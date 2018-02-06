Современное богословие

У каждого человека свой взгляд на мир, зависящий от обстоятельств, в которых этот человек живет. То же самое относится и к пониманию христианской веры. Конечно, многие считают, что они верят только в то, что написано в Библии. Но взгляд баптиста на библейские тексты существенно отличается от взгляда сторонника свидетелей Иеговы, иначе бы их вероучения совпадали. Оба ссылаются на Библию и только на нее. Всякий раз мы рассматриваем Библию с определенной точки зрения или с некоторым предпониманием ее. Лютеране в этом смысле не составляют исключения. При этом идеи реформатора Мартина Лютера (1483-1546) в определенной степени можно считать примером особого понимания Библии.

Важное открытие Мартина Лютера состояло в том, что Библию нельзя читать одинаково с первой и до последней страницы, придавая равнозначный вес всему, что в ней написано. Так, например, определения жертвы в книге Левит (Лев 1-8) интересны для чтения, но для нас, христиан, они не имеют большого значения. Ведь, как говорил Лютер, «они предназначались только иудеям». Поэтому он отделял в Библии главное от второстепенного. Некоторые вещи можно назвать центральными и важными, а другие действительно побочны и для нашей христианской веры не играют определяющей роли. Главное — это Иисус Христос, ибо в нем нам открылся Бог. Об Иисусе Христе мы узнаем только из Библии — Священного Писания. Оно дает нам осознание того, что мы можем прийти к Богу не потому, что достойны этого, а лишь по Божьей милости, не заслуженной нами, поэтому только в уповании на Бога, т.е. в вере мы можем иметь надежду на жизнь и за пределами этой жизни.

Ганс Шварц - Христианская вера и традиция Лютера Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). М.: Издательство ББИ, 2017. — х + 290 с. Перевод: Татьяна Петренко Редактор: Елена Смирнова ISBN 978-5-89647-340-4 Ганс Шварц - Христианская вера и традиция Лютера Содержание Предисловие

Введение

Бог есть Бог

Бог нас не вознаграждает

Бог творит из ничего

Бог показал нам свое сердце

Иисус Христос как лестница к Богу ЧАСТЬ I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕРЫ 1.Богословие

2.Откровение

3.Писание ЧАСТЬ II. БОГ-ТВОРЕЦ 4.Бог

5.Творение

6.Человечество

7.Грех ЧАСТЬ III.ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ 8.Иисус Назарянин Иисус как иудей

Иисус как эсхатологическая фигура 9.Иисус Христос Воскресение Христа — поворотный момент

Новое в воскресении Христа

Экзистенциальное качество воскресения Христа ..

Этапы христологического осознания

Решающее деяние Бога в Иисусе Христе

Равенство Христа Богу

Истинный человек и истинный Бог

Наш Спаситель

Две природы Христа

Человеческий лик Бога

Путь к новому измерению

Космический Христос ЧАСТЬ IV. СВЯТОЙ ДУХ КАК ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА БОГА 10.Святой Дух 11.Церковь 12.Средства благодати 13.Христианская надежда Воскресение

Воскресение Иисуса Христа

Воскресение Христа

и наше собственное воскресение

Воскресение плоти

Переходное состояние?

Конец истории

Другая сторона Божьей законности

Конец света

Новый Божий мир

Ганс Шварц - Христианская вера и традиция Лютера - Главные открытия Лютера

Некоторое время назад один молодой человек из Южной Кореи, закончивший у меня докторантуру, зашел ко мне в университет попрощаться. Во время нашего разговора он спросил: «Можно ли молиться о том, чтобы стать богатым?» Заметив удивление на моем лице, он пояснил, что в Корее так делают многие христиане. «Нет, — ответил я ему, — это была бы эгоистичная молитва, и, кроме того, станете вы богатым или нет, не так уж важно. Посмотрите на истинно великих людей, таких как Моисей, Будда, Эйнштейн или Платон, никто из них не был богатым». Он рассказал мне, что многие люди в Корее рассматривают Бога с точки зрения шаманизма. Они думают, что, ведя себя определенным образом, можно так манипулировать Богом, что удастся достичь заданной цели.

То, что стоит за этим представлением, связано не только с шаманизмом. Это греховное человеческое отношение, которое описал Августин (354-430), говоря, что человек, будучи грешником, зациклен на самом себе (homo incurvatus in sese ipcum). Мы думаем только о себе, о своем благополучии, о том, как достичь преимущества над другими и сделать так, чтобы все живое и неживое этому служило. То же самое проявляется и в наших отношениях с Богом. Если Бог имеет смысл, Он должен служить нашим собственным целям. Если Он не действует в соответствии с нашим желанием, мы спрашиваем: «Как Бог может поступать подобным образом?» Но Бог, который ведет себя так, как нам того хочется, и находится в нашем распоряжении, легко может превратиться в продукт нашей фантазии и наших желаний. Поэтому религиозный критик XIX столетия Людвиг Фейербах (1804-1872) считал, что Бог — это проекция человеческой фантазии. В противоположность этому мнению, Лютер еще 300 лет назад открыл, что Бог не есть продукт человеческих желаний, а Бог есть Бог. Это первая часть главного реформаторского открытия Лютера.

Бог есть Бог

Британский методистский богослов Филип С.Уотсон в 1947 году написал книгу о Лютере Let God be God (Позвольте Богу быть Богом). Это название выражает важнейшее открытие Лютера. Если Бог — это действительно Бог, а не продукт человеческой фантазии, то его невозможно приручить. Уже во времена Лютера существовала проблема, актуальная и по сей день, суть которой состоит в том, что люди пытаются использовать Бога в собственных целях. Вопрос Лютера и многих искренних христиан сегодня: «Как обрести милость у Бога?», — ярко иллюстрирует эту позицию. Во времена Лютера средняя продолжительность жизни была очень небольшой. Когда он умер, не дожив и до 63 лет, его считали уже старым человеком. Безусловно, он и сам ощущал себя таковым. Жизнь на земле была полна забот и страданий. Люди были беспомощны перед такими болезнями, как чума, камни в почках или повышенное артериальное давление и т.д. Удобствами человек еще не располагал. Совершая свое путешествие из Вюртемберга в Рим, Лютер шел пешком несколько недель.

Поскольку ожидать многого от жизни на земле не приходилось, людям хотелось быть уверенными в том, что существует милосердный Бог, который дарует им приятное существование хотя бы после смерти. Поэтому делалось все возможное, чтобы оказать давление на Бога. Люди предпринимали паломничества, делали крупные пожертвования в пользу церкви, приобретали реликвии известных святых или, как Лютер, уходили в монастырь. То, что Лютер присоединился к августинцам-еремитам, не было случайностью. Этот орден славился своей строгостью, и Лютер думал, что если он будет вести суровый монашеский образ жизни, его шансы умилостивить Бога возрастут. Поэтому он очень серьезно относился к уставу монастыря. Если он пропускал одно из обязательных богослужений, например, ранним утром, до обеда или днем, то с особым усердием совершал его позднее и много молился. Однажды он признался: «Если бы монах мог попасть на небо за свои монашеские подвиги, то этим монахом был бы я»1. Как нам известно, Лютер не нашел никакого духовного утешения в своих благочестивых поступках. Наоборот, они лишь обостряли его совесть, и он все глубже ощущал, что в глазах Божьих представляет собой безнадежный случай. Он никогда не сможет стать угодным Богу, ведь он всего лишь человек, а Бог — это действительно Бог.

Новый Божий мир

Говоря о новом Божьем мире, мы не должны впадать, с одной стороны, в банальности, с другой, в мечтания. Иисус и авторы Нового Завета подчеркивали, что это окончательное будущее мы в определенной степени предвосхищаем в текущей жизни. Перспектива нового мира приоткрылась уже в и вместе с Иисусом Христом. Избавляя, например, больных от страданий, Иисус указывал тем самым на новый Божий мир, в котором разрушительные силы более не властны. Другими словами, силам тьмы и всему, что к ним относится, в новом Божьем творении места нет. Таким образом, мы оказываемся с одной стороны, перед небесами как новым Божьим творением, а с другой — перед адом как пространственным отделением от Бога. Нередко небо и ад трактуются в географическом и космологическом смысле. Сам Лютер, как мы отмечали, высмеивал фанатиков, понимавших Божьи небеса локально, как конкретное место. Ведь это значило бы, делал вывод Лютер, что Христос ни на миг не мог бы оставаться в покое, поскольку видимое небо все время в движении. Следовательно, полагал он, Христос не сидит наверху, как аист в гнезде, равно и ад не пребывает где-то внизу. Когда автор Откровения пишет: «И увидел я новое небо и новую землю» и что Бог будет обитать с «человеками» и «они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр 21:1-4), —мы сталкиваемся с таким состоянием мира, которое полностью противоположно нашему. Но в любом случае это не мечта, потому что Иисус Христос своей смертью и воскресением показал нам, что такое состояние действительно достижимо. В Иисусе Христе и в его обещании, которое составляет часть события Христа, надежда на окончательное исполнение его обещания реалистична. Она показывает, что присущая нам постоянная жажда самотрансценденции, обожения, уничтожения смерти и совершенства — это не утопическая мечта, а то, что будет исполнено в вечной жизни. А что же ад? Только в мире фантазий ад представляется местом обитания дьявола, где несчастные люди беспрерывно страдают. Однако библейское понимание всё ставит в конце в подчинение Божьей власти. В том числе и ад, который есть пространственное отделение от Бога тех, кто его не принимает. Для них и Бог, и судьба тех, кто с Богом, неосуществимая тоска, потому что они сами исключили себя из единства с Богом и отвергли предложенное им спасение. Христиане не верят в ад. Лютер пишет: «Но как быть с адом перед Судным днем — об этом я ничего не знаю. Ибо не верю, что есть особое место, где пребывают проклятые души, как его живописуют маляры и проповедуют чревоугодники»15. В христианском символе веры нет ни слова об аде, но есть слова «верую в воскресение мертвых и жизнь будущего века». Поэтому ад для нас — это предупреждение, чтобы мы стремились к вечной жизни. Если мы точно знаем, что наше будущее, явленное нам в Иисусе Христе Божьей милостью, гарантировано, тогда мы можем спокойно делать что-то уже в нашем мире. Мы не должны быть спасителями в миниатюре, как если бы судьба мира и каждой отдельной личности зависела от нас, но мы можем доверять Богу, открывшемуся нам в Иисусе Христе ради спасения мира. Следовательно, мы можем с уверенностью идти навстречу будущему. У каждого человека свой взгляд на мир, зависящий от обстоятельств, в которых этот человек живет. То же самое относится и к пониманию христианской веры. Конечно, многие считают, что они верят только в то, что написано в Библии. Но взгляд баптиста на библейские тексты существенно отличается от взгляда сторонника свидетелей Иеговы, иначе бы их вероучения совпадали. Оба ссылаются на Библию и только на нее. Всякий раз мы рассматриваем Библию с определенной точки зрения или с некоторым предпониманием ее. Лютеране в этом смысле не составляют исключения. При этом идеи реформатора Мартина Лютера (1483-1546) в определенной степени можно считать примером особого понимания Библии. Важное открытие Мартина Лютера состояло в том, что Библию нельзя читать одинаково с первой и до последней страницы, придавая равнозначный вес всему, что в ней написано. Так, например, определения жертвы в книге Левит (Лев 1-8) интересны для чтения, но для нас, христиан, они не имеют большого значения. Ведь, как говорил Лютер, «они предназначались только иудеям». Поэтому он отделял в Библии главное от второстепенного. Некоторые вещи можно назвать центральными и важными, а другие действительно побочны и для нашей христианской веры не играют определяющей роли. Главное — это Иисус Христос, ибо в нем нам открылся Бог. Об Иисусе Христе мы узнаем только из Библии — Священного Писания. Оно дает нам осознание того, что мы можем прийти к Богу не потому, что достойны этого, а лишь по Божьей милости, не заслуженной нами, поэтому только в уповании на Бога, т.е. в вере мы можем иметь надежду на жизнь и за пределами этой жизни.

24/02/2017