Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии

Настоящая книга представляет собой лекционный курс, освещающий социальный контекст возникновения философии Сократа, содержание его учения; обозреваются основные современные философу свидетельства о нём; детально раскрывается каждый из вопросов сократического философствования. Сидаш Тарас Геннадьевич - Чтения о Сократе

Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов: Амирит, 2023. — 304 с. ISBN 978-5-00207-343-6 Сидаш Т. Г. - Чтения о Сократе – Содержание ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ О начале философствования Афинский литургический год

Предисловие. Календарный год и день 1. Гекатомбион (июль-август) 2. Метагейтнион (август-сентябрь) 3. Боэдромион (сентябрь-октябрь) 4. Пианопсион (октябрь-ноябрь) 5. Маймактэрион (ноябрь-декабрь) 6. Посейдонион (декабрь-январь) 7. Гамэлион (январь-февраль) 8. Анфестерион (февраль-март) 9. Элафэболион (март-апрель) 10. Мунихион (апрель-май) 11. Фаргэлион (май-июнь) 12. Скирофорион (июнь-июль)

Заключение ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ Заключительный обзор афинского года

Значимые для философии аспекты общественной и государственной жизни Афин

Введение 1. Три способа «посчитать» афинянина 2. Государственные институты (они же институты народовластия) 3. Афинский суд

Заключение ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ Храмово-административные комплексы древних Афин А. Акрополь Б. Склоны Акрополя В. Агора

Заключение

Элевсинские таинства

Введение 1. Миф и жречество 2. Малые мистерии 3. Великие мистерии

Заключение ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ I. «День рождения философии» в контексте истории эллинов

Введение 1. Время расцвета 2. Время упадка II. Накануне Сократа: cофистика и учение Анаксагора как ветви пред-сократического философствования 1. Софистика 2. Анаксагор

ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ I. Сократическая философия Ксенофонта

Вступление 1. Жизнь и сократические сочинения Ксенофонта 2. Метод Ксенофонта 3. Полисная философия Ксенофонта II. Учение Сократа (по Ксенофонту)

Введение. Апология Сократа 1. Различные определения (начало) 2. Воспитание и этика 3. Богословие Сократа (Ксенофонта) 4. Различные определения (окончание)

ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ Сократическая философия Платона

Введение 1. Кэригматическое и диалектическое у Платона 2. Источники I. Личность Сократа 1. Сократическое благочестие (начало). Евтифрон 2. Апология 3. Сократическое благочестие (окончание). Критон и Феаг II. Учение Сократа

Введение. Клитофонт, или «Где моя аскетика?» 1. Справедливость, закон. Первая книга Государства, Минос 2. Добродетель. Протагор 3. Дружба. Лисид 4. Что познаёт философия? Отказ от феноменологии. Хармид 5. Что есть философствование? Соперники 6. Сократическое богословие. Алкивиад II, Алкиона

Заключение. Образцовые сократические проповеди — Алкивиад I и Аксиох ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ Личность и учение Сократа

Введение I. Учение о добродетели II. Богословие и аскетика III. Личность Сократа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧТЕНИЯМ В ЦЕЛОМ а. Традиционность

б. Профетический аполитизм

в. Преддверие Новых Афин

Дополнение. Обозрение второстепенных источников 1. Сократ у Аристотеля 2. Сократ у Аристофана

Схемы

«Чтения о начале Акадэмии» продолжают исследование, начатое в цикле лекций «Чтения о Сократе» (СПб., 2023). Это вторая часть трёхчастного труда, посвящённого сократическим (или, скажем осторожнее, не связанным прямо с пифагорейско-элеатским проектом) диалогам Платона. План этого исследования был изложен в «Чтениях о Сократе» (с. 203–205) — и мы, по мере сил, ему следуем. Конечно, правильнее всего было бы издать все три части одной книгой, — надеюсь, так когда-нибудь и случится, — однако, по обстоятельствам времени и условиям работы, мы всё же вынуждены предпочесть текущий формат. Это не отменяет того, что, хотя каждая книга трилогии может читаться сама по себе, гораздо более осмысленно читать их все вместе и в надлежащей последовательности. «Чтения о начале Акадэмии» продолжают исследование, начатое в цикле лекций «Чтения о Сократе» (СПб., 2023). Это вторая часть трёхчастного труда, посвящённого сократическим (или, скажем осторожнее, не связанным прямо с пифагорейско-элеатским проектом) диалогам Платона. План этого исследования был изложен в «Чтениях о Сократе» (с. 203–205) — и мы, по мере сил, ему следуем. Конечно, правильнее всего было бы издать все три части одной книгой, — надеюсь, так когда-нибудь и случится, — однако, по обстоятельствам времени и условиям работы, мы всё же вынуждены предпочесть текущий формат. Это не отменяет того, что, хотя каждая книга трилогии может читаться сама по себе, гораздо более осмысленно читать их все вместе и в надлежащей последовательности.

Поскольку после публикации первой книги прошло уже некоторое время, отвечу на чаще всего задаваемый вопрос: кто был моим предшественником, на чьи работы я опираюсь?

Если говорить о философской стороне вопроса, то, в первую очередь, им был сам Платон. Если бы выяснилось, что в философском отношении у этих работ есть другие предшественники, я вряд ли бы озаботился их написанием, не говоря уже о публикации. Что же касается историко-культурологических вопросов, то мои источники, несомненно, хорошо известны читателям: это труды В. В. Латышева, Ф. Ф. Зелинского, А. И. Зайцева, С. С. Аверинцева, Ю. В. Андреева, Э. Д. Фролова, — представителей, главным образом, петербургской историко-филологической школы, создавших тот образ древности, который может уточняться новейшими работами только в деталях. Я благодарен сестрам Иверско-Софрониевой Пустыни, которые были моими первыми и благодарными слушательницами.

Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024, 240 с.

ISBN 978-5-00207-495-2

Сидаш Тарас - Чтения о начале Акадэмии - Оглавление

От автора

ВВЕДЕНИЕ

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ

О дельфийском оракуле

I. Оракулы в системе эллинского прорицания 1. Жрецы и прорицатели (священники и пророки) в греческой религии 2. Виды мантики и место оракулов среди других видов прорицания 3. Виды оракулов и место Дельфийского Оракула среди них

II. Дельфийский Оракул 1. Дельфийский миф и священное место 2. Жрецы, храмовые служители, пифии а. Дельфийский клир б. Пифии 3. Прорицание а. Действия пифии б. Действия вопрошающего и жрецов 4. Политическое значение Дельфийского Оракула а. Теократия в сущности полиса б. Теократия в полисе в. Воздействие на Дельфы эллинских государств

Заключение к Первому Чтению

ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ

Рождение гносеологии

Введение

I. Менон. О рождении гносеологии из аретологии [Исследование первое] [Исследование второе] [Исследование третье]

II. Кратил. Имя и иерархия знания 1. Композиция диалога 2. Игровые мотивы Кратила 3. Первая гипотеза: имена суть имена вещей становящихся; правильность имён состоит в договоре 4. Вторая гипотеза: имена суть имена вещей пребывающих; правильность имени есть мимэсис 5. О наречении имен 6. Заключение к Кратилу



ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Отвержение софистики

1. Гиппий Меньший. Комедийное изображение софистики

2. Евтидем

3. Горгий Разговор с Горгием Разговор с Полом Разговор с Калликлом Заключение к диалогу Горгий

Заключение к Третьему чтению

ЧТЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Эллинская состязательность

1. Понятие об агональности

2. Агональность в эллинской жизни а. Состязательность как порыв к высшему б. Состязательность как срыв в. Состязательность как освобождение

3. Понятие об играх и победителях

4. Агон в сфере интеллектуально-эстетической а. Агон и авторство б. Слава поэтов в. Агон как отец эстетического и знания об эстетическом г. Агон как отец эллинских наук д. Рождение личности е. Агон в философии, диалог у Платона ж. Агональность и философский идиотизм

5. Олимпийские игры а. Общие сведения. Устав о священном перемирии б. Праздничный календарь в. Окрест Альтиса: административный и спортивный комплексы Олимпии г. Альтис: храмовый комплексд. Олимпийский клир. «Эллинские судьи». Полиция е. Атлеты и зрители ж. Состязания з. Награждение

Заключение

ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ

Эстетика раннего платонизма 1. Ион. О движущей силе поэзии 2. Гиппий Больший. Что есть красота? 3. Менексен. Афины, которые мы потеряли

Заключение

ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ

Место Акадэмии среди негосударственных обществ Афин

I. Политические общества 1. Провластные общества. Спартанские и критские сисситии, проспартанские гетерии 2. Оппозиционные к власти политические общества а. Тайное общество (гетерия) как необходимое условие любой долговременной политики в условиях античной демократии б. Афинские гетерии: антидемократичность и антинародность в. Устройство афинских гетерий, связанные с историей философии аспекты их обихода

II. Профессионально-религиозные союзы

III. Религиозные общества 1. Союзы оргеонов 2. Союзы эранистов 3. Фиасы

IV. Акадэмия как фиас 1. Место и до-акадэмические постройки 2. Приобретение «садика» и дальнейшее строительство 3. Акадэмия как собственность. Финансирование Акадэмии 4. Состав Акадэмии и акадэмический образ жизни



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Социокультурные основания Акадэмии

2. Что преподавалось в ранней Акадэмии а. Аретология при начале Акадэмии б. Гносеологическое учение при начале Акадэмии в. Эстетика



Приложение. Законодательство Драконта

Схемы