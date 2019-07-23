Богословие и философия

«Грех сам по себе не существует, поелику он не сотворен Богом. Посему невозможно определить, в чем он состоит». Основанием для такого суждения служат высказывания святых Отцов, в частности, св. Василия Великого: «Грех никогда не существует (сам по себе) и не мыслится как особая сущность.

Но через оскудение добра получая существование более в делающих грех, нежели в том, что сделано худо, неправедными делами образуется в духовную тьму, которая, впрочем, рассеивается светом правды, потому что «...свет во тьме светит...» (Ин. 1:5) и продолжается только до конца самих неправд. Ибо с прекращением лукавых дел и существование греха вместе уничтожается».

Тема греха тесно связана с проблемой Благодати Божией и свободы человека. Если бытие с Богом и в Боге есть блаженство, источником которого является взаимная любовь, то стремление человека к самодостаточному бытию делает необходимым изучение того, что есть добро и зло. Зачастую поступки человека представляют из себя сложное смешение добра и зла, в основе которых — не менее сложное смешение добрых и злых намерений.

Протоиерей Александр Ранне - Нравственное богословие : курс лекций

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019. 168 с. : ил.

Богословие и философия

ISBN 978-5-906627-60-5

Протоиерей Александр Ранне - Нравственное богословие : курс лекций - Содержание

Предисловие автора

I. Основания существования науки «Нравственное богословие»

Нравственность

Этика

Зависимость нравственных представлений от мировоззрения

II. История предмета «Нравственное богословие»

Религия и нравственность

Дохристианские языческие школы

Христианское учительство в доконстантиновский период

Христианская школа и языческое знание в христианскую эпоху Римской империи

Обособление светского знания от христианской школы

Нравственное богословие как предмет на Западе и в России

Нравственность и аскетика

III. Свобода

Свободная личность в христианском и светском понимании

Всемогущество и всеведение Божие не подрывают человеческую свободу

IV. Грех

Первородный грех и его следствие — удобопреклонность человека ко греху

Добродетель

V. Совесть

Первичные данные нравственности

О происхождении совести (стыда)

Развитие представлений о совести в древнегреческой литературе

Понятие о совести в древнегреческой философии, Ветхом и Новом Заветах

VI. Множественность кодексов морали

Единство нравственности

Обзор попыток построения целостных ценностных систем

Джон Дьюи (1859-1952)

Макс Шелер (1874-1928)

Николай Гартман (1882-1950)

Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)

VII. Проблема обоснования ценностных ориентиров в эпоху постмодерна

Полемика о происхождении нравственных ценностей в контексте идеи Ф. Ницше о «ресентименте». Культура — мир воплощенных или искусственных ценностей?

Заключение

Библиография

Протоиерей Александр Ранне - Нравственное богословие : курс лекций - Предисловие автора

Предлагаемый читателю курс лекций по Нравственному богословию, который сегодня преподается студентам Академии в рамках магистратуры, не является систематическим изложением православного нравственного богословия. Однако, еще в бытность ректором, Святейший Патриарх Кирилл полагал, что в Академии в рамках того или иного предмета могут предлагаться отдельно разработанные темы или направления. Кроме того, сравнительно небольшое количество учебных часов, выделяемых студентам магистратуры для изучения предмета Нравственного богословия, конечно же, недостаточно, чтобы выстроить цельную, отвечающую на все вопросы — традиционные и новые — систему. Есть и еще один аспект. Существует мнение, что и самой православной традиции предмета Нравственного богословия пока еще не создано. Тем не менее, о вопросах его становления шла речь в замечательном труде проф. А. Бронзова «История Нравственного богословия в России».

Однако есть метод, подход, предложенный святителем Феофаном Затворником. Он заключается в том, чтобы решать нравственные проблемы в контексте евангельского и святоотеческого подхода: снисхождение к грешнику для нравственного преображения его жизни. Это, по-видимому, и следует считать особенностью икономического подхода в контексте православного нравственного богословия. Главное здесь — не «нивелирование» греха, а попытка изъять из-под его действия зараженного им человека. Строго монашеский аскетический подход есть средство, свободно принимаемое на себя спасаемым. Аскетизм не может, как представляется, быть особенной отличительной чертой православного нравственного богословия, хотя он и чрезвычайно важен.

Цель — спасение человека. Для этого нужно научить его любить Бога, божий мир и ближнего. Одним аскетизмом эту проблему решить никак нельзя. Любовь воспитывается примером жертвенной Любви. Очень большая опасность здесь — вновь свалиться в схоластику и попытаться ответить на всё ригористическими, не выполнимыми для многих требованиями. Сохраняя идеал, явленный во Христе, нужно уметь снисходить до человеческих слабостей и заблуждений — это, по мнению автора настоящего курса лекций, некий альтернативный путь православного нравственного богословия. Таким образом, предлагаемый читателю курс по Нравственному богословию — не столько учебное пособие, сколько введение в нравственное богословие, авторское и потому отчасти фрагментарное. Однако главное, — автору важно было показать несообразность современных релятивистских мировоззренческих представлений христианскому нравоучению.

Конечно же, находясь в живой академической среде преподавания, предлагаемый курс Нравственного богословия постоянно пребывает в динамике развития и множественных изменений. Новых проблем, нуждающихся в нравственной оценке со стороны Православной Церкви, с каждый днем появляется все больше, и потому предмет Нравственного богословия, по-видимому, должен делиться по направлениям: социальная этика, трудовая этика, семейная этика, этика предпринимательства, биоэтика, этика цифрового общества, экология, этика научного поиска, может быть, даже этика участия в экуменическом движении... Таких актуальных для современного христианина тем можно сформулировать предостаточно, и каждая из них требует глубокого изучения и серьезного нравственного анализа. В заключение хочется отметить, что настоящая книга представляет собой первую часть масштабного издания, подготовленного автором в рамках преподаваемого им курса Нравственного богословия.

Протоиерей Александр Ранне