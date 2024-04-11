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​Серия HELLENICA

Переиздание 2024 года

Либаний теперь слишком забыт. Его многочисленные сочинения, его богатый сборник писем, сохраненных, случай редкий, в большей части, являются одним из самых живых предметов в античной литературе и дают говорящее изображение общества Восточной империи в IV-м веке. Любопытно наблюдать, как упадок духа и литературы греческой оказался менее быстрым именее глубоким, чем упадок духа и литературы латинской. В то время как последняя совсем угасла, чтобы возродиться вновь лишь с церковными писателями, на Востоке самые живые очаги интеллектуального движения остались возженными и сохранилась литературная традиция, делавшая возможным появление писателей, подобных Юлиану и Либанию.

Либаний - Речи - Том I

Пер. с древнегреческого С. П. Шестакова

СПб., 2024. — 768 с.

ISBN 544690204-1

первое издание 2014 года:

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2014.— 768 с.

ISBN 544690204-1

Либаний - Речи - Том I - Содержание

С. Шестаков. Предисловие

С. Шестаков. Введение

I. Жизнь, или О собственной доле

XXVI. К Икарию

XXVII. Против Икария. 1-ая речь

XXVIII. Против Икария. 2-ая речь

XXIX. Речь в свою защиту, по поводу заступничества своего за Антиоха

XXXIII. Речь против Тизамена к императору Феодосию

XLVI. Против Флоренция

XLVII. О патронатах

XLII. За Фалассия

XXX. К императору Феодосию в защиту храмов

XXXI. Речь к антиохийцам, за риторов

XLVIII. К антиохийскому сенату

LVII. Против Севера

LVI. Речь против Лукиана

LIV. Против Евстафия, о почестях

LII. К императору, предложение закона против лиц, вхожих в покои наместников

XVIII. Надгробная речь Юлиану

LIX. Хвалебное слово царям, в честь Констанция и Константа

Приложение I. Юлиан в письмах Либания

Приложение П. Из переписки Либания

М. Высокий. Послесловие

Либаний - Речи - Том I - Введение

Либаний родился в Антиохии и происходил из богатой и знатной семьи. Он сам сообщает, впрочем, о том ударе, какой нанесен был ее благосостоянию казнью и конфискацией имущества его деда по отцу и брата этого деда, осужденных при Диоклетиане по делу об избиении солдат, работавших над углублением гавани в антиохийском порту Селевкии и произведших беспорядки в самой Антиохии[1].

Эта катастрофа глубоко запечатлелась в памяти Либания, по рассказам его близких. Он считает казну в долгу перед своим домом[2].

Деда своего по матери Либаний восхваляет особенно за заботливость его об образовании сыновей[3]. Из этих дядей оратора Панольбий умер раньше и был, вероятно, значительно старше другого, Фасгания. Последний был весьма привязан к племяннику, оказывал на него большое влияние, впоследствии с любовью следил за его успехами ритора и являлся верным ценителем его произведений. Вообще семья Либания жила в тесной дружбе. Старшие ее члены пользовались великим уважением и привязанностью младших[4].

Либаний родился в 314-ом году.

Как видно из прямого свидетельства автобиографии[5], на одиннадцатом году он лишился отца. Судя по тому, как мало говорит Либаний о своем отце, он не оказал на него большого влияния.

Во всяком случае, слова автобиографии[6] показывают, что скромный декурион[7] не принадлежал к кругу людей, преданных литературным занятиям. Несмотря на конфискацию имуществ отца и дяди, за отцом Либания осталось имение, после проданное матерью Либания с его разрешения, о чем он упоминает в автобиографии[8].

Наш оратор был средним из трех братьев, оставшихся на руках матери после смерти отца. Либаний хорошо характеризует в своей автобиографии братскую любовь свою, особенно по случаю страшного несчастья, какому подвергся младший брат, слепоты[9], и свою горячую любовь к матери[10].

[1] См. orat. I, § 3, vol. I, pg. 3 Forster, orat. II, § 11, pg. 242, orat. XIX, § 45, vol. II, pg. 405, orat. XX, § 18, pg. 429. Судя no orat. XIX, § 45, дядя отца именовался Брасидом. См. G. R. Sievers, Das Leben d. Libanius (Berlin. 1868), S. 5, Anm. 18. Об этом инциденте Sievers о. 1., S. 3 ff. Emile Monnier, Histoire de Libanius, I partie, Examen critique de ses memoires (Paris. 1866), pg. 8 s. L. Petit, Essai sur la vie et la correspondanse du sophiste Libanius, с французским переводом автобиографии (Paris. 1866), pg. 20.

[2] Автобиография, § 125, pg. 143. Перевод, стр. 43 [153].

[3] См. orat. II, § 11. Он отправляется в Апамею и за крупный гонорар склоняет софиста, представлявшего большую силу (упцйуфпы уиЭенпт), переехать в Ан-тиохию для обучения его сыновей.

[4] О Фасгании см. наше примечание, стр.40, 1 [149, 170]. О смерти, в конце 364-го года, тетки (фзиЯт) ер. 1402, ср. о ней orat. XLVII, § 28, vol. Ill, pg. 418, пе-рев., стр. 177 [329, 42]. Sievers, S. 5, Anm. 44. Отношения Либания к Бассиану,

[5] См. особ. ер. 955, Постумиану, по свидетельству этого письма, внуку по матери консула 314-го г. Руфия Волусиана {Petit, pg. 21, Monnier, pg. 6 note, Sievers, S. 207). С этим сходятся и другие свидетельства Либания в письмах и речах, точнейшим образом сведенные в первом приложении книги Сиверса. См. особ. ерр. 639. 866. orat. LIII, § 4, vol. IV, pg. 56,4 sqq. Упоминаемые здесь Олимпии, отправлявшиеся Панольбием, когда Либанию было 14 лет, были те самые, которые не захотел посетить юный адепт образования, по свидетельству автобиографии.

[6] §5.

[7] Monnier, pg. 11. Либаний поминает отца всего в двух еще местах своих речей, orat. XX, § 17, pg. 429,1: «Так и отец мой не принял бы когда-то тело своего отца и не похоронил бы его вместе с отрубленною головою, не заслужившей наказания» и orat. LV, К Анаксентию, где, произнося в начале речи, §§ 2-3, целую проповедь о сыновнем долге, Либаний говорит, что хвалебную речь (ЭрЯдейойн) матери написал, а для отца не мог того же сделать, вследствие ранней его смерти. В сейчас цитированном месте, orat. LIII, § 4, Либаний говорит, что сиротство его по смерти отца поспешил облегчить друг отца Аргирий. Последний был богатым человеком, если, подобно Панольбию, справлял Олимпии.

Мы не знаем даже имени отца Либания, так как у Свиды, s. н. ЛйвЬнйпт, легко признать смешение с именем дяди {Sievers, S. 8, А. 3), а ь Эк ДйпнхуЯпх ер. 248, вопреки Monnier, pg. 11, 3, едва ли имеет действительно смысл указания на имя отца, ср. Sievers, S. 76, А. 36.

[8] Автобиография, § 58.

[9] § 197 и следующие.

[10] § 14, § 57 и следующие, § 117.

Либаний - Речи - Том II

Пер. с древнегреческого С. П. Шестакова

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2024. — 756 с.

ISBN 544690219-Х

первое издание 2014 года

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2014.— 756 с.

ISBN 544690219-Х

Либаний - Речи - Том II - Содержание

LIII. О приглашениях во время праздников

LI. К императору, против тех, кто осаждает правителей

LXII. Против тех, кто издевались над ним за его преподавание

LVIII. К юношам о ковре

LXIIL За Олимпия

II. К тем, кто назвали его [Либания] несносным

III. К юношам о слове

IV. О том, что он не болтает

XXXII. К Никоклу о Фрасидее

XXXIV. В ответ на попреки педагога

XXXV. К тем, которые не держат речей

XL. К Евмолпию

XLV. К императору о заключенных

XLIX. К императору о куриях

XXXVII. К Поликлу

XXXVIII. Против Сильвана

XII. На консульство императора Юлиана

XV. Посольское слово к Юлиану

XIV. К Юлиану за Аристофана

XIII. Приветственная Юлиану

XVI. К антиохийцам о гневе царя

XVII. Монодия на Юлиана