Владимир Васильевич Миронов - Философия с иллюстрациями

Философия, вернее, значительная ее часть, особенно онтология, или учение о бытии, о природе, а также учение о мышлении, обладает всеми признаками натуралистского, естественнонаучного знания: объективностью, логической принудительностью, подчиненностью принципу достаточного основания, возможностью проверки на практике и т. п. Это не только сближает философию и естествознание, но и позволяет им воздействовать друг на друга в содержательном отношении: философские представления (о причинности, о времени и т. п.) проникают в саму ткань различных естественнонаучных теорий, выполняя конструктивную функцию; ни одна теория в науках не может возникнуть и функционировать без тех или иных блоков философских понятий (преломляемых на пути к создаваемой теории в тот или иной комплекс общенаучных принципов).

Конечно, ученый может выбрать не самое лучшее среди философских понятий и принципов, и тогда философия не приведет к успеху. Нужно научиться умению выбирать из многоразличного философского материала то, что окажется эффективным в решении частнонаучных проблем, т. е. в построении гипотез и теорий. С другой стороны, научные понятия, и прежде всего, общенаучные, служат одним из источников развития философии и способны порой переходить в философские категории (пример — понятия «система», «элемент», «структура»). Аналогично и взаимоотношение философии с идеологией, с гуманитарным знанием, с искусством. Связь с искусством проявляется, в частности, в том, что в философском творчестве большую роль играет субъективно-личностный момент, эмоциональность философа, сказывающаяся как на форме, так и на содержании произведения философа. Проникая друг в друга, философия и наука, философия и идеология, философия и искусство в целом содействуют позитивному развитию всей культуры. Известный русский мыслитель и литературовед М. М. Бахтин справедливо отмечал, что философию «можно определить как метаязык всех наук (и всех видов познания и сознания)».

Философия есть ядро, синтезирующее все сферы культуры и в то же время мировоззренческое и методологическое ее основание.

Владимир Васильевич Миронов - Философия с иллюстрациями: учебник

М. : РГ-Пресс, 2020. — 432 с.

ISBN 978-5-9988-0832-6

Владимир Васильевич Миронов - Философия с иллюстрациями: учебник - Содержание

Введение. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ

§ 1. Мировоззрение, его сущность, структура и основные типы

§ 2. Философское мировоззрение, предпосылки его возникновения и отличие от иных форм мировоззрения

§ 3. Сущность философских проблем. Функции философии. Место философии в системе культуры

§ 4. Соотношение истории и теории философии. Предмет истории философии

Раздел 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Возникновение философии: от мифа к логосу

Глава 2. Античная и средневековая философия

§ 1. Античная философия

§ 2. Средневековая философия

Глава 3. Философия эпохи Возрождения и Нового времени

Глава 4. Классическая немецкая философия

Глава 5. Философия марксизма

Глава 6. Русская философия XIX - начала XX в

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Сциентизм в западной философии (феноменология, позитивизм, прагматизм, постпозитивизм, критический рационализм)

Глава 2. Антисциентизм в современной западной философии (неокантианство, экзистенциализм, персонализм)

Глава 3. Коммунологические тенденции в современной западной философии (между герменевтикой и постмодернизмом)

Раздел 3. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ: ПОЗНАНИЕ, ЧЕЛОВЕК, КУЛЬТУРА

Глава 1. Бытие и его фундаментальные свойства

§ 1. Понятие бытия. Основные формы бытия

§ 2. Проблема субстанции в философии

§ 3. Понятие движения

§ 4. Пространство и время как философские категории

§ 5. Сознание, его происхождение и сущность

§ 6. Проблема единства мира

Глава 2. Познание

§ 1. Проблема познаваемости мира

§ 2. Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание

§ 3. Истина

§ 4. Научное познание, его специфика. Метод и методология

Глава 3. Общество как объект философии

§ 1. Понятие общества как системы

§ 2. Типы деятельности и подсистемы общества

§ 3. Общество как функционирующая система

§ 4. Общество и история. Философия истории

Глава 4. Человек

§ 1. Соотношение природного и социального в историческом и индивидуальном развитии человека

§ 2. Проблема необходимости и свободы личности

§ 3. Предназначение человека. Проблема жизни и смерти

Глава 5. Ценности

§ 1. Целеполагание, нормы, ценности

§ 2. Виды ценностей

§ 3. Ценности и оценка. Переоценка ценностей

Глава 6. Культура как объект философского исследования

§ 1. Культура и цивилизация: дискуссии и основные подходы

§ 2. Культура как система. Диалог культур

§ 3. Кризис или развитие культуры? Понятие массовой культуры

§ 4. Человек, культура и глобальные проблемы современности

Владимир Васильевич Миронов - Философия с иллюстрациями: учебник - Истина

Посредством своих органов чувств и мышления (а также, конечно, и включенности интуиции и эмоций в познавательный процесс) человек достигает знания предметов и отношений. Это знание может оказаться истинным, но нередки и заблуждения; знание может подразделяться на достоверное и гипотетическое, проблематичное, не являющееся ни истинным, ни ложным. Так или иначе, но понятием, вокруг которого концентрируются только что упомянутые, является «истина».

Истина — это соответствие знания действительности; это адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый объект так, как он существует сам по себе, вне сознания. Объектом такого отражения могут быть как вещественно-субстратная система, так и духовные явления, и в этом плане может стоять вопрос об истинном или неистинном отражении в моем сознании духовного мира близкого мне человека или тех или иных (в том числе и религиозных, философских, частнонаучных) концепций. Истина имеет бытийственный аспект в том отношении, что она отражает адекватно нечто существующее вне моего сознания.

П. А. Флоренский писал: «Наше русское слово “истина” сближается с глаголом “есть” (“истина” — “естина”) ... “Истина”, согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: Истина — сущее, подлинно-существующее... В отличие от мнимого, не действительного. Русский язык отмечает в слове “истина” онтологический момент этой идеи. Поэтому “истина” обозначает абсолютное самотождество и, следовательно, саморавенство, точность, подлинность». Содержание истины не зависит от субъекта, оно есть, существует вне его сознания. В этом отношении истина надклассова и внеисторична. Раз открытая или сформулированная, истина навсегда остается истиной.

Объективная истина конкретна — она есть истина при тех же самых условиях, по отношению к одной и той же ситуации.

Источник истины, по определению, в объекте; но в то же время ее нет вне человека, вне субъекта. Когда мы говорим, что истина «субъектна», то это значит, что она не существует вне человека и на ее глубину и форму оказывает значительное влияние сам человек; объективная же сторона истины при этом сохраняется — она во всех случаях адекватно отражает вещь, феномен, реальность.

Поскольку человек не может познать сложную истину целиком (например, отражающую квантово-механические или социально-исторические процессы), то она оказывается в развитии, в движении. Из частичных истин складывается более полная истина. Это означает, что абсолютная истина (как полное, исчерпывающее знание о сложном объекте) складывается из истин относительных; содержание истины постоянно расширяется. В истине в единстве представлены объективная и субъективная ее стороны, абсолютный и относительный ее моменты.