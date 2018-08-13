В этой книге речь пойдет о достаточно массовом религиозном движении, возникшем в странах Запада в 60-70 г.г. XX столетия, а два десятилетия спустя в СССР и после его распада и в России. Это движение, более известное как «культы», «нетрадиционные религии», «альтернативные религии», «оппозиционные религии», «возникающие религии», «религии нового века», вызывает к себе неоднозначное отношение. Его радикальные противники используют для наименования новых религиозных образований термины «тоталитарные» («деструктивные культы или секты»).

Обозначения последователей неорелигиозных групп могут варьироваться в разных местностях. Например, жители некоторых населенных пунктов юга Красноярского края называют проживающих здесь последователей Церкви Последнего Завета «паломниками» за их просторные и красочные одеяния. За пределами компактных мест расселения их именуют «виссарионовцами», а чаще всего - «сектантами». Присутствие у возникших духовно-религиозных образований «буйного творчества» в содержании их вероучительных конструкций и ритуалистике затрудняет выделение отличительных, устойчивых признаков, присущих большинству таких образований. Отсюда и вполне понятный разнобой в их типологизации, отнесение к либо уже известным классам религиозных объединений (например, «секта»), либо включение подобных объединений в дефиниции, специально разработанных для их обозначения.

Поскольку существующие более трех столетий религиозные образования, в свое время названные сектами, развиваются достаточно динамично, не передают перемен, подчас весьма заметных как в их вероучительных построениях, так и социальной ориентации. Существенным изъяном многих конфессиональных и светских публикаций, а также телепередач о культах и сектах является сознательное или неосознанное игнорирование произошедшей эволюции в установках религиозных групп, переход их от агрессивной мироотвергающей формулы взаимоотношения с «наличным бытием» к формуле «мироисцеляющей », «мирореформирующей».

Кантеров Игорь - Новые религиозные движения

учебник для академического бакалавриата

3-е изд., испр. и доп.

М.: Издательство Юрайт, 2016. 479 с.

Серия : Бакалавр. Академический курс

ISBN 978-5-9916-9152-9

Кантеров Игорь - Новые религиозные движения - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Терминология

1.1. Как же их называть?

Как же их называть? 2.1. Нетрадиционные религии

Нетрадиционные религии 3.1. Альтернативные религии

Альтернативные религии 4.1. НРД как проявление «оппозиционной религиозности»

НРД как проявление «оппозиционной религиозности» 5.1. Культ

Культ 6.1. Нью Эйдж

Нью Эйдж 7.1. Тоталитарные культы (секты)

Тоталитарные культы (секты) 8.1. Новые религиозные движения

Новые религиозные движения Примечания

Глава 2. Новые религиозные движения на российских просторах

1.2. «Русская версия»

«Русская версия» 2.2. Первые шаги

Первые шаги 3.2. Причины возникновения и «факторы успеха»

Причины возникновения и «факторы успеха» Примечания

Глава 3. Кто и почему становится последователем НРД?

Вместо введения

1.3. Обращение

Обращение 2.3. Формы обращения

Формы обращения 3.3. Численность

Численность Примечания

Глава 4. Социальные ориентации и функции

Примечания

Глава 5. Традиционные религии и НРД

Введение

1.5. Римско-католическая Церковь и НРД

Римско-католическая Церковь и НРД Христос или Водолей

Неоплаченные счета церкви

Поучительные уроки

2.5. Русская Православная Церковь и НРД

Русская Православная Церковь и НРД 3.5. Ислам и НРД (на примере Татарстана)

Ислам и НРД (на примере Татарстана) 4.5. Все религии, объединяйтесь!

Все религии, объединяйтесь! Примечания

Глава 6. Антикультовое движение: идеология и практика

Примечания

Глава 7. Будущее НРД

1.7. Сценарии

Сценарии 2.7. Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (Церковь Объединения)

Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (Церковь Объединения) 3.7. Церковь Последнего Завета

Церковь Последнего Завета Примечания

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Кантеров Игорь - Новые религиозные движения - Предисловие

Все религиозные образования возникают с надеждой на успешную реализацию своих целей, которые очерчиваются как сугубо духовные, хотя обычно декларируется и связь между ними и решением проблем материального свойства. Никогда раньше за столь короткий срок в России не появилось такого множества новых религиозных образований, как за последние два десятилетия. Становление и беспрепятственный бурный рост численности приверженцев религиозных новообразований начинается уже в годы перестройки. При всех различиях, этому феномену удалось утвердиться на духовно-религиозном пространстве многих стран мира, выработать механизмы пополнения рядов и нейтрализации угроз и вызовов, опасных для их существования. В конце 1980-х — начале 1990-х л. в России уже буйно расцвело множество немногочисленных (по количеству последователей) групп, лидеры которых страстно мечтали превратить небольшие объединения единомышленников в крупные движения. Происходит процесс активного и шумного выхода создателей и .шдеров возникших групп в «массы». Схема использовалась стандартная: добывались средства, расклеивались афиши, арендовались помещения, в которых первоначально известные не более десятку люодей пророки, мессии, «Христы», «Учителя», «Спасители» делали себе паблисити и обзаводились последователями.

Факты говорят о том, что бурная и бескомпромиссная «стартовая» конфронтация с «миром» и преобладающей религией может принести лишь временный, скоротечный успех, но гораздо чаще она и его не гарантирует. К успеху можно отнести лишь привлечение интереса к «новой вере» части населения, при этом плохо и.ш совсем не разбирающейся в особенностях вероучительных доктрин. В неорелигиях больше всего привлекает новизна и даже экстравагантность вероучительных построений и не менее причудливые обряды. Во второй половине 90-х годов в социальных программах некоторых НРД наб.подается отход от бескомпромиссного осуждения существующей в России моде.ш мироустройства. Мироотвергающая формула отношения к мирским реальностям постепенно заменяется мироисцеляющей. Наиболее заметные метаморфозы произош.ш с так называемыми «религиями кризиса», д,уя которых была характерна предельная демонизация «Царства силы» («Церковь последнего Завета»), «Демократии типа Каина» («Церковь объединения»).

На уровне официальных документов у большинства структурированных типов НРД сегодня отсутствует открытая конфронтация с существующим в России общественно-политическим строем. Если оппозиционность и проявляется, то в форме выдвижения идеальной модели общества, весьма далекой не только от действующего в России типа общественного устройства, но и от всех стран мира.

Теперь новые ре.\игиозные движения ащентируют внимание на изменении ре.шгиозно-нравственного состояния общества и .шчности, демонстрируют лояльность к властям. Возглавляемая Виссарионом «Церковь последнего Завета» норма.шзовала отношения с государственными структурам Красноярского края. Двое последователей этого объединения являются руководителями сельских администраций, а двое других избраны депутатами районных советов. В подтверждение своего «нового курса» Виссарион направил два послания Владимиру Путину, а также Патриарху Алексию II, всем муфтиям России и Генеральному секретарю ООН.

На протяжении нескольких лет в лидерах новых религиозных образований находились Церковь Объединения (последователи учения корейского проповедника Сан Мон Муна), а в 1994 г. необычную активность стал проявлять российский филиал японской религиозной организации «АУМ Синрике» и «Церковь Последнего Завета», созданная Виссарионом. В немаюй степени росту числа приверженцев Церкви Объединения и «АУМ Синрике» способствоваю выделение значительных финансовых средств для осуществления активных миссионерских действий, создания широкой сети семинаров, воспитательных и образовательных структур. Наряду с изданием и распространением всевозможной печатной продукции «АУМ Синрикё», например, сумела получить доступ и к электронным СМИ — вести часовые ежедневные передачи на радиостанции «Маяк» и еженедельные на московском телеканале «2x2».

По разным причинам некоторые разновидности НРД утратили свое .шдерсгво. После известных трагических мартовских событий в токийском метро летом 1995 г. деятельность российского отделения «АУМ Синрикё» была запрещена. Что же касается Церкви Объединения, то в ее деятельности произошло смещение основных усилий от проведения прямо.шнейных акций, направленных на приобщение лодей к вероучению и обрядам организации, к организации разнообразных по тематике конференций, семинаров, «круглых столов». На них обсуждаются злободневные проблемы российской жизни: экономика, образование, состояние этноконфессиональных отношений. Много внимания уделяется «горячим точкам» в России и за ее пределами. Большинство таких акций осущесгв.шется в рамках многочисленных проектов, призванных минимизировать издержки имиджа Церкви Объединения, порождаемые радикальными расхождениями ее вероучительной доктрины с основными конфессиями России. Все это неизбежно ведет к снижению роли религиозной составляющей самого движения, восприятии его преимущественно как мирской организации. Результатом такого вынужденного маневрирования стало заметное сокращение численности последователей учения Муна.

Из бурно стартовавших неорелигиозных новообразований на плаву удается сохраняться разве что Саентологической церкви, правда, в последнее время и она сталкивается с жестким прессингом антикультистов, правоохранительных органов и судебных инстанций. Но и в этих условиях саентолога демонстрируют способность выживать, практикуя тщательно разработанные методики и формы распространения учения Р. А. Хаббарда. К тому же они весьма активно и оперативно реагируют на негативные высказывания в свой адрес и случаи ущемления прав верующих и организации. Лидерские позиции сегодня занимают анастасийцы. Это объединение имеет и другие названия — «Звенящие кедры», «Культ Анастасии», «Последователи учения Мегре». Помимо особенностей, характерных для НРД анастасийцам свойственен устойчивый антиглобализм. Особой атаке подвергаются американские сети быстрого питания (прежде всего «Макдональдс»), предлагающие чрезмерно жирную и некачественную с точки зрения экологии пищу. «Духовно продвинутые» анастасийцы обходятся без телевизора и радио, обычные члены используют технику, только отключенную от теле- и радиоэфира. Анастасийцы ведут здоровый образ жизни, отказываются от алкоголя, наркотиков, вредных продуктов, занимаются спортом (в том числе моржеванием).

Главным персонажем движения «Звенящие кедры» яв.уяется Анастасия. В книгах Мегре она предстает в различных ипостасях. Начальные сведения о ней читатель узнаёт как от Мегре, так и из рассказа самой Анастасии. Анастасия неоднократно подчеркивает, что главным объектом ее забот являются российские дачники, которые на своих крошечных участках земли общаются с животными и растениями. В отличие от других разновидностей НРД, «Движение Анастасии» никогда не скрывало своих по.штических амбиций. Впервые о создании последователями «Родовых поместий» собственной политической партии Владимир Мегре упоминает в части 2-й книги восьмой «Обряды любви. Новая цивилиазация». Идея учреждения такой партии принадлежит дедушке Анастасии, хотя, признает Мегре, «предложение о создании парии, основанной на идеях Анастасии, поступало уже давно от разных людей». Дедушка Анастасии посоветовал назвать партию «Родная партия». 27 октября 2012 г. в Москве по адресу Ленинградский проспект, д.37, к. 5 (гостиница «Аэропо.гас») состоялся Учредительный съезд политической партии «Родная партия». На этой площадке последователи учения Владимира Мегре и ранее неоднократно проводшга свои форумы, в том числе и обсуждение практической проблемы образования родовых поместий, юристы дава.га консультации о том, как преодолевать противодействия чиновников выделению земель под возведение таких поместий.

Родная партия заявила о намерении участвовать в сентябрьских выборах 2016 г. в местные и федеральные органы представительной власти. 15 июня 2015 г. на интернет-конференци была утверждена программа партии. Со своего твитгера Мегре обращается с призывом: «Все на выборы!» Он не соглашается с сомневающимися в возможности собрать 260 тыс. подписей дм того, чтобы партия могла принять участие в выборах. Это возможно, убежден Мегре, если в этом деле будут принимать участи не только члены партии, но и все создатели родовых поместий. Также он уверен и в возможности победить на выборах. По его словам, «наша партия могла бы занять второе место после “Единой России”... У нас есть четкая и ясная идея создания родовых поместий по всей России. Эта идея проверена временем... Значит, это поистине национальная идея об улучшении ситуации в стране». Хотя некоторые объединения сумели получить статус централизованных религиозных организаций, обзавестись собственными богослужебными помещениями и офисами, устоять перед натиском своих в.шятельных оппонентов, в целом феномен НРД был и остается маргинальным. Прежде всего, ни одно новое ре.шгиозное движение не сумело стать органичной частью преобладающих этнокультурных, национальных традиций народов России.

Предпринятое некоторыми неорелигиозными образованиями обоснование укорененности или хотя бы совпадения их вероучений, культовой практики и социально-нравственных наставлений с прошлой и настоящей социокультурной средой Российского общества не привело к существенным переменам имиджа НРД Обращение Церкви Объединения к обсуждению жгучих международных и российских проблем и событий вряд ли способно существенно повлиять на изменение маргинального статуса этого ре.шгиозного объединения. Такие обсуждения не выходят за рамки кулуарных мероприятий и при отсутствии эффективных каналов доступа к массовому сознанию становятся известными лишь весьма ограниченному кругу людей. Деятельность и вероучения НРД стали постоянной темой отечественных печатных и электронных СМИ, о них опубликованы сотни статей и книг, по проблематике новых религиозных образований защищены свыше трех десятков диссертационных исследований. Дисцип.шна «Новые ре.шгиозные движения и культы» преподается в курсе по специальности «Религиоведение».

Отмечая высокий методический и научный уровень учебных пособий, следует отметить: в своих выводах рекомендации далеко не всегда опираются на эмпирические исследования, личный опыт общения с последователями НРД. Автор настоящего учебника продо.шительное время работал заместителем председате.уя Экспертного совета по проведению ре.шгиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, имея возможность проверить собственные теоретические построения изучением практических аспектов функционирования различных версий новых религиозных движений. Свыше 30 лет автор практикует включенное наблюдение, вступая в непосредственные контакта с лидерами и рядовыми последователями наиболее продвинутых действующих в современной России НРД.

Цель настоящего учебника состоит в изучении проблематики возникновения новых религиозных движений (НРД), их истории, вероучительных и социально-политических доктрин, особенностей взаимодействия НРД со светским обществом и другими религиозными группами, а также правовых аспектов существования НРД в современном государстве. Большое внимание уделяется исследованию отношения к НРД католицизма, Русской православной церкви, ислама. Рассматриваются возникновения и основные формы антикультового движения в зарубежных странах и в России. Дается оценка современного состояния крупных разновидностей НРД.