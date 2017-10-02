Наверное, правильнее было бы написать эту книгу, когда моим детям исполнится по тридцать лет, и они уже чего-то достигнут в жизни, станут чемпионами или учеными. Это, наверное, в совершенстве. И скорее всего, имеет прямое отношение к перфекционизму, то есть стремлению к совершенству. Можно сойти с ума от одной только мысли, что сделаешь что-то не так и тем самым совершишь ошибку, дожидаясь идеального времени для написания книги, так и не начав ее писать.

Но осознание того, что я никогда не достигну совершенства и только буду к нему стремиться всем своим существом плюс призвание свыше написать эту книгу, усадило меня в кресло перед монитором компьютера. А еще я сама тот взрослый тридцатилетний ребенок, у которого есть родители и полученное от них воспитание. Основываясь на своих достижениях в той или иной сфере, я вижу их плюсы и минусы. Кроме того, у меня самой уже есть опыт воспитания собственных детей. Еще я полагаюсь на Бога и Его мудрость, истории великих людей и их родителей. А это и есть то важное, из чего нужно делать выводы. Первое - это твоя собственная жизнь, второе - опыт других людей! Я знаю сотни историй, которые возбуждают воображение. И на будущие плоды воспитания своих детей я смотрю не с опаской, а с предвкушением. Чего и вам желаю.

Калько Вера - Беседа с Богом о детях. Воспитание от А до Я

Одесса, 2017. 200 с.

ISBN 978-5-8404-0265-8

Калько Вера - Беседа с Богом о детях. Воспитание от А до Я - Содержание

О том, почему я написала эту книгу

О крик души! Слезы - это боль души

О разумности и душе небесного происхождения

О любви

Об уважении

О примере

Об оптимизме и позитиве

О критике

О похвале

О вере, ожидании и целях

Об эмоциональном банковском счете

Объясняйте и договаривайтесь

О наказании и справедливости

О тишине

О бунтарстве

О свободе

О приоритетах

О времени

О благодарности

О привычках и тренировках

О здоровье

О педагогике

О Божьей любви к детям

А теперь улыбнитесь

Авторы и их труды, использованные в книге

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Калько Вера - Беседа с Богом о детях. Воспитание от А до Я - О педагогике

«Расспросите о путях древних, где путь добрый. И идите по нему». (Библия)

«А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». (Библия)

Педагогика не наука, а искусство. Педагогика самое высокое, сложное и необходимое искусство из всех искусств. Если смотреть на педагогику глобально, то педагогика - наука о человеке.

«Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку; у взрослого - подпись на векселе. Легкомысленный ребенок за десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет; взрослый проиграл в карты все свое состояние. Детей нет - есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств...»

(Януш Корчак)

Педагогика готовит детей не к будущей жизни, а к основам жизни:

Воспитывает в них жизнь с помощью самой жизни. Следуя мысли Константина Дмитриевича Ушинского: дети не готовятся к жизни, они уже живут.

Помогая им впитывать в себя универсальный закон причин и следствий, он действует и в большом и в малом и учит строить по нему жизнь.

Помогает им впитывать в себя универсальный смысл жизни: совершенствовать себя через совершенствование жизни вокруг себя и внутри себя.

Развивает в них возвышенные воображения и устремления к прекрасному, учит и помогает воплощать воображаемое в реальность.

Развивает в них способность направлять взор на свой внутренний мир, где они могут открыть свое предназначение, свою миссию и где они могут постигнуть смысл служения Свету.

Устремляет их сущность к благородству и великодушию, к творению блага и любви, объясняет им, как происходит гранение алмаза духа. В Его образовательном мире забота о будущем не умаляет жизнь настоящую, будущее освещает своим присутствием настоящее, настоящее становится как будущее. Яркая история ученика и великого педагога.

«В школе в седьмом классе к Шалве Амонашвили пришла учительница, которая полностью изменила его как человека, как личность. У него в тот момент в школе все было плохо: ставили двойки, он расстраивал маму, не видел учительницу по русскому языку и весь урок вместе с другими детьми прогуливал... Вот так, бывает, доводят учителя детей. И тут пришла учительница Варвара. Она подозвала Шалву и сказала: «У тебя поэтические глаза, ты, наверное, пишешь?» Он был поражен до глубины души и стал сочинять стихи. Однажды она увидела его пишущим, спросила: «Ты подаришь мне свой стих?» Он был приятно удивлен, а она продолжала: «Поставь мне тут свой автограф». Он первый раз услышал это слово, вдохновился и стал писать много стихов, потом писал книги и стал знаменитым на всю Грузию писателем».

Это великий пример для всех педагогов и родителей в том числе! Для всех детей надежда и свет! Это и есть истинный учитель! Учитель, педагог, который помогает проявить человеку то, что есть в нем! Поэтому учителя у нас должны быть прежде всего мудрыми, знающими, просветленными. Не просто учитель ради учителя. Учитель ради педагогики. У меня вопрос ко всем родителям. В школе два класса, где преподают разные учителя. В одном классе учитель, который принуждает учить. Он не любит детей, кричит на них, указывает, унижает при всех, говоря, что они маленькие и бестолковые. В другом классе - учитель по призванию. Он любит детей и понимает, что может дать им нечто ценное, каждого ребенка уважает как личность, демонстрируя это всем своим поведением и отношением. Учитель добр и терпелив, внушает каждому ребенку, что тот все сможет, потому что он лучший. В какой класс вы отдадите своего ребенка? Даже далеко не идеальный родитель выберет второй класс, так как желает своему ребенку только лучшего. Но таких учителей из ста процентов всего десять или даже меньше. Почему? Где же нам взять хороших учителей? Ответ лежит на поверхности. Где взять учителей по призванию? Любой родитель - это учитель. Только он находится либо в первом классе, либо во втором. Помните, вы выбрали второй класс? И дети выбирают второй класс, учителя-родителя. Кто такой этот учитель? Каков он? Какими качествами обладает?

Лучшие качества учителя-родителя как целостное состояние его духовного мира:

Вера, что несет служение перед Высшим, Духовным планом, который есть Свет и с которого все начинается.

Великодушие и благородство.

Устремленность к всеобщему благу.

Терпение и сдержанность.

Умение видеть настоящее через будущее.

Творчество.

Мудрость.

Сердечность.

Умение вдохновлять и увлекать.

Дружелюбие.

Простота.

Развитое чувство красоты.

Устремленность к совершенствованию.

Широчайшие познания.

Проницательность.

Общительность.

Доброжелательность.

Если каждый родитель хочет вырастить своего ребенка здоровым и физически и духовно, значит нужно знать педагогику и ввести ее как предмет в школьное образование в девятом, десятом или одиннадцатом классе. Формирование правильных убеждений в юном возрасте - вот ключ к успешному взращиванию будущего родителя и педагога. Главным в человеческом воспитании есть убеждение. Ведь на убеждение можно действовать только убеждением. Любая программа и методики хороши сами по себе, но если они не переросли в убеждение учителя, то сам метод будет мертвым, не имеющим никакой силы в действительности. Учитель, воспитатель не может быть простым исполнителем инструкций по преподаванию, но только вкладывая в этот процесс часть своей души. Именно влияние личности преподавателя на ребенка или подростка имеет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни методами, ни книгами, ни инструкциями, ни системой наказания и поощрения. Современный педагог чувствует себя частью великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в истории людей, и новым поколением. Он является хранителем человеческих ценностей, создаваемых на протяжении развития нашей цивилизации. Скромный труд учителя выливается в жизнь целых поколений. Ученики, попавшие под влияние учителя от Бога, учителя Света, меняют к лучшему не только все в своей жизни, но и имеют мощное и бесповоротное влияние на целые организации, города, страны и мир в целом.

Да, все это красиво. Но мы видим вокруг себя много неприятных и непонятных вещей, которым не находим объяснения. И вопрос «почему так?» нас не оставляет. Наше внутреннее «я» является частью нашей жизни, и иногда оно далеко от совершенства, потому что на нас имели влияние родители, которые были далеки от гуманной педагогики. Очень ясную мысль по этому поводу выразил Будда:

«Вы не освободитесь, пока не убьете своих родителей, убить родителей значит убить внутри родительский голос! Убить обусловленность внутри вас! Отбросить бредовые идеи и начать жить по своему усмотрению».

Родительский голос, учительский голос, голос педагога - какой он? Что он вам говорит о вас? Он вас поднимает или опускает? Он разрушает или созидает? Ваш родительский созидающий голос обязан звучать внутри ваших детей. Возьмите себе на заметку три заповеди, чтобы создавать и созидать в детях все самое лучшее.

Три заповеди учителя

Первая заповедь: верить в безграничность ребенка. Основание: если Вселенная действительно безгранична, а Природа не имеет исчисления в своем творчестве, то единственная модель Вселенной и Природы есть ребенок.

Вторая заповедь: верить в свою Искру Божью. Основание: если Творец так любит детей, значит Он любит их через Своих ангелов, которых назвал Учителями и которые есть носители Его Света.

Третья заповедь: верить в Силу Гуманной Педагогики. Основание: если Образ есть тайна в ребенке, то Гуманная Педагогика, Педагогика Света есть путь помощи ребенку, постижение в себе ее сути. Сказано: «Считайте Сердце главным судьей и Веру - мощью».

«Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного». (Л. Н. Толстой)