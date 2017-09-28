Процесс изучения Послания апостола Павла к Римлянам можно сравнить с восхождением на самую высокую вершину мира - Эверест. Для того, чтобы достичь вершины, альпинисту необходима хорошая подготовка, долготерпение и крепкое здоровье. Но даже этого недостаточно. Покорение Эвереста в одиночку очень опасно и может закончиться провалом. Только групповая работа увенчается успехом.

Изучение Послания к Римлянам, как и восхождение на Эверест, нужно начинать поэтапно и в союзе с другими. Это Послание – часть Библии, Слова Божьего, и оно было написано апостолом Павлом по вдохновению Духа Святого и под Его руководством, поэтому самому, без помощи Духа Святого и других христиан, чей жизненный опыт можно почерпнуть из разных источников, чтение и изучение Послания к Римлянам не принесёт желанного результата. Я благодарен Богу за всех, кто в беседах, на уроках или лекциях, на разборах и через книги помогли мне прямо или косвенно лучше понять смысл слов апостола Павла в Послании к Римлянам.

Для того чтобы мы, христиане XXI века, могли правильно понять сказанное Павлом двадцать столетий тому, нам необходимо прочитать Послание в его первоначальном виде, и только тогда мы будем способны передать его содержание современным языком. Книга, которую вы держите в руках, написана с целью помочь всем, кто заинтересован в серьёзном изучении Послания к Римлянам и Библии в целом. Она поможет вам приблизиться к оригиналу Послания и ощутить живость речи апостола, так как перевод с древнегреческого был сделан по возможности буквальным с максимальным сохранением форм русского языка. Издание также будет полезно преподавателям и студентам богословских учебных заведений как учебник, помогающий исследовать Послание на оригинальном языке. Надеюсь, что книга станет хорошим пособием при разборе Послания как в группе, так и при самостоятельном изучении Слова Божьего.

Данная работа не является альтернативой уже существующим переводам Послания к Римлянам на русский язык. Это своеобразный аналитический ключ, облегчающий понимание Послания на оригинальном языке. Здесь отражена не столько структура литературного или разговорного русского языка, сколько дана возможность увидеть первоначальное значение самого текста.

Поэтому не исключена возможность, что в работе над текстом читатель может самостоятельно выразить ту или иную мысль Павла на современном нам языке.

Роман Капран - Послание Апостола Павла к Римлянам - Учебное пособие

Луцк., Издательство "Минотавр", 2006г. - 288с.

ISBN 966-8811-05-4

Роман Капран - Послание Апостола Павла к Римлянам - Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Перевод и грамматический разбор текста Послания

Часть II. Экзегетическая часть

Часть III. Краткий грамматический справочник

Роман Капран - Послание Апостола Павла к Римлянам - Учебное пособие - Часть II. Экзегетическая часть

Последовательное изучение Послания апостола Павла к Римлянам состоит из нескольких этапов. Первый из них - ознакомление с оригинальным текстом Послания, на основании которого можно делать экзегетический анализ. Это довольно трудоёмкий процесс, требующий много времени и усилий и он необходим для точного определения переданного нам Слова Божьего. Но знание древнегреческого языка даёт ответы лишь на некоторые вопросы, так как само Послание следует рассматривать не только с точки зрения грамматических правил и форм. Затем, экзегетическое исследование следует производить как в контексте всего Послания, сравнивая используемые богодухновенным автором слова, так и в контексте всего Писания, принимая во внимание параллельные места, изложенные Духом Святым в других книгах Библии. Ибо Тот же Дух, Который руководил написанием, помогает при чтении, понимании и исполнении Божьего Слова.

Хотя данный экзегетический разбор касается лишь некоторых частей рассматриваемого нами Послания, понимание их поможет лучше видеть общий ход мыслей апостола Павла.

Праведность Божья (1:17)

Стих 1:17 считается ключевым в Послании к Римлянам, так как в нём заложены два основных понятия, на которых построены дальнейшие утверждения апостола Павла: «праведность Божья»- (в Синодальном переводе «правда Божья») и цитата из пророка Аввакума: «...праведный же посредством веры будет жить» (Рим. 1:17, букв.).

Оба выражения апостол взял из Ветхого Завета. Первая фраза - «праведность Божья» - довольно часто встречается в разных книгах Библии (Пс. 7:10-12,18; 34:24,28; 50:16; 97:2; 110:3; Ис. 45:21; 46:13; 51:1; 56:1; 59:17; 63:1; Иер. 22:3; 23:5-6; см. также Ис. 45:8; 61:10-11; 62:1). Вторая приводится один раз в Ветхом (Авв. 2:4) и трижды повторяется в Новом Завете (Рим. 1:17; Гал. 3:11; Евр. 10:38).

В словосочетании «праведность Божья» можно усматривать два аспекта. Мартин Лютер в своём известном труде «Лекции по «Посланию к Римлянам» пишет: «Только в Евангелии открывается праведность Божья (то есть кто имеет и обретает праведность перед Богом, и как это происходит), обретаемая только верой в Слово Божье, как написано в последней главе Евангелия от Марка: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (16:16). Ибо праведность Божья является причиной спасения.

Здесь под праведностью Божьей мы не должны понимать ту праведность, посредством которой Он праведен Сам по Себе, но это та праведность, посредством которой Бог делает нас праведными. Это происходит через веру в Евангелие». Поэтому блаженный Августин пишет в главе 11 своей работы «О Духе и букве»: «Она называется праведностью Божьей, потому что, вменяя её, Он делает людей праведными, точно так же, как фраза «от Господа спасение» указывает на то, посредством чего Он спасает». О том же Августин говорит и в 9-й главе этой книги. Праведность Божья названа таковой для того, чтобы её можно было отличить от праведности человеческой, происходящей от дел, как совершенно ясно показал Аристотель в своей «Экике». Собственно говоря, Лютер, а после него Кальвин и другие богословы, определяли правду, или праведность, Божью как акт, то есть посредством чего «Бог делает нас праведными». Для Лютера праведность Божья потому так названа, «чтобы её можно было отличить от праведности человеческой, происходящей от дел...».