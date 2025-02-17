Каменская - Психология конфликта

Всем хорошо известно, что жизнь человека в обществе сложна и полна противоречий, которые часто приводят к столкновению интересов как отдельных людей, так больших и малых социальных групп. В исторической и художественной литературе описано громадное количество различающихся по силе, по последствиям для людей, форме и содержанию конфликтных ситуаций. Специалистами подсчитано, что за последние 5 тысяч лет человечество участвовало приблизительно в 15 тысячах локальных и общих войн - одной из самых страшных форм разрешения социальных противоречий. Из этого факта, как бы мы к нему ни относились, следует, что вся история цивилизации пронизана социальными противоречиями, решение которых часто становится невозможным без привлечения силовых методов и приемов, что, безусловно, наносит непоправимый урон всем областям жизни и деятельности народов. Однако война оставляет самые разрушительные последствия в душах людей - как принимающих в ней активное участие, так и «участвующих» в ней пассивно. Поэтому осознание всех негативных последствий этого антигуманного и антиэкологического метода разрешения социальных конфликтов лежит в основе ликвидации этого явления, что с годами приобретает необыкновенную актуальность.

Войны, как и все формы социального конфликта, имеют свои законы развития, хорошо описанные в работах К. Маркса. Однако у всех конфликтов имеется еще и психологическая составляющая, основанная на специфике внутренней жизни человека, а также его социальных отношениях. К сожалению, отечественная психология одной из последних сделала конфликты предметом своего изучения, что определяет совсем небольшой выбор литературы на русском языке. Поэтому трудно найти необходимые исследования, имеющие прямое отношение к источникам конфликтов, схемам их протекания, психологическим законам, лежащим в основе любого способа разрешения противоречий между людьми как в личной и профессиональной, так и в социальной жизни.

Социология и психология описывают конфликты и поведение человека в них, исходя, в основном, из двух теоретических позиций. Согласно первой, конфликт - это частный случай социальной ситуации, имеющей свои нормативные законы развития. В работах этого направления развивается представление К. Левина о том, что поведение определяется не объек­тивными средовыми факторами самими по себе, а субъективно отраженными и представленными в сознании аффективно заряженными переживаниями и отношениями. Второе направление исследований конфликтного поведения исходит из признания специфики личности и индивидуальности человека в качестве ведущей причины конфликтов.

Очевидно, что эти два способа описания конфликтного поведения не противоречат друг другу, а являются взаимодополнительными, так как допускают содержание общих механизмов формирования и развития конфликтов в виде иерархически организованной мотивационно-потребностной системы и набора психологических защит, которые, с одной стороны, формируются в результате онтогенетического социального развития, а с другой - определяют субъективное отношение человека к социальной ситуации, имеющей для него конфликтный смысл.

Каменская, В. Г. - Психология конфликта - Психологическая защита и мотивации в структуре конфликта

Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 150 с. - (Высшее образование). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-05670-9

Каменская, В. Г. - Психология конфликта – Содержание

Глава 1. Психологические причины целенаправленного поведения человека

Глава 2. Содержание и формы конфликтов

Глава 3. Система психологической защиты

Глава 4. Психологические особенности юношей и девушек с зависимым поведением

Приложения