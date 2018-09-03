Интерес к личности младшего из великих каппадокийцев Григория Нисского растет как у нас, так и за границей. Однако русскоязычному читателю через гораздо более широкий канал поступает информация о западноевропейской богословской литературе, и лишь тонким ручейком проникает информация о центральноевропейский богословских трудах, которые по своей фундаментальности ни в чем не уступают первым. В связи с этим даже через одиннадцать (!) лет после того, как книга известнейшего чешского богослова и патролога профессора Ленки Карфиковой Григорий Нисский. Божия и человеческая бесконечность, увидела свет в пражском академическом издательстве «Ойкумена», рассказ об этой работе не утратил актуальности.
Всесторонний и содержательный труд, в котором Карфикова анализирует, что для святителя означает бесконечность Бога и как человеческая бесконечность соотносится с беспредельностью Творца, базируется как непосредственно на рассмотрении формирования взглядов Григория в хронологической последовательности ряда его сочинений, так и на работах наших современников, таких как У Баль-тазар, Ж. Даниелу, Э. Мюленберг, Дж. Э. Хеннесси и многих других.
Человек здесь последовательно показан как существо времени и как существо, постоянно движущееся к будущему. Но значит ли это, что эсхатологические горизонты даются вере как знаки, оставаясь беспредельными для ума?
Книга издана в рамках исследовательского проекта MSM6198959202 Центра по работе с патристическими средневековыми и ренессансными текстами Университета Палацкого в Оломоуце.
Ленка Карфикова. Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека
Перевод с чешского.
К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2012. - 336 с.
ISBN 978-966-378-270-6
Ленка Карфикова. Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека - Содержание
Совершенство во всем другом, что измеряется чувством, ограничивается какими-либо известными пределами ... О добродетели же узнаем мы от апостола, что у нее один предел совершенства - не иметь самого предела. Даже сам сильный и высокий разумом божественный апостол в течении своем поприщем добродетели никогда не останавливался, простирался в предняя (Флп. 3:13), потому что небезопасна ему была остановка в этом течении. Почему же? Потому что всякое добро по природе своей не имеет предела, ограничивается же приближением к противоположному, например, жизнь - к смерти, свет - к тьме.
И вообще всякое добро оканчивается всем тем, что представляем себе противоположным добру. Как конец жизни есть начало смерти, так и остановка в течении поприщем добродетели делается началом течения по пути порока. Поэтому не лжет наше слово, утверждая, что в добродетели достижение совершенства невозможно.
Этими словами Григорий начинает одно из своих известнейших произведений, посвященных основам христианской духовности, О жизни Моисея. В нем вкратце представлена вся сумма воззрений Григория и ее библейские и философские предпосылки.
Григорий представляет человеческую жизнь как постоянный бег, постоянное путешествие, постоянное движение. Опирается он при этом на свою излюбленную цитату из посланий Павла (Флп. 3:12-13)2, где апостол говорит о непрестанном стремлении вперед и забвении прошлого и всего достигнутого, а также о философском понимании Бога как блага, в котором нет противоположности и которое потому ничем не ограничено, а потому и недоступно пониманию. Пусть даже имеющее ясную цель, следование за этим благом не имеет конца, как бесконечно и само благо. Потому для Григория человеческое совершенство заключается именно в том, чтобы постоянно обретаться в пути, никогда между тем не достигая цели; и тогда само «обретение» - в том, чтобы постоянно обретаться в поиске.
спасибо