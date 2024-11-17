Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии

Сидаш - Чтения о Сократе - О начале Акадэмии - Чтения о Платоне Законодателе
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Серия HELLENICA
Настоящая книга представляет собой лекционный курс, освещающий социальный контекст возникновения философии Сократа, содержание его учения; обозреваются основные современные философу свидетельства о нём; детально раскрывается каждый из
вопросов сократического философствования.
Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о Сократе
Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов: Амирит, 2023. — 304 с.
ISBN 978-5-00207-343-6
Сидаш Т. Г. - Чтения о Сократе – Содержание
ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
О начале философствования
- Афинский литургический год
-
Предисловие. Календарный год и день
- 1. Гекатомбион (июль-август)
- 2. Метагейтнион (август-сентябрь)
- 3. Боэдромион (сентябрь-октябрь)
- 4. Пианопсион (октябрь-ноябрь)
- 5. Маймактэрион (ноябрь-декабрь)
- 6. Посейдонион (декабрь-январь)
- 7. Гамэлион (январь-февраль)
- 8. Анфестерион (февраль-март)
- 9. Элафэболион (март-апрель)
- 10. Мунихион (апрель-май)
- 11. Фаргэлион (май-июнь)
- 12. Скирофорион (июнь-июль)
- Заключение
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
- Заключительный обзор афинского года
- Значимые для философии аспекты общественной и государственной жизни Афин
-
Введение
- 1. Три способа «посчитать» афинянина
- 2. Государственные институты (они же институты народовластия)
- 3. Афинский суд
- Заключение
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
-
Храмово-административные комплексы древних Афин
- А. Акрополь
- Б. Склоны Акрополя
- В. Агора
- Заключение
- Элевсинские таинства
-
Введение
- 1. Миф и жречество
- 2. Малые мистерии
- 3. Великие мистерии
- Заключение
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- I. «День рождения философии» в контексте истории эллинов
-
Введение
- 1. Время расцвета
- 2. Время упадка
- II. Накануне Сократа: cофистика и учение Анаксагора как ветви пред-сократического философствования
- 1. Софистика
- 2. Анаксагор
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
- I. Сократическая философия Ксенофонта
-
Вступление
- 1. Жизнь и сократические сочинения Ксенофонта
- 2. Метод Ксенофонта
- 3. Полисная философия Ксенофонта
- II. Учение Сократа (по Ксенофонту)
-
Введение. Апология Сократа
- 1. Различные определения (начало)
- 2. Воспитание и этика
- 3. Богословие Сократа (Ксенофонта)
- 4. Различные определения (окончание)
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
- Сократическая философия Платона
-
Введение
- 1. Кэригматическое и диалектическое у Платона
- 2. Источники
- I. Личность Сократа
- 1. Сократическое благочестие (начало). Евтифрон
- 2. Апология
- 3. Сократическое благочестие (окончание). Критон и Феаг
- II. Учение Сократа
-
Введение. Клитофонт, или «Где моя аскетика?»
- 1. Справедливость, закон. Первая книга Государства, Минос
- 2. Добродетель. Протагор
- 3. Дружба. Лисид
- 4. Что познаёт философия? Отказ от феноменологии. Хармид
- 5. Что есть философствование? Соперники
- 6. Сократическое богословие. Алкивиад II, Алкиона
- Заключение. Образцовые сократические проповеди — Алкивиад I и Аксиох
ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ
- Личность и учение Сократа
-
Введение
- I. Учение о добродетели
- II. Богословие и аскетика
- III. Личность Сократа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧТЕНИЯМ В ЦЕЛОМ
- а. Традиционность
- б. Профетический аполитизм
- в. Преддверие Новых Афин
-
Дополнение. Обозрение второстепенных источников
- 1. Сократ у Аристотеля
- 2. Сократ у Аристофана
Схемы
«Чтения о начале Акадэмии» продолжают исследование, начатое в цикле лекций «Чтения о Сократе» (СПб., 2023). Это вторая часть трёхчастного труда, посвящённого сократическим (или, скажем осторожнее, не связанным прямо с пифагорейско-элеатским проектом) диалогам Платона. План этого исследования был изложен в «Чтениях о Сократе» (с. 203–205) — и мы, по мере сил, ему следуем. Конечно, правильнее всего было бы издать все три части одной книгой, — надеюсь, так когда-нибудь и случится, — однако, по обстоятельствам времени и условиям работы, мы всё же вынуждены предпочесть текущий формат. Это не отменяет того, что, хотя каждая книга трилогии может читаться сама по себе, гораздо более осмысленно читать их все вместе и в надлежащей последовательности.
Поскольку после публикации первой книги прошло уже некоторое время, отвечу на чаще всего задаваемый вопрос: кто был моим предшественником, на чьи работы я опираюсь?
Если говорить о философской стороне вопроса, то, в первую очередь, им был сам Платон. Если бы выяснилось, что в философском отношении у этих работ есть другие предшественники, я вряд ли бы озаботился их написанием, не говоря уже о публикации. Что же касается историко-культурологических вопросов, то мои источники, несомненно, хорошо известны читателям: это труды В. В. Латышева, Ф. Ф. Зелинского, А. И. Зайцева, С. С. Аверинцева, Ю. В. Андреева, Э. Д. Фролова, — представителей, главным образом, петербургской историко-филологической школы, создавших тот образ древности, который может уточняться новейшими работами только в деталях. Я благодарен сестрам Иверско-Софрониевой Пустыни, которые были моими первыми и благодарными слушательницами.
Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024, 240 с.
ISBN 978-5-00207-495-2
Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии - Оглавление
От автора
ВВЕДЕНИЕ
ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
- О дельфийском оракуле
-
I. Оракулы в системе эллинского прорицания
- 1. Жрецы и прорицатели (священники и пророки) в греческой религии
- 2. Виды мантики и место оракулов среди других видов прорицания
- 3. Виды оракулов и место Дельфийского Оракула среди них
-
II. Дельфийский Оракул
- 1. Дельфийский миф и священное место
-
2. Жрецы, храмовые служители, пифии
- а. Дельфийский клир
- б. Пифии
-
3. Прорицание
- а. Действия пифии
- б. Действия вопрошающего и жрецов
-
4. Политическое значение Дельфийского Оракула
- а. Теократия в сущности полиса
- б. Теократия в полисе
- в. Воздействие на Дельфы эллинских государств
- Заключение к Первому Чтению
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
- Рождение гносеологии
- Введение
-
I. Менон. О рождении гносеологии из аретологии
- [Исследование первое]
- [Исследование второе]
- [Исследование третье]
-
II. Кратил. Имя и иерархия знания
- 1. Композиция диалога
- 2. Игровые мотивы Кратила
- 3. Первая гипотеза: имена суть имена вещей становящихся; правильность имён состоит в договоре
- 4. Вторая гипотеза: имена суть имена вещей пребывающих; правильность имени есть мимэсис
- 5. О наречении имен
- 6. Заключение к Кратилу
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
- Отвержение софистики
- 1. Гиппий Меньший. Комедийное изображение софистики
- 2. Евтидем
-
3. Горгий
- Разговор с Горгием
- Разговор с Полом
- Разговор с Калликлом
- Заключение к диалогу Горгий
- Заключение к Третьему чтению
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- Эллинская состязательность
- 1. Понятие об агональности
-
2. Агональность в эллинской жизни
- а. Состязательность как порыв к высшему
- б. Состязательность как срыв
- в. Состязательность как освобождение
- 3. Понятие об играх и победителях
-
4. Агон в сфере интеллектуально-эстетической
- а. Агон и авторство
- б. Слава поэтов
- в. Агон как отец эстетического и знания об эстетическом
- г. Агон как отец эллинских наук
- д. Рождение личности
- е. Агон в философии, диалог у Платона
- ж. Агональность и философский идиотизм
-
5. Олимпийские игры
- а. Общие сведения. Устав о священном перемирии
- б. Праздничный календарь
- в. Окрест Альтиса: административный и спортивный комплексы Олимпии
- г. Альтис: храмовый комплексд. Олимпийский клир. «Эллинские судьи». Полиция
- е. Атлеты и зрители
- ж. Состязания
- з. Награждение
- Заключение
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
-
Эстетика раннего платонизма
- 1. Ион. О движущей силе поэзии
- 2. Гиппий Больший. Что есть красота?
- 3. Менексен. Афины, которые мы потеряли
- Заключение
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
- Место Акадэмии среди негосударственных обществ Афин
-
I. Политические общества
- 1. Провластные общества. Спартанские и критские сисситии, проспартанские гетерии
-
2. Оппозиционные к власти политические общества
- а. Тайное общество (гетерия) как необходимое условие любой долговременной политики в условиях античной демократии
- б. Афинские гетерии: антидемократичность и антинародность
- в. Устройство афинских гетерий, связанные с историей философии аспекты их обихода
- II. Профессионально-религиозные союзы
-
III. Религиозные общества
- 1. Союзы оргеонов
- 2. Союзы эранистов
- 3. Фиасы
-
IV. Акадэмия как фиас
- 1. Место и до-акадэмические постройки
- 2. Приобретение «садика» и дальнейшее строительство
- 3. Акадэмия как собственность. Финансирование Акадэмии
- 4. Состав Акадэмии и акадэмический образ жизни
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- 1. Социокультурные основания Акадэмии
-
2. Что преподавалось в ранней Акадэмии
- а. Аретология при начале Акадэмии
- б. Гносеологическое учение при начале Акадэмии
- в. Эстетика
Приложение. Законодательство Драконта
Схемы
Настоящая книга представляет собой лекционный курс, освещающий последний — законодательный — период творчества Платона, связанный с отходом философа от пифагорейско-элеатской традиции. В книге разбирается вопрос об отношении Платона Законодателя к Платону как ученику Сократа, а также рассматривается отношение законодательной системы Платона к современным ему эллинским политиям и законодательству Моисея. Последнему вопросу уделено особое внимание.
Сидаш Т. Г. - Чтения о Платоне Законодателе и сравнение законов Платона с законами Моисея
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024. — 328 с.
ISBN 978-5-00207-618-5
Сидаш Тарас - Чтения о Платоне Законодателе и сравнение законов Платона с законами Моисея - Содержание
Введение к курсу
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОИСЕЯ
ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ
- Часть первая. Свод законов Свиток Завета (Исх. 21:1–23:19)
ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ
- Часть вторая. Свод законов Второзаконие (Втор. 12:1–26:19)
ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ
- Часть третья. Свод законов Учение о жертвоприношении (Лев. 1:1–7:37)
- Часть четвёртая. Свод законов Учение о ритуальной чистоте (Лев. 11:2–15:33)
- Часть пятая. Законодательный свод Кодекс Святости (Лев. 17–26)
ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- Часть шестая. Итоговая формула закона
- Часть седьмая. Итоговый свод
- Заключение. О Декалоге
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
- 1. Два способа понимания государства. Сожительства и государства. Социальная и личностная предпосылки существования государства
- 2. Возрасты человека. Эпохи человечества. Лествица воспитания
- 3. Иррациональность зла. Властвующая душа. Мудрость
- 4. Апория воли
- 5. Богословские главы, имеющие отношение к государственному строительству
- 6. Философия права
ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ
- II. Законодательный пласт «Законов». Проект государства
ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ
- Б. Законы, устанавливающие отношение «человек–человек»
- В. Законы, регламентирующие жизнь общества
- Г. Уголовное право
ЧТЕНИЕ ВОСЬМОЕ
- Д. Воспитание гражданина
- 3. Государство как лицо познающее
ЧТЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
-
I. «Законы» и сократическая традиция
- 1. Учение о добродетели и главных добродетелях
- 2. Богословие
- 3. «Законы» и основные вехи сократической аскетики
- 4. «Ответы на вызовы эпохи» Сократа и Платона
-
II. «Законы» и законодательные системы современных Платону полисов
- 1. Базовые представления о государстве
- 2. Стражи законов и спартанская герусия
- 3. Совет в платоновском государстве и афинская булэ
- 4. Судебная власть
- 5. Финансы
- 6. Общественное воспитание
- 7. Астиномы и агораномы
- 8. Военные магистраты
-
III. Законодательные системы Моисея и Платона
- 1. Общий подход к государству
- 2. Законы, регламентирующие отношения «человек–Бог»
- 3. Законы, регламентирующие отношения «человек–человек»
- 4. Законы, регламентирующие отношения «человек–природа»
- 5. Итоговые формулы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Таблица разночтений
Приложение 2. Выборы Совета
- 1. Теорема Эвклида
- 2. Политическая интерпретация этой теоремы Платоном
- 3. Богословский и демографический королларии
Приложение 3. Стражи законов и законодательное собрание в Афина
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