Тафт Роберт - Византийский церковный обряд

В краткой, талантливой форме книга дает яркое, цельное представление об этом удивительно прекрасном церковном обряде, который придавал утонченной византийской цивилизации неповторимый волшебный колорит.

Автор показывает, как рождалось православное богослужение, как оно развивалось и трансформировалось.

Кроме того, в книге прослежено, как сами византийцы интерпретировали ритуал церковной службы и как они воспринимали самое церковное здание, в котором разворачивалось редкое по красоте и глубокому смыслу литургическое действо.

Роберт Фрэнсис Тафт - Византийский церковный обряд

The Byzantine Rite

Серия: Византийская библиотека

Издательство: Алетейя, 2005 г.

Твердый переплет, 160 стр.

ISBN 5-89329-233-2



Роберт Фрэнсис Тафт - крупнейший специалист нашего времени в области изучения византийского (православного) богослужения. Предлагаемая читателю работа является плодом и своего рода итогом его почти сорокалетней плодотворной научной, преподавательской и священнической деятельности.

Книга адресована как специалистам, так и самому широкому кругу читателей, которого интересуют истоки нашей духовной культуры.

Роберт Фрэнсис Тафт - Византийский церковный обряд - Введение

Почти сорок лет назад и за десять лет до обнародования Вторым Ватиканским собором «Конституции о священной литургии», этой «Великой Хартии» современного католического богослужения, издательство Колледжвилля «Liturgical Press» опубликовало «Краткую историю богослужения» покойного профессора Боннского университета Теодора Клаузера (1894–1984 гг.). В духе того несколько близорукого времени, предшествовавшего Второму Ватиканскому собору, заглавие этой небольшой работы сыграло свою отрицательную роль. Эссе Т. Клаузера — не о богослужении вообще, а всего лишь о западном богослужении, и даже не о западном богослужении в целом, а лишь о западном католическом богослужении.

Надо отдать справедливость Т. Клаузеру: по всей видимости, он не был виноват в выборе заглавия этой работы. Его вышедшая в 1953 г. небольшая книга являлась в действительности кратким переложением его монографии, имеющей более точное научное название «Краткая история западного богослужения», которая впервые вышла в Германии в 1943 г. Огромный успех книги Т. Клаузера — она выдержала по меньшей мере пять немецких и три английских издания — является убедительным доказательством необходимости подобной работы, заполнившей собой весьма значительный и реально существовавший пробел.