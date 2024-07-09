Понятие «Введение в...», использованное в названии этой книги, должно пояснить ее возможному читателю, что поставленная в ней задача не сводится к краткому описанию основных этапов истории культуры, подобно тому, как это делается в изданных в последние годы многочисленных учебниках и учебных пособиях, но состоит, прежде всего, в обосновании отличающегося от общепринятого понимания закономерностей процесса развития культуры. Это связано с тем, что в отечественной, как и в зарубежной, культурологии противостоят два подхода к осмыслению этого процесса: после того, как наука отвергла гегелевский абстрактный схематизм в его, этого процесса, теоретической реконструкции (история культуры как трехфазное развитие самопознания Абсолютного Духа), а в наше время разочаровалась и в возможности марксистского объяснения этого процесса как отражения череды из пяти общественно-экономических формаций, она оказалась перед альтернативой: либо предпочесть всяким структурным схемам как можно более обстоятельное описание сменяющих друг друга в строгой хронологической последовательности конкретных состояний культуры (или того или иного ее раздела — искусства, науки, философии, техники и т.д., и т.п.), либо принять представление О. Шпенглера, ставшее весьма популярным в XX в., об отсутствии единых законов ее развития и трактовать ее как мозаичный набор «локальных цивилизаций», каждая из которых самостоятельно возникает, развивается и гибнет вне какой-либо преемственной связи с предшествующими и последующими.

Между тем, открытие в конце прошедшего столетия закономерностей процессов развития сложных систем, приведшее к формированию новой науки — синергетики, позволило найти более основательное решение данной проблемы; оно-то и обосновывается в настоящей книге. Поэтому автор обращается к конкретному материалу истории культуры лишь постольку, поскольку это необходимо для доказательства эвристического значения обосновываемой концепции, и естественно, что в скромных объемах настоящего издания объем этого материала мог быть весьма и весьма ограниченным. Именно эта ограниченность конкретного историко-культурного материала и подчинение его освещения главной задаче — выявления закономерностей историко-культурного процесса на основе применения синергетического его осмысления — и объясняет значение понятия «Введение в...» в названии этой книги.

Данная концепция разрабатывалась мной на протяжении ряда лет в ходе чтения университетских курсов, а ее первые эскизные наброски были изложены в изданных во второй половине 1990-х г. книгах «Философия культуры» и «Эстетика как философская наука». Для проверки, уточнения и развития этой концепции нужно было в настоящей книге погрузить ее в многообразие фактов, относясь к ним с той бережностью, которая является условием подлинной научности вырабатываемого знания. Поскольку автор не может быть в равной мере компетентен во всех разделах разнородного состава культуры, в многообразии национальных и исторических форм ее бытия, он считал необходимым опираться в каждом случае на суждения специалистов, дабы избежать возможных упреков в некомпетентной или тенденциозной трактовке реальных фактов; оттого текст перегружен цитатами и ссылками. Хотелось бы, однако, надеяться, что внимательный читатель сумеет оценить их служебную роль и «увидеть за деревьями лес» — ту объективную картину исторического развития культуры, которую все эти ссылки призваны, так сказать, «документировать и иллюстрировать».

Каган Моисей - Введение в историю мировой культуры - Том 1

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 310 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-05625-9

Каган Моисей - Введение в историю мировой культуры - Том 1 - Содержание

Лекция первая. История изучения истории культуры

Три подхода к конструированию истории культуры в европейской науке и философии XVIII—XX веков

Трактовка истории культуры в отечественной науке в 60—90-е годы XX века

Лекция вторая. Культура как специфическое системное образование

Культура в системе философских категорий

Слоевое строение культуры

Лекция третья. Синергетический подход к изучению истории культуры

Принципы синергетического изучения антропосоциокультурных систем

Принципы периодизации истории культуры

Лекция четвертая. Закономерности процесса культурогенеза

Проблема перехода от биологической формы бытия к социокультурной

Историческая метаморфоза превращения биологической формы бытия в антропосоциокультурную

Изоморфизм филогенеза и онтогенеза в процессах формирования культуры

Лекция пятая. Культура первобытности как первый исторический тип культуры

Синкретизм первобытной культуры

Первобытная культура как первая историческая форма традиционной культуры

Лекция шестая. Распад первобытной культуры и пути перехода к новой форме организации социокультурного бытия

Синергетический подход к анализу переходной ситуации

Три пути движения человечества в результате распада первобытного культурного синкретизма

Три пути движения от материальной культуры к духовной

Лекция седьмая. Культура скотоводов-кочевников

Проблема кочевников в исторической науке

Основные черты культуры скотоводов-кочевников

Военный аспект культуры кочевников

Лекция восьмая. Становление цивилизации в земледельческих обществах

Проблема культуры Древнего Востока в современной науке

Общая характеристика земледельческой цивилизации

Лекция девятая. Становление цивилизации в земледельческих обществах (продолжение)

Становление рационального слоя культуры в цивилизациях Древнего Востока

Искусство как самосознание культуры земледельцев

Лекция десятая. Культура античного полиса

Характеристика материальной культуры античного полиса

Особенности духовной культуры греческого полиса

Лекция одиннадцатая. Культура античного полиса (продолжение)

Искусство в системе античной культуры

Культура Древнего Рима

Лекция двенадцатая. Культура феодального общества

Межрегиональный характер земледельческого типа культуры

Искусство как самосознание культуры феодального общества

Структура культуры феодального общества

Лекция тринадцатая. Культура феодального общества (продолжение)

Фольклорная субкультура

Религиозная субкультура

Взаимоотношения религиозного и эстетического, художественного, научного в средневековой культуре

Лекция четырнадцатая. Культура феодального общества (продолжение)

Светская аристократическая субкультура

Городская светская субкультура

Обобщающая характеристика культуры феодального общества как исторического типа культуры

Библиография

Новые издания по дисциплине «Теория и история культуры» и смежным дисциплинам