Каланціс Георгій - Цезар і Агнець - Ранні християнські погляди на війну і військову службу

Каланціс - Цезар і Агнець
Історія - це розповіді, які ми переказуємо про наше спільне минуле. З допомогою історій ми осмислюємо світ і здобуваємо краще розуміння того, ким ми є. Як такі, розповіді формують характер: вони допомагають нам самовизначитися. Тому слухання й оповідання історій - це «власне кажучи, ще один спосіб відповісти на питання, про що насправді йдеться».
Ідея, що лягла в основу цієї книжки, - розповісти про ставлення ранніх християн до війни та військової служби, а також розповісти історію прагнень ранньої Церкви - Христових спільнот на задвірках тодішньої влади й суспільства - свідчити народам, що оточували їх, поки вони трансформували панівні наративи громадянства й вірнос- ти, свободи, влади і правління.
І хоча ця книжка системно досліджує доступні патристичні писання про війну та військову службу в перші три століття існування християнської Церкви, інтерес, який вона виявляє до того, як ранні християни осмислювали себе і державу, далеко не антикварний. Послухавшись поради Ровена Вільямса, я ставив собі за мету дізнатися, чи могли б ми розгледіти в їхніх клопотах те, що й досі мало би турбувати нас. Бо я переконаний, що «якщо ми й справді розпізнаємо щось подібне, то знайдемо певного роду спільну ідентичність». Отже, разом з читачем я хочу проникнути думкою в світ, у якому зростало християнство, і поставити питання про минуле, що, можливо, допоможуть нам зрозуміти генотип християнської віри - з надією, що ця ініціатива допоможе нам також оцінити те, якими є його прояви в наші часи.
Природно, що минуле мало б викликати в нас подив; але водночас ми маємо сподіватися того, що мусимо відповісти на поставлені ним питання, бо це наше минуле. Як християни, ми стверджуємо, що через Ісуса Христа звичний світ був зруйнований і після того відновлений. Ми стверджуємо, що Божа праця в часі й просторі знайшла історичних спадкоємців у нас; стверджуємо, що реальність ранніх християн не тільки відмінна від нас, але є частиною нас. Ровен Вільямс наполягає, що «добра історія - це річ неминуче моральна... Щонайменше тоді, коли переконує нас відійти на деяку відстань від самих себе, відділити нашу уяву від того, що ми звикли приймати як належне». Вільямс доходить висновку:
Що ж до християн, які долучені до церковної історії, то розуміння того, що ми подібні, розуміння наших спільних тривог тільки поглиблює в них віру в Церкву саме як у ту спільноту, чиє коріння є чимось більшим, ніж історичний процес, як його зазвичай розуміють... Нам, як християнським дослідникам... завжди не дає спокою [питання]: що саме було спонукою всіх цих дій - вірність, невірність, нерозуміння, Преображення? І чи можемо ми визнати цю спонуку також як свою? І ще важливіше - чи усвідомимо ми, що глибоке розуміння того, як поводилися вони, змушує також і нас відчути цю спонуку самим, її чимраз більше різноманіття і повноту проявів.
Отже, моя мета не тільки історична, але такою ж мірою богословська. Я прагну прочитати історію ранньої Церкви у спосіб, що сповнений богословського розуміння, не забуваючи водночас про добру історичну роботу: тому що добре богослов’я не походить з недоброї історії.
Каланціс Георгій - Цезар і Агнець - Ранні християнські погляди на війну і військову службу
Пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2023. - 304 с.
ISBN 978-966-938-648-9
Каланціс Георгій - Цезар і Агнець – Зміст
Передмова до українського видання
Подяка
- РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Свідоцтво всім народам: Сила оповіді
- РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Ab urbe condita: Наративи влади
- РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. І (не) проллється кров!
- РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Загальний вступ до текстів
- РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. Найраніші джерела
- РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Тертуліан
- РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Ориген Олександрійський
- РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Кипріан Карфагенський
- РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ. Акти військових мучеників
- РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ. Арнобій Афр
- РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ. Лактанцій
- РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ. Документи про лад у Церкві і соборні канони
- РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ. Епілог. Нові слова богів і людей
Вибрана бібліографія
Тематичний покажчик
Біблійний покажчик
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