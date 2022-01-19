Каждый европейский язык, становясь серьезной культурной единицей в большой стране, объединяет разные племена и народы. Но прежде одно соображение: в основе европейской культуры лежит Евангелие, наднациональная книга, обращенная ко всем народам, для которой нет ни эллина, ни иудея. Язык, получивший у немцев название hochdeutsch, высокий немецкий, был создан Мартином Лютером, который перевел с латыни Новый Завет, одухотворяя и усложняя свой язык, делая его надплеменным. До сих пор разные немецкие земли пользуются каждая своим германским наречием, но единство немецкой культуре дает этот самый hochdeutsch. Все великие литературные и философские произведения в Германии написаны этим высоким языком. В России языковая ситуация складывалась более сложно. Церковные книги существовали на церковнославянском, светские публикации приходили с Запада. Задача была такая же, как перед Лютером, чтобы русский язык создал понятия адекватные западноевропейским, усвоив при этом церковнославянскую, евангельскую мысль, сделав ее частью русской, чтобы не было интеллектуального разрыва между русским языком и другими европейскими языками. Это было возможно, поскольку Россия как христианская страна существовала в ареале европейских народов, несмотря на схизму, которая, как писал Пушкин, отделив нас от католической конфессии, оставила нас христианами, то есть народом, принявшим основные ценности европейцев. Не случайно Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, вышли из Византии, но жизнь завершили в Риме. Они соединили славянскую речь с речью, родившей Европу. Как писал Вячеслав Иванов, «Церковно-славянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком “божественной эллинской речи”, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители»1.

Философически и литературно функционирующий русский язык был осознан как культурфилософская проблема по меньшей мере с XVII века. В XVII веке знаменитый хорват Юрий Крижанич, долго живший в России, писал о языке: «Он скуден, несовершенен. <...> Мы не имеем названий для искусств и наук, для приказов и вещей военных, для городских приказов, для добродетелей и пороков»2.

Весь XVIII век в России шла работа по расширению и углублению понятий на русском языке. Начиная с Ломоносова, Тредиаковского, Фонвизина, Державина, Карамзина, создавалась основа, на которой мог вырасти Пушкин. Скажем, если столетие назад Россия была местом для европейского интеллектуального сафари, то уже Карамзин ясным русским языком рассказал в «Записках русского путешественника» соотечественникам, что такое западная культура. Произошла смена векторов, не Запад изучал Россию, а Россия — Запад. Но для этого западные понятия должны были быть освоены.

Владимир Кантор - Русская мысль, или «Самостоянье человека». Философические эссе

(Серия «Российские Пропилеи»)

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив 2020. — 416 с.

ISBN 978-5-98712-504-5

Владимир Кантор - Русская мысль, или «Самостоянье человека». Философические эссе - Содержание

Введение. Интервью греческому журналу «Степь»

Глава I Петр Великий и окно в Европу

Глава II Русский язык, или Русская крепость

Глава III Магия портрета

Глава IV Апология сумасшедшего, или Разум против безумия (Чаадаев)

Глава V Чернышевский. Perpetuum mobile и размышления о «бесконечном усовершенствовании» христианства

Глава VI Почему Чернышевский не эмигрировал?

Глава VII К. Леонтьев и Вл. Соловьев contra Лев Толстой

Глава VIII Фрейд versus Достоевский

Глава IX Мережковский, или Актуализация религиозно-философских смыслов европейской культуры

Глава X «Вехи» в контексте, или Интеллигенция как трагический элемент русской истории

Глава XI Владимир Соловьев и Фридрих Ницше: противостояние

Глава XII Идея «бесполезного человека» как путь к тоталитарной идеологии. К проблеме Чехова

Глава XIII Петр Столыпин: «самостоянье человека» (один против всех)

Глава XIV Федор Степун: философ, хранимый судьбою

Глава XV Русские изгнанники в Сербии: Герцен и Чернышевский - неостывшая проблема русской мысли (Евг. Аничков)

Заключение. Интервью из журнала «Гефтер». Опыт опыту рознь?

Приложение

И.В. Кондаков - Россия, понятая умом

В.Н. Порус - Имперское сознание... после империи?

Данила Аникин - Судьба интеллигента, или Метаморфозы памяти

A. П. Козырев - Философское пространство под созвездием Топора

B. В. Калмыкова - Книга против бунта

Указатель имен. Составитель Е.В. Михайлов