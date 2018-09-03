Интерес к личности младшего из великих каппадокийцев Григория Нисского растет как у нас, так и за границей. Однако русскоязычному читателю через гораздо более ши­рокий канал поступает информация о западноевропейской богословской литературе, и лишь тонким ручейком прони­кает информация о центральноевропейский богословских трудах, которые по своей фундаментальности ни в чем не уступают первым. В связи с этим даже через одиннадцать (!) лет после того, как книга известнейшего чешского бого­слова и патролога профессора Ленки Карфиковой Григорий Нисский. Божия и человеческая бесконечность, увидела свет в пражском академическом издательстве «Ойкумена», рас­сказ об этой работе не утратил актуальности.

Всесторонний и содержательный труд, в котором Карфикова анализирует, что для святителя означает бесконеч­ность Бога и как человеческая бесконечность соотносится с беспредельностью Творца, базируется как непосредствен­но на рассмотрении формирования взглядов Григория в хронологической последовательности ряда его сочинений, так и на работах наших современников, таких как У Баль-тазар, Ж. Даниелу, Э. Мюленберг, Дж. Э. Хеннесси и многих других.

Человек здесь последовательно показан как существо времени и как существо, постоянно движущееся к буду­щему. Но значит ли это, что эсхатологические горизонты даются вере как знаки, оставаясь беспредельными для ума?

Книга издана в рамках исследовательского проекта MSM6198959202 Центра по работе с патристическими сред­невековыми и ренессансными текстами Университета Палацкого в Оломоуце.