Каган - Введение в историю мировой культуры - Том 1-2
Понятие «Введение в...», использованное в названии этой книги, должно пояснить ее возможному читателю, что поставленная в ней задача не сводится к краткому описанию основных этапов истории культуры, подобно тому, как это делается в изданных в последние годы многочисленных учебниках и учебных пособиях, но состоит, прежде всего, в обосновании отличающегося от общепринятого понимания закономерностей процесса развития культуры. Это связано с тем, что в отечественной, как и в зарубежной, культурологии противостоят два подхода к осмыслению этого процесса: после того, как наука отвергла гегелевский абстрактный схематизм в его, этого процесса, теоретической реконструкции (история культуры как трехфазное развитие самопознания Абсолютного Духа), а в наше время разочаровалась и в возможности марксистского объяснения этого процесса как отражения череды из пяти общественно-экономических формаций, она оказалась перед альтернативой: либо предпочесть всяким структурным схемам как можно более обстоятельное описание сменяющих друг друга в строгой хронологической последовательности конкретных состояний культуры (или того или иного ее раздела — искусства, науки, философии, техники и т.д., и т.п.), либо принять представление О. Шпенглера, ставшее весьма популярным в XX в., об отсутствии единых законов ее развития и трактовать ее как мозаичный набор «локальных цивилизаций», каждая из которых самостоятельно возникает, развивается и гибнет вне какой-либо преемственной связи с предшествующими и последующими.
Между тем, открытие в конце прошедшего столетия закономерностей процессов развития сложных систем, приведшее к формированию новой науки — синергетики, позволило найти более основательное решение данной проблемы; оно-то и обосновывается в настоящей книге. Поэтому автор обращается к конкретному материалу истории культуры лишь постольку, поскольку это необходимо для доказательства эвристического значения обосновываемой концепции, и естественно, что в скромных объемах настоящего издания объем этого материала мог быть весьма и весьма ограниченным. Именно эта ограниченность конкретного историко-культурного материала и подчинение его освещения главной задаче — выявления закономерностей историко-культурного процесса на основе применения синергетического его осмысления — и объясняет значение понятия «Введение в...» в названии этой книги.
Данная концепция разрабатывалась мной на протяжении ряда лет в ходе чтения университетских курсов, а ее первые эскизные наброски были изложены в изданных во второй половине 1990-х г. книгах «Философия культуры» и «Эстетика как философская наука». Для проверки, уточнения и развития этой концепции нужно было в настоящей книге погрузить ее в многообразие фактов, относясь к ним с той бережностью, которая является условием подлинной научности вырабатываемого знания. Поскольку автор не может быть в равной мере компетентен во всех разделах разнородного состава культуры, в многообразии национальных и исторических форм ее бытия, он считал необходимым опираться в каждом случае на суждения специалистов, дабы избежать возможных упреков в некомпетентной или тенденциозной трактовке реальных фактов; оттого текст перегружен цитатами и ссылками. Хотелось бы, однако, надеяться, что внимательный читатель сумеет оценить их служебную роль и «увидеть за деревьями лес» — ту объективную картину исторического развития культуры, которую все эти ссылки призваны, так сказать, «документировать и иллюстрировать».
Каган Моисей - Введение в историю мировой культуры - Том 1
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 310 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-05625-9
Каган Моисей - Введение в историю мировой культуры - Том 1 - Содержание
Лекция первая. История изучения истории культуры
- Три подхода к конструированию истории культуры в европейской науке и философии XVIII—XX веков
- Трактовка истории культуры в отечественной науке в 60—90-е годы XX века
Лекция вторая. Культура как специфическое системное образование
- Культура в системе философских категорий
- Слоевое строение культуры
Лекция третья. Синергетический подход к изучению истории культуры
- Принципы синергетического изучения антропосоциокультурных систем
- Принципы периодизации истории культуры
Лекция четвертая. Закономерности процесса культурогенеза
- Проблема перехода от биологической формы бытия к социокультурной
- Историческая метаморфоза превращения биологической формы бытия в антропосоциокультурную
- Изоморфизм филогенеза и онтогенеза в процессах формирования культуры
Лекция пятая. Культура первобытности как первый исторический тип культуры
- Синкретизм первобытной культуры
- Первобытная культура как первая историческая форма традиционной культуры
Лекция шестая. Распад первобытной культуры и пути перехода к новой форме организации социокультурного бытия
- Синергетический подход к анализу переходной ситуации
- Три пути движения человечества в результате распада первобытного культурного синкретизма
- Три пути движения от материальной культуры к духовной
Лекция седьмая. Культура скотоводов-кочевников
- Проблема кочевников в исторической науке
- Основные черты культуры скотоводов-кочевников
- Военный аспект культуры кочевников
Лекция восьмая. Становление цивилизации в земледельческих обществах
- Проблема культуры Древнего Востока в современной науке
- Общая характеристика земледельческой цивилизации
Лекция девятая. Становление цивилизации в земледельческих обществах (продолжение)
- Становление рационального слоя культуры в цивилизациях Древнего Востока
- Искусство как самосознание культуры земледельцев
Лекция десятая. Культура античного полиса
- Характеристика материальной культуры античного полиса
- Особенности духовной культуры греческого полиса
Лекция одиннадцатая. Культура античного полиса (продолжение)
- Искусство в системе античной культуры
- Культура Древнего Рима
Лекция двенадцатая. Культура феодального общества
- Межрегиональный характер земледельческого типа культуры
- Искусство как самосознание культуры феодального общества
- Структура культуры феодального общества
Лекция тринадцатая. Культура феодального общества (продолжение)
- Фольклорная субкультура
- Религиозная субкультура
- Взаимоотношения религиозного и эстетического, художественного, научного в средневековой культуре
Лекция четырнадцатая. Культура феодального общества (продолжение)
- Светская аристократическая субкультура
- Городская светская субкультура
- Обобщающая характеристика культуры феодального общества как исторического типа культуры
Библиография
Новые издания по дисциплине «Теория и история культуры» и смежным дисциплинам
Каган Моисей - Введение в историю мировой культуры - Том 2
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 287 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-05625-9
Каган Моисей - Введение в историю мировой культуры - Том 2 - Оглавление
Лекция пятнадцатая. Общие закономерности перехода от традиционной культуры к культуре персоналистской
- Синергетическое осмысление рассматриваемого процесса
- Возрождение как начало перехода от традиционной культуры Средневековья к новому историческому типу культуры
- От Реформации христианства к атеизму Просвещения
- От монархического типа политической культуры к республиканскому
- Культурное значение эволюции материальной культуры от ручного труда ремесленника к механизированному промышленному производству
Лекция шестнадцатая. Первый уровень перехода: развитие материально-технической и политической культуры
- Революционное значение вторжения механизмов в производство, войну и быт
- Монархия и республика как формы общественного самоуправления
- Утопия как образная форма нового политического сознания
Лекция семнадцатая. Первая ступень перехода — культура возрождения
- Проблема Возрождения в современной культурологии
- Опыт системной характеристики ренессансного мировоззрения
- Место художественной деятельности в культуре Возрождения
- Проблема «русского Ренессанса»
Лекция восемнадцатая. Первая ступень перехода — реформация как культурный процесс
- Проблема Реформации в современной культурологический мысли
- Историко-культурная сущность Реформации
- Влияние Реформации на развитие искусства
- Взаимоотношение технологической, политической, религиозной, научной и художественной граней переходной культуры
Лекция девятнадцатая. Вторая ступень перехода: противоречия культуры XVII века
- Проблема барокко в искусствознании и культурологии
- Основные противостояния в культуре XVII века
- Противостояние механицизма и интуитивизма
- XVII век как «переход в переходе»
Лекция двадцатая. Третья ступень перехода: культура просвещения
- Культура Просвещения в многонациональном европейском пространстве
- Рационалистические устои культуры Просвещения
- Эмотивистская оппозиция рационализму Просвещения
- Становление Просвещения в России
Лекция двадцать первая. Самоопределение персоналистского типа культуры в XIX веке
- Общий взгляд на культуру человечества в XIX веке
- Архитектоника культуры Западного мира
- Эволюция культуры Запада в XIX веке
Лекция двадцать вторая. Самоопределение персоналистского типа культуры в XIX веке (продолжение)
- Романтический полюс биполярного пространства европейской культуры XIX века
- Позитивистский полюс биполярного пространства европейской культуры XIX века
- Взаимоотношения позитивистского и романтического потенциалов культуры XIX века
Лекция двадцать третья. Европейская культура начала XX века
- Общая характеристика развития культуры в XX веке
- Модернистская культурная революция XX века
- Противостояние Модернизма и традиционализма
- Восток и Юг в культуре человечества в начале XX века
Лекция двадцать четвертая. Культура XX века между двумя мировыми войнами
- Общая характеристика времени
- Культура демократического общества между двумя мировыми войнами
- Положение культуры в тоталитарных государствах
- Начало процессов модернизации Востока и Юга
Лекция двадцать пятая. Культура человечества после второй мировой войны и краха тоталитаризма
- Общая характеристика периода
- Противоречия развития культуры в демократическом обществе
- Противостояние постмодернизма и системно-синергетического мышления
Лекция двадцать шестая. От конфронтации культур к диалогу
- Тоталитаризм и культура во второй половине XX века
- Глобализация культурных процессов и прекращение противостояния «Запад — Восток» и «Север — Юг»
- Становление диалогического мышления и перспективы развития культуры в новом столетии
- Обобщающие выводы из всего курса
Библиография
Новые издания по дисциплине «Теория и история культуры» и смежным дисциплинам
No comments yet. Be the first!