Хрестоматия по нравственному богословию Выполненный А. Ю. Братухиным по новейшим изданиям перевод «Педагога» — первая (после хорошего для своего времени, но содержащего многочисленные неточности перевода Н. Н. Корсунского, выполненного на языке XIX в. и изданного в 1888-1889 гг.) попытка представить российскому читателю эту невероятно интересную и важную работу христианского автора. Климент Александрийский (Τίτος ΦΛάβιος/ΦΛαύιος Κλήμης Αλεξανδρεύς) родился ок. 150 г. и умер ок. 215 г. в Палестине. Биографические сведения о нем и его происхождении весьма скудны и порой недостоверны. Сам Климент о своей жизни говорил очень мало. Основные биографические сведения о Клименте Александрийском нам известны только по сочинениям более поздних церковных авторов: Евсевия Памфила (Historia ecclesiastica, Prae-paratio euangelica), свт. Епифания Кипрского (Panarion, Epistula ad Eusebium...), Кирилла Александрийского (Contra Julianum), блаж. Иеронима Стридонского (De viris illustribus), свт. Фотия (Bibliotheca) и др. На труды Климента ссылаются или цитируют их свт. Евстафий Антиохийский (IV в.), Феодорит Киррский (V в.), Иоанн Малала (VI в.), Иоанн Дамаскин (VIII в.), Георгий Синкелл (VIII—IX вв.), Георгий Монах (Амартол) (IX в.), Экумений (X в.), Георгий Кедрин (XI—XII вв., компиляция Синкелла), Михаил Глика (XII в.) и др.

Климент Александрийский - Педагог Переводе древнегреческого, вступит, статьям комментарии А. Ю. Братухина. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2018. — 352 с. ISBN 978-5-6040487-2-6 Климент Александрийский - Педагог - Содержание А. Ю. Братухин - Климент Александрийский: жизнь и тексты Библиография Источники и их сокращенные обозначения в книге Климент Александрийский Педагог Книга первая

Книга вторая

Книга третья

А. Ю. Братухин - Климент Александрийский: жизнь и тексты - Происхождение, воспитание и образование

Во времена Епифания (IV в.) одни называли Климента александрийцем, другие афинянином (Epiph. Panar. 12/32, б). Свт. Никифор Константинопольский (ок. 758-828 гг.) говорит о Клименте как о «святом из Александрии» (о ιερός ό ΑΛεξανδρείαθεν) (Refut. et evers. def. syn. an. 815,63).

Согласно одному мнению, он родился в аристократической семье в Афинах (см., напр.: Бычков. 1995. С. 56), согласно другому, получил латинское имя от своего хозяина, отпустившего его на волю (Амман. 1994. С. 69). Однако наличие латинского имени у этого греческого писателя может быть объяснено иначе. У Климента был полный тезка — консул Тит Флавий Климент, двоюродный брат императора Домициана, казненный им «по ничтожнейшему подозрению» (Suet. Dom. 15.1. Ср.: Flav. Phil. Vita Apoll. 8.25). Согласно Диону Кассию, Домициан убил своего двоюродного брата, а его жену, свою родственницу Флавию Домициллу, сослал, обвинив обоих в безбожии, за которое были осуждены многие, впавшие в иудейство (ές τά τών Ιουδαίων ήθη έξοκέΛΛοντες) (Hist. Rom. 67. 14. 1-2), Это сообщение может быть истолковано как свидетельство об обращении их ко Христу, поскольку христианство для Диона было не чем иным, как иудейской сектой (Свенцицкая. 1987. С. 132).

Георгий Синкелл пишет, что Флавий Климент был убит за Христа (Ecloga chronogr. P. 419). Имя «Тит Флавий Климент» встречается применительно к Клименту у Евсевия Кесарийского (Η. Е. 6.13.1) и Фотия (Bibl. Codex 111 Bekker 89b) только при упоминании восьми книг «Стромат», при этом из слов Кесарийского епископа следует, что Климент сам вставил в название своего труда такое указание на автора: «До нас дошли "Строматы" Климента, все восемь книг, которые он удостоил следующего заголовка: "Тита Флавия Климента Строматы познавательных памятных записок об истинной философии"».

Учитывая, что консул Тит Флавий Климент рассматривается в христианской традиции как один из мучеников I в., его имя александрийский пресвитер мог получить как некое почетное прозвание, взять его себе в качестве своеобразного псевдонима или же получить при крещении. Новое имя давалось при крещении уже в первые века христианства. Так, например, вмч. Евстафий (+ ок. 118 г., память 20 сент.) до принятия крещения звался Плакида; будущую императрицу Афинаиду епископ Константинополя Аттик (406-425/426 гг.) нарек при крещении Евдокией (Socr. Η. Ε. 7.21). Эти и многие другие примеры подтверждают возможность принятия знаменитым автором «Стромат» (Климент имел также прозвище Στρωματεύς) имени жившего ранее мученика в память о нем. Так, Евсевий Кесарийский прибавил к своему имени форму родительного падежа имени своего друга пресвитера Памфила (Εύσέβιος ό Παμφίλου — «Евсевий <друг> Памфила»), погибшего мучеником в 309 г. (Бриллиантов. 2007. С. 48-49).