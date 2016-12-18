ЧАСТЬ II В ПАМЯТЬ О ПРЕПОДОБНОМ ИОСИФЕ, ИГУМЕНЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

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Кириллин Владимир Михайлович - «Истинные воины Царя Небесного» - Преподобный Сергий Радонежский и Иосиф Волоцкий в древнерусской литературе и предании Церкви - О состоянии русского общества и государственности времени преподобного сергия Радонежского и о значении его духовного подвига[1]

XIV столетие — время чрезвычайно тяжелое - для всей Руси и русского народа. Это время междоусобиц, несогласия среди русских князей, взаимной вражды и ненависти, время опустошительных ордынских набегов, утраты обществом государственной самостоятельности и потери людьми духовных ориентиров. Именно в таком всеобщем политическом, социальном и нравственном хаосе явился вдруг смиренный подвижник во Христе Сергий, и явился как поистине спасительная сила, которой в итоге преодолено было народное разъединение и был обретен путь к возрождению и процветанию страны.

Но понять всю невероятную сложность подобного восстания из праха можно, лишь отчетливо представляя себе внешнее окружение, в котором в XIV столетии пребывали северо-восточные и северо-западные русские земли. Специально отметим, что в это время Русская Православная Церковь входила в состав Константинопольского Патриархата как митрополия, а значит, Византийская империя обладала прямой возможностью для политического, идеологического, культурного и духовного влияния на русское общество. Но ситуация была зыбкой. Так, еще с конца XII века положение самой Византии в отношении православного славянства начинает заметно меняться. В 1185-1187 годах от империи отъединяется как самостоятельное государство Болгария (Второе Болгарское царство) [2] . С XIII века на Ближнем Востоке начинает очень быстро набирать силу Османский султанат, или Высокая Порта, и постепенно турки отвоевывают у империи почти всю Малую Азию. В 30-х годах XIV века под их напором теряют свою независимость Никея и Никомедия, последние оплоты Византии на полуострове [3] . К середине XIV века турки проникают в Европу. [4] Одновременно Сербия на Балканах добивается полной свободы от Византии [5] . Вместе с тем и латинский мир в лице каталонцев, генуэзцев и венецианцев заметно теснит границы империи [6]

Соответственно, это государство и его политическая мощь оказываются уже весьма сильно умаленными ко времени подвижнической жизни преподобного Сергия Радонежского. Что же Западная Европа? Да она тоже переживает всесторонний кризис! Наиболее крупное и влиятельное государственное образование — Священная Римская империя (в состав которой входили частично территории современных Германии, Голландии, Австрии, Чехии, Франции, Италии) — под воздействием разных причин испытывает в XIV столетии мощные тенденции депопуляции и децентрализации [7] . Однако определенный расцвет в это время переживают ближайшие соседи древнерусских земель — Венгерское королевство [8] , Польша, [9] Литва [10] и Ливонский рыцарский орден в Прибалтике. [11] Разумеется, огромным влиянием обладает и пользуется во всех католических государствах Ватикан, хотя как раз в XIV веке католическое общество в целом оказывается расколотым между Римом и Авиньоном. [12] Говоря о ближайшем окружении Руси, конечно же, нельзя не вспомнить Великой Монгольской империи и ее западной области — Улуса Джучи, больше известной под названием Золотой Орды, которая оказывала самое непосредственное и довольно жесткое влияние на жизнь древнерусского общества. [13] Необходимо дать пояснения и по поводу древнерусской государственности в XIV веке. Это понятие применительно к означенному времени, конечно же, все-таки больше условное, чем реальное. Ибо единого древнерусского государства тогда не было. По существу, его не было и раньше. Даже в эпоху расцвета — при святом благоверном великом Киевском князе Владимире Святославиче, при его сыне Ярославе Владимировиче Мудром и при его праправнуке Владимире Всеволодовиче Мономахе — Русь представляла собой конгломерат отдельных государственных образований в виде удельных княжеств, возглавляемых разными представителями династии Рюриковичей, главным среди которых был Киевский князь и с которым все удельные князья находились в вассальных отношениях. В XIII веке процесс дробления русских земель был усугублен монголо-татарским завоеванием во главе с ханом Батыем. Его опустошительный поход 1237–1240 годов радикально в политическом плане расколол русские земли: Галицко-Волынское княжество оказалось в сфере влияния Венгерского королевства и Польши, Переяславское, Киевское, Полоцкое, а также частично Смоленское и Черниговское княжества подпали под протекторат Великого Литовского княжества. Рязанское же и Владимиро-Суздальское княжества с их внутренней удельной структурой, а также Новгородская земля (но в наименьшей степени) оказались в зависимости от Орды. И после этого все северные русские земли в течение двух с лишним столетий должны были в той или иной мере считаться с волей ордынских ханов. Зависимость эта была крайне тяжелой. Она была политической, ибо русские князья обязаны были ездить на поклон к хану и получать от него ярлыки на княжение. Она была экономической, ибо вынуждала князей, а с ними и весь народ регулярно платить дань в пользу ордынской казны. Она была психологической, ибо в случае неуплаты немедленно следовали карательные походы, в которых уничтожалось все — деревни, города, люди.