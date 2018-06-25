Большинство историков, специалистов по дореволюционной России, считает, что Русская Православная Церковь — РПЦ — являлась лишь умирающей реликвией культурного прошлого, согласной быть порой тягостной союзницей царского правительства. Этот традиционный взгляд на Церковь распространяли представители антицерковной интеллигенции 19-го и начала 20-го веков. Одним из выразителей этого взгляда был Павел Милюков. В 1903-м и 1904 годах он прочел ряд лекций в Соединенных Штатах Америки. Его предубеждения по отношению к Церкви были подхвачены западными учеными и живы до сих пор. Вот только два последних примера этих предубеждений: работа Ричарда Пайпса "Россия при старом режиме", глава "Церковь — служанка государства" (Нью-Йорк, 1974), а также почти каждое высказывание о Церкви в книге Харрисона Солсберри "Черная ночь, белый снег" (Нью-Йорк, 1978).

Однако если человек, изучающий историю русской Церкви, хотя бы бегло просмотрит литературу — как церковную, так и светскую — о православной Церкви последних лет 19-го и начала 20-го веков, он убедится в том, что Церковь того времени, несмотря на уверения светских историков — русских и западных, марксистов и немарксистов, — не была ни замкнутой в себе, ни нетерпимой к другим, ни странной, ни умирающей.

Джемс В. Каннингем – С надеждой на Собор. Русское религиозное пробуждение начала века

Перевод с английского прот. Георгия Сидоренко

Лондон, 1990. – 354 с.

ISBN1 870128 37 0

Джемс В. Каннингем – С надеждой на Собор – Оглавление

Введение

Гл. I. Русская Церковь вступает в 20-й в.

Гл. II. Столкновения: обер-прокурор и два Антония

Гл. III. К Собору: Церковь в 1905 г.

Гл. IV. Обсуждения и совещания: высшее управление

Гл. V. Обсуждения и совещания: низшее управление

Гл. VI. Предсоборная Комиссия (1906 г.) : за Собор и патриарха

Гл. VII. Предсоборная Комиссия (1906 г.) : оживление Церкви

Гл. VIII. Закат свободы

Эпилог

Примечания

Библиография

Указатель имен и названий

Джемс В. Каннингем – С надеждой на Собор – Гл. IV. Обсуждения и совещания: высшее управление

Манифест о веротерпимости, изданный в пасхальное воскресенье 17 апреля 1905 года, предоставил неправославным религиозным обществам законное право регистрации, наличия церковных руководителей, имеющих право выступать от их имени, приема обращенных из других обществ и из православной Церкви вместе с детьми моложе четырнадцати лет, освобождения их духовенства от воинской повинности, присвоения и употребления официальных церковных титулов, до сих пор применявшихся лишь к православному, латинскому и лютеранскому духовенству. Указ отменял политические ограничения, связанные с принадлежностью к запрещенным религиозным обществам, и не воспрещал правительственным чиновникам формально менять религию. Он разрешил бывшим мусульманам отказаться от перехода в православие; бывшим униатам или их потомкам выйти из православия и перейти в католицизм латинского обряда; бывшим лютеранам, перешедшим в православие по политическим, экономическим и социальным причинам, вернуться в свою бывшую религию; тысячам сектантов и староверов, не имеющим официально религии или лишь номинально православным, открыто исповедовать свои религии. Точных данных о тех, кто воспользовался возможностью переменить религию, не имеется, но можно предположить, что лишь от полумиллиона до миллиона бывших униатов перешли в католицизм латинского обряда. Подобные цифры, скорее всего, характеризовали действия и представителей других вероисповеданий.

Правительство надеялось, что объявление указа частично приведет к миру в стране. Но полного применения указа не было из-за опасения, что слишком многие воспользуются им. Ограничения к неправославным на практике не были сняты, ибо местные чиновники относились к указу враждебно.

Не прошло и месяца, как последовало новое серьезное поражение на японском фронте — гибель в Цусимском проливе Балтийского флота 14-го и 15 мая. В Соединенных Штатах происходили мирные переговоры с японцами, закончившиеся Портсмутским договором. Они полностью поглощали время и внимание Витте до середины сентября, и надежда на созыв Собора в мае 1905 года потонула вместе с флотом. Царь, его министры и чиновники были заняты завершением войны и общественными беспорядками. Победоносцев же и его помощники воспользовались событиями и всячески старались оттянуть начало Собора. Теперь обер-прокурора поддерживал отец Философ Орнатский, который, пораженный убийством 4 февраля Великого князя Сергея Александровича, дяди царя и московского генерал-губернатора, и неудачами в японской войне, считал, что с церковной реформой следует подождать до лучших времен. В "Свете" Орнатский поместил статью, в которой говорилось, что предоставление религиозной терпимости при таком стечении обстоятельств было ошибкой.