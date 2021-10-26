Очерки истории христианства на Северном Кавказе

Последнее время в общественном сознании Северный Кавказ прочно ассоциируется с исламом, глубокими традициями суфизма, древними мечетями Дагестана. Действительно, история распространения и существования исламской традиции, принесенной на Северный Кавказ в VII-VIII вв. арабскими завоевателями, богата событиями и замечательными личностями.

Между тем Кавказ и, в частности, Северный Кавказ за несколько столетий до прихода сюда ислама стал составной частью христианской ойкумены. Согласно древним церковным преданиям, семена христианства на Кавказ принесли ближайшие ученики Иисуса Христа — апостолы Андрей Первозванный, Симон Канонит, Варфоломей и Фаддей. В IV—VIII вв. проповедь Евангелия продолжили святые просветители, трудами которых были созданы Армянская, Албанская, Грузинская и Абхазская церкви, ставшие яркими духовными и культурными очагами, откуда христианство было принесено в горные районы Северного Кавказа. Не меньший вклад в дело распространения и укрепления там христианства внес Константинопольский патриархат, чьи миссионеры в X в. крестили Аланию.

Длительный процесс распространения и утверждения христианства на Кавказе проходил на фоне постоянных войн Византии с Сасанидским Ираном и Халифатом, приливов и отливов переселенческих волн и нашествий кочевых народов, переходивших Главный Кавказский хребет. Тем более удивительно, как много было сделано в разное время при поддержке христианских царей Грузии, Абхазии, Алании, терпеливым трудом священников и монахов, созидателей храмов и монастырей. Христианство оставило глубокий след в истории, культуре всех народов Северного Кавказа. Об этом говорят византийские, персидские и арабские исторические источники, собранные этнографами предания и легенды северокавказских народов, уцелевшие, несмотря на войны и различные смуты, христианские храмы Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии, многочисленные археологические находки предметов, связанных с христианским культом. Но, несмотря на такое обилие свидетельств долгой истории христианства на Северном Кавказе в Средние века, надо признаться, мы имеем до сих пор об этом смутное представление.

В новое время христианство, которое продолжали исповедовать грузины и армяне в Закавказье, стало одним из ключевых побудительных мотивов для поддержания в XVI—XVII вв. русскими царями тесных политических и культурно-религиозных связей с грузинскими царями. Отметим, что для российских самодержцев факт сохранения христианской традиции среди некоторых народов Северного Кавказа (черкесских князей в XVI в. или осетинских старшин в середине XVIII в.) являлся ключевым фактором при принятии решения об оказании им покровительства и защиты. В XIX в. российские власти связывали с восстановлением христианства на Северном Кавказе надежды на окончательное замирение края, только что присоединенного после длительного вооруженного противостояния.

В данной обзорной работе авторы сделали попытку обобщить и системно изложить сведения по истории христианства на Северном Кавказе, которые были накоплены к настоящему времени историками, археологами и этнографами. Акцент в работе сделан на том, чтобы проследить пути проникновения христианства на Северный Кавказ, а также те исторические обстоятельства, которые либо способствовали этому процессу, либо становились препятствием. Поэтому в работе значительное внимание уделяется общему историческому контексту, войнам, нашествиям, религиозным смутам, сотрясавшим Вселенскую церковь, т.е. как раз тем событиям, которые оказывали, или могли оказать существенное влияние на судьбы христианства на Северном Кавказе.

Очерки истории христианства на Северном Кавказе: С древнейших времен до начала XX века

Научно-популярное издание / О. Н. Барабанов, М. А. Волхонский, А. М. Мирзоева, В. М. Муханов

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 352 с.

ISBN 978-5-7567-0782-3

Очерки истории христианства на Северном Кавказе: С древнейших времен до начала XX века – Содержание

Введение

Глава 1. Христианизация Кавказа: от апостолов до святых мучеников-просветителей (І-ѴІІІ вв.)

Глава 2. Христианство на Северном Кавказе (ІХ-ХІѴ вв.)

Глава 3. Российское государство и православная церковь на Северном Кавказе (вторая половина XVI — XVIII в.)

Глава 4. Из истории политики христианизации на Северном Кавказе в XIX — начале XX в.

Библиография