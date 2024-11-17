Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии

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Сидаш - Чтения о Сократе - О начале Акадэмии - Чтения о Платоне Законодателе

Сидаш Тарас - Чтения о Сократе
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Quadrivium
Series HELLENICA (20 books)
HellenicaЗолотая серия сайта Эсхатос
Издательский проект Quadrivium
​Серия HELLENICA
Настоящая книга представляет собой лекционный курс, освещающий социальный контекст возникновения философии Сократа, содержание его учения; обозреваются основные современные философу свидетельства о нём; детально раскрывается каждый из
вопросов сократического философствования.

Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о Сократе

Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов: Амирит, 2023. — 304 с.
ISBN 978-5-00207-343-6

Сидаш Т. Г. - Чтения о Сократе – Содержание

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
О начале философствования
  • Афинский литургический год
  • Предисловие. Календарный год и день
    • 1. Гекатомбион (июль-август)
    • 2. Метагейтнион (август-сентябрь)
    • 3. Боэдромион (сентябрь-октябрь)
    • 4. Пианопсион (октябрь-ноябрь)
    • 5. Маймактэрион (ноябрь-декабрь)
    • 6. Посейдонион (декабрь-январь)
    • 7. Гамэлион (январь-февраль)
    • 8. Анфестерион (февраль-март)
    • 9. Элафэболион (март-апрель)
    • 10. Мунихион (апрель-май)
    • 11. Фаргэлион (май-июнь)
    • 12. Скирофорион (июнь-июль)
  • Заключение
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
  • Заключительный обзор афинского года
  • Значимые для философии аспекты общественной и государственной жизни Афин
  • Введение
    • 1. Три способа «посчитать» афинянина
    • 2. Государственные институты (они же институты народовластия)
    • 3. Афинский суд
  • Заключение
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
  • Храмово-административные комплексы древних Афин
    • А. Акрополь
    • Б. Склоны Акрополя
    • В. Агора
  • Заключение
  • Элевсинские таинства
  • Введение
    • 1. Миф и жречество
    • 2. Малые мистерии
    • 3. Великие мистерии
  • Заключение
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • I. «День рождения философии» в контексте истории эллинов
  • Введение
    • 1. Время расцвета
    • 2. Время упадка
    • II. Накануне Сократа: cофистика и учение Анаксагора как ветви пред-сократического философствования
    • 1. Софистика
    • 2. Анаксагор
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
  • I. Сократическая философия Ксенофонта
  • Вступление
    • 1. Жизнь и сократические сочинения Ксенофонта
    • 2. Метод Ксенофонта
    • 3. Полисная философия Ксенофонта
    • II. Учение Сократа (по Ксенофонту)
  • Введение. Апология Сократа
    • 1. Различные определения (начало)
    • 2. Воспитание и этика
    • 3. Богословие Сократа (Ксенофонта)
    • 4. Различные определения (окончание)
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
  • Сократическая философия Платона
  • Введение
    • 1. Кэригматическое и диалектическое у Платона
    • 2. Источники
    • I. Личность Сократа
    • 1. Сократическое благочестие (начало). Евтифрон
    • 2. Апология
    • 3. Сократическое благочестие (окончание). Критон и Феаг
    • II. Учение Сократа
  • Введение. Клитофонт, или «Где моя аскетика?»
    • 1. Справедливость, закон. Первая книга Государства, Минос
    • 2. Добродетель. Протагор
    • 3. Дружба. Лисид
    • 4. Что познаёт философия? Отказ от феноменологии. Хармид
    • 5. Что есть философствование? Соперники
    • 6. Сократическое богословие. Алкивиад II, Алкиона
  • Заключение. Образцовые сократические проповеди — Алкивиад I и Аксиох
ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ
  • Личность и учение Сократа
  • Введение
    • I. Учение о добродетели
    • II. Богословие и аскетика
    • III. Личность Сократа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧТЕНИЯМ В ЦЕЛОМ
  • а. Традиционность
  • б. Профетический аполитизм
  • в. Преддверие Новых Афин
  • Дополнение. Обозрение второстепенных источников
    • 1. Сократ у Аристотеля
    • 2. Сократ у Аристофана
Схемы
Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии«Чтения о начале Акадэмии» продолжают исследование, начатое в цикле лекций «Чтения о Сократе» (СПб., 2023). Это вторая часть трёхчастного труда, посвящённого сократическим (или, скажем осторожнее, не связанным прямо с пифагорейско-элеатским проектом) диалогам Платона. План этого исследования был изложен в «Чтениях о Сократе» (с. 203–205) — и мы, по мере сил, ему следуем. Конечно, правильнее всего было бы издать все три части одной книгой, — надеюсь, так когда-нибудь и случится, — однако, по обстоятельствам времени и условиям работы, мы всё же вынуждены предпочесть текущий формат. Это не отменяет того, что, хотя каждая книга трилогии может читаться сама по себе, гораздо более осмысленно читать их все вместе и в надлежащей последовательности.
Поскольку после публикации первой книги прошло уже некоторое время, отвечу на чаще всего задаваемый вопрос: кто был моим предшественником, на чьи работы я опираюсь?
Если говорить о философской стороне вопроса, то, в первую очередь, им был сам Платон. Если бы выяснилось, что в философском отношении у этих работ есть другие предшественники, я вряд ли бы озаботился их написанием, не говоря уже о публикации. Что же касается историко-культурологических вопросов, то мои источники, несомненно, хорошо известны читателям: это труды В. В. Латышева, Ф. Ф. Зелинского, А. И. Зайцева, С. С. Аверинцева, Ю. В. Андреева, Э. Д. Фролова, — представителей, главным образом, петербургской историко-филологической школы, создавших тот образ древности, который может уточняться новейшими работами только в деталях. Я благодарен сестрам Иверско-Софрониевой Пустыни, которые были моими первыми и благодарными слушательницами.

Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024, 240 с.
ISBN 978-5-00207-495-2

Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии - Оглавление

От автора
ВВЕДЕНИЕ
ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
  • О дельфийском оракуле
  • I. Оракулы в системе эллинского прорицания
    • 1. Жрецы и прорицатели (священники и пророки) в греческой религии
    • 2. Виды мантики и место оракулов среди других видов прорицания
    • 3. Виды оракулов и место Дельфийского Оракула среди них
  • II. Дельфийский Оракул
    • 1. Дельфийский миф и священное место
    • 2. Жрецы, храмовые служители, пифии
      • а. Дельфийский клир
      • б. Пифии
    • 3. Прорицание
      • а. Действия пифии
      • б. Действия вопрошающего и жрецов
    • 4. Политическое значение Дельфийского Оракула
      • а. Теократия в сущности полиса
      • б. Теократия в полисе
      • в. Воздействие на Дельфы эллинских государств
  • Заключение к Первому Чтению
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
  • Рождение гносеологии
  • Введение
  • I. Менон. О рождении гносеологии из аретологии
    • [Исследование первое]
    • [Исследование второе]
    • [Исследование третье]
  • II. Кратил. Имя и иерархия знания
    • 1. Композиция диалога
    • 2. Игровые мотивы Кратила
    • 3. Первая гипотеза: имена суть имена вещей становящихся; правильность имён состоит в договоре
    • 4. Вторая гипотеза: имена суть имена вещей пребывающих; правильность имени есть мимэсис
    • 5. О наречении имен
    • 6. Заключение к Кратилу
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
  • Отвержение софистики
  • 1. Гиппий Меньший. Комедийное изображение софистики
  • 2. Евтидем
  • 3. Горгий
    • Разговор с Горгием
    • Разговор с Полом
    • Разговор с Калликлом
    • Заключение к диалогу Горгий
  • Заключение к Третьему чтению
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • Эллинская состязательность
  • 1. Понятие об агональности
  • 2. Агональность в эллинской жизни
    • а. Состязательность как порыв к высшему
    • б. Состязательность как срыв
    • в. Состязательность как освобождение
  • 3. Понятие об играх и победителях
  • 4. Агон в сфере интеллектуально-эстетической
    • а. Агон и авторство
    • б. Слава поэтов
    • в. Агон как отец эстетического и знания об эстетическом
    • г. Агон как отец эллинских наук
    • д. Рождение личности
    • е. Агон в философии, диалог у Платона
    • ж. Агональность и философский идиотизм
  • 5. Олимпийские игры
    • а. Общие сведения. Устав о священном перемирии
    • б. Праздничный календарь
    • в. Окрест Альтиса: административный и спортивный комплексы Олимпии
    • г. Альтис: храмовый комплексд. Олимпийский клир. «Эллинские судьи». Полиция
    • е. Атлеты и зрители
    • ж. Состязания
    • з. Награждение
  • Заключение
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
  • Эстетика раннего платонизма
    • 1. Ион. О движущей силе поэзии
    • 2. Гиппий Больший. Что есть красота?
    • 3. Менексен. Афины, которые мы потеряли
  • Заключение
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
  • Место Акадэмии среди негосударственных обществ Афин
  • I. Политические общества
    • 1. Провластные общества. Спартанские и критские сисситии, проспартанские гетерии
    • 2. Оппозиционные к власти политические общества
      • а. Тайное общество (гетерия) как необходимое условие любой долговременной политики в условиях античной демократии
      • б. Афинские гетерии: антидемократичность и антинародность
      • в. Устройство афинских гетерий, связанные с историей философии аспекты их обихода
  • II. Профессионально-религиозные союзы
  • III. Религиозные общества
    • 1. Союзы оргеонов
    • 2. Союзы эранистов
    • 3. Фиасы
  • IV. Акадэмия как фиас
    • 1. Место и до-акадэмические постройки
    • 2. Приобретение «садика» и дальнейшее строительство
    • 3. Акадэмия как собственность. Финансирование Акадэмии
    • 4. Состав Акадэмии и акадэмический образ жизни
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • 1. Социокультурные основания Акадэмии
  • 2. Что преподавалось в ранней Акадэмии
    • а. Аретология при начале Акадэмии
    • б. Гносеологическое учение при начале Акадэмии
    • в. Эстетика
Приложение. Законодательство Драконта
Схемы
Сидаш Т. Г. - Чтения о Платоне Законодателе и сравнение законов Платона с законами МоисеяНастоящая книга представляет собой лекционный курс, освещающий последний — законодательный — период творчества Платона, связанный с отходом философа от пифагорейско-элеатской традиции. В книге разбирается вопрос об отношении Платона Законодателя к Платону как ученику Сократа, а также рассматривается отношение законодательной системы Платона к современным ему эллинским политиям и законодательству Моисея. Последнему вопросу уделено особое внимание.

Сидаш Т. Г. - Чтения о Платоне Законодателе и сравнение законов Платона с законами Моисея

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024. — 328 с.
ISBN 978-5-00207-618-5

Сидаш Тарас - Чтения о Платоне Законодателе и сравнение законов Платона с законами Моисея - Содержание

Введение к курсу
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОИСЕЯ
ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
  • Часть первая. Свод законов Свиток Завета (Исх. 21:1–23:19)
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
  • Часть вторая. Свод законов Второзаконие (Втор. 12:1–26:19)
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
  • Часть третья. Свод законов Учение о жертвоприношении (Лев. 1:1–7:37)
  • Часть четвёртая. Свод законов Учение о ритуальной чистоте (Лев. 11:2–15:33)
  • Часть пятая. Законодательный свод Кодекс Святости (Лев. 17–26)
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • Часть шестая. Итоговая формула закона
  • Часть седьмая. Итоговый свод
  • Заключение. О Декалоге
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
  • 1. Два способа понимания государства. Сожительства и государства. Социальная и личностная предпосылки существования государства
  • 2. Возрасты человека. Эпохи человечества. Лествица воспитания
  • 3. Иррациональность зла. Властвующая душа. Мудрость
  • 4. Апория воли
  • 5. Богословские главы, имеющие отношение к государственному строительству
  • 6. Философия права
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
  • II. Законодательный пласт «Законов». Проект государства
ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ
  • Б. Законы, устанавливающие отношение «человек–человек»
  • В. Законы, регламентирующие жизнь общества
  • Г. Уголовное право
ЧТЕНИЕ ВОСЬМОЕ
  • Д. Воспитание гражданина
  • 3. Государство как лицо познающее
ЧТЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
  • I. «Законы» и сократическая традиция
    • 1. Учение о добродетели и главных добродетелях
    • 2. Богословие
    • 3. «Законы» и основные вехи сократической аскетики
    • 4. «Ответы на вызовы эпохи» Сократа и Платона
  • II. «Законы» и законодательные системы современных Платону полисов
    • 1. Базовые представления о государстве
    • 2. Стражи законов и спартанская герусия
    • 3. Совет в платоновском государстве и афинская булэ
    • 4. Судебная власть
    • 5. Финансы
    • 6. Общественное воспитание
    • 7. Астиномы и агораномы
    • 8. Военные магистраты
  • III. Законодательные системы Моисея и Платона
    • 1. Общий подход к государству
    • 2. Законы, регламентирующие отношения «человек–Бог»
    • 3. Законы, регламентирующие отношения «человек–человек»
    • 4. Законы, регламентирующие отношения «человек–природа»
    • 5. Итоговые формулы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Таблица разночтений
Приложение 2. Выборы Совета
  • 1. Теорема Эвклида
  • 2. Политическая интерпретация этой теоремы Платоном
  • 3. Богословский и демографический королларии
Приложение 3. Стражи законов и законодательное собрание в Афина
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Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2024
Author brat Andron
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