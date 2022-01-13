Сергей Георгиевич Кара-Мурза - Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество

С середины XX века стали появляться признаки быстрой деградации защитных систем против невежества. Это объяснялось нарастанием кризиса как общего фундамента цивилизаций независимо от формации (особенно в капитализме), изменениями картины мира (глобализация, постмодернизм в политике и экономике, культуре и войне и т.д.). В общем, изменяется картина мира, наступает туманный постмодернизм. На нас явление невежества понемногу надвигалось и в наших собственных формах и условиях. Они маскировали угрозы, которые порождали и развивали мировоззренческий кризис советского общества.

Начнем с общего и абстрактного образа явления невежества. С момента своего появления человек разумный совещается с другими людьми в своей семье и в роду. Человек — существо деятельное, он непрерывно действует в природе, строит новый мир, обдумывает новые формы и явления, изобретает инструменты и навыки. Все это он обрабатывает посредством языка, разума и воображения — с группой близких ему людей. В этом процессе в группе появляются оппоненты. Они иногда говорят: ты все это обдумал, а сделал неправильно! Возникает конфликт, и его развитие может пойти по разным векторам. Кого-то, скорее всего, назовут невежда. Так феномен невежество возникает только в обществе и в процессе непрерывного взаимодействия.

Чаще всего вердикт «невежда» получает человек или группа от других людей, которые раньше уже использовали проверенный способ (мысленно или на практике) и имеют какой-то «сертификат» от начальства или особого авторитета. В этих условиях изобретатели обычно ищут структуры своих инноваций тайком. Они воображают и соединяют элементы и эликсиры в пространстве счастья — «неявного знания» и созидания. Изобретатели при этом часто проявляют невежество и допускают много ошибок — это их сырье, и другие мастера копаются в нем и часто преобразуют его в ценный артефакт. Это от нашей темы отклонение, но надо учесть

В этой книге не представлены ни политики, ни манипуляции, ни инновации — эта книга о людях, которые не знают и не понимают образы, картины, их смыслы и возможные последствия. Эти люди ошибаются, тратят силы, ресурсы и надежды. — это состояния невежества. Но всегда бывает несколько людей, которые постепенно понимают образы и смыслы — и помогают другим. Эти процессы действуют непрерывно, везде появляются разные «огоньки», и часто они исчезают.

Книга о невежестве, конечно, не представляет всей картины синтеза — невежества или успешного познания. Нам нужны «огоньки» и их структуры. Мы выбираем из синтеза понятные образы или слова и рассматриваем кусочек из этого «сгустка». Сейчас мы часто смотрим статьи и книги по-другому: раньше люди видели конфликты, распри, проклятия — но сейчас надо понять человека, который пошел в невежество, и почему это происходит. Мы будем еще обдумывать — как мы не увидели, что картина мира у нас изменилась, а инерция довела нас до распада, до катастрофы.

Процессы невежества развиваются в пространстве общества людей. Но эти процессы существуют во времени. Чтобы увидеть и понять эти процессы, надо представить их динамику («вчера было рано, послезавтра поздно»). Часто процесс кажется стабильным, но в реальности к данному процессу присоединяются или отходят от него разные процессы, с разными целями, разными силами и динамикой.

Сергей Георгиевич Кара-Мурза - Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество

М.: Родина, 2021. – 512 с.

ISBN 978-5-00180-291-4

Сергей Георгиевич Кара-Мурза - Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество – Содержание

Введение

Кластеры невежества

Грубые категории типов невежества

«Локальные» структуры

Проблемы нашего близкого прошлого

Наша проблема — особое невежество, замороженное вовремя 1960–1990-х гг.

Защита от невежества

Экология

Сюжеты авторов, которые авторитетно убеждали граждан

Идея разрушения СССР

Короткие фрагменты из текстов профессиональных гуманитарных работников

Дизайн-Запад

Заключение

Примечания

Библиография