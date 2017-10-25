Тафт Роберт - Византийский церковный обряд

Тафт - Византийский церковный обряд
В краткой, талантливой форме книга дает яркое, цельное представление об этом удивительно прекрасном церковном обряде, который придавал утонченной византийской цивилизации неповторимый волшебный колорит.
Автор показывает, как рождалось православное богослужение, как оно развивалось и трансформировалось.
Кроме того, в книге прослежено, как сами византийцы интерпретировали ритуал церковной службы и как они воспринимали самое церковное здание, в котором разворачивалось редкое по красоте и глубокому смыслу литургическое действо.
Роберт Фрэнсис Тафт - Византийский церковный обряд
The Byzantine Rite
Серия: Византийская библиотека
Издательство: Алетейя, 2005 г.
Твердый переплет, 160 стр.
ISBN 5-89329-233-2
Роберт Фрэнсис Тафт - крупнейший специалист нашего времени в области изучения византийского (православного) богослужения. Предлагаемая читателю работа является плодом и своего рода итогом его почти сорокалетней плодотворной научной, преподавательской и священнической деятельности.
Книга адресована как специалистам, так и самому широкому кругу читателей, которого интересуют истоки нашей духовной культуры.
Издательство: Алетейя, 2005 г.
Твердый переплет, 160 стр.
ISBN 5-89329-233-2
Роберт Фрэнсис Тафт - крупнейший специалист нашего времени в области изучения византийского (православного) богослужения. Предлагаемая читателю работа является плодом и своего рода итогом его почти сорокалетней плодотворной научной, преподавательской и священнической деятельности.
Книга адресована как специалистам, так и самому широкому кругу читателей, которого интересуют истоки нашей духовной культуры.
Роберт Фрэнсис Тафт - Византийский церковный обряд - Введение
Почти сорок лет назад и за десять лет до обнародования Вторым Ватиканским собором «Конституции о священной литургии», этой «Великой Хартии» современного католического богослужения, издательство Колледжвилля «Liturgical Press» опубликовало «Краткую историю богослужения» покойного профессора Боннского университета Теодора Клаузера (1894–1984 гг.). В духе того несколько близорукого времени, предшествовавшего Второму Ватиканскому собору, заглавие этой небольшой работы сыграло свою отрицательную роль. Эссе Т. Клаузера — не о богослужении вообще, а всего лишь о западном богослужении, и даже не о западном богослужении в целом, а лишь о западном католическом богослужении.
Надо отдать справедливость Т. Клаузеру: по всей видимости, он не был виноват в выборе заглавия этой работы. Его вышедшая в 1953 г. небольшая книга являлась в действительности кратким переложением его монографии, имеющей более точное научное название «Краткая история западного богослужения», которая впервые вышла в Германии в 1943 г. Огромный успех книги Т. Клаузера — она выдержала по меньшей мере пять немецких и три английских издания — является убедительным доказательством необходимости подобной работы, заполнившей собой весьма значительный и реально существовавший пробел.
К сожалению, специалисты по восточному богослужению были до сих пор не в состоянии создать подобный исторический обзор наиболее важной и наиболее изученной восточной литургической традиции — византийской. Несмотря на то что в последнее время появился ряд исключительно ценных исследований по византийскому литургическому богословию (мистагогии),[5] и хотя мы располагаем удивительным богатством исследований по византийской архитектуре и иконографии, включая программы церковного убранства, в нашем распоряжении значительно меньше материала, дающего целостную историческую картину эволюции того, что Александр Шмеман назвал «византийским синтезом». Сам Шмеман попытался дать подобный исторический очерк в своей популярной работе «Введение в литургическое богословие». Ныне мы располагаем и более современными очерками, посвященными этой теме.
Настоящая работа представляет собой, как мне кажется, достаточно полное изложение широкого круга проблем, связанных с рассматриваемым вопросом на данной стадии его исследования, где много неизвестного, масса гипотетического и масса работы, которую еще предстоит проделать.
Невозможно написать исчерпывающую историю византийского богослужения до тех пор, пока не будут решены следующие задачи: изданы наиболее важные рукописи с критическими комментариями, помещающими их в соответствующий литургический и исторический контекст; проведены более глубокие исследования литургико–теологического материала канонического права с той же контекстуализацией; глубоко изучена византийская музыка» не просто в плане музыкознания, но и с точки зрения ее места в истории литургии; необходима также таксономия или типология средневековых литургических книг, подобная той, что существует для Запада. Однако для создания полной картины византийского обряда даже этого недостаточно. «Византийский синтез» охватывает, как мы увидим, нечто гораздо большее, чем ритуал.
Несмотря на эти трудности, мы все же кое–что знаем об истоках и эволюции этой традиции — намного больше, чем мы знали поколение назад. На основе современного состояния наших знаний я попытаюсь, вслед за Теодором Клаузером, создать мою собственную краткую историю византийского богослужения.
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