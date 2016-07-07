Яблоков - История религии
Учебник «История религии» в двух томах выходит четвертым изданием. Распределение материала в двух томах себя оправдало и с точки зрения содержания, и с точки зрения удобства для читателя. При подготовке четвертого издания учтены требования нового поколения Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе в части получения учащимися соответствующих компетенций.
Содержание учебника соответствует программам преподаваемого курса в образовательных организациях разного уровня, в нем нашли отражение результаты фундаментальных исследований, проведенных в последние годы как в отечественной, так и в зарубежной науке.
Третье издание книги получило положительные оценки научной и педагогической общественности; в то же время были высказаны пожелания и замечания, которые авторы с благодарностью приняли и учли при подготовке четвертого издания. Общая структура и последовательность изложения сохранены, хотя в ряд разделов внесены существенные исправления и дополнения.
Игорь Яблоков - История религии. В 2 т. Т. 1 : учебник для бакалавров
Под ред. И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп.
М., Издательство Юрайт, 2014. — 526 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
ISBN 978-5-9916-3238-6
Игорь Яблоков - История религии - том 1 - Содержание
Раздел I ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
Глава 1. Религиоведение как область знания
- Предмет и строение религиоведения. Место истории религии в религиоведении
- Методологические принципы и методы исследования
Глава 2. Понимание и объяснение религии — предпосылка исследования ее истории
- Мифология — исторически первый способ духовного освоения мира
- Сущностные характеристики религии
- Основы и предпосылки религии
- Исторические типы религий
- Элементы, структура и функции религии
Раздел II ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИИ
Глава 3. Основные идеи и учения о происхождении религии с особенностями рассматриваемых религий
- Идеи Античности о возникновении религии и их воспроизведение в эпоху Возрождения и в Новое время
- Становление и развитие научных взглядовна возникновение религии
Глава 4. Реконструкция ранних форм верований и культов
4.1. Значение данных археологии для решения вопроса о происхождении религии
4.2. Первобытные верования и культы
Раздел III АВТОХТОННЫЕ РЕЛИГИИ
Глава 5. Религии Африки
- Особенности традиционных религий Африки
- Основные мотивы мифов
- Культ предков, представление о посмертном существовании, ритуалы
- Тайные союзы
Глава 6. Религии Америки
- Ранние религии Мезоамерики
- Религия майя
- Религия ацтеков
- Религия инков
- Религия чибча-муисков
Глава 7. Религии Океании
- Основные формы верований и культа
- Особенности религии полинезийцев
Глава 8. Религии Австралии
- Верования австралийских аборигенов
- Религиозные практики коренных австралийцев
Раздел IV РЕЛИГИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
Глава 9. Религия в Древнем Египте
- Проблемы хронологии истории и источников религии Древнего Египта
- Религия додинастического и раннединастического периодов
- Религия Древнего царства
- Крушение Древнего царства. Смена культов
- Религия и магия в Древнем Египте
- Закат истории и религии Древнего Египта
Глава 10. Религия в Древней Месопотамии
- Религия Шумера
- Религия Вавилона
Глава 11. Религия в Древней Сирии и Финикии
- Из истории Сирии и Финикии
- Представления о божествах
- Религиозные культы
Глава 12. Религия в Древней Греции
- Этапы развития древнегреческой религии
- Религиозные представления и понятия
- Пантеон
- Демонология
- Культ предков. Идея души и посмертного существования
- Ритуалы
- Религиозные общины
Глава 13. Религия в Древнем Риме
- Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской религии
- Религиозные представления и понятия
- Пантеон
- Демонология
- Обряды
- Религиозная община
Глава 14. Религия в Древней Персии
- Маздеизм
- Митраизм
- Ритуалы и праздники митраизма
Глава 15. Религия древних кельтов
- Древние кельты: этногенез и основные вехи истории
- Религиозные представления кельтов
- Обряды
- Религиозная организация
Глава 16. Религия древних германцев
- Исторические судьбы древнегерманской религии
- Религиозные представления
- Пантеон
- Пандемониум
- Религиозный культ
- Религиозная организация
Глава 17. Религия славян
- Этногенез славян и становление славянской религии
- Проблема реконструкции славянской религии
- Общая характеристика древнеславянской религии
- Представления и понятия
- Пантеон
- Пандемониум
- Культ предков
- Обряды
- Религиозная община
Глава 18. Религия в Древней Индии
- Религия протоиндийской цивилизации
- Ведийская религия
- Брахманизм
Раздел V НАРОДНОСТНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ
Глава 19. Индуизм
- Многоликость индуизма
- Становление индуистской триады богов
- Вишнуизм
- Шиваизм
- Шактизм
- Индуистский храм
- Реформация индуизма. Индуизм в политической жизни современной Индии
Глава 20. Джайнизм
- Возникновение джайнизма
- Вероучение, ритуалы, предписания
- Историческая эволюция
Глава 21. Сикхизм
- Возникновение сикхизма
- Основные идеи
- Сикхизм времен десяти гуру: XVI — начало XVIII века
- Сикхизм в XVIII — первой половине XX века
- Сикхизм во второй половине XX — начале XXI века
Глава 22. Зороастризм. Парсизм
- Заратуштра и его учение
- Зоороастризм в государствах Древнего Ирана
- Зороастризм от Средневековья до наших дней
- Парсизм
Глава 23. Манихейство
- Основатель манихейства
- Идейные истоки
- Дуалистическая онтология и культ
- Антропология и этика
Глава 24, Даосизм
-
Философские воззрения
-
Эволюция верований и институтов
Глава 25. Конфуцианство
- Учение Конфуция о ритуале и государстве
- Конфуций об этапах совершенствования
- Развитие философского наследия Конфуция
- Ханьское конфуцианство
- Формирование культа Конфуция
- Становение неоконфуцианства
- Сунское неоконфуцианство
Глава 26. Синто
- Формирование синто
- Синкретизм
- Культовые сооружения и культовая практика
- Тэнноизм
- Синто в современных условиях
Глава 27. Иудаизм
- Возникновение и формирование Танаха
- Талмуд
- Основные направления
Игорь Яблоков - История религии - том 1 - Предмет и строение религиоведения. Место истории религии в религиоведении
Религиоведение как относительно самостоятельная отрасль знания складывалось начиная с XIX в., хотя религиоведческие знания — философские, теологические, исторические, психологические и др. — накапливались в течение веков. Оно вычленялось на стыке онтологии и теории познания, социальной философии и философии истории, культурологии, истории философии, этики, эстетики, социологии, психологии, лингвистики, политологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и других наук. С этим связано содержание, строение и структура религиоведческого знания.
Религиоведение изучает закономерности возникновения, изменения, развития и функционирования религии, ее качественные, сущностные характеристики, строение и различные компоненты (с учетом особенностей различных религий), многообразные феномены, как они представали в истории общества (синхронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры. Оно изучает религию на уровне общества, групп и личности. В религиоведении выделяют ряд разделов, основными из которых являются философия, социология, психология, феноменология, антропология, история религии.
Яблоков, И. Н. История религии. В 2 т. Т. 2 : учебник для бакалавров
Под ред. И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп.
М. : Издательство Юрайт, 2014. — 783 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
ISBN 978-5-9916-3237-9
Игорь Яблоков -История религии - том 2 - Содержание
Раздел I БУДДИЗМ
Глава 1. Возникновение буддизма. Формирование школ в раннем буддизме
1.1. Социальные, исторические и духовные предпосылки возникновения буддизма
1.2. Основные идеи и направления
Глава 2. Тибетский буддизм, или ламаизм
- Школы тибетского буддизма
- Распространение ламаизма в сопредельных с Тибетом странах
Глава 3. Ланкийский буддизм
- Формирование и эволюция тхеравады
- Буддизм в колониальный период
- Буддизм в XX веке
Глава 4. Буддизм в Индокитае
- Распространение буддизма в Индокитае
- Буддизм в Таиланде
- Буддизм в Камбодже
- Буддизм в Мьянме
- Буддизм в Лаосе
Глава 5. Буддизм в Китае
- Распространение буддизма
- Чань
Глава 6. Буддизм в Японии
- Распространение буддизма
- Формирование и эволюция буддийских школ
- Буддизм в современной Японии
Глава 7. Буддизм в России
- Распространение и особенности эволюции
- Ламаизм в XX веке
Раздел II ХРИСТИАНСТВО
Глава 8. Возникновение христианства
- Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства
- От первых христианских общин к государственной религии Римской империи
- Становление вероучения, культа, организации
- Разделение христианских церквей
Глава 9. Православие
- Вероучение православия
- Православный культ
- Церковное (каноническое) право
- Поместные православные церкви
Глава 10. Православие на Руси и в России
- Принятие христианства на Руси
- Церковь на Руси в X—XIII веках
- Православие в русских землях в XIII—XV веках
- Церковь в Московском государстве в XV—XVII веках
- Церковь в Российской империи
- Русская православная церковь в XX веке
- Социальная концепция Русской православной церкви
- Русская православная церковь в настоящее время
- Старообрядчество
Глава 11. Католицизм
- Формирование католицизма и его история до XIV века
- Идейные и организационные преобразования в церкви в XIV-XVI веках
- Контрреформационный католицизм в XVII веке
- Католическая церковь в период Просвещения и активизации социально-политических движений в Европе в XVIII-XIX веках
- Развитие социального учения
- Католическая теология в XIX веке
- Католицизм в Новейшее время
- Католическая теология в Новейшее время
- Католическая философия в Новейшее время
Глава 12. Протестантизм
- Истоки Реформации
- Реформация в Германии в XVI веке. Лютеранство
- Швейцарская Реформация. Кальвинизм
- Реформация в Англии
- Братские церкви в XVI веке
- Протестантизм в Новое время
- Протестантская мысль в Новейшее время
- Деятельность протестантских конфессий в Новейшее время. Процессы интеграции
Глава 13. Древние восточные церкви
- Халкидонский раскол
- Ассирийская церковь Востока
- Сирийская (Яковитская, Сиро-яковитская) церковь
- Христиане Апостола Фомы
- Маланкарская сирийская церковь
- Коптская церковь
- Эфиопская церковь
- Эритрейская церковь
- Армянская апостольская церковь
Раздел III ИСЛАМ
Глава 14. Возникновение и распространение ислама
- Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама
- Мухаммад и его проповедь
- Формирование и эволюция мусульманского мира
- Коран и коранистика. Сунна
- Догматика и ритуал
Глава 15. Основные направления в исламе
- Суннизм
- Хариджизм
- Шиизм
- Суфизм
Глава 16. Суннитское богословие в Средние века
- Ранние формы религиозно-философской мысли
- Калам
- Ханбалитство и ашаризм
Глава 17. Мусульманское право
- Шариат
- Мазхабы
- Учение о государстве, власти, джихаде
Глава 18. Массовые религиозно-политические движения на мусульманском Востоке в XVIII—XX веках
Глава 19. Ислам в современном мире
- Концепции «исламского пути» общественного развития
- Ислам в России и странах СНГ
Раздел IV НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Глава 20. Особенности новых религиозных движений
Глава 20. Особенности новых религиозных движений
- Классификация
- Обращение. Членство. Воздействие на индивидуума
Глава 21. Новые религиозные движения на Западе
- Новые религиозные движения в США
- Новые религиозные движения в странах Западной Европы
Глава 22. Новые религиозные движения в России
- Распространение новых религиозных движений
- Международное общество сознания Кришны (кришнаиты)
- Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
- Церковь Последнего Завета
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