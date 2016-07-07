Учебник «История религии» в двух томах выходит четвертым изданием. Распределение материала в двух томах себя оправдало и с точки зрения содержания, и с точки зрения удобства для читателя. При подготовке четвертого издания учтены требования нового поколения Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе в части получения учащимися соответствующих компетенций.

Содержание учебника соответствует программам преподаваемого курса в образовательных организациях разного уровня, в нем нашли отражение результаты фундаментальных исследований, проведенных в последние годы как в отечественной, так и в зарубежной науке.

Третье издание книги получило положительные оценки научной и педагогической общественности; в то же время были высказаны пожелания и замечания, которые авторы с благодарностью приняли и учли при подготовке четвертого издания. Общая структура и последовательность изложения сохранены, хотя в ряд разделов внесены существенные исправления и дополнения.

Игорь Яблоков - История религии. В 2 т. Т. 1 : учебник для бакалавров

Под ред. И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп.

М., Издательство Юрайт, 2014. — 526 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

ISBN 978-5-9916-3238-6

Игорь Яблоков - История религии - том 1 - Содержание

Раздел I ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Глава 1. Религиоведение как область знания

Предмет и строение религиоведения. Место истории религии в религиоведении Методологические принципы и методы исследования

Глава 2. Понимание и объяснение религии — предпосылка исследования ее истории

Мифология — исторически первый способ духовного освоения мира Сущностные характеристики религии Основы и предпосылки религии Исторические типы религий Элементы, структура и функции религии

Раздел II ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИИ

Глава 3. Основные идеи и учения о происхождении религии с особенностями рассматриваемых религий

Идеи Античности о возникновении религии и их воспроизведение в эпоху Возрождения и в Новое время Становление и развитие научных взглядовна возникновение религии

Глава 4. Реконструкция ранних форм верований и культов

4.1. Значение данных археологии для решения вопроса о происхождении религии

4.2. Первобытные верования и культы

Раздел III АВТОХТОННЫЕ РЕЛИГИИ

Глава 5. Религии Африки

Особенности традиционных религий Африки Основные мотивы мифов Культ предков, представление о посмертном существовании, ритуалы Тайные союзы

Глава 6. Религии Америки

Ранние религии Мезоамерики Религия майя Религия ацтеков Религия инков Религия чибча-муисков

Глава 7. Религии Океании

Основные формы верований и культа Особенности религии полинезийцев

Глава 8. Религии Австралии

Верования австралийских аборигенов Религиозные практики коренных австралийцев

Раздел IV РЕЛИГИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ

Глава 9. Религия в Древнем Египте

Проблемы хронологии истории и источников религии Древнего Египта Религия додинастического и раннединастического периодов Религия Древнего царства Крушение Древнего царства. Смена культов Религия и магия в Древнем Египте Закат истории и религии Древнего Египта

Глава 10. Религия в Древней Месопотамии

Религия Шумера Религия Вавилона

Глава 11. Религия в Древней Сирии и Финикии

Из истории Сирии и Финикии Представления о божествах Религиозные культы

Глава 12. Религия в Древней Греции

Этапы развития древнегреческой религии Религиозные представления и понятия Пантеон Демонология Культ предков. Идея души и посмертного существования Ритуалы Религиозные общины

Глава 13. Религия в Древнем Риме

Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской религии Религиозные представления и понятия Пантеон Демонология Обряды Религиозная община

Глава 14. Религия в Древней Персии

Маздеизм Митраизм Ритуалы и праздники митраизма

Глава 15. Религия древних кельтов

Древние кельты: этногенез и основные вехи истории Религиозные представления кельтов Обряды Религиозная организация

Глава 16. Религия древних германцев

Исторические судьбы древнегерманской религии Религиозные представления Пантеон Пандемониум Религиозный культ Религиозная организация

Глава 17. Религия славян

Этногенез славян и становление славянской религии Проблема реконструкции славянской религии Общая характеристика древнеславянской религии Представления и понятия Пантеон Пандемониум Культ предков Обряды Религиозная община

Глава 18. Религия в Древней Индии

Религия протоиндийской цивилизации Ведийская религия Брахманизм

Раздел V НАРОДНОСТНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

Глава 19. Индуизм

Многоликость индуизма Становление индуистской триады богов Вишнуизм Шиваизм Шактизм Индуистский храм Реформация индуизма. Индуизм в политической жизни современной Индии

Глава 20. Джайнизм

Возникновение джайнизма Вероучение, ритуалы, предписания Историческая эволюция

Глава 21. Сикхизм

Возникновение сикхизма Основные идеи Сикхизм времен десяти гуру: XVI — начало XVIII века Сикхизм в XVIII — первой половине XX века Сикхизм во второй половине XX — начале XXI века

Глава 22. Зороастризм. Парсизм

Заратуштра и его учение Зоороастризм в государствах Древнего Ирана Зороастризм от Средневековья до наших дней Парсизм

Глава 23. Манихейство

Основатель манихейства Идейные истоки Дуалистическая онтология и культ Антропология и этика

Глава 24, Даосизм

Философские воззрения Эволюция верований и институтов

Глава 25. Конфуцианство

Учение Конфуция о ритуале и государстве Конфуций об этапах совершенствования Развитие философского наследия Конфуция Ханьское конфуцианство Формирование культа Конфуция Становение неоконфуцианства Сунское неоконфуцианство

Глава 26. Синто

Формирование синто Синкретизм Культовые сооружения и культовая практика Тэнноизм Синто в современных условиях

Глава 27. Иудаизм

Возникновение и формирование Танаха Талмуд Основные направления

Игорь Яблоков - История религии - том 1 - Предмет и строение религиоведения. Место истории религии в религиоведении

Религиоведение как относительно самостоятельная отрасль знания складывалось начиная с XIX в., хотя религиоведческие знания — философские, теологические, исторические, психологические и др. — накапливались в течение веков. Оно вычленялось на стыке онтологии и теории познания, социальной философии и философии истории, культурологии, истории философии, этики, эстетики, социологии, психологии, лингвистики, политологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и других наук. С этим связано содержание, строение и структура религиоведческого знания.

Религиоведение изучает закономерности возникновения, изменения, развития и функционирования религии, ее качественные, сущностные характеристики, строение и различные компоненты (с учетом особенностей различных религий), многообразные феномены, как они представали в истории общества (синхронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры. Оно изучает религию на уровне общества, групп и личности. В религиоведении выделяют ряд разделов, основными из которых являются философия, социология, психология, феноменология, антропология, история религии.

Под ред. И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп.

М. : Издательство Юрайт, 2014. — 783 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

ISBN 978-5-9916-3237-9

Игорь Яблоков -История религии - том 2 - Содержание

Раздел I БУДДИЗМ

Глава 1. Возникновение буддизма. Формирование школ в раннем буддизме

1.1. Социальные, исторические и духовные предпосылки возникновения буддизма

1.2. Основные идеи и направления

Глава 2. Тибетский буддизм, или ламаизм

Школы тибетского буддизма Распространение ламаизма в сопредельных с Тибетом странах

Глава 3. Ланкийский буддизм

Формирование и эволюция тхеравады Буддизм в колониальный период Буддизм в XX веке

Глава 4. Буддизм в Индокитае

Распространение буддизма в Индокитае Буддизм в Таиланде Буддизм в Камбодже Буддизм в Мьянме Буддизм в Лаосе

Глава 5. Буддизм в Китае

Распространение буддизма Чань

Глава 6. Буддизм в Японии

Распространение буддизма Формирование и эволюция буддийских школ Буддизм в современной Японии

Глава 7. Буддизм в России

Распространение и особенности эволюции Ламаизм в XX веке

Раздел II ХРИСТИАНСТВО

Глава 8. Возникновение христианства

Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства От первых христианских общин к государственной религии Римской империи Становление вероучения, культа, организации Разделение христианских церквей

Глава 9. Православие

Вероучение православия Православный культ Церковное (каноническое) право Поместные православные церкви

Глава 10. Православие на Руси и в России

Принятие христианства на Руси Церковь на Руси в X—XIII веках Православие в русских землях в XIII—XV веках Церковь в Московском государстве в XV—XVII веках Церковь в Российской империи Русская православная церковь в XX веке Социальная концепция Русской православной церкви Русская православная церковь в настоящее время Старообрядчество

Глава 11. Католицизм

Формирование католицизма и его история до XIV века Идейные и организационные преобразования в церкви в XIV-XVI веках Контрреформационный католицизм в XVII веке Католическая церковь в период Просвещения и активизации социально-политических движений в Европе в XVIII-XIX веках Развитие социального учения Католическая теология в XIX веке Католицизм в Новейшее время Католическая теология в Новейшее время Католическая философия в Новейшее время

Глава 12. Протестантизм

Истоки Реформации Реформация в Германии в XVI веке. Лютеранство Швейцарская Реформация. Кальвинизм Реформация в Англии Братские церкви в XVI веке Протестантизм в Новое время Протестантская мысль в Новейшее время Деятельность протестантских конфессий в Новейшее время. Процессы интеграции

Глава 13. Древние восточные церкви

Халкидонский раскол Ассирийская церковь Востока Сирийская (Яковитская, Сиро-яковитская) церковь Христиане Апостола Фомы Маланкарская сирийская церковь Коптская церковь Эфиопская церковь Эритрейская церковь Армянская апостольская церковь

Раздел III ИСЛАМ

Глава 14. Возникновение и распространение ислама

Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама Мухаммад и его проповедь Формирование и эволюция мусульманского мира Коран и коранистика. Сунна Догматика и ритуал

Глава 15. Основные направления в исламе

Суннизм Хариджизм Шиизм Суфизм

Глава 16. Суннитское богословие в Средние века

Ранние формы религиозно-философской мысли Калам Ханбалитство и ашаризм

Глава 17. Мусульманское право

Шариат Мазхабы Учение о государстве, власти, джихаде

Глава 18. Массовые религиозно-политические движения на мусульманском Востоке в XVIII—XX веках

Глава 19. Ислам в современном мире

Концепции «исламского пути» общественного развития Ислам в России и странах СНГ

Раздел IV НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Глава 20. Особенности новых религиозных движений

Классификация Обращение. Членство. Воздействие на индивидуума

Глава 21. Новые религиозные движения на Западе

Новые религиозные движения в США Новые религиозные движения в странах Западной Европы

Глава 22. Новые религиозные движения в России