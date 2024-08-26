Каланціс Георгій - Цезар і Агнець - Ранні християнські погляди на війну і військову службу

Історія - це розповіді, які ми переказуємо про наше спільне минуле. З допомогою історій ми осмислюємо світ і здобуваємо краще розуміння того, ким ми є. Як такі, розповіді формують характер: вони допомагають нам самовизначитися. Тому слухання й оповідання історій - це «власне кажучи, ще один спосіб відповісти на питання, про що насправді йдеться».

Ідея, що лягла в основу цієї книжки, - розповісти про ставлення ранніх християн до війни та військової служби, а також розповісти історію прагнень ранньої Церкви - Христових спільнот на задвірках тодішньої влади й суспільства - свідчити народам, що оточували їх, поки вони трансформували панівні наративи громадянства й вірнос- ти, свободи, влади і правління.

І хоча ця книжка системно досліджує доступні патристичні писання про війну та військову службу в перші три століття існування християнської Церкви, інтерес, який вона виявляє до того, як ранні християни осмислювали себе і державу, далеко не антикварний. Послухавшись поради Ровена Вільямса, я ставив собі за мету дізнатися, чи могли б ми розгледіти в їхніх клопотах те, що й досі мало би турбувати нас. Бо я переконаний, що «якщо ми й справді розпізнаємо щось подібне, то знайдемо певного роду спільну ідентичність». Отже, разом з читачем я хочу проникнути думкою в світ, у якому зростало християнство, і поставити питання про минуле, що, можливо, допоможуть нам зрозуміти генотип християнської віри - з надією, що ця ініціатива допоможе нам також оцінити те, якими є його прояви в наші часи.

Природно, що минуле мало б викликати в нас подив; але водночас ми маємо сподіватися того, що мусимо відповісти на поставлені ним питання, бо це наше минуле. Як християни, ми стверджуємо, що через Ісуса Христа звичний світ був зруйнований і після того відновлений. Ми стверджуємо, що Божа праця в часі й просторі знайшла історичних спадкоємців у нас; стверджуємо, що реальність ранніх християн не тільки відмінна від нас, але є частиною нас. Ровен Вільямс наполягає, що «добра історія - це річ неминуче моральна... Щонайменше тоді, коли переконує нас відійти на деяку відстань від самих себе, відділити нашу уяву від того, що ми звикли приймати як належне». Вільямс доходить висновку:

Що ж до християн, які долучені до церковної історії, то розуміння того, що ми подібні, розуміння наших спільних тривог тільки поглиблює в них віру в Церкву саме як у ту спільноту, чиє коріння є чимось більшим, ніж історичний процес, як його зазвичай розуміють... Нам, як християнським дослідникам... завжди не дає спокою [питання]: що саме було спонукою всіх цих дій - вірність, невірність, нерозуміння, Преображення? І чи можемо ми визнати цю спонуку також як свою? І ще важливіше - чи усвідомимо ми, що глибоке розуміння того, як поводилися вони, змушує також і нас відчути цю спонуку самим, її чимраз більше різноманіття і повноту проявів.

Отже, моя мета не тільки історична, але такою ж мірою богословська. Я прагну прочитати історію ранньої Церкви у спосіб, що сповнений богословського розуміння, не забуваючи водночас про добру історичну роботу: тому що добре богослов’я не походить з недоброї історії.

Каланціс Георгій - Цезар і Агнець - Ранні християнські погляди на війну і військову службу

Пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2023. - 304 с.

ISBN 978-966-938-648-9

Каланціс Георгій - Цезар і Агнець – Зміст

Передмова до українського видання

Подяка

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Свідоцтво всім народам: Сила оповіді

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Ab urbe condita: Наративи влади

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. І (не) проллється кров!

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Загальний вступ до текстів

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. Найраніші джерела

РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Тертуліан

РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Ориген Олександрійський

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. Кипріан Карфагенський

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ. Акти військових мучеників

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ. Арнобій Афр

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ. Лактанцій

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ. Документи про лад у Церкві і соборні канони

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ. Епілог. Нові слова богів і людей

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