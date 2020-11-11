Иммануил Кант - Обоснование непостижимого

Любовь к жизни — это значит любовь к правде», — сказал однажды великий немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804). Весь его жизненный путь — настоящая иллюстрация к этому высказыванию: все свое время, все свои силы Кант посвящал познанию, рассуждению, изучению нового. В первую очередь он известен как автор фундаментальных трудов по философии, таких, как «Критика чистого разума», «Критика способности суждения» и многих других. Но за свою долгую жизнь Иммануил Кант также создает собственную теорию происхождения Солнечной системы, пишет проекты политического переустройства Европы, изучает землетрясения, разрабатывает классификацию животного мира, преподает физику, логику, математику… Его по праву ставят в один ряд с такими титанами, как Леонардо да Винчи и Михаил Ломоносов. Ведь во многом благодаря Канту было переосмыслено обширное философское наследие прошлого и заложены основы для новой философии, рассуждавшей о способах постижения окружающего мира, о вере, свободе личности, о способах и сути процесса познания. Он стал родоначальником немецкой классической философии, или немецкого идеализма. В наше время интерес к работам Канта не становится меньше: несмотря на их сложность и «многослойность», они многим помогли в поисках ответов на вечные вопросы, волнующие человечество: что есть Бог и вера? Возможно ли познать мир? В чем смысл и высшая ценность человеческого бытия? Будем надеяться, что этот интерес не утихнет никогда.

Иммануил Кант.«Дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен образоваться мир»

Гипотеза механического способа объяснения происхождения небесных тел и причин их движения в соответствии с вышеприведенными правилами Фигура небесных тел, механика, согласно которой они двигаются и образуют систему мира, равно как и многообразные изменения, которые претерпевает положение их орбит с течением времени, — все это стало частью науки о природе, которая может быть понята со столь бÓльшими отчетливостью и достоверностью, что нельзя, пожалуй, указать никакого другого воззрения, которое объясняло бы столь несомненно правильно и с такой же очевидностью какой либо естественный предмет (хотя бы только до известной степени приближающийся по своему многообразию к данному).

Если все это принять в соображение, то трудно не прийти к предположению, что состояние природы, с которого началось это устройство мира и которое впервые сообщило ему движения, до сих пор продолжающиеся по столь простым и понятным законам, также может стать более доступным для понимания и изложения, чем, быть может, бÓльшая часть того, происхождение чего мы ищем в природе. Основания, благоприятствующие этому предположению, очевидны. Все эти небесные тела, насколько можно судить, суть шарообразные массы без всякой организации и скрытого искусственного приспособления. Сила, с которой они притягиваются, есть, по всей видимости, одна из присущих материи основных сил, а потому не должна и не может быть объяснена. Движение брошенного тела, совершаемое небесными телами в их полете, и то направление, в котором это сообщенное им движение происходит, — все это вместе с образованием их масс самое важное, более того, почти единственное, первые естественные причины чего следует искать. Они представляют собой простые и далеко не столь сложные действия, как большинство других действий природы, законы которых обычно знают вовсе не с математической точностью, тогда как указанные движения совершенно ясны.