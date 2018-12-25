«Очерки по истории Русской Церкви» А. В. Карташева — авторитетный научный труд, вобравший в себя всю глубину знаний о Русской Церкви, накопленных отечественной и зарубежной историографией. Жизнь Церкви неразрывно связана с историей государства, поэтому эта книга даст читателям возможность по-новому взглянуть на прошлое, настоящее и будущее России. Первый том издания охватывает период от появления христианства в восточно-славянских землях (IX век) до Брестской церковной унии 1596 года. Второй том издания охватывает период от учреждения патриаршества на Руси (1589 год) до времени царствования Павла I (конец XVIII века). Антон Владимирович Карташев - Очерки по истории Русской Церкви - в 2-х томах

Минск, Белорусский Экзархат, 2007

ООО "Харвест"

I том ISBN 978-985-511-021-8

II том ISBN 978-985-511-022-5

Антон Владимирович Карташев - Очерки по истории Русской Церкви - Содержание

ВВЕДЕНИЕ И КИЕВСКИЙ ПЕРИОД ГІредисловие Введение О литературе предмета Систематические построения Истории Русской Церкви Эпоха догосударственная. Был ли апостол Андрей Первозванный на Руси? Начатки христианства на территории будущей России І. Начало исторической жизни русского народа II. Древнейшие свидетельства о знакомстве руссов с христианством Первое крещение киевских руссов Олег (882-912 г.) Игорь (912-942 г.) Княгиня Ольга (945-969 гг.) Святослав (945-972 г.) Князь Владимир. Его обращение и крещение Внерусские, греческие и арабские свидетельства Осмьсление Повести Крещение Киевлян Преображение самого Князя Владимира Западный миф о Крещении Руси Сношения Римских Пап с Кн. Владимиром Кто был первым Митрополитом Русским? Деление на периоды

ПЕРИОД КИЕВСКИЙ ИЛИ ДО-МОНГОЛЬСКИЙ Распространение христианства Церковное управление в Киевский период Епархии и епископы Органы епархиального управления Церковные законы Средства содержания высшей иерархии Приходское духовенство Взаимоотношения властей церковной и государственной Монашество в до-монгольское время Христианизация Русского народа A. Вера B. Нравственность (личная и общественная) Воспитание власти государственной Насаждение просвещения Разобщение с Западом Библиография Киевского периода

МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД A. От нашествия монголов до отпадення Юго-Западной Митрополии (1460 г.) Судьбы Русской митрополии (Развитие ее отношений к греческой церкви, с одной стороны, и к русской государственной власти - с другой) (в. в. ХIII — XVI) М. Кирилл (1249-1281 гг.) Максим (1287-1305 гг.) Петр (1308-1326 гг.) Феогност (1328-1353 гг.) Алексий (1353-1378 гг.) Борьба за единство Русской Митрополии Михаил Пимен Митрополит Киприан (1390-1406 гг.) Митрополит Фотий (1408-1431 гг.) Епископ Герасим (1433-1435 гг.) Исидор (1436-1441 гг.) Церковное самоуправление Москвы по изгнании м. Исидора Митрополит Иона (1448-1461 гг.) Окончательное разделение Русской митрополии (1458 г.) Арх. Феодосий (1461--1464 гг.) B. От разделения митрополии до установления патриаршества (1469-1596 гг.) Митрополит Феодосий (1461--1464 гг.) Филипп (1-й) (1464-1473 гг.) Геронтий (1473-1489 гг.) Зосима (1490-1494 гг.) Симон (1495-1511 гг.) Живейший вопрос для Московского Богословия Преподобный Нил Сорский (1433-1508 гг.) Историософский вывод Варлаам (1511-1521 гг.) Даниил (1521-1539 гг.) Иоасаф (1539-1542 гг.) Макарий (1542-1568 гг.) Стоглавый Собор Афанасий (1564-1566 гг.) Герман Св. Филипп (1566-1568 гг.) Кирилл IV (1568-1572 гг.) Антоний (1572-1581 гг.) Дионисий (1581-1587 гг.) Иов Богословские Споры Стяжательство и нестяжательство Публицистика князя-инока Вассиана Максим Грек Ереси Предтечи стригольников Стригольники Ересь Жидовствующих Ересь Башкина и 'Косого Дело игумена Артемия Дело дьяка Висковатого Библиография Московского периода

ЮГО-ЗАЛАДНАЯ МИТРОПОЛИЯ. От разделения русской церкви (1458 г.) до Брестской Унии (1596 г.) Список западно-русских православных митрополитов, правивших с 1458 по 1596 гг Великие Князья Литовские, ставшие с 1386 года вместе с Королями Польскими 1569 г. Объединенная Польша Общее положение Русской Церкви в Литовско-Польском государстве Состояние церковных дел при отдельных митрополитах Митрополит Григорий Болгарин (1458-1473 гг.) Митрополит Мисаил (1475-1480 гг.) Митрополит Симеон (1480-1488 гг.) Митрополит Иона Глезна (1488-1494 гг.) Митрополит Макарий (Черт) (1494-1497 гг.) Митрополит Иосиф I Болгаринович (1497-1501 гг.) Митрополит Иона II (1503-1507 гг.) Митрополит Иосиф II Солтан (1507-1522 гг.) Внутренние церковные взаимоотношения Положение в бывшей Галицкой митрополии Митрополит Иосиф III (1522-1534 гг.) Митрополит Макарий II (1534-1555 гг.) Вопрос о Галицкой митрополии Общая характеристика лоложения православной церкви за первую половину XVI века: правление Сигизмунда I (1506-1548 гг.) Протестантизм в Польше и Литве Сигизмунд II Август, вел. князь Литовский с 1544 г. и король польский с 1548-1572 г. Еретики Положительная сторона либерализма Сигизмунда Августа для православия Митрополит Сильвестр Белькевич (1556-1667 гг.) Митрополит Иона III Протасевич (1568-1576 гг.) Литовская государственная уния (1569). Римо-католическая реакция. Иезуиты в Польше Илья Иоакимович Куча (1576-1579 гг.) Онисифор Девоча (1579-1589 гг.) Русское православное просвещение Острожская Библия 1580-81 гг Острожская школа Братства Виленское Св. Троицкое Братство Братские школы Литературная борьба русских Эпизод борьбы против Григорианского календаря (1583-1586 гг.) Сигизмунд III (1587-1632 гг.) Зачатки унии Уния Приезд натриарха Иеремии П Митрополит Михаил Рогоза (1589-1596 гг.) Открытая борьба за унию и против нее Политический союз православных с протестантами Действие в Риме Брест-Литовская Уния 1596 г. Собор Начало борьбы с унией Открытие собора После Брестского собора Библиография для истории Юго-Западной Русской митрополии

Оглавление

ПАТРИАРШИЙ ПЕРИОД (1586-1700 г.) Введение Учреждение патриаршества Иов - патриарх (1589-1606 г.г.) Политическая роль патриарха Иова Религиозная политика Самозванца Патриарх Игнатий (1605-1606 г.) Царь Василий Иванович Шуйский Патриарх Ермоген (1606-1612 гг.) Государственно-церковное служение Святителя Ермогена Влияние подвига патриарха Ермогена 7 лет между-патриаршества Государственная роль церкви Лишения и страдания церкви от смуты Внутренняя жизнь церкви. Попытки исправления богослужебных книг Патриарх Филарет (1619-1634 гг.) Церковные злобы дня при патр. Филарете Церковно-книжное дело при патр. Филарете Начало школы К характеристике патр. Филарета Патр. Иоасаф I (1634-1640 гг.) Пятриарх Иосиф (1642-1652 гг.) Книжное дело при патр. Иосифе Школьный вопрос Идеологическое оживление Внутренний конфликт в идеологии Москва — III Рим Влияние новой идеи на книжные и обрядовые ислравления Смерть патриарха Иосифа (15.III.1652 г.) Патриарх Никон ( 1652-1658 гг.) Исправление книг и обрядов Порочность метода ислравления книг Возникновение раскола Недовольство самих православных Суждение Собора Русских Архиереев 1666 г. о книжных и обрядовых исправлениях Суд над старообрядцами нового собора 1666-1667 гг. Тяжба Никона с царем Идеология патриарха Никона Суд над латриархом Никоном (1660 г.) Приезд латриархов (1666 г.) Суд Суждение Собора 1667 г. об отношении Церкви и государства Конец Никона Начало особой истории старообрядческого раскола Соловецкий бунт Патриарх Иоасаф II (1667-1672 гг.) Патриарх Питирим (1672-1673 гг.) Патриарх Иоаким (1674-1690 гг.) Собор 1682 года Стрелецкий бунт Попытки создания школы Школьно-богословские разномыслия Попытки создания Высшей Богословской Школы в Москве Патриарх Адриан (1690-1700 гг.)

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ПОЛЬШЕ ОТ БРЕСТСКОЙ УНИИ 1596 ГОДА ДО СОЕДИНЕНИЯ ЕЕ С МОСКОВСКИЙ ЛАТРИАРХАТОМ В 1687 ГОДУ Осуществление Брестской Унии и самозащита православия Властные и насильственные приемы введения унии Базилиане Самосохранение православной стороны. Роль братств. Борьба с унией Легализация православной Церкви по смерти Сигизмунда III (1633 г.) Митрополит Петр Могила (1632-1647 гг.) Учебно-богословское творчество Киевской Могилинской школы Плоды православной школы и литературы Воссоединение Киевской Руси с Русью Московской и присоединение Киевской митрополии к Московской Библиография (к периоду патриаршества)

ПЕРИОД СИНОДАЛЬНЫЙ Введение Основной характер и оценка синодальнаго периода Церковь при Петре Великом Личная религиозность Петра I Зарождение реформы протестантского образца Начало господства малороссийского епископата Секретное начало церковной реформы Манифест и Присяга Реформа самой Реформы Домашняя реформа Петра и критерий вселенскости Признание Синода православными патриархами Отражение реформы в государственной правосознании ВЫСШЕЕ ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ К ГОСУДАРСТВУ Св. Синод после Петра Великого Время Екатерины I (1725-1727 гг.) Время Петра II (1727-1730 гг.) Царствование Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) Организация аппарата высшей церковной власти в царствование Анны Иоанновны Бироновщина в церкви Архиерейские процессы Дело архиеп. Феофилакта (Лопатинского) Воцарение Иоанна VI Антоновича (1740-1741 гг.) Царствование Елизаветы Петровны (25.ХІ.1741—1760 гг.) Император Петр III Федорович (1761-1762 гг.) Воцарение Екатерины II (1762-1796 гг.) Секуляризация церковных земель Личность Екатерины II Процедура секуляризации Дело Арсения Мациевича Суд Синода Арсений в ссылке Павел (Канючкевич) митрополит Тобольский и Сибирский После секуляризации Иерархи Екатерининского времени Приходское духовенство От времени реформ Петра Великого Наследственность мест служения духовенства Штатные рамки и раэборы Приходское духовенство при Екатерине II Испытания Пугачевщины Духовная школа Царствование Павла I (1796-1801 гг.) Библиография для XVIII в.

Оглавление

Антон Владимирович Карташев - Очерки по истории Русской Церкви - Введение

Предлагаемые Очерки по Истории Русской Церкви есть именно Очерки, а не полный свод материалов, не полная система Истории Русской Церкви, не справочная книга. Это обзор главных сторон в историческом развитии русской церкви, для составления читателем оценочного суждения о выполняемой русской церковью ее миссионерской роли в истории России, в истории всего Православия и, в конечном счете, во всемирной истории. Очерки эти, задуманные еще в России полстолетия тому назад, не ставили и не ставят своей задачей снабдить читателей элементарными сведениями по истории русской церкви, предполагая их известными из полных справочников, напр., из Истории Русской Церкви архиеп. Филарета или высококачественного Учебника проф. П.В. Знаменского. Очерки стремятся, путем вовлечения читателя в проблематику характерных моментов и явлений в исторической жизни русской церкви, способствовать живому чувствованию ее переживаний, ее судеб, любовному пониманию ее слабостей, изнеможений, преткновений, но и ее долготерпеливого, христианизующего подвига и ее медленных, тихих, смиренновеличественных, святых и славных достижений.

Автор этих исторических уроков не считал бы себя в праве загромождать ни книжного рынка, ни полок библиотек настоящим трудом, если бы не антихристианская революция, ужасающе понизившая научнобогословский уровень русской церкви. Уже до революции в культивировании нашей дисциплины произошла необычная, почти тридцатилетняя остановка. После IV тома Руководства проф. Доброклонского (1893 г.) только новые переиздания Учебника проф. Знаменского еще напоминали о том, что попечение об обновлении систематического изложения Истории Русской Церкви не забыто теми, кому о том ведать надлежит. Революция принесла новое многолетие паралича. Таким образом, на месте этого опустошения становится не лишним и практически полезным любой, даже не претендующий на новую научную разработку, повторительный и обобщительный труд по Истории Русской Церкви. Только протянуть в этом смысле руку связи через провал революции от старого российского поколения досточтимых великанов нашей специальности к грядущему новому великану кабинетного труда в нашем освобожденном отечестве и освобожденной церкви — такова скромная задача настоящих Очерков.

Классический, хотя и дискуссионный труд по истории Русской Православной Церкви принадлежит перу известного ученого XX века, русского эмигранта Антона Владимировича Карташева, который в свое время побывал и обер-прокурором Святейшего Синода, и первым министром вероисповеданий Временного правительства. Классический, хотя и дискуссионный труд по истории Русской Православной Церкви принадлежит перу известного ученого XX века, русского эмигранта Антона Владимировича Карташева, который в свое время побывал и обер-прокурором Святейшего Синода, и первым министром вероисповеданий Временного правительства. Первая публикация была сделана издательством YMCA-Press в Париже, затем книга неоднократно переиздавалась в России. Порой оценки автора кажутся чрезмерно резкими и субъективными, однако это нисколько не умаляет значения его исследования. Антон Владимирович Карташев - Очерки по истории Русской Церкви В двух томах YMCA-Press, Париж, 1993

Файл сделан, чтобы можно было использовать в академических целях, для цитирования. Существует другой вариант сканов этой книги, но он в исходном варианте хуже, хотя если обработать, то будет немного лучше, но требует дополнительной долгой обработки. Поэтому пока такой вариант этих двух томов, покуда не сделаю обработку другого варианта, или кто-то не сделает нового, качественного, скана этой книги.

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Несомненно, несмотря на большой размер файлов и среднее качество, публикация труда Карташева первого парижского издания представляет интерес для читателей сайта.