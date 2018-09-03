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Карфикова - Святитель Григорий Нисский

Карфикова - Святитель Григорий Нисский
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History
Интерес к личности младшего из великих каппадокийцев Григория Нисского растет как у нас, так и за границей. Однако русскоязычному читателю через гораздо более ши­рокий канал поступает информация о западноевропейской богословской литературе, и лишь тонким ручейком прони­кает информация о центральноевропейский богословских трудах, которые по своей фундаментальности ни в чем не уступают первым. В связи с этим даже через одиннадцать (!) лет после того, как книга известнейшего чешского бого­слова и патролога профессора Ленки Карфиковой Григорий Нисский. Божия и человеческая бесконечность, увидела свет в пражском академическом издательстве «Ойкумена», рас­сказ об этой работе не утратил актуальности.

Всесторонний и содержательный труд, в котором Карфикова анализирует, что для святителя означает бесконеч­ность Бога и как человеческая бесконечность соотносится с беспредельностью Творца, базируется как непосредствен­но на рассмотрении формирования взглядов Григория в хронологической последовательности ряда его сочинений, так и на работах наших современников, таких как У Баль-тазар, Ж. Даниелу, Э. Мюленберг, Дж. Э. Хеннесси и многих других.

Человек здесь последовательно показан как существо времени и как существо, постоянно движущееся к буду­щему. Но значит ли это, что эсхатологические горизонты даются вере как знаки, оставаясь беспредельными для ума?

Книга издана в рамках исследовательского проекта MSM6198959202 Центра по работе с патристическими сред­невековыми и ренессансными текстами Университета Палацкого в Оломоуце.

Ленка Карфикова. Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бес­конечный путь к Нему человека

Перевод с чешского.
К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2012. - 336 с.
ISBN 978-966-378-270-6

Ленка Карфикова. Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бес­конечный путь к Нему человека - Содержание

Предисловие
  • Экспликация темы
  • Понятие бесконечности в толковании предшественников св. Григория
  • Обзор исследований
  • Жизнь и труды Григория
  • Издания трудов Григория
  • «О девстве»
  • «О блаженствах»
  • «О надписании Псалмов»
  • Толкование Екклесиаста
  • «Об устроении человека»
  • Толкование на Шестоднев
  • «О душе и воскресении»
  • «Опровержение Евномия»
  • «О жизни Моисея»
  • Беседы на Песнь песней
  • Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека
Библиография

Ленка Карфикова - Святитель Григорий Нисский - Бесконечность Бога и бес­конечный путь к Нему человека - Предисловие

Совершенство во всем другом, что измеряется чувством, ограничивается какими-либо известными преде­лами ... О добродетели же узнаем мы от апостола, что у нее один предел совершенства - не иметь самого пре­дела. Даже сам сильный и высокий разумом божественный апостол в течении своем поприщем добродетели никогда не останавливался, простирался в предняя (Флп. 3:13), по­тому что небезопасна ему была остановка в этом течении. Почему же? Потому что всякое добро по природе своей не имеет предела, ограничивается же приближением к проти­воположному, например, жизнь - к смерти, свет - к тьме.
И вообще всякое добро оканчивается всем тем, что пред­ставляем себе противоположным добру. Как конец жизни есть начало смерти, так и остановка в течении поприщем добродетели делается началом течения по пути порока. По­этому не лжет наше слово, утверждая, что в добродетели до­стижение совершенства невозможно.
Этими словами Григорий начинает одно из своих из­вестнейших произведений, посвященных основам христи­анской духовности, О жизни Моисея. В нем вкратце пред­ставлена вся сумма воззрений Григория и ее библейские и философские предпосылки.
Григорий представляет человеческую жизнь как посто­янный бег, постоянное путешествие, постоянное движе­ние. Опирается он при этом на свою излюбленную цитату из посланий Павла (Флп. 3:12-13)2, где апостол говорит о непрестанном стремлении вперед и забвении прошлого и всего достигнутого, а также о философском понимании Бога как блага, в котором нет противоположности и кото­рое потому ничем не ограничено, а потому и недоступно пониманию. Пусть даже имеющее ясную цель, следование за этим благом не имеет конца, как бесконечно и само бла­го. Потому для Григория человеческое совершенство за­ключается именно в том, чтобы постоянно обретаться в пути, никогда между тем не достигая цели; и тогда само «обретение» - в том, чтобы постоянно обретаться в по­иске.
Views 854
Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2018
Author stratilates
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо 
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!

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