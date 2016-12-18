Кириллин - Истинные воины Царя Небесного
Владимир Михайлович Кириллин — ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, заведующий кафедрой филологии, профессор Московской православной духов ной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской духовной семинарии, профессор кафедры журналистики Московского Гуманитарного университета.
Окончил в 1981 году филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Публицистические мотивы “Тихвинской легенды” — памятника древнерусской литературы конца ХV–ХVI веков». В 1996 году окончил Московскую духовную семинарию. В 2001 году получил ученую степень доктора филологических наук за исследование «Поэтика иносказаний в литературе Древней Руси (символика чисел: ее своеобразие и формы)».
Кириллин Владимир Михайлович - «Истинные воины Царя Небесного» - Преподобный Сергий Радонежский и Иосиф Волоцкий в древнерусской литературе и предании Церкви
Сборник историко-филологических статей
Сретенская духовная семинария
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 320 с.
ISBN 978-5-7533-1231-0
Кириллин Владимир Михайлович - «Истинные воины Царя Небесного» - Преподобный Сергий Радонежский и Иосиф Волоцкий в древнерусской литературе и предании Церкви - Содержание
ЧАСТЬ I В ПАМЯТЬ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ, ИГУМЕНЕ ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
- О состоянии русского общества и государственности времени преподобного Сергия Радонежского и о значении его духовного подвига
- Епифаний Премудрый: умозрение в числах о преподобном Сергии Радонежском
- Епифаний Премудрый как агиограф преподобного Сергия Радонежского: проблема авторства
- Чудо с отроком Варфоломеем о разумении грамоты
- Образ преподобного Сергия Радонежского в «Сказании Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря»
- Преподобный Сергий Радонежский как покровитель воинских сил России
ЧАСТЬ II В ПАМЯТЬ О ПРЕПОДОБНОМ ИОСИФЕ, ИГУМЕНЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
- Русское общество времени преподобного Иосифа Волоцкого: ересь жидовствующих
- Литературное наследие преподобного Иосифа Волоцкого
- «Отвещание любозазорным» преподобног Иосифа Волоцкого: размышление в лицах об иноческом подвиге как авторская самохарактеристика
- Социальные воззрения преподобного Иосифа Волоцкого
Условные сокращения
Об авторе
Кириллин Владимир Михайлович - «Истинные воины Царя Небесного» - Преподобный Сергий Радонежский и Иосиф Волоцкий в древнерусской литературе и предании Церкви - О состоянии русского общества и государственности времени преподобного сергия Радонежского и о значении его духовного подвига[1]
XIV столетие — время чрезвычайно тяжелое - для всей Руси и русского народа. Это время междоусобиц, несогласия среди русских князей, взаимной вражды и ненависти, время опустошительных ордынских набегов, утраты обществом государственной самостоятельности и потери людьми духовных ориентиров. Именно в таком всеобщем политическом, социальном и нравственном хаосе явился вдруг смиренный подвижник во Христе Сергий, и явился как поистине спасительная сила, которой в итоге преодолено было народное разъединение и был обретен путь к возрождению и процветанию страны.
Но понять всю невероятную сложность подобного восстания из праха можно, лишь отчетливо представляя себе внешнее окружение, в котором в XIV столетии пребывали северо-восточные и северо-западные русские земли. Специально отметим, что в это время Русская Православная Церковь входила в состав Константинопольского Патриархата как митрополия, а значит, Византийская империя обладала прямой возможностью для политического, идеологического, культурного и духовного влияния на русское общество. Но ситуация была зыбкой. Так, еще с конца XII века положение самой Византии в отношении православного славянства начинает заметно меняться. В 1185-1187 годах от империи отъединяется как самостоятельное государство Болгария (Второе Болгарское царство)[2]. С XIII века на Ближнем Востоке начинает очень быстро набирать силу Османский султанат, или Высокая Порта, и постепенно турки отвоевывают у империи почти всю Малую Азию. В 30-х годах XIV века под их напором теряют свою независимость Никея и Никомедия, последние оплоты Византии на полуострове[3]. К середине XIV века турки проникают в Европу.[4] Одновременно Сербия на Балканах добивается полной свободы от Византии[5]. Вместе с тем и латинский мир в лице каталонцев, генуэзцев и венецианцев заметно теснит границы империи[6].
Соответственно, это государство и его политическая мощь оказываются уже весьма сильно умаленными ко времени подвижнической жизни преподобного Сергия Радонежского. Что же Западная Европа? Да она тоже переживает всесторонний кризис! Наиболее крупное и влиятельное государственное образование — Священная Римская империя (в состав которой входили частично территории современных Германии, Голландии, Австрии, Чехии, Франции, Италии) — под воздействием разных причин испытывает в XIV столетии мощные тенденции депопуляции и децентрализации[7]. Однако определенный расцвет в это время переживают ближайшие соседи древнерусских земель — Венгерское королевство[8], Польша,[9] Литва[10] и Ливонский рыцарский орден в Прибалтике.[11] Разумеется, огромным влиянием обладает и пользуется во всех католических государствах Ватикан, хотя как раз в XIV веке католическое общество в целом оказывается расколотым между Римом и Авиньоном.[12] Говоря о ближайшем окружении Руси, конечно же, нельзя не вспомнить Великой Монгольской империи и ее западной области — Улуса Джучи, больше известной под названием Золотой Орды, которая оказывала самое непосредственное и довольно жесткое влияние на жизнь древнерусского общества.[13] Необходимо дать пояснения и по поводу древнерусской государственности в XIV веке. Это понятие применительно к означенному времени, конечно же, все-таки больше условное, чем реальное. Ибо единого древнерусского государства тогда не было. По существу, его не было и раньше. Даже в эпоху расцвета — при святом благоверном великом Киевском князе Владимире Святославиче, при его сыне Ярославе Владимировиче Мудром и при его праправнуке Владимире Всеволодовиче Мономахе — Русь представляла собой конгломерат отдельных государственных образований в виде удельных княжеств, возглавляемых разными представителями династии Рюриковичей, главным среди которых был Киевский князь и с которым все удельные князья находились в вассальных отношениях. В XIII веке процесс дробления русских земель был усугублен монголо-татарским завоеванием во главе с ханом Батыем. Его опустошительный поход 1237–1240 годов радикально в политическом плане расколол русские земли: Галицко-Волынское княжество оказалось в сфере влияния Венгерского королевства и Польши, Переяславское, Киевское, Полоцкое, а также частично Смоленское и Черниговское княжества подпали под протекторат Великого Литовского княжества. Рязанское же и Владимиро-Суздальское княжества с их внутренней удельной структурой, а также Новгородская земля (но в наименьшей степени) оказались в зависимости от Орды. И после этого все северные русские земли в течение двух с лишним столетий должны были в той или иной мере считаться с волей ордынских ханов. Зависимость эта была крайне тяжелой. Она была политической, ибо русские князья обязаны были ездить на поклон к хану и получать от него ярлыки на княжение. Она была экономической, ибо вынуждала князей, а с ними и весь народ регулярно платить дань в пользу ордынской казны. Она была психологической, ибо в случае неуплаты немедленно следовали карательные походы, в которых уничтожалось все — деревни, города, люди.
[1] Текст статьи опубликован в изд.: Сретенский сборник: Науч. труды преподавателей СДС. Вып. 5. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 176-200.
[2] См.: История южных и западных славян. Т. 1: Средние века и Новое время / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. 2-е изд. М., 2001. С. 39.
[3] См.: Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки истории Турции. М.: Наука, 1983. С. 15-19.
[4] См.: Там же. С. 21-22.
[5] См.: История южных и западных славян. Т. 1. С. 65-69.
[6] См.: История Византии: В 3 т. Т. 3 / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М.: Наука, 1967. С. 72-96.
[7] См.: Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. М.: Наука, 1977. С. 94-97; Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации / Пер. с франц. М. В. Ковальковой. СПб.: Евразия, 2009. С. 269-305.
[8] См.: История средних веков: В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. С. Д. Сказкина. 2-е изд. М., 1977. С. 348-350; История средних веков. Т. 1 / Под. ред. С. П. Карпова. 6-е изд. М., 2008. С. 511-513.
[9] См.: История южных и западных славян. Т. 1. С. 169-170.
[10] См.: Пресняков А.А. Лекции по русской истории. Т. 2. Вып. 1: Западная Русь и Литовско-Русское государство. М., 1939. С. 55-59; Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М.: Наука, 1959. С. 389-393, 397398; Гадавичюс Э. История Литвы. Т. 1: С древнейших времен до 1569 года. М., 2005. С. 80-83, 96-98.
[11] См.: Матузова В. Ливонский орден // Католическая энциклопедия. Т. 2: И — Л. М., 2005. Стб. 1655–1657.
[12] См.: Задворный В. Авиньонское пленение пап //Католическая энциклопедия. Т. 1: А — З. М., 2002. Стб. 40–41; Тоттон М. История Церкви. Ч. 2: С 1050 по 1520 г. М., 1995. С. 46–51.
[13] См.: Насонов А. Н. Монголы и Русь: (История татарской политики на Руси). М.; Л., 1940; Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. М., 1996; Горский А. А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000.
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