка
- VI.Отношение св. Иосифа к предшествующим и современным ему песнописцам и его место среди церковных песнотворцев
Приложения
- Приложение I. Малое житие в русском переводе
- Приложение II. Вторая редакция Малого жития по Греческой рукописи № 769 Афонского Пантелеимоновского монастыря
- Приложение III. Синаксарное житие по Греческой рукописи № 240 Ленинградской Публичной библиотеки
- Приложение IV. Копии некоторых месячных памятей по древним Греческим минеям'
- Приложение V. Перечень канонов св. Иосифа в честь разных святых, чествуемых в Константинополе и окрестностях
- Приложение VI. Алфавитный перечень храмов и местностей Константинополя и его окрестностей, относящихся к канонам преподобного Иосифа Песнописца
- Приложение VII. К вопросу о второй песни песненного канона
Комментарии
- Том I
- Том II
- Приложения
Т. А. Нечаева. Протоиерей Владимир Александрович Рыбаков (послесловие)
Протоиерей Владимир Рыбаков - Св. Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность - Введение
Богослужение Православной Церкви представляет самое широкое поле для всевозможных исследований. И много уже сделано в этом отношении. Но и после многих трудов в этой области весьма компетентных исследователей — и наших, и заграничных, все-таки остается много такого, о чем нет почти никакой литературы. Можно указать на вопрос о самом плодовитом Греческом песнотворце Иосифе Сицилийце, так много давшем для богослужебных книг Православной Церкви.
При первом даже беглом знакомстве с Славянскими богослужебными книгами нельзя не остановить своего внимания на том, что очень многие каноны трипеснцы и четверопеснцы имеют в надписании имя-Иосиф, Иосифа, Иосифово, господина Иосифа. Даже беглый подсчет подобных произведений поразит огромной цифрой. К этому следует прибавить, во-первых, очень много канонов, находящихся в Печатных Славянских Минеях, не подписанных именем Иосифа, но несомненно принадлежащих ему; во-вторых, также много канонов, особенных от славянских печатных богослужебных книг, находящихся в Греческих печатных богослужебных книгах. А какое множество подобных канонов св. Иосифа, теперь забытых, сохраняется в рукописях разных библиотек России, Востока и Запада! Получается впечатление прямо подавляющей колоссальной песнотворческой деятельности св. Иосифа. Недаром у некоторых западных исследователей Греческой церковной гимнографии, как, например, у кардинала Pitra, возникало прямо смущение, приписать ли всю эту громаду одному лицу? Недаром Православные Греки, современники св. Песнописца, в объяснение многоплодовитой деятельности св. Иосифа Гимнографа, как и подобной же деятельности своего другого песнописца св. Романа Сладкопевца, создали сказание о божественном даровании св. Иосифу песнотворческого дара. Ученый француз Леклерк (Leclercq) в большой своей работе, посвященной Греческой гимнографии, приписывает св. Иосифу Сицилийцу более 1000 канонов, обнимающих 8-9 тысяч песен.
Естественно спросить: кто же этот столь плодовитый автор? Кто же этот св. Иосиф? Какова его песнотворческая деятельность? Каков состав и строй его произведений? Каковы законы церковной гимнографии, которыми он руководствовался? Каково его значение как церковного песнописца? Подобные вопросы есть дело не только научного любопытства, научного интереса, а скорее интереса практического, выдвигаемого требованием сознательного отношения к нашим богослужебным книгам.Личность св. Иосифа Песнописца и его песнотворческая деятельность стала привлекать к себе внимание ученых Греков и Итальянцев с XVII в. Немного о нем говорит Лев Алляций в некоторых своих трудах (например, De libris ecclesiasticis, изд. 1645 г. и др.), указывая песнотворческие труды св. Песнописца в церковных богослужебных книгах Православных Греков, хотя он приводит довольно путаные данные. Такого же характера суждения и другого ученого, Фабриция. Более правильные данные о св. Иосифе сообщает ученый Octavius Caietanis в своей книге, посвященной святым острова Сицилия (Vitae SS. Siculorum, 1657 г.): он сообщает о св. Иосифе биографические данные и перечисляет его каноны. Первый материал дает ему взятое из рукописи житие св. Иосифа, написанное ритором диаконом Иоанном; а второй, очевидно, дают рукописные богослужебные книги. Каиетан насчитывает, что во всех Греческих богослужебных книгах более 300 канонов св. Иосифа Сицилийца. Но, кажется, более внимательно деятельностью св. Иосифа занимался Итальянский ученый Ипполит Мараччи. или Маракциус (Маraccius). Он, очевидно, собирал труды этого песнописца по разным печатным и рукописным богослужебным книгам.
No comments yet. Be the first!