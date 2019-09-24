Предлагаемые читателям очерки являются в определенном смысле продолжением вышедшей в 1995 г. в издательстве С.-Петербургского государственного технического университета монографии «Государство и церковь. Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской православной церкви 1917 — 1945 гт.» и посвящены вопросам, недостаточно изученным или до сих пор не ставшим предметом специального изучения отечественной науки.

В исследованиях по истории государственно-церковных отношений советского периода при описании религиозной жизни в Петрограде первых лет Советской власти основное внимание уделяется обновленческому расколу и петроградскому процессу 1922 г. и менее обстоятельно описаны весьма значительные в истории Русской церкви события начала 1918 г.

Анатолий Николаевич Кашеваров - Государственно-церковные отношения в Советском обществе 20 - 30-х гг.

Санкт-Петербургский государственный технический университет. Издательско-полиграфический центр СПбГТУ, 1997 — 48 с.

Анатолий Николаевич Кашеваров - Государственно-церковные отношения в Советском обществе 20 - 30-х гг.- Содержание

Введение

1. У истоков "дела" митрополита Вениамина

2. Высшее церковное управление Русской православной церкви в период гражданской войны

3. Некоторые аспекты взаимоотношений советского государства и Русской православной церкви в конце 20-х — начале 30-х гг

Приложение. Документы Высшего церковного управления 1918 г - 1920 гг

Анатолий Николаевич Кашеваров - Государственно-церковные отношения в Советском обществе 20 - 30-х гг.- Введение

В современной литературе большое место занимает выяснение позиции патриарха Тихона в 1918 — 1920 гг., особенно анализ его посланий, касавшихся отношения Церкви к общественно-политическим событиям того времени и акциям Советской власти. Несмотря на то, что патриарху было дано Поместным Собором 1917 -- 1918 гг. право, на случай невозможности созывать Собор или Синод, управлять Церковью единолично, важнейшие решения принимались в «соединенном присутствии Синода и Высшего Церковного Совета», заседавшем под председательством патриарха. Однако, деятельность этих органов высшей церковной власти в бурные 1918 — 1920 гг. до сих пор не изучена.

Особое место в отечественной историофафии советского периода занимала характеристика государственно-церковных отношений конца 20-х годов. Считалось, что в указанный период была достигнута нормализация отношений между государством и Церковью вследствие поражения последней в противостоянии новому общественному строю и ее вынужденной политической переориентации на позиции лояльности по отношению к Советской власти. В действительности с конца 20-х годов государственные органы приступили к полной ликвидации Русской православной церкви. Попытки выяснить масштабы и последствия такого наступления на Церковь были сделаны в первых же отечественных исследованиях, посвященных критическому переосмыслению государственно-церковных отношений в советском обществе и вышедших в конце 80-х — первой половине 90-х годов.

Задача данного исследования — по возможности восполнить указанные пробелы в историофафии.

В заключительной части брошюры публикуются впервые постановления Высшей церковной власти, принятые на совместных заседаниях патриарха, Синода и высшего Церковного Совета в 1918 — 1920 гг. Тексты публикуемых документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), приводятся полностью.