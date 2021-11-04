Занимаясь на протяжении ряда лет изучением теории пастырства, сталкиваясь с такими его современными течениями, как, например, пастырская психология, я пришёл к необходимости глубже рассмотреть переданное нам святыми отцами богословие пастырства, их метод пастырского руководства. Цель моя состояла в том, чтобы путём сравнения убедиться, что изучаемая теория пастырства соответствует тому истинному богочеловеческому пастырскому богословию, которое веками жило в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви — теле Христовом. Современное антропоцентричное пастырство, расцветшее, в основном, в среде инославных, несмотря на блестящую оболочку, по существу своему остаётся ущербным, не имеет спасающей силы, поскольку не утверждено на фундаменте таинства Церкви. Ему свойственно антропоцентричное изучение проблем человека с использованием человеческих критериев и методов. Но душа, жаждущая Бога, соединения с Ним, не может удовлетвориться несколькими нравоучительными наставлениями или психоанализом по методу той или иной психологической школы. Ей не достаточно лишь человеческого сочувствия или поддержки психолога.

Часто и сам пастырь, который призван, подобно Моисею, вывести свою паству из рабства диаволу, греху и смерти в свободу чад Божиих и предоставить Господу людей совершенных и освященных, понимает непригодность для этого антропоцентричных форм пастырской практики. Поэтому я обратился к священным канонам, в которых выражен опыт Православной Кафолической Церкви Христовой, утверждённый авторитетом священных соборов и святых отцов. Если каждый в отдельности богоносный отец является устами Церкви по причине его послушания Церкви и отождествления его личной воли со святой волей главы Церкви — Господа Иисуса Христа, то тем более соборно принятые решения выражают неложную волю Церкви и предлагают надёжный путь ко спасению.

Архимандрит Георгий - Капсанис - Пастырское служение по священным канонам

Издательский Дом «Святая Гора» Москва, 2006

Перевод с греческого выполнен Антоном Данилиным

Архимандрит Георгий - Капсанис - Пастырское служение по священным канонам - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Введение

Пастырский характер закона в Священном Писании. Ветхозаветный закон ־־ «детоводитель ко Христу». Совершение и конец закона — Христос

ЧАСТЬ I ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КАНОНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПАСТЫРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава I Церковь, как богочеловеческий организм, есть начало и конец пастырского служения

Глава II Истина и Предание Церкви как предпосылки пастырского служения

Глава III Принятие священных канонов с целью осуществления задач пастырского руководства

Глава IV Следование священным канонам как необходимое условие церковного благочиния и свободы во Христе

Глава V Пределы и предпосылки возможного изменения священных канонов и их адаптации к современным пастырским нуждам

ЧАСТЬ II РЕГУЛИРОВАНИЕ В СВЯЩЕННЫХ КАНОНАХ ВОПРОСОВ ПАСТЫРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава I Священство. Личные качества пастыря по священным канонам

Глава II Соборное устройство Церкви. Соборное решение пастырями вопросов церковной жизни

Глава III Пастырское руководство в деле врачевания греха

Глава IV Ересь и раскол. Пастырская позиция Церкви по отношению к еретикам и раскольникам

Глава V Пути к Царствию: монашество и христианский брак

Заключение